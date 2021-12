Meilleures chansons d’attaque massive : 20 classiques de la musique électronique

La scène musicale fertile de Bristol, en Angleterre, a pris une nouvelle dimension à la fin des années 80, lorsque Daddy G, Nellee Hooper et le système audio Wild Bunch de DJ Milo ont commencé à présenter des rappeurs et des chanteurs tels que 3D, Mushroom, Tricky et Shara Nelson. Après quelques singles de The Wild Bunch, Daddy G, 3D et Mushroom ont commencé Attaque massive en 1988, faisant équipe avec les producteurs influents Smith & Mighty pour « Any Love ». En 1991, suite au mécénat de Neneh Cherry, le groupe a sorti Blue Lines, qui a dominé les années 90 dans une position d’importance suprême, mêlant sans effort leurs influences de la soul, du funk, du hip-hop, du reggae et de l’électronique dans un état définitif. -l’adresse de la nation avec une collection qui contient plusieurs des meilleures chansons de Massive Attack. Ce fut le début d’une carrière remarquable qui n’a cessé de changer de forme au fil des années qui ont suivi.

Écoutez les meilleures chansons de Massive Attack sur Apple Music et Spotify.

La gestion parfaite par Massive Attack de leur matériel diversifié a été grandement facilitée par l’approche collective héritée de l’époque du sound system (reflétée par Soul II Soul, avec qui Nellee Hooper a continué à travailler). Tricky a fait des apparitions régulières avec le groupe jusqu’à ce que sa carrière solo s’accélère, le single hip-hop downbeat « Rêverie » le trouvant échangeant des rimes d’une nature et d’un accent typiquement britanniques avec la 3D. Blue Lines comprenait également quatre morceaux mettant en vedette la voix de Shara Nelson, dont la soul moderne et exemplaire de « À l’abri du danger » et les cordes transcendantes et les cloches propulsives de « Sympathie inachevée ». Ce dernier était la définition même d’un classique moderne, et Hooper et Paul Oakenfold se sont efforcés de produire des remixes tout aussi remarquables pour compléter le mix définitif et déchirant de l’album. Le disque présentait également les premières voix du groupe de la légende du reggae Horace Andy, y compris l’hymne post-rave ondulant, picotant et respectueux de l’environnement. « Hymne de la grande roue. »

Entre Blue Lines et leur deuxième album, 1994’s Protection, le son du groupe est devenu connu sous le nom de trip-hop, et les compatriotes bristoliens Tricky et Portishead a également publié des ensembles à succès fou. Protection a présenté la protégée de Shut Up & Dance Nicolette (ses contributions, y compris le single « Sly ») et, plus particulièrement, deux pièces mettant en vedette Tracey Thorn de Everything But The Girl, y compris la chanson titre. Ses performances assurées ont scellé l’accord: le groupe était désormais l’acte de choix pour les types avant-gardistes et mobiles vers le haut, et les meilleures chansons de Massive Attack équilibraient des performances claustrophobes et brutalement britanniques telles que le Tricky-featuring, l’échantillonnage de chant de gorge. « Karmacome » avec la tristesse et la dignité cristallines du travail de Thorn. Reflétant les liens continus du groupe avec le reggae (sur des morceaux tels que « Verre d’espionnage », avec Horace Andy encore), il y avait aussi un set compagnon de dub, No Protection, mixé par Mad Professor. Des airs tels que « Better Things » ont été transformés dans le miroir courbe du Prof, le résultat « Dub en mouvement » jetant la voix de Thorn dans une caverne de basse, tout en laissant tout l’espace intact.

Alors que la dynamique du groupe devenait quelque peu agitée, Massive Attack a suivi une ligne loin de leurs racines plus funky et dans des atmosphères, s’arrêtant pour créer des remix luxuriants et remplis de cordes de Garbage « Lait. » L’état de leurs relations internationales a également abouti au matériel un peu plus sombre qui a émergé sur Mezzanine de 1998, qui a confirmé l’héritage du groupe. Les principaux rôles féminins cette fois sont venus de l’ex-Cocteau Twin Elizabeth Fraser, qui a également écrit les paroles de ses morceaux, notamment le cryptique « Lait noir » et le déménagement « Larme. » Les percussions à retardement de ce dernier sont toujours liées au funk lâche des albums précédents, combinées à l’une des voix les plus éthérées du groupe, ce qui en fait le morceau incontournable de nombreux fans parmi les meilleures chansons de Massive Attack; il aurait été presque donné à Madone, et a ensuite été matraqué à mort par The Collective pour un single caritatif.

Massive Attack n’a pas hésité à utiliser l’étrange version de couverture elle-même, utilisant Horace Andy sur le standard reggae « Homme d’à côté » une composition de John Holt si imprégnée de versions classiques qu’il est difficile d’y trouver une nouvelle expression. 3D et co-géré quand même, avec des paroles singulières et inquiétantes sur les pressions de la vie urbaine convenant parfaitement au groupe. Il y avait aussi une voix impressionnante de Sara Jay sur « Fille dissoute » qui, sur une instrumentation sombre, se concentre sur quelqu’un qui n’a pas les moyens de quitter une relation gâchée. Cela comprenait une section de guitare noueuse qui signalait la direction dans laquelle 3D prenait le groupe, comme suite à leur remix de Primal Scream « Exterminateur » (les deux actes ont trouvé un terrain d’entente sur la politique).

Après leur cérébral, gratte-ciel, casse-cou « Moi face à moi même » collaboration avec le rappeur américain Mos Def, le groupe (un duo depuis 1999 et, avec Daddy G quittant alors temporairement l’image, centré sur la 3D et le producteur Neil Davidge) a livré en 2003 100th Window. Un peu plus confortable que Mezzanine, en plus d’une collaboration avec Damon Albarn, il a encore une fois changé de chanteuse principale, privilégiant cette fois Sinéad O’Connor sur trois titres, dont le single « Cas spéciaux, » avec sa ligne de basse post-punk et ses sons rappelant My Bloody Valentine.

Ayant déjà contribué aux bandes sonores (aptes compte tenu de leur son cinématographique), Massive Attack a fourni la partition complète pour Danny The Dog (2004), ce qui a conduit 3D et Davidge à travailler sur bien d’autres, à la fois ensemble et séparément. La compilation Collected du groupe en 2006 comprenait la touche impeccable du chanteur vétéran Terry Callier sur « Habite avec moi » (également « dépouillé » dans un style plus en accord avec son autre matériel spirituel sur l’un des mixes simples), et la version double disque de la composition a vu la sortie du matériel de voûte.

Sept ans après 100th Window, le cinquième album studio Helgoland est finalement apparu en 2010, mettant en vedette Daddy G de retour dans le giron, ainsi que diverses collaborations avec Damon Albarn. Les voix provenaient de Tunde Adebimpe de TV On The Radio, de la collaboratrice de Tricky, Martina Topley-Bird, et Coudede Guy Garvey. Hope Sandoval, immensément talentueuse et élégante de Mazzy Star, a contribué au single « Le cirque paradis, » avec ses claquements de mains trompeusement coquelicots.

Une autre gamme prometteuse de contributeurs a travaillé sur l’EP Ritual Spirit (avec une chanson titre sur le chanteur sportif Azekel, ainsi que le retour tant attendu de Tricky, et du matériel impliquant le rappeur britannique de longue date Roots Manuva et les très appréciés Young Fathers). Seul « Le butin » a réuni le groupe avec Hope Sandoval, soutenu par le rappeur Ghostpoet, qui poursuit l’histoire d’amour du groupe avec désespoir et confusion sur « Viens près de moi. »

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de Massive Attack ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.