Meilleures chansons d’Ariana Grande: 20 morceaux essentiels

Ariana Grande est aux yeux du public depuis des décennies et pourtant on a l’impression qu’elle le moment vient d’arriver, grâce à la domination culturelle de deux albums dos à dos, Sweetener et merci, ensuite, ses chansons pop de quarantaine “Rain on Me” avec Lady Gaga et « Stuck with U » avec Justin Bieber, et son nouvel album Positions. De l’enfant star de Broadway à Victorious de Nickelodeon en passant par l’imposante icône pop, elle a toujours été en tête des charts, avec une voix sans précédent. Aujourd’hui, elle est entrée dans une nouvelle ère de sa carrière : pionnière. Gardant toujours tout le monde sur ses gardes, elle devance ses contemporains avec un rythme de travail furieux, ajoutant continuellement à son canon des meilleures chansons d’Ariana Grande.

Écoutez les meilleures chansons d’Ariana Grande sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire notre sélection des 20 meilleures chansons d’Ariana Grande.

20 : mauvaise idée

Ecrit dans la foulée de sa rupture avec son fiancé Pete Davidson, Thank u, next, est l’antithèse du vernis onirique de Sweetener. Ce son plus incisif peut être entendu sur des morceaux comme l’électro-trap “mauvaise idée”. Sur cette coupe profonde, Grande est plus que dangereuse, c’est elle qui décide. C’est la piste de rebond ultime, avec Grande essayant de “trouver quelqu’un rapidement” pour “engourdir la douleur”, réglé sur des guitares de mauvaise humeur, des cordes montantes et un outro haché et foutu.

19: Juste là

Sur Yours Truly, “Right There” (avec un autre partenaire intermittent, Big Sean) contenait un élément de soul hip-hop qui mettait également l’accent sur le caractère de l’album. R&B des années 90 direction, un changement majeur par rapport à son premier single influencé par le label, “Get Your Hearts Up”. Big Sean déclare au début de son couplet, « Ceci pour ma fille numéro un qui a obtenu le titre de la première place » – une ligne qui deviendrait un thème central dans la plupart des travaux de Grande : trouver comment maintenir cette position de premier plan dans un Partenariat. Dans le refrain, Grande déclare: “Vous devriez savoir que je ne changerai jamais”, présageant d’autres choses à venir.

18 : romps avec ta copine, je m’ennuie

Après avoir exposé toutes ses pires impulsions sur merci, ensuite, Grande ferme l’album sur une note enjouée avec la perfection trap-pop de « rompre avec ta petite amie, je m’ennuie ». Sa déclaration franche, prononcée sur une interpolation de « It Makes Me Ill » du NSYNC, est parfaitement logique étant donné que le producteur de la chanson, Max Martin, était à l’origine des plus grands succès du groupe de garçons. Martin a également produit des tubes comme le hit de Grande sur Billboard 200 “Love Me Harder” avec The Weeknd, Thank U, l’ode de Next à Mac Miller “ghostin” et “Dangerous Woman”. Les albums de Grande reflètent toujours ce qui se passe dans la musique à l’époque, et sa canalisation de la pop Y2K représente la vague de nostalgie millénaire de la fin des années 2010.

17 : REM

Poursuivant le thème de Sweetener d’être dans un état de rêve, “REM” trouve Ariana affirmant: “Je ne veux pas me réveiller”, alors qu’elle voit un amour perdu pendant son sommeil. Intelligemment écrit et produit par Pharrell, ce confessionnal figure parmi les meilleures chansons d’Ariana Grande, reflétant le côté le plus vulnérable du travail du chanteur. C’est peut-être pour cette raison que Sweetener a offert à Ariana son premier Grammy pour le meilleur album vocal pop.

16 : Sois mon bébé

En tant que coupe profonde de My Everything, “Be My Baby” était un autre exemple parfait de Grande embrassant un son plus convivial pour les clubs et empruntant beaucoup à la musique house. Produite par Cashmere Cat, la chanson est un peu loopy, se lance dans une aventure vocale qui sonne comme si le chanteur faisait tourner un moteur en répétant « Be my, be my, be my baby, and drive me crazy ! La chanson puise dans ses vibrations soul hip-hop familières et sonne comme une atténuation plus mature de “Baby I” de Yours Truly.

15 : respiration

Si “pas de larmes à pleurer” représentait le retour de Grande sous les projecteurs, “respirer” a continué à adopter cette position de défi. Une partie de l’attrait de Grande réside dans sa transparence rafraîchissante, et en s’attaquant si ouvertement à sa lutte contre l’anxiété, la chanteuse parle d’un problème auquel de nombreux fans peuvent s’identifier, le couchant dans un rythme dance-pop régulier. La description de Grande de Sweetener comme « son cœur saignant avec un battement de piège derrière lui » capture la dualité derrière « respirer » et le reste de l’album.

14: Bébé je

Comme le reste du premier album de Grande, “Baby I” a été calqué sur le mélange de pop et de R&B favorisée par les divas suprêmes des années 90 et du début des années 00 – dont Mariah Carey, Whitney Houston et Christina Aguilera. La chanson était initialement destinée à Beyoncé, bien que le défunt petit ami de Grande, Mac Miller, l’ait encouragée à la sortir en tant que suivi de leur duo, “The Way”. En tant que l’un des singles à succès de Yours Truly, “Baby I” a montré les prouesses vocales de Grande et sa livraison contrôlée des paroles plus matures de Babyface.

13 : merci, à côté

Même si elle dominait la scène pop, un exploit a le plus échappé à Grande: avec quatre albums sortis, la chanteuse n’avait toujours pas décroché de chanson n ° 1 sur le Billboard Hot 100. Tout allait changer avec la chanson titre de son cinquième album , merci, ensuite, sans doute l’une des meilleures chansons d’Ariana Grande à ce jour. En guise de célébration impertinente du pardon de ses ex-petits amis, « thank u, next » revient au style pop-R&B doux de son premier album, Yours Truly. Le succès massif de la chanson est également dû au clip viral qui rend hommage au début des années 2000 comédies romantiques et a montré le sens de l’humour de Grande.

12 : Soyez bien

“Into You” n’est pas le seul Hymne LGBTQ de Femme dangereuse. Le troisième morceau de l’album, “Be Alright”, s’inspire de la musique deep house de Chicago et est rapidement devenu un favori des fans, Grande rassurant son public, “Nous allons bien aller” lors de ses concerts. Comme Madone« Vogue », « Be Alright » est devenu un moment de culture pop en soi, et Grande serait même en vogue lors de sa représentation en direct.

11 : Une dernière fois

My Everything ressemble à un disque urgent pour Grande, non seulement parce qu’elle essaie de se libérer des difficultés d’une relation, mais aussi parce qu’elle réalise son désir de plus, et “One Last Time” se réconcilie avec ces contradictions. Une ballade avec des impulsions EDM tonitruantes comme l’album Deep Cut “Hands on Me”, la chanson offre une autre déclaration de réflexion pour la chanteuse, renforçant sa polyvalence.

10 : 7 anneaux

La Grande la plus dure qui ait jamais sonné. Elle laissait déjà tomber des singles surprises comme des rappeurs, donc ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle s’essaye à en devenir une. Dès qu’il a atterri, “7 rings” a fait ses débuts à la première place et a brisé presque tous les record de streaming dans l’histoire. À ce stade de sa carrière, Grande était devenue la « It Girl » de la musique pop, manifestant ce Nicki Minaj proclamé dans « Side To Side ». Il a également imposé le changement stylistique de Grande à la musique trap, même 2 Chainz co-signant le morceau avec un remix officiel.

Écrit avec une collaboratrice régulière et meilleure amie Victoria Monét, avec qui elle produira plus tard le single “Monopoly” et avec qui elle écrit depuis “Honeymoon Avenue” en 2013, “7 Rings” est l’hymne féminin d’Ariana. Ariana a pris l’habitude de sortir des chansons avec ses amis proches depuis “7 Rings”, y compris le single “Boyfriend” avec le duo Social House.

9: Bang Bang

À partir de son single « Problem », Grande a développé un talent pour les collaborations féminines qui imprègneraient la pop au début du 21e siècle. Pour son single “Bang Bang”, Grande a fait appel à la chanteuse britannique Jessie J aux côtés de Nicki Minaj et a donné à chaque chanteuse la vedette. La chanson a immédiatement été comparée à une autre collaboration de diva, le remake de «Lady Marmalade» de 2002, avec Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya et Pink. Ariana n’est pas étrangère aux power trios féminins – le premier single de sa bande originale de Charlie’s Angels “Don’t Call Me Angel” mettait en vedette Lana del Rey et Miley Cyrus, et Doja Cat et Megan thee Stallion ont sauté sur le remix du hit d’Ariana en 2021 “34+ 35. ”

8 : Problème

Le succès de My Everything a été aidé par le single “Problem”, mettant en vedette le rappeur le plus médiatisé à l’époque, Iggy Azalea. Tournée en noir et blanc, la vidéo adoptait une esthétique rétro, les deux chanteuses portant des bottes go-go et des mini-robes dans le style de Nancy Sinatra. Avec l’ajout de saxophones, de trompettes et de claquements de mains comme épine dorsale de la production, ce n’était pas seulement le clip qui incarnait l’approche mod des années 60.

7 : Libérez-vous

Produit par Zedd et Max Martin, “Break Free” s’éloignerait sérieusement du pop-R&B présent sur l’œuvre précédente de Grande – similaire à l’effet de Rihannales échappées électro-dance de . Alors qu’elle s’exclame : “C’est le moment où je dis que je n’en veux pas, je suis plus forte qu’avant”, “Break Free” incarnait l’attitude indépendante trouvée sur My Everything, plutôt que le « Loyauté de votre sincère. Tout au long de l’album, Grande chante sur le fait de surmonter les ruptures et de se débrouiller seule en tant que femme, une philosophie qui définirait les meilleures chansons d’Ariana Grande.

6 : plus de larmes à pleurer

Avec trois albums en tête des charts à son actif, Grande était sur le point de dominer le paysage pop; puis elle a fait face au défi le plus difficile de sa carrière à ce jour. Le tragique attentat à la bombe de Manchester en 2017, ciblant l’un de ses concerts de la tournée Dangerous Woman, a profondément affecté Grande et a conduit au concert caritatif One Love Manchester, organisé au profit des victimes et de leurs familles. Alors que One Love Manchester a servi de libération cathartique à la chanteuse et à ses fans, elle a ensuite pris une pause dans ses performances. Loin des projecteurs, Grande a décidé de mettre cette douleur dans sa musique comme moyen de guérison. Elle est revenue plus forte que jamais avec l’hymne dream-pop “pas de larmes à pleurer”, une ode inspirante pour aller de l’avant. Le single principal de Sweetener a informé les auditeurs qu’elle vivait sa vie et qu’elle «se tournait» au maximum, malgré le chagrin d’amour.

5 : Le chemin

Lorsque “The Way” est sorti en janvier 2013, de nombreux critiques ont désigné Grande comme la prochaine Mariah Carey. Cependant, sur l’échantillonnage de piano à saveur hip-hop de «A Little Bit Of Love» de Brenda Russell, la voix de Grande sonnait un peu plus douce et plus douce que la femme d’État aînée de la ballade pop. Pour la chanteuse alors âgée de 20 ans, ce son serait le fil conducteur de son premier album, Yours Truly.

4: côte à côte

“Side To Side”, qui présentait tristement Nicki Minaj rappant sur les vélos phalliques, était pour le moins ouvertement sexuel. Les insinuations faisant allusion à l’avant et à l’après des escapades sexuelles ont trouvé un écho auprès des fans, tout comme le clip vidéo de SoulCycle. Alors que Minaj rappe sur le morceau de pop tropicale, “Young Ari run pop”. Elle ne réalisait pas à quel point ce serait une déclaration prémonitoire. Amie proche d’Ariana, Nicki a également figuré sur le morceau d’ouverture de Sweetener, “The Light Is Coming”.

3: Femme dangereuse

Pour son troisième album studio, Grande mettrait en scène l’une de ses plus grandes réinventions. À ce stade de sa carrière, certains remettaient encore en question la maturité de la musique de Grande. Avec sa sensualité élégante et sa prestation vocale, “Dangerous Woman” n’a pas seulement servi de réplique acérée à ses critiques, mais a présenté une nouvelle facette à Grande en tant que jeune femme confiante en charge de sa propre sexualité, ce qui pouvait également être vu sur des coupes profondes comme “Laisse-moi t’aimer.”

2 : en toi

“Into You” a vu Grande se pencher sur un son dance-pop campy. C’est le morceau le plus dansant de Dangerous Woman et il passe d’une pulsation régulière à un véritable bang de club. Inspiré de la recherche de sensations fortes pop des années 80, Grande jette une guitare électrique sur le dessus, en pleine arène rock. Le single serait également le premier d’une longue lignée d’hymnes LGBTQ pour lesquels les meilleures chansons d’Ariana Grande seraient adoptées.

1 : Dieu est une femme

Sweetener a non seulement marqué un nouveau chapitre pour Grande la pop star, mais l’a aussi vue devenir plus confiante en tant qu’artiste, donnant suite à sa promesse de devenir une “femme dangereuse”. Une chanson clé de ce changement était « Dieu est une femme ». Lors de sa sortie à l’été 2018, l’hymne à saveur de piège a signalé un nouveau mode sans vergogne et confiant pour le Grande, 25 ans. Aux MTV Video Music Awards 2018, elle a lancé une chorégraphie ambitieuse qui lui a permis de contrôler et de défendre le physique des femmes.

