Meilleures chaises de jeu 2022 | Android Central

Si vous passez des heures à jouer aux meilleurs jeux PS5 ou même partagez votre temps à travailler sur votre ordinateur et à jouer, vous voudrez un siège confortable et bon pour votre cou et votre dos. Une chaise de jeu vérifie toutes ces cases, mais le prix et la gamme de fonctionnalités peuvent rendre intimidant le choix de la meilleure. Nous facilitons la décision avec un guide des meilleures chaises de jeu en fonction de votre budget et de vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: AndaSeat Dark Demon

Source : Android Central

Si vous recherchez un mélange de fonctionnalités et de confort dans lequel vous ne seriez pas gêné de vous asseoir si vous étiez en réunion Zoom avec un non-joueur, l’AndaSeat Dark Demon coche toutes les cases. C’est assez simple à assembler en solo, avec des instructions faciles à suivre pour relier le siège et les roues, et les accoudoirs très mobiles sont déjà préinstallés. Les coussins détachables pour la tête et le soutien lombaire s’enclenchent également facilement avec des cordons élastiques afin que vous puissiez personnaliser si vous cherchez à être plus alerte à votre bureau ou détendu tout en jouant.

La chaise est robuste, bien qu’un peu lourde, avec un soutien du dos ferme et la possibilité de s’incliner à 160 degrés si vous cherchez à somnoler ou à vous pencher en arrière et à jouer à un jeu portable. Le cadre en acier est couvert par une garantie à vie et ne grince ni ne grince du tout lorsque vous vous déplacez, qu’il s’agisse de repositionner ou de pivoter sur les roues. Vous pouvez également faire glisser les accoudoirs vers l’avant et l’arrière pour offrir le meilleur soutien à vos poignets.

Ma seule plainte est que les coussins supplémentaires de l’AndaSeat Dark Demon ne s’alignent pas particulièrement bien sur mon corps de 5 pieds 2 pouces, le support du cou, en particulier, étant beaucoup trop haut. L’oreiller lombaire peut être arrangé pour épouser ma colonne vertébrale, mais il est un peu trop gros pour ma silhouette étroite. Cependant, mon mari de 6 pieds 2 pouces aime le support du cou, principalement lorsque la chaise est légèrement inclinée.

Avantages:

Excellente plage d’inclinaison Look ne crie pas joueur Assemblage simple Support dorsal ferme

Les inconvénients:

Les oreillers détachables ne s’alignent pas bien pour les utilisateurs plus petits La chaise est un peu lourde

Meilleur dans l’ensemble

Chaise de jeu AndaSeat Dark Demon

Construit pour durer

Le cuir ferme combiné à un soutien supplémentaire et à la capacité de s’incliner complètement rendent le Dark Demon parfait pour presque tout.

Source : Android Central

Même si vous ne pouvez pas vous permettre de débourser entre 300 et 500 $ pour la plupart des chaises de cette liste, vous n’avez pas besoin de vous contenter d’une chaise de bureau traditionnelle. La chaise en mousse à mémoire EasySMX offre une version légèrement simplifiée de la plupart des fonctionnalités que vous attendez d’une chaise de jeu à un prix abordable.

Le plus gros argument de vente, outre le coût, est un repose-pieds rétractable qui vous offrira un confort supplémentaire lors d’une longue session de jeu. Malheureusement, il ne s’incline pas autant que les autres chaises – jusqu’à 135 degrés maximum – ou ce repose-pieds offrirait de réelles opportunités de sommeil. Il manque également les accoudoirs 4D trouvés sur le Dark Demon et d’autres versions.

Vous pouvez personnaliser votre expérience avec des oreillers lombaires et cervicales amovibles, qui peuvent également être ajustés à votre morphologie. La chaise en mousse à mémoire EasySMX n’a ​​peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais c’est un choix solide si vous cherchez quelque chose dans lequel vous pouvez vous asseoir pendant de longues heures sans mettre trop de pression sur votre cou et votre dos.

Avantages:

Repose-pieds escamotable Coût réduit Repose-tête et coussins lombaires amovibles

Les inconvénients:

Capacité d’inclinaison limitée Manque l’accoudoir 4D

Meilleur budget

Chaise de jeu en mousse à mémoire EasySMX avec repose-pieds

Levez les pieds

Personnalisez votre expérience avec un repose-pieds rétractable qui rendra cette chaise confortable pendant de longues journées.

Meilleure prime : Razer Iskur

Source : Razer

Si vous avez la chance de ne pas être soucieux des prix, vous ne regretterez pas d’avoir investi dans le Razer Iskur. Alors que le soutien lombaire fourni par les oreillers détachables sur d’autres chaises de jeu est agréable, Razer passe au niveau supérieur en intégrant un coussin lombaire avec un système de poulie. Cela vous permet de faire sortir le coussin jusqu’à 26 degrés sans avoir à jouer avec les sangles et à vous soucier qu’elles montent ou glissent vers le bas.

La chaise est facile à assembler par une seule personne, et Razer a même mis en place un didacticiel vidéo si vous rencontrez des problèmes pour parcourir le manuel. Tous les matériaux sont de haute qualité, de l’oreiller en mousse à mémoire avec Razer brodé dessus aux accoudoirs 4D, qui peuvent être ajustés pour soutenir vos coudes ou vos poignets en fonction de votre posture.

C’est la chaise la plus chère de ce guide, donc ce n’est évidemment pas pour tout le monde. Il n’est également livré qu’avec une garantie de trois ans, ce qui peut rebuter certains acheteurs compte tenu du coût élevé. Cependant, si vous pouvez vous permettre de vous asseoir dans un tel luxe, votre corps ne manquera pas de vous remercier.

Avantages:

Excellent soutien lombaire Le système de poulies facilite le réglage Facile à assembler Matériaux de haute qualité Accoudoirs 4D

Les inconvénients:

Prix ​​élevé Seulement trois ans de garantie inclus

Meilleure prime

Chaise de jeu Razer Iskur

Un appui solide

Optez pour des oreillers amovibles et profitez d’un soutien lombaire intégré et d’un appui-tête en mousse à mémoire de forme.

Meilleur robuste : EasySMX Big and Tall Gaming Chair

Source : Windows Central

Comme son nom l’indique, la chaise de jeu EasySMX Big and Tall est conçue pour le confort des grands joueurs. Il est conçu pour des poids allant jusqu’à 350 livres et évite la conception traditionnelle du siège de voiture de course qui peut être restrictive sur vos côtés et votre banquette arrière. Le dossier de la chaise est également réglable pour le rendre plus confortable pour les joueurs aux épaules larges.

Il est disponible dans des accents gris et rouges, selon que vous recherchez quelque chose de subtil ou de haute énergie. Les accoudoirs sont hautement réglables et un oreiller lombaire et un appui-tête amovibles offrent un confort supplémentaire. Un problème est que l’oreiller de tête est en forme de U plutôt que la barre plus standard et peut vous pincer les oreilles lorsque vous vous allongez.

La chaise est grande et lourde, ce qui la rend difficile à assembler seule. Mais une fois que vous l’avez mis en route, il convient parfaitement aux joueurs qui ne seront pas à l’aise dans une chaise de jeu typique destinée à épouser un cadre plus petit.

Avantages:

Limite de poids de 350 livres Dossier de chaise réglable Appuie-tête et oreillers lombaires amovibles

Les inconvénients:

L’oreiller d’appui-tête en forme de U peut couvrir les oreilles

Meilleur poids lourd

Chaise de jeu EasySMX Big and Tall

Le confort pour tous

Avec une base moins restrictive que la plupart des chaises de jeu, ce modèle a un dossier réglable parfait pour les joueurs aux épaules larges.

Idéal pour un assemblage facile : KLIM eSports Gaming Chair

Source : KLIM

Certaines personnes ne sont tout simplement pas à l’aise avec les outils et trouvent intimidante la perspective de devoir assembler des meubles. C’est OK! La chaise de jeu KLIM eSports élimine la majeure partie du stress de l’équation en étant principalement assemblée. Tout ce que vous avez à faire est de fixer quelques pièces avec des boulons qui sont déjà dans les trous appropriés. Vous pouvez également regarder un guide vidéo YouTube pour vous faciliter la tâche. Le tout devrait prendre 20 minutes ou moins.

Une fois assemblé, vous profiterez d’un produit de haute qualité avec un cadre en acier renforcé suffisamment solide pour supporter des personnes pesant jusqu’à 330 livres. Il s’incline également jusqu’à 160 degrés et possède des accoudoirs entièrement réglables qui faciliteront son repositionnement en fonction de ce que vous jouez. Les coussins amovibles sont disponibles dans une variété de couleurs, du blanc élégant au rouge flashy, selon votre style, offrant à la fois un repose-nuque et un grand soutien lombaire.

Bien qu’il ait une élévation hautement personnalisable pour supporter des hauteurs de 5 pieds à 6 pieds 6 pouces, vous n’en tirerez peut-être pas autant dans les extrêmes où il peut laisser vos jambes pendantes ou vos épaules pincées. Mais pour la plupart, c’est un choix solide que vous pouvez commencer à apprécier presque dès que vous le sortez de la boîte.

Avantages:

Peut être assemblé en 20 minutes ou moins S’incline à 160 degrés Peut supporter jusqu’à 330 livres Beaucoup d’options de couleurs Support amovible pour le cou et les lombaires

Idéal pour un assemblage facile

Chaise de jeu KLIM eSports – Noir

Asseyez-vous et détendez-vous

Il faut moins de 20 minutes pour assembler cette chaise afin que vous puissiez profiter de ses fonctionnalités.

En bout de ligne

Tout comme choisir la console et le contrôleur adaptés à vos besoins, choisir la meilleure chaise de jeu améliorera vraiment votre expérience. Cependant, ils peuvent représenter un gros investissement, vous devez donc vous assurer d’avoir envisagé toutes les options. Beaucoup de chaises peuvent coûter quelques centaines de dollars, ce qui n’est pas pour tout le monde, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de chaises moins chères à considérer si vous avez un budget limité.

Le simple fait d’essayer de réussir avec les réapprovisionnements de la PS5 est assez stressant, donc une fois que vous avez configuré votre PS5 et que vous vous amusez à jouer, vous ne voulez pas vous fatiguer le cou et le dos. Prenez soin de vous et investissez dans une chaise solide.

Bien que nous maintenions tous les choix de cette liste, le meilleur pari est le AndaSeat Dark Demon. Il est facile à assembler et peut être personnalisé avec des oreillers, une hauteur, une plage d’inclinaison et un accoudoir supplémentaires pour répondre à vos besoins, peu importe ce que vous faites et comment vous aimez vous asseoir. Il a également un style élégant qui a l’air professionnel si vous ne voulez pas battre votre drapeau de joueur tout le temps.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Samantha Nelson est un écrivain indépendant couvrant les jeux, les accessoires, la télévision et à peu près tout ce qui est ringard. Elle espère vraiment que ses chats n’abîmeront pas sa chaise gamer.

