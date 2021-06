Meilleures chansons de Big Sean : joyaux du hip-hop

Au début de sa carrière, Big Sean a obtenu une cosignature convoitée de Kanye West. Ce qu’il a fait depuis est remarquable. Les albums de Sean, à commencer par Dark Sky Paradise en 2015, suivis de I Decided en 2017 et de Detroit 2 en 2020, ont tous fait leurs débuts au sommet du Billboard 200 et ont reçu des certifications Platine. Sean a une capacité unique à la fois dans les cercles de rap autour de ses concurrents, mais aussi à écrire des refrains conviviaux pour ses chansons. C’est un artiste agité dans l’esprit, mais cohésif dans la forme.

Big Sean est également originaire de Detroit, un fait qu’il vous laisse rarement oublier. C’est un natif de Motor City qui savoure la caricature macabre qui est esquissée dans les médias. C’est le même genre de doute qui alimente tout son meilleur travail, le besoin de trouver un adversaire contre lequel vous pouvez prouver votre courage, semblable, de cette façon, à de nombreux athlètes du Temple de la renommée. Big Sean a passé sa carrière à transformer le rap en compétition, utilisant des fonctionnalités invitées pour se mesurer aux meilleurs.

Quand il se tourne pour en mettre d’autres, Big Sean le fait pour des raisons spécifiques. “Fat Raps (Remix)”, un groupe coupé de 2018, a aidé à recadrer Asher Roth en tant que fêtard réformé avec une compétence sans effort, et Chuck Inglish à tendance rétro en tant que révolutionnaire avant-gardiste. Sur “Friday Night Cypher”, il a une fois de plus représenté sa ville avec un who’s-who des stars de Detroit. Il y a Tee Grizzley, Kash Doll, Cash Kidd, Payroll, 42 Dugg, Boldy James (encore), Drego, Sada Baby, Royce da 5’9″, et Eminem.

Sans effort créatif avec une oreille pour les crochets pop, cette liste des meilleures chansons de Big Sean sert d’introduction à une voix clé du hip-hop.

Fat Raps (Remix) feat. Chuck Inglish, Asher Roth, Chip Tha Ripper, Dom Kennedy et Boldy James (2018)

Sur le remix “Fat Raps”, qui a été initialement publié par Chip Tha Ripper avec des vers de Sean et Curren$y, le Detroit MC réunit certaines des stars les plus brillantes de la ville pour une coupe de groupe palpitante. Boldy James vole la vedette, deux ans seulement avant sa course historique en 2020.

Marvin & Chardonnay feat. Kanye West et Roscoe Dash (2011)

« Marvin & Chardonnay », extrait du premier label de Big Sean, Enfin célèbre, trouve le MC célébrant les bonnes choses de la vie avec son patron de label Kanye West et le pilier de Géorgie Roscoe Dash. Armé d’une vidéo maximale de Hype Williams, le morceau a trouvé Sean encaissant sa bonne volonté de mixtape dans la superstar du grand public.

Sacrifices (2017)

Big Sean et Migos sur une chanson ensemble ? Ça marche. Sean change son flux pour se rapprocher du flux staccato et triplet du trio d’Atlanta, affichant sa polyvalence. Le morceau, présenté sur I Decided, complète un album à succès contenant des chansons comme “Bounce Back” et “Jump Out The Window”.

Des voix dans ma tête/S’en tenir au plan (2017)

Ce medley vient de I Decided, une entité tout à fait unique dans la discographie de Sean. Avant que Travis Scott ne retourne “SICKO MODE” à tout moment, Sean innovait le formulaire sur “Voices In My Head/Stick To The Plan”. La première moitié est une chanson morose et introspective noyée dans le doute et l’angoisse, tandis que la seconde trouve Sean en train de s’exciter.

Supa Dupa (2010)

“Supa Dupa” vient de la mixtape acclamée de Sean en 2010, UKnowBigSean. À ce stade, Sean avait déjà signé avec GOOD Music de Kanye West, et cette confiance est apparente tout au long de la chanson. Sur un rythme enjoué et sautillant, Sean s’associe librement, affichant sa dextérité verbale et son indéniable talent pour une grande rime interne.

Supérieur (2012)

« Higher », la première chanson de la mixtape influente de Big Sean en 2012, Detroit, est une introduction épique. Il rappe : « Mon, mon, mon, alors que le monde tourne/Aujourd’hui, si je ne gagne pas, je ferais mieux de croire que je vais apprendre », qui a constitué la philosophie directrice des premières années de sa carrière. Même avec le gros contrat d’enregistrement et les fonctionnalités brillantes, Sean est un broyeur dans l’âme.

10-2-10 (2013)

Bien que la chanson présente des paroles qui ont mal vieilli, l’ode à l’agitation de Big Sean est un hymne qui a fait aimer le MC à un public plus large. Sa capacité à apporter de l’énergie tout en rappant avec un contrôle impeccable est sans égal. La chanson du Hall Of Fame présente une ligne emblématique de Sean à la fin de son refrain : « Les cauchemars de tout perdre augmente mon adrénaline. »

Getcha certains (2007)

“Getcha Some” présente un rythme classique de Kanye West de son époque en tant que beatmaker unique en son genre, et cela seul propulse cette chanson au sommet de Sean. Le rythme rappelle le classique “Grindin'” de Clipse, avec des percussions percutantes donnant à Sean plus qu’assez d’espace pour montrer son fanfaronnade et son penchant pour les bonnes choses de la vie. Présenté sur Finallement célèbre: The Mixtape, “Getcha Some” reste un favori parmi les passionnés de Big Sean.

IDFWU (2014)

“IDFWU” a été pratiquement conçu dans une usine à succès. Il présente une production de Mustard, Kanye et Mike Free, ainsi qu’un couplet stellaire de la légende du rap E-40. Pour sa part, Sean apporte une énergie implacable, écartant les haineux et les sceptiques avec la facilité de quelqu’un enlevant les peluches de son épaule. Il reste l’un des plus grands succès de Sean à ce jour, atterrissant au n ° 11 du Billboard Hot 100 et servant de premier single sur son album de 2015 Dark Sky Paradise.

All Your Fault feat. Kanye West (2015)

Sur “All Your Fault”, Big Sean va bar pour bar avec son mentor, patron de label et héros, Kanye West. La chanson contient des extraits de la chanson d’Ambrosia de 1978 “How Much I Feel” et comprend des voix supplémentaires d’un très jeune Travis Scott. C’est une préfiguration de la direction que prendrait le rap dans la seconde moitié des années 2010, fondu en autotune et coupé à une demi-vitesse délibérément rythmée.

