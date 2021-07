Meilleures chansons à 50 cents : 20 essentiels du hip-hop

50 centimes dominé les charts et les médias musicaux au début des années 2000. En 2003, la même année Jay Z a annoncé sa “retraite”, le natif de Jamaica Queens a laissé tomber le platine neuf fois Get Rich Or Die Tryin’. À son apogée, 50 Cent est probablement apparu sur plus de 50 couvertures de magazines (plus d’une douzaine de couvertures XXL à elles seules).

Après plus d’une décennie de bousculade sur divers blocs, Curtis Jackson est entré dans le jeu du rap avec “How to Rob” de 1999. Un récit hilarant de la façon dont il volerait tous les rappeurs populaires de Jay-Z à DMX, il a attiré une énorme attention. Après avoir rendu ses débuts à Columbia Power of a Dollar, cependant, il a été abattu de neuf balles. Columbia en a laissé tomber 50 et a mis l’album de côté par peur, mais le tournage s’est avéré une cruelle bénédiction. Dans un genre qui valorise l’authenticité et l’adversité, les tirs qui ont failli tuer 50 personnes ont fait de lui une légende vivante.

Après son rétablissement, 50 bodegas et bootleggers doués avec un torrent de mixtapes G-Unit et ont négocié un accord avec Eminem (Documents ombragés) et Dr. Dre (Aftermath Entertainment) pour un nouveau premier. À l’époque, ce partenariat équivalait à être repêché numéro un dans une équipe gagnante du championnat. Aucun rappeur et producteur n’avait plus d’influence à ce moment-là. 50 s’appelait “King of New York” sur ses mixtapes, mais signer avec Em and Dre était son véritable couronnement de rap. Get Rich or Die Tryin’ était sa musique d’entrée.

Depuis le son d’ouverture de deux quarts frappant la table jusqu’à la fin du disque, il était clair que 50 étudiait la musique aussi bien que lui avait étudié les rues. Son don pour les crochets était inégalé. Get Rich or Die Tryin’ avait cinq singles dans les charts. Plus important encore, chaque chanson a un thème ou un public cible. Même s’il ne fumait pas, il a fait « High All the Time ». Il a fait des tubes de club qui sonnaient toujours gangster (“In Da Club”) et a dramatisé sa fusillade presque fatale (“Many Men”). Il a posé aux dames “21 questions”. Les paroles étaient intelligentes, mais jamais trop intelligentes. C’est résonnant et glissant, sur la côte est mais avec une mélodie presque méridionale. Grimy parfois, lisse à d’autres moments. En bref, c’est l’un des premiers albums de rap les plus polyvalents que vous n’entendrez jamais.

50 Cent a suivi ses débuts dans Shady/Aftermath avec deux autres albums de platine, The Massacre et Curtis. Mais même si chaque album suivant a apporté des rendements décroissants dans les charts, il y a toujours eu des éclairs de ce qui a fait de 50 Cent l’un des meilleurs rappeurs de rue à avoir jamais vu le jour à New York. Cette introduction aux meilleures chansons de 50 Cent offre un aperçu de ce qui le rendait si spécial.

50 cents dans le club

(Wanksta, In Da Club, Disco Inferno, I Get Money, Ayo Technology)

50 Cent a probablement passé plus de temps au studio et à la salle de sport qu’au club. Pourtant, sa musique retentissait constamment dans les enceintes de club pendant une grande partie du début des années 2000. Il a fait des chansons pour les gens qui demandaient un service de bouteille et pour ceux qui dansaient près de ces tables. Doté d’une oreille attentive aux grands rythmes anthémiques, 50 Cent possédait un don pour écrire du pop rap, chevauchant le rythme avec des vers simples mais mémorables et des crochets contagieux.

Au milieu de son ère de mixtape post-Columbia, 50 a commencé à peaufiner son passé de voyou graveleux pour les charts. “Wanksta” est apparu à l’origine sur la mixtape G-Unit No Mercy, No Fear, mais il a atteint le Billboard Hot 100 lorsqu’il a été réédité sur la bande originale de 8-Mile. Le rythme de “Wanksta” sonne comme un camion de crème glacée chromé, la nostalgie de la musique prometteuse de popsicle retravaillée pour la faire exploser dans les Jeeps et les bars sur les toits. (C’est la même formule qui a fait fonctionner la « Country Grammar » de Nelly.) L’instrumental adoucit le fait qu’entre deux conquêtes sexuelles, 50 menace ses adversaires avec un 9 millimètres, un Beretta, un AK et un AR-15. Tant que 50 ne vous parle pas, bien sûr, vous vous sentez à l’aise de danser.

“In Da Club” reste la norme selon laquelle toutes les chansons du club 50 Cent sont jugées. C’était un tour de victoire prématuré, qui présageait que Get Rich or Die Tryin’ deviendrait multi-platine. Le rythme de Dr. Dre et Mike Elizondo semble presque trop agressif pour le club, mais cela fonctionne parce que la voix des années 50 est lisse et mélodique. Il glisse et sourit d’un air narquois tout en rappant sur des femmes prenant de la drogue, buvant du champagne et roulant avec 20 compatriotes portant des couteaux. 50 “commutateur[ed] his style up » (c’est-à-dire qu’il a fait des disques de club au lieu de morceaux de mixtape), et les gens ont crié « Go Shorty, c’est ton anniversaire » depuis.

Après Get Rich or Die Tryin’, 50 Cent a continué sa domination du club pendant des années. Sur “Disco Inferno” de 2005, 50 a consacré le crochet au twerk, mais il passe autant de temps à vous rappeler son approche des singles testée sur le marché (“Le flux sonne malade sur les tambours Dre, n-a / I ain’t stupid, Je dis Doc puis ma biche viens plus vite »). Sur Curtis de 2007, 50 a laissé tomber deux autres succès en club : « I Get Money » et « Ayo Technology ». Sur le premier, il vous rappelle la vente historique de Vitamin Water qui a fait de lui un multimillionnaire et affiche sa richesse de toujours. Ce dernier est « Computer Love » de Zapp réinventé pour le club de strip-tease avec Justin Timberlake et Timbaland.

50 cents en tant qu’amant

(Boutique de bonbons, juste un peu, PIMP, 21 questions, meilleur ami)

50 Cent contient des multitudes. Écoutez certaines parties de son catalogue et il semble qu’il ne soit motivé que par l’argent et les représailles. Vous pouvez entendre le premier sur “PIMP”, où il joue le rôle vieux de plusieurs décennies de mack au cœur de glace. Il veut de l’argent des femmes et rien d’autre, ce qui rend ce sentiment froid irrépressiblement accrocheur sur le rythme à saveur caribéenne de M. Porter.

Mais il y a des éclairs des côtés sensuels et sensibles de 50 Cent dans son œuvre. “Candy Shop” et “Just a Lil Bit” – deux productions de Scott Storch qui sont apparues sur The Massacre – sont de la pure luxure emballée pour le club. Sur “Candy Shop”, 50 passe de l’éclatement de la bouteille à la chambre tout en prolongeant l’euphémisme titulaire comme un Willy Wonka lascif. “Just a Lil Bit”, cependant, supprime toutes les métaphores alors qu’il dit à l’intention qu’il veut qu’elle se déshabille “juste un petit peu”.

Adossé à la suite quasi bollywoodienne de Storch, 50 séduit en proposant des activités de plus en plus érotiques. Il le vend si bien que vous ne remettez presque pas en question des phrases telles que : « Ma maman est partie, vous pouvez passer la nuit ». Un mouvement marketing subtil, 50 Cent avait 30 ans et un millionnaire à ce stade. Mais il savait que la moitié de son public assistait probablement à des clubs après l’école plutôt que de se présenter au club.

“21 Questions”, quant à lui, est l’une des meilleures chansons d’amour du rap. Le regretté Nate Dogg chante la question centrale sur le crochet: “M’aimeriez-vous si j’étais à terre?” 50 Cent passe le reste de la chanson à explorer une variété de scénarios hypothétiques du pire des cas avec son partenaire. C’est une tendre démonstration de vulnérabilité (et peut-être d’insécurité) qui est devenue un classique. Sorti sur la bande originale de Get Rich or Die Tryin’, “Best Friend” joue comme un prélude à “21 Questions”. Plutôt que de s’inquiéter de l’authenticité de l’amour de son partenaire, 50 courtise un partenaire potentiel. C’est affectueux et apparemment sincère, sans doute l’une des rares fois enregistrées où 50 a mis son cœur en jeu.

50 Cent comme Hustler

(Comment voler, Beaucoup d’hommes, Ski Mask Way, Ryder Music, Hustler’s Ambition)

L’éducation des arnaqueurs de 50 Cent est l’un des tropes dominants de son catalogue, produisant des chansons qui témoignent de notre fascination pour les gangsters et les maux de la société qui les engendrent. 50 a une capacité étrange à transformer son passé en chansons cinématographiques. Il vous fait entrer dans ce monde et parle à ceux qui essayaient encore de s’en sortir.

“Many Men (Wish Death)” commence par une reconstitution de la nuit où il a failli perdre la vie. Ce qui suit est un chant funèbre au piano où 50 affirme sa domination du rap avant de discuter de la paranoïa cauchemardesque et de la mentalité de compression d’abord qu’elle a engendrée. Il s’adresse directement aux personnes dans le quartier et derrière les barreaux avant de résumer les injustices raciales d’un système carcéral qui aurait pu le condamner à une autre mort. Hanté et brillant, “Many Men (Wish Death)” fonctionne sans histoire; sachant que 50 ont survécu à neuf tirs, chaque ligne pèse encore plus lourd.

Bien que 50 Cent soit aux prises avec la douleur et la peur personnelles, il a composé de nombreuses chansons sur les infliger aux autres. Il y a des morceaux comme la liste des célébrités “How to Rob”, qui se déroule comme un fantasme de gamin. Ensuite, il y a « Ski Mask Way » de The Massacre en 2005, où, sur le crochet, il transforme le vol de quelqu’un sous la menace d’une arme à feu en une routine de stand-up : « Cette chaîne est sympa, c’est ce que tu as acheté pour moi ? / C’est sympa ces boucles d’oreilles, c’est ce que tu m’as acheté ? Dans les versets, 50 prend des gens en otage et vole la cachette. Ces jours étaient longs dans le rétroviseur à ce moment de la vie de 50 Cent, mais il semblait nostalgique des souvenirs.

(“Magic Stick”, “Hate It or Love It”, “How We Do”, “Hate Bein’ Sober”, “The Woo”)

Au début et au milieu des années 2000, les fonctionnalités de 50 Cent étaient l’équivalent d’un Canard couplet invité dans les années 2010. C’était une approbation de l’un des plus grands rappeurs du monde. À l’époque, au sommet de G-Unit, il collaborait rarement avec des personnes en dehors de son cercle ou de New York. Tout d’abord, il y avait “Magic Stick”, où lui et Lil Kim se vantaient de leurs prouesses sexuelles respectives. Mais 50 Cent avait beaucoup plus de chansons avec The Game.

Avant que lui et 50 Cent ne se disputent, Le jeu était le seul membre de G-Unit sur la côte ouest. 50, clairement intéressé par le succès de The Game, s’est occupé des crochets pour les trois premiers singles des débuts de Game en 2005, The Documentary. C’était l’association parfaite: la cadence et le traîneau ressemblant à un proxénète de 50 Cent juxtaposés à la râpe profonde et agressive du jeu. Le meilleur de leurs collaborations reste les morceaux produits par Dr. Dre : “How We Do” et “Hate It Or Love It”.

“How We Do” en trouve 50 flottant sur un rebond post g-funk sombre et lourd. Chaque syllabe est fluide, délivrée sans effort alors qu’il célèbre sa nouvelle richesse et fustige la foule du vieil argent comme un gangster Jay Gatsby : / Bon sang, si je m’en soucie, je suis juste là pour récupérer mon argent. Sur “Hate It Or Love It”, cependant, 50 devient plus personnel que sur n’importe quelle autre fonctionnalité de son catalogue. Il ouvre la chanson avec une biographie tronquée qui s’étend de sa confusion adolescente entourant l’orientation sexuelle de sa mère à la vente de drogue et à l’espoir de s’en sortir.

Alors que 50 Cent ralentissait sa production solo, il devint plus sélectif dans le choix de ses collaborateurs. En 2012, il a travaillé avec le chef des foreuses de Chicago Chief Keef sur “Hate Bein Sober”, tandis qu’en 2020 l’a vu apparaître sur “The Woo”, sorti à titre posthume de Pop Smoke, rappant sur le sexe pendant des vacances exotiques.

