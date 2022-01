Meilleures chansons d’Anita O’Day : 20 chefs-d’œuvre du jazz vocal

Anita O’Day avait l’une des voix les plus distinctives de l’histoire du jazz. O’Day a réalisé 16 albums merveilleux pour Verve Records entre 1956 et 1964, mais elle s’est fait connaître en chantant avec Gene Krupagroupe de swing au début des années 40. L’apparition spectaculaire d’O’Day au 1958 Festival de jazz de Newport, capturée sur un film primé, a fait connaître sa voix dans le monde entier. À la fin de sa carrière, elle avait travaillé avec certaines des plus grandes stars du jazz du 20e siècle.

Bien que sa carrière ait parfois été éclipsée par sa vie privée tumultueuse et lugubre – elle était parfois appelée « The Jezebel of Jazz » – elle est surtout connue pour sa magnifique voix. « Quand je chante, je suis heureux. Je fais ce que je peux faire et c’est ma contribution à la vie », a-t-elle dit un jour. Voici notre introduction aux meilleures chansons d’Anita O’Day.

Écoutez les meilleures chansons d’Anita O’Day sur Apple Music et Spotify.

L’innovateur à la voix rauque

Anita O’Day est née Anita Belle Colton à Kansas City le 18 octobre 1919, fille de parents irlandais. Après avoir rejoint une troupe de danse de Chicago à l’adolescence, elle se met à chanter et adopte le nom de scène qui l’a rendue célèbre. Elle a révélé plus tard qu’elle avait pris le nom de famille O’Day parce que « en latin de porc, c’était de l’argot pour la pâte », et l’argent était quelque chose qu’elle espérait mettre la main sur. Un héritage durable de son enfance a été les effets d’un chirurgien coupant accidentellement sa luette lors d’une amygdalectomie à l’âge de sept ans. Sans ce morceau de tissu mou en forme de larme, O’Day avait du mal à tenir de longues notes. C’est quelque chose sur lequel elle a travaillé en développant son propre style aux tons rauques. « Je ne suis pas un chanteur ; Je suis styliste de chansons », a déclaré O’Day en 1989. « Je ne suis pas un chanteur parce que je n’ai pas de vibrato. Si j’en veux un, je dois secouer la tête pour l’avoir. C’est pourquoi je chante tant de notes. C’est comme ça que j’ai obtenu mon style.

Comme elle l’a montré sur ses somptueuses versions de « Love for Sale » et « Come Rain or Come Shine » – du bel album Anita O’Day Sings Arrangements de Jimmy Giuffre – elle est devenue une experte dans le tissage de lignes mélodiques avec les paroles des chansons. Elle a également dit qu’elle avait appris la dynamique de ce qu’il fallait faire avec une composition – une technique qu’elle appelait toujours « shading » – en observant de près les inflexions de Dave Brubeck au piano lorsqu’il était musicien de maison à la discothèque Black Hawk à San Francisco.

Il n’est pas surprenant que l’une de ses principales inspirations vocales ait été Billie vacances. Comme la chanteuse connue sous le nom de « Lady Day », O’Day était également capable de plier et d’étirer les paroles de manière sensuelle. O’Day a dit un jour que l’album le plus agréable qu’elle ait jamais fait était Trav’lin’ Light de 1961, un album hommage à son idole Holiday. Le disque, qui comprend une version pétillante de « Miss Brown to You », mettant en vedette Ben Webster au saxophone ténor, a montré ses remarquables talents de chanteuse sca, quelque chose qu’elle a ensuite exploré sur des chansons telles que « Them There Eyes », enregistrée avec Oscar Peterson et le guitariste Herb Ellis en 1957.

Heureusement, même les fans de musique du 21e siècle peuvent visionner des images des prouesses scéniques d’O’Day en regardant le célèbre documentaire Jazz on a Summer’s Day. O’Day, portant des gants blancs, une robe noire et blanche et un chapeau à larges bords assorti, était assuré et charismatique alors qu’elle réinventait « Sweet Georgia Brown » avec une agilité vocale sans effort. « Le film a fait de moi une chanteuse vedette au Japon et a ouvert la voie à des tournées internationales », se souvient O’Day.

La voix parfaite pour les groupes de jazz

« C’était une nana sauvage, d’accord, mais comment elle pouvait chanter », a déclaré le batteur Gene Krupa à propos d’O’Day. Après s’être brouillée avec Benny Goodman, qui n’aimait pas sa façon d’improviser, O’Day s’est jointe au groupe de Krupa en 1941. Bien qu’elle ait eu une relation personnelle conflictuelle avec le trompettiste Roy Eldridge, ils se sont mélangés musicalement d’une manière spéciale. Leur duo « Let Me Off Uptown » a fourni à Krupa son premier grand succès en tant que chef d’orchestre. Le morceau présente un solo de trompette scintillant, juste après qu’O’Day l’ait exhorté à « souffler, Roy, souffler ». Le groupe de Krupa a produit une vingtaine de superbes chansons, dont « Opus One ». O’Day a décrit plus tard le frisson de se mélanger avec les amis célèbres de Krupa comme l’actrice Lana Turner. « Sur scène, c’était une équipe, et c’était très agréable. En fait, les années 40 ont été la meilleure période de ma vie », se souvient-elle.

O’Day a ensuite pu choisir les meilleurs sidemen de jazz pour ses projets solo, dont le saxophoniste Zoot Sims. En 1961, il joue sur une version de Horace Argent« Señor Blues » de Verve pour l’album All the Sad Young Men. Un an plus tard, elle a montré son audace en choisissant des musiciens d’accompagnement innovants lorsqu’elle a enregistré avec le quatuor latin et bop du vibraphoniste Cal Tjader, pour l’album Time for 2 de Verve Records. L’un des moments forts a été son interprétation du classique satirique de Dave Frishberg. « Peel Me a Grape », une chanson reprise plus tard par Blossom Dearie. O’Day et Tjader ont également fait une douce version latino-infusée de « Mr. Marchand de sable. »

L’un de ses accompagnateurs de prédilection dans les années 50 et 60 était le guitariste Barney Kessel qui a joué sur cinq de ses albums Verve. Sur l’album de 1958 avec la paire, Anita Sings the Winners, O’Day a chanté une version joyeuse de « Peanut Vendor », une chanson enregistrée par Louis Armstrong. O’Day était une grande fan du trompettiste et a décrit le jam avec Armstrong et le flûtiste Herbie Mann au Madison Square Garden en 1963 comme l’un des moments les plus agréables de sa carrière.

Un sélecteur de chansons fantastiques

Anita O’Day était l’une des interprètes les plus imaginatives de le grand recueil de chansons américain. Sa version onirique de « A Nightingale Sang in Berkeley Square », écrite en 1939 par Manning Sherwin et Eric Maschwitz, présente une orchestration habile de Buddy Bregman. Un autre plaisir, tiré de l’album Verve d’O’Day de 1956, Pick Yourself Up With Anita O’Day, est son interprétation de la chanson de Johnny Mercer « I’m With You ». Deux autres reprises de premier ordre sont ses versions de « Honeysuckle Rose » de Fats Waller et Billy Strayhorn‘s « Prenez le train ‘A’. »

En plus de reprendre des classiques de grands paroliers masculins, O’Day était toujours ravi de présenter le talent féminin de l’écriture de chansons. Elle a particulièrement apprécié Bernice Petkere, une femme décrite par Irving Berlin comme « la reine de Tin Pan Alley ». Sur son album Verve de 1953 Collates, O’Day a retrouvé le trompettiste Eldridge pour une version obsédante de « Lullaby of the Leaves » de Petkere.

Une vie tumultueuse

Anita O’Day a vécu une vie tumultueuse et douloureuse. Elle a parfois mis sa mélancolie dans des versions émouvantes de chansons tristes, y compris sa version du classique de la musique country « Tennessee Waltz », qui a été un succès pour Decca Records lorsqu’elle l’a enregistré avec Jack Pleis’s Orchestra en 1951. Elle a également eu un succès avec « » And Her Tears Flowed Like Wine » un an plus tard, lorsqu’elle a enregistré une version avec l’Orchestre de Stan Kenton. C’est à cette époque que la vie personnelle d’O’Day a commencé à devenir incontrôlable. La chanteuse avait purgé une peine de prison dans les années 40 pour possession de marijuana et, en 1954, elle était tombée dans ce qu’elle appelait « les sables mouvants » de la dépendance à l’héroïne.

Dans ses mémoires captivantes et franches de 1981, High Times Hard Times, O’Day a rappelé son séjour en prison pour consommation d’héroïne et comment, en 1969, elle a failli mourir d’une overdose. « Tous les gens d’il y a des années, ils étaient tous drogués », a-t-elle déclaré.

O’Day a également eu une vie amoureuse mouvementée. Son premier mariage avec Don Carter a été annulé et un second, avec Carl Hoff, a été dissous. Elle a canalisé son désespoir émotionnel dans sa musique et parmi ses chansons les plus émouvantes figurent ses versions brûlantes de ballades déchirantes telles que « You Don’t Know What Love Is » et sa propre composition co-écrite « Waiter, Make Mine Blues ».

Personnalité plus grande que nature

L’une des chansons les plus populaires d’Anita O’Day était « Tea for Two ». En plus d’interpréter le classique de 1924 de Vincent Youmans et Irving Caesar lors de sa performance Jazz on a Summer’s Day, elle a également enregistré une version rapide pour son brillant album live Anita O’Day chez Mister Kelly, enregistré pour Verve à Chicago en 1958.

O’Day était reconnue pour sa capacité à diriger une scène et elle refusait de se conformer aux stéréotypes sur l’apparence supposée des chanteuses de big band. Elle portait des vestes et des costumes à fines rayures au lieu de robes de soirée sans bretelles. Sa personnalité vive a également attiré l’attention d’Hollywood. Elle a joué un rôle de camée dans le film de Robert Duvall/Karen Black The Outfit et a également joué dans le film de 1970 Zig Zag, qui comprenait une partition d’Oliver Nelson. En 2007, un an après sa mort à l’âge de 87 ans, elle a fait l’objet du biopic du réalisateur Robbie Cavolina Anita O’Day : La vie d’un chanteur de jazz. « J’ai demandé un jour à Anita ce qu’est le jazz et elle a dit : « c’est avoir la capacité d’improviser, de l’inventer au fur et à mesure et d’être bon dans ce domaine » », a déclaré Cavolina. « Elle a vécu sa vie à cent pour cent pour la musique. »

À la fin de 1996, l’année où elle a reçu un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière du National Endowment for the Arts, O’Day est tombée dans les escaliers de sa maison californienne après une consommation excessive d’alcool et s’est cassé les bras. « Le Scotch m’a fait entrer », a-t-elle admis avec une candeur caractéristique. Malgré cela, elle a rebondi et a continué à chanter pendant la décennie suivante. Les fans qui l’ont vue vers la fin, se produisant au Vine Street Bar & Grill d’Hollywood, ont fait l’éloge de ses magnifiques versions des chansons de Duke Ellington. « Dans ce monde, vous n’avez que ce que vous donnez », a déclaré O’Day, « et c’est ce que je fais: je me donne à mon public. »

