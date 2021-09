Meilleures chansons de Beastie Boys : un top 20 essentiel

Dire que les Beastie Boys étaient uniques est vrai à bien des égards, c’est presque dénué de sens. Le groupe a commencé sa vie comme un groupe de punk hardcore brut à New York au début des années 80, avant de se transformer en un groupe de rap pas comme les autres. Les premières chansons des Beastie Boys parodiaient les tropes du hip-hop alors même qu’Ad-Rock (AKA Adam Horovitz), Mike D (AKA Michael Diamond) et MCA (AKA Adam Yauch) ont prouvé qu’ils avaient, comme le dirait un album ultérieur, « les compétences pour payer les factures. Les meilleures chansons des Beastie Boys sont tellement pleines d’idées qu’il est presque impossible de les suivre.

Pourtant, leur statut de premiers rappeurs blancs importants et leur sens de l’humour déchirant ont tendance à se combiner pour donner l’impression qu’ils étaient des intrus se moquant d’une culture dont ils n’ont jamais vraiment fait partie. Cependant, une écoute attentive des chansons choisies des Beasties Boys à travers les âges révèle une vérité très différente : le groupe était de véritables icônes du hip-hop, vénéré et respecté par leurs contemporains. Leur inventivité folle et leur pur plaisir à jouer avec les possibilités de la forme signifient qu’ils doivent être considérés parmi les artistes les plus importants et les plus créatifs à avoir jamais pris le micro.

Écoutez les meilleures chansons des Beastie Boys sur Apple Music et Spotify.

Les premières années

En partie, l’échec des services de musique numérique d’aujourd’hui à raconter correctement l’histoire des Beasties a peut-être servi à déformer davantage la perception du public au sens large. Leurs premières incursions dans le rap, aux côtés d’enregistrements de leur incarnation punk pré-rap, ont été rééditées dans les années 90 et apparaissent sur la plupart des réseaux de streaming. Ainsi, tout le monde a la chance de connaître « Cooky Puss » (un peu plus qu’une blague à base de glace), mais comparativement peu seront au courant du single « Drum » de loin supérieur, formellement audacieux, musicalement et lyriquement ingénieux Machine” (officiellement pas un disque des Beastie Boys, car il est crédité à MCA et à son ami Burzootie) ou la brillante face B du single “Rock Hard” supprimé d’AC/DC, “Beastie Groove”, dans lequel les paroles du trio glisser et entrer en collision sur une production de Rick Rubin qui ralentit et accélère à volonté.

Au moment où ils ont fait “She’s On It” pour la bande originale du film Krush Groove, en 1985, le premier personnage des Beasties avait été créé : ils jouaient le rôle d’adolescents nerds obsédés par la bière, les fêtes et les filles. Pourtant, alors même que le groupe s’occupait de riffs de guitare rauques, ils faisaient également du rap pour le groupe émergent de puristes.

Licencié à malade

“Hold It Now, Hit It”, du premier album de 1986, Licencié à malade, est un magnifique exemple du style du début de l’âge d’or du hip-hop, de l’approche effervescente du trio et de la facilité apparemment sans effort avec laquelle ils changent de mesure, de débit et de rythme dans leurs raps, soulignant une capacité technique et une acuité qui les placent parmi les meilleurs. Ainsi, alors que “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)” et “No Sleep Till Brooklyn” sont devenus les hymnes inévitables qui les ont propulsés au sommet des charts du monde entier, le style vocal simpliste présenté n’était en aucun cas représentatifs du groupe, de leurs capacités ou de l’étendue et de la profondeur de leurs intentions créatives.

La boutique de Paul

Ceux qui ont entendu les chansons à succès et en attendaient plus de la part des Beastie Boys ont été totalement sidérés par Paul’s Boutique de 1989, mais les fans qui connaissaient le groupe en tant qu’animaux à rimes n’ont été surpris que par l’excellent album de Capitol Records. Les Beasties et leurs cohortes de production, l’équipe de Los Angeles The Dust Brothers, n’étaient pas intéressés à revenir sur Licensed To Ill – bien qu’il y ait eu beaucoup d’inspiration et des éléments musicaux pillés dans les livres d’histoire de la musique.

Des chansons telles que “Shake Your Rump” étaient des chefs-d’œuvre musicaux et lyriques, des tapisseries d’échantillons assemblés de manière funky tandis que les MCs ont pu souffler à travers, autour et au-dessus des rythmes comme des solistes de jazz au sommet de leur art. L’album a fait beaucoup de bruit et s’est mal vendu par rapport à son prédécesseur multi-platine, mais il reste un classique du hip-hop, régulièrement cité comme l’un des plus grands albums jamais réalisés. Délectez-vous simplement de l’audace impliquée dans l’échantillonnage de plusieurs Beatles des morceaux dans le vertigineux et déséquilibré « The Sounds Of Science », ou en zone tandis que l’exubérance alimentée par Sly Stone de « Shadrach » prouve qu’il s’agissait d’un groupe qui contrôlait totalement son art.

Vérifiez votre tête

En 1992, les Beasties n’étaient plus les démons des tabloïds d’autrefois, et avec Paul’s Boutique ayant allégé la pression des attentes en se débarrassant du public pop qui exigeait des rechapés répétés du premier album, ils se sentaient prêts à s’étirer et à être tout ce qu’ils avaient toujours voulu être.

Pour Check Your Head en 1992, les chansons punk, funk et soul psychédélique ont été essayées par les Beastie Boys dans un cadre d’instruments en direct, tandis que leur base de fans de puristes de rap n’était pas en reste non plus. “Pass The Mic” était aussi brutal et beat-y que tout ce qu’ils avaient jamais fait, mais des morceaux tels que “Jimmy James” montraient où ils se dirigeaient: dans un nouvel océan de sons très individuel, où tout était possible et tout les paris étaient ouverts.

Mauvaise communication

Ils ont suivi l’album rapidement (selon leurs standards) avec Ill Communication en 1994. Sa combinaison d’échantillons, de raps et d’instruments en direct a donné lieu au classique de tous les temps “Sure Shot”, une chanson qui a donné au flûtiste de jazz Jeremy Steig le plus gros salaire. d’une carrière d’enregistrement d’un demi-siècle lorsqu’ils ont échantillonné son “Howlin’ For Judy”. Ailleurs, “Get It Together”, a vu la corde des Beasties dans Q-Tip de A Tribe Called Quest pour une balade funky sur “Headless Heroes” d’Eugene McDaniels. Mais ce serait le seul moment de rawk tête baissée du disque – le pastiche époustouflant sur le thème du spectacle policier « Sabotage » et son clip hilarant réalisé par Spike Jonze – qui a ramené le groupe à une notoriété mondiale. Encore une fois, si tout ce que vous saviez étaient les tubes, l’impression que vous auriez eue de ce qu’était le groupe aurait été totalement fausse.

bonjour méchant

Hello Nasty a émergé après une pause de quatre ans et a trouvé le groupe revenant à quelque chose comme l’approche sampleadelic et axée sur les rimes de Paul’s Boutique. Une autre vidéo étonnamment divertissante, pour “Intergalactic”, les a trouvés luttant contre des robots tueurs géants alors qu’ils étaient vêtus d’ouvriers du bâtiment et de préposés à la traversée de l’école dans les rues de Tokyo. Ailleurs, après la fin d’un long partenariat avec Hurricane (dont l’album solo de 1993 comprend “Stick ‘Em Up”, la seule chanson sur laquelle les Beasties ont été invités collectivement avec un autre artiste), ils avaient engagé le champion du monde DJ Mix Master Mike, et “Three MCs and One DJ” ont montré leur plaisir à revenir aux bases du hip-hop, ainsi qu’à souligner leur maîtrise de leur métier.

Vers les 5 arrondissements

Aucun New-Yorkais n’a été épargné par les attaques terroristes de 2001, et les Beasties n’ont pas fait exception. Ils avaient construit un studio non loin du quartier financier et travaillaient sur un album pendant la longue séquelle, qui est devenu leur réponse à la guerre contre le terrorisme.

Sorti en 2004, To the 5 Boroughs était en partie réflexif : « An Open Letter To NYC » cristallisait leurs sentiments envers leur ville dans son moment de douleur. Mais tout autant une partie de leur défi face à l’ambiance sombre était de revenir à ce qu’ils font le mieux – se délecter de rimes et s’amuser avec de la musique et des mots, célébrer New York comme l’endroit où toutes ces choses sont devenues possibles, et le défendre. en continuant comme avant. “Ch-Check It Out” est un disque qui n’aurait pu être réalisé que dans leurs studios Oscilloscope, des planchers en bois dans un entrepôt reconverti donnant le ton à un disque qui a fluctué à volonté entre les époques, se délectant de la tradition tout en emportant la musique dans un nouvel endroit . “Triple Trouble” est revenu aux débuts du hip-hop, échantillonnant l’ouverture de “Rapper’s Delight” tandis que le trio échangeait des vantardises galopantes et des vantardises scandaleuses sur le rythme rebondissant contagieux.

Le Mix-Up et au-delà

Un album instrumental n’était pas la prochaine étape attendue, c’est donc exactement ce que les Beasties ont fait, en sortant The Mix-Up en 2007 ; “Le cousin de la mort” référencé Nas, qui est apparu sur “Too Many Rappers”, le premier single de ce qui était prévu comme un ensemble d’albums en deux volumes. Cependant, la maladie de MCA a provoqué le report de la sortie prévue de la partie 1 du Hot Sauce Committee en 2009; au moment où il a été suffisamment rétabli pour que le groupe puisse le promouvoir correctement, ils ont affirmé qu’ils avaient tout abandonné et qu’ils allaient plutôt sortir Hot Sauce Committee Part Two, qui, selon eux, contiendrait exactement les mêmes morceaux que le première partie annoncée précédemment.

Mais le cancer de MCA est revenu et le groupe a cessé d’exister à sa mort en 2012, quelques semaines après que les Beastie Boys ont été intronisés au Rock And Roll Hall of Fame. Hot Sauce Committee est une belle épitaphe, et le single “Make Some Noise” – en particulier la vidéo de 30 minutes réalisée par MCA, mettant en vedette deux formations Beastie différentes (Elijah Wood, Seth Rogen et Danny McBride en font partie, avec Will Ferrell, Jack Black et John C Reilly l’autre) se battant dans une rue de New York. Le groupe avait bouclé la boucle et terminé comme ils avaient commencé : faire de la musique qui était pleine d’esprit, irrévérencieuse, expérimentale, accomplie et jamais moins que furieusement, fabuleusement divertissante.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons des Beastie Boys ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.