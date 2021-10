Meilleures cartes World Series à acheter, NBA Hot and Cold, NFL News et questions sur les sacs postaux

Mike et Jesse commencent le spectacle en présentant les prochaines World Series entre les Braves d’Atlanta et les Astros de Houston tout en discutant de certains joueurs impliqués dans la série qui les intéressent d’un point de vue hobby (6:04). Ils parcourent ensuite une liste de joueurs de la NBA qui ont connu des débuts de saison notables et ce que cela pourrait signifier pour leurs valeurs (19:01). Ils parcourent quelques histoires de la NFL (28:19), discutent de certaines nouvelles versions (36:19), puis Mike partage son expérience d’une émission de cartes ce week-end (38:41). Ils clôturent ensuite l’émission avec quelques questions sur les sacs postaux (49:07).

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Producteur : Ronak Nair

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple