Meilleures chansons de Billy Currington : 20 hymnes country essentiels

L’homme de Savannah, en Géorgie, a amassé une gamme remarquable d’hymnes depuis son apparition sur la scène en 2003. Nous célébrons cet ensemble de travaux avec un compte à rebours de 20 chansons, jusqu’à présent, des meilleurs Billy Currington Chansons.

Au cours d’une demi-douzaine d’albums, Currington a pas moins de 11 country n°1 à son actif, avec des certifications platine et or sans fin. En mai 2019, UMG Nashville était fier d’annoncer qu’il avait également été diffusé trois milliards de fois en streaming. Puis à l’été 2021, il surprend ses fans avec la sortie d’un septième set studio, Intuition.

Voici donc les 20 meilleures chansons de Billy Currington telles que nous les voyons (et les entendons). Avons-nous manqué l’un de vos favoris? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires ».

Écoutez le meilleur de Billy Currington sur Apple Music et Spotify.

20 : Détails

Billy Currington a porté une attention particulière à vos coordonnées. C’est le crochet lyrique de son été 2019 célibataire, qui a trouvé le favori du pays sous une forme typiquement exubérante. Pour ce qui est de donner à ses fans ce qu’ils veulent, il le fait depuis le premier jour.

19: Marchez un peu plus droit

Le recueil de chansons à succès de Currington avait un premier chapitre parfait, en grande partie grâce au single d’ouverture de son premier album éponyme. Après avoir échoué à une audition à Opryland et déménagé à Nashville, il y avait des cotisations à payer et des travaux de jour à faire. Mais au printemps 2003, après quelques premiers succès en tant qu’auteur-compositeur pour d’autres, la future star de la country a commencé à transformer ses rêves en vie réelle.

Son premier single était « Walk A Little Straighter », co-écrit par Currington avec Casey Beathard et Carson Chamberlain. Il s’est inspiré de ses expériences personnelles avec un père alcoolique et a touché une corde sensible, lui donnant un tout premier classement de pays le 3 mai 2003. Des piliers durables tels que Kenny Chesney, Tim McGraw, et Keith Urbain étaient importants parmi ces charts, et bientôt Billy l’était aussi, grimpant à la 8e place.

18 : J’ai un sentiment

Le premier album de Currington est arrivé en septembre de la même année et s’est bien garé dans le Top 20 du pays, dépassant également le palmarès Heatseekers de Billboard pour les artistes en développement. Il a fourni un deuxième succès, cette fois encore plus grand, lorsque « I Got A Feelin' » a atteint la 5e place du classement country. L’album a été certifié disque d’or en 2017.

17: Apportez-le sur

Avec 15 ans de réalisations incroyables derrière lui, octobre 2018 a vu Currington sortir le premier avant-goût de son prochain projet, avec le sensuel « Bring It On Over ». C’était un morceau qui reflétait le son country propice à la danse d’autres stars telles que Thomas Rhett et Keith Urban.

16: L’amour est fini

Le troisième single de Enjoy Yourself en 2010, le cuivré « Love Done Gone », était une sorte de changement sonore pour Currington – une composition de Shawn Camp/Marv Green qui avait été précédemment suspendue pendant Détroit de George. « Je pensais à une situation dans laquelle se trouvait mon frère à l’époque », a déclaré Green. «Il traversait une rupture et il était au point de la relation où il était d’accord avec la fin. Ils se sont bien amusés, mais c’était fini.

15 : Party For Two (Shania Twain, avec Billy Currington)

Les deux premiers succès de Billy et l’impact de son premier album l’ont rapidement mis en haute compagnie. En 2004, comme Shania Twain prête à sortir son album Greatest Hits, la nouvelle chanson « Party For Two » est devenue son précurseur, en deux mixes. La version pop mettait en vedette Mark McGrath, tandis que Currington avait l’honneur de mettre l’accent sur le mix country.

14 : Doit faire quelque chose de bien

Quand il est revenu en solo en 2005, il y avait un nouveau point de repère sous la forme du single « Must Be Doin’ Somethin’ Right ». En décembre, plus de six mois après avoir commencé sa lente ascension, la ballade est devenue le premier pays n°1 de Currington. Écrit par Marty Dodson et Patrick Jason Matthews, il s’est également glissé dans le Top 40 pop au n ° 39.

13 : Ne le fais pas

« Don’t It » de 2014 a été écrit par Ross Copperman, Ashley Gorley et Cadillac 3 le leader Jaren Johnston, et a présenté l’album Summer Forever de Currington. Il deviendrait le premier des trois autres numéros 1 diffusés à l’antenne du disque. Roughstock a écrit que la chanson « mélange le meilleur de ces chansons contemporaines avec ce qui a toujours bien fonctionné pour Currington, son son country-soul roots, un son qu’il possède depuis le lancement de sa carrière en 2003 ».

12: Emmêlé

En 2007, Currington et Mercury Nashville ont pris la décision inhabituelle de sortir un single sans album. « Tangled Up » a marqué ses débuts en tant que co-producteur, avec James Stroud, et l’artiste était à nouveau co-scénariste, cette fois avec Chris Lindsay et Aimee Mayo. Le morceau a ensuite été présenté sur la compilation Icon, sortie en 2011.

11 : Juste pour vous (Lionel Richie, avec Billy Currington)

2012 a apporté une autre collaboration de superstar, lorsque la royauté soul-pop Lionel Richie a sorti son album sur le thème country, Tuskegee. Nommé d’après sa ville natale de l’Alabama, le disque à grand succès présentait des remakes de son catalogue avec une foule de notables du pays, y compris Willie Nelson, Kenny Rogers, Blake Shelton, Shania Twain et Petite grande ville. Currington est devenu l’invité d’une nouvelle version de la chanson relativement récente de Richie « Just For You ».

10: Ne pas

L’automne 2008 a apporté Little Bit Of Everything, le troisième album studio de Currington, sur lequel il a partagé les tâches de production avec Carson Chamberlain. Le single d’ouverture, « Don’t », qui présentait un détail de guitare wah-wah spontané de Brent Mason, s’est classé au deuxième rang des best-sellers country.

9 : Nous sommes ce soir

L’album We Are Tonight de 2013 a encore confirmé le statut de Currington avec l’inclusion d’un duo avec Willie Nelson, « Hard To Be A Hippie », L’ensemble est entré dans le Top 5 du classement country et dans le Top 10 pop, et a produit un tableau de bord parfait comme deuxième et deuxième Le dernier single, la chanson titre, est également passé au n ° 1 des listes Country Airplay.

8: C’est comme ça que les Country Boys roulent

Presque un an après la sortie de Little Bit Of Everything en 2008, l’album n’a pas seulement produit un troisième hit, mais le quatrième n°1 de Currington. « That’s How Country Boys Roll » est une autre co-écriture de Billy, cette fois avec les compositeurs à succès Dallas Davidson et Brett Jones. L’air de bien-être a pris une autre route panoramique vers le sommet, atteignant le sommet des charts six mois après sa première inscription sur la liste Hot Country Songs, et mettant fin au règne de quatre semaines de « Why Don’t We Just Dance » de Josh Turner.

7: Assez bon à boire de la bière

La course extraordinaire de Billy n’a montré aucun signe de ralentissement alors qu’il se préparait à dévoiler son quatrième album, Enjoy Yourself. Son single phare, sorti en mai 2010, était le « Pretty Good At Drinkin’ Beer » décontracté et terre-à-terre. La chanson de Troy Jones était accompagnée d’une vidéo tournée autour d’une pool party, réalisée par Potsy Ponciroli.

6 : Laisse-moi tomber facilement

L’album Enjoy Yourself a suivi en septembre 2010 et offrait bientôt un autre n°1. « Let Me Down Easy » était un numéro beaucoup plus réfléchi et lent qui a remporté une comparaison de Billboard avec le son doux de son futur partenaire de chant Lionel Richie. La production de Chamberlain et Currington mélangeait la guitare acoustique avec des détails en acier pour orgue et pédale, et l’effet était irrésistible. En avril 2011, la chanson est devenue le quatrième record consécutif de la star et le sixième au total.

5: Les gens sont fous

Le deuxième single de Little Bit Of Everything de 2008 avait un crédit de co-écriture distingué de Bobby Braddock. L’intronisé au Country Music Hall Of Fame a été le co-compositeur de chansons de tous les temps telles que « DIVORCE » de Tammy Wynette et « He Stopped Loving Her Today » de George Jones. Ceux-ci faisaient partie des 13 n ° 1 de Braddock en tant qu’écrivain, dont « People Are Crazy » de Currington est devenu le dernier, remportant deux nominations aux Grammy pour faire bonne mesure.

4: Salut fille

« Hey Girl » était l’introduction en mars 2013 de l’album We Are Tonight de Currington. Cela a marqué un changement de rythme avec un nouveau producteur, Dann Huff, et un ensemble complet de compositions externes. Mais l’effet était le même, car le single s’est hissé au sommet du classement Country Airplay, devenant or en septembre et platine l’année suivante.

3: Bonnes Directions

Le deuxième album de Currington, à nouveau produit par Carson Chamberlain, s’intitulait de manière saillante Doin’ Somethin’ Right. Après un deuxième single qu’il a co-écrit, intitulé « Why, Why, Why », qui a atteint un respectable n ° 13, il est revenu au sommet du palmarès country – et à nouveau au statut de platine – avec « Good Directions ». La chanson a été co-écrite par un homme qui deviendra bientôt un acteur majeur à part entière, Luc Bryan.

2: ça ne fait plus mal comme avant

« It Don’t Hurt Like It Used To » était un autre Country Airplay No.1 qui se vendait de l’or et que Currington a co-écrit avec Cary Barlowe et Shy Carter. Taste Of Country a comparé son son au mélange folk-rock de Mumford et fils, décrivant la chanson comme un « hymne pop-country midtempo ».

1 : Est-ce que je te donne envie

Le numéro 1 de notre compte à rebours des meilleures chansons de Billy Currington est le morceau qui, au moment de la rédaction, est de loin son hit le plus diffusé sur Spotify. « Do I Make You Wanna » est sorti en novembre 2016 et est devenu le troisième numéro 1 de Summer Forever. Il a passé la majeure partie de 2017 en tant que radio country incontournable, atteignant le sommet du classement Country Airplay en août de la même année, la semaine même où il a été certifié platine par la RIAA. La chanson se dresse parmi la puissante collection de succès de Billy.