Meilleures chansons de Black Eyed Peas: 14 Pop Smashs

Les Black Eyed Peas a contribué à changer le cours de la musique grâce à une série de quelques-unes des plus grandes et des meilleures chansons pop des années 2000. Bien que le groupe ait commencé avec des membres différents et présente désormais le chanteur J. Rey Soul à la place de Fergie, le changement sismique qu’ils ont aidé à superviser dans la musique grand public grâce à leur réinterprétation radicale du canon pop a changé la façon dont le genre sonnait.

Le groupe, qui a commencé comme un groupe de hip hop alternatif direct, a combiné de manière dynamique les principes du rap sac à dos avec des mélodies et des refrains de vers d’oreille qui uniraient les ennemis les plus vicieux. Les meilleures chansons des Black Eyed Peas étaient des déclarations politiques de justice sociale ou des méga-hits de party-rap, et Will.i.am, Fergie, apl.de.ap et la capacité unique de Taboo à mettre en avant les deux sans déprécier l’un ou l’autre est un héritage déterminant. peu d’autres groupes peuvent prétendre. Il est difficile de se démarquer davantage dans le contenu de « Où est l’amour ? » à «My Humps», mais il y a une joie fondamentale au cœur des Black Eyed Peas qui assemble ces sujets disparates. Le groupe adore faire de la musique, et cela se voit dans chaque note qu’ils rappent et chantent.

En cours de route, ils ont remporté six Grammy Awards, d’énormes numéros Soundscan, figurés sur d’innombrables bandes sonores de films et sont devenus l’un des groupes les plus réussis de tous les temps. Besoin d’une preuve ? Ils ont en quelque sorte passé 26 (!) semaines consécutives au n ° 1 du Billboard Hot 100 avec « I Gotta Feeling » après « Boom Boom Pow » au sommet.

Écoutez les meilleures chansons des Black Eyed Peas sur Apple Music et Spotify.

14. Je ne peux pas en avoir assez

“Just Can’t Get Enough” sera toujours une chanson spéciale dans l’histoire des Black Eyed Peas, car ils ont tourné le clip au Japon une semaine avant le tremblement de terre et le tsunami de Tōhoku en 2011. Cela a ajouté la gravité et le poids attendus à la chanson en roue libre, et la mélodie a pris sa propre vie en tant que cri de ralliement pour le peuple japonais après la tragédie. La vidéo commence par un simple hommage : « Cette vidéo a été tournée au Japon une semaine avant le tremblement de terre et le tsunami. Nos pensées et nos prières vont à tout le peuple du Japon. Nous vous aimons.”

13. RITMO (Bad Boys For Life) feat. J. Balvin

The Black Eyed Peas, J Balvin, et un extrait de “The Rhythm of the Night”. Que pourriez-vous demander de plus? Les Black Eyed Peas ont prouvé en 2019 qu’il leur restait encore un certain nombre de chansons à succès dans leur système, une compréhension inhérente de l’écriture et de la chimie brillantes de la pop. Tiré de l’album Translation, “RITMO” retourne “Rythm” et le ralentit à la vitesse du reggaeton, donnant à l’original une mise à jour moderne.

12. Grand amour

Les Black Eyed Peas ont deux mentalités distinctes. Ils peuvent créer des jams qui donneront le coup d’envoi à n’importe quelle fête, mais ils sont également des défenseurs de la justice sociale profondément engagés qui reconnaissent le pouvoir de la musique de protestation. “Big Love” tombe clairement dans ce dernier camp, évoquant les fusillades dans les écoles et le traitement des migrants dans la chanson, qui plaide pour l’humanité pour tous.

11. Bébot

« Bebot » est un moment solo pour apl.de.ap, qui rend hommage à ses racines sur ce tube dancefloor. De la même manière que “The Apl Song”, qui figurait sur l’album Elephunk du groupe en 2003, la chanson est rappée en solo par apl.de.ap en hommage à son enfance aux Philippines et aux personnes qui l’ont élevé.

10. Une tribu

“One Tribe”, de The END, est la suite spirituelle de “Where Is The Love?” C’est un hymne mondial, une chanson prête pour le stade qui postule que nous avons plus en commun que différents. Avec des paroles comme : “Une tribu, une époque, une planète, une race/C’est un seul sang, ne vous souciez pas de votre visage/La couleur de vos yeux/Ou le teint de votre peau/Peu importe où vous êtes /Je m’en fous/où tu étais », les Peas se sont imposés comme ambassadeurs du monde entier.

9. Allé Going feat. Jack Johnson

Les Black Eyed Peas et Jack Johnson forment un couple étrange sur le papier, mais quiconque est sceptique quant à leur travail ensemble ignore à quel point les Peas peuvent être caméléon et polyvalents. Sur « Gone Going », ils tissent une histoire qui touche à la célébrité et à la célébrité, tandis que Johnson propose un groove de guitare acoustique émouvant et un refrain cathartique.

8. Boum Boum Pow

Il y a de fortes chances que si vous marchiez dans une foule aléatoire de personnes et criiez « Je dois comprendre », presque tout le monde répondrait par « Boom, boom, pow ! » C’est à quel point la chanson des Black Eyed Peas de 2009 est devenue omniprésente lors de sa sortie. C’est un morceau percutant, entraînant et dancefloor, le genre de morceau que les Peas écrivaient avec une facilité sans effort à la fin des années 2000/début des années 2010.

7. Tais-toi

“Shut Up” a officiellement consolidé les Black Eyed Peas comme l’un des plus grands groupes pop/hip-hop de la planète. Après avoir émergé avec leur single miraculeux « Where Is The Love ? », avant leur troisième album, Elephunk, ils ont sorti « Shut Up », un hymne de rupture immédiatement accrocheur qui mettait en valeur l’alchimie musicale indéniable entre les deux leaders du groupe – sera .i.am et Fergie.

6. Je vais être

Si vous cherchez une définition dans un dictionnaire de ce que les Black Eyed Peas font si bien, “Imma Be” est un parfait exemple. Il est tiré de leur album de 2009, The END, et présente un rythme propulsif, prêt pour le club, au sommet duquel le quatuor va barre pour barre, mélodie pour mélodie. C’est fluide et succinct, une masterclass dans l’écriture de chansons pop-rap.

5. Mes bosses

Même les carrés qui ont essayé de faire annuler cette chanson ne seraient pas prêts à admettre qu’elle est accrocheuse comme l’enfer. “My Humps” est un duo risqué et promiscuité entre wil.i.am et Fergie, un va-et-vient aux proportions épiques, une tension sexuelle prenant vie sous la forme d’une chanson pop en tête des charts. Curieusement, c’était le troisième single de Monkey Business, mais “My Humps” a prouvé qu’ils pouvaient faire des chansons pour tous les publics.

4. Joints et confiture

C’est un pour les vieilles têtes. “Joints & Jam” est le deuxième single des Black Eyed Peas jamais sorti, une chanson hip hop d’inspiration néo-soul avec un groove de batterie qui fait hocher la tête. Le morceau reprend des fragments de “Love Till the End of Time” de Paulinho da Costa et retravaille “Grease” de Frankie Valli, prouvant que les Peas étaient des savants d’échantillons depuis le début.

3. Je dois me sentir

Existe-t-il une meilleure chanson d’avant-match que « I Gotta Feeling » ? Peu importe votre âge, peu importe ce à quoi vous vous préparez, l’hymne des Black Eyed Peas produit par la légende française David Guetta est une entrée infaillible pour tout le monde, de votre enfant de cinq ans à votre grand-mère de 95 ans. C’est une chanson pop parfaite : directe et déclarative sans jamais être sucrée. Quand ce soir est la nuit, il n’y a pas de meilleure chanson pour se préparer que “I Gotta Feeling”.

2. Pompez-le

Les Black Eyed Peas ont prouvé tout au long de leur carrière qu’ils peuvent transformer n’importe quel échantillon – peu importe sa renommée – et en faire une chanson entièrement nouvelle. Le morceau s’inspire largement de la version surf de 1962 de “Misirlou” de Dick Dale, mais les Peas l’ont transformé en quelque chose d’authentique à leur style pop sur l’album Monkey Business, créant un hymne prêt pour la fête qui est indéniablement construit à partir de leur ADN.

1. Où est l’amour

Tout simplement, “Where Is The Love” est l’un des singles les plus marquants du 21e siècle. Il a touché aux climats politiques et sociaux sans jamais devenir moralisateurs, et a présenté l’un des crochets les plus accrocheurs de l’époque. Justin Timberlake a obtenu un crédit d’écriture pour la chanson et a même chanté sur la version finale, mais n’a pas été commercialisé en tant qu’interprète. Le premier single de leur album révolutionnaire, Elephunk, la chanson a également marqué les débuts de Fergie en tant que membre officiel du groupe.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons des Black Eyed Peas ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.