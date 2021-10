Meilleures chansons de blues de Noël : une liste de lecture saisonnière essentielle

Noël est-il un temps pour être bleu? Nous espérons certainement que non, mais cela peut être le moment idéal pour jouer les meilleures chansons de blues de Noël. Au fil des ans, en remontant aussi loin que Blind Lemon Jefferson, décédé tragiquement dans une tempête de neige quelques jours avant Noël en 1929, les hommes et les femmes du blues ont chanté la période des fêtes tout en jouant du blues. Ce Noël, sortez votre traîneau, priez pour un Noël blanc et profitez de la fête avec certaines des meilleures chansons de Noël blues de tous les temps.

Écoutez notre liste de lecture des meilleures chansons de blues de Noël sur Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre liste des meilleures chansons de blues de Noël.

Lightnin’ Hopkins : Joyeux Noël

Il y a quelque chose d’incongru à entendre une voix que vous associez normalement au chant de paroles douloureuses sur le chagrin d’amour en train de chanter des lignes sur le Père Noël qui arrive, mais la chanson de Lightnin’ Hopkins sur le retour de sa femme est en fait pleine de joie de Noël. “Merry Christmas” est sorti pour la première fois en single la première semaine de l’avènement en décembre 1953 et reste un classique de la musique blues.

Jimmy Witherspoon : Comment je déteste voir Noël venir

Jimmy Witherspoon, le grand « crieur de blues » qui a chanté avec des grands du jazz comme Coleman Hawkins et Roy Eldridge, interprète des paroles de blues typiquement misérables dans une chanson liée à la période des fêtes. Il n’y a pas d’argent pour acheter le sapin de Noël, a-t-il chanté, tristement, dans ce classique de 1948. Le chanteur a reçu un bel accompagnement musical de Louis Speigner à la guitare.

Sœur Rosetta Tharpe : O petite ville de Bethléem

En septembre 1956, gospel la grande sœur Rosetta Tharpe a réalisé une version émouvante du chant de Noël du XIXe siècle « O Little Town of Bethlehem ». Qui mieux que Tharpe, qui a été élevée par sa mère, une évangéliste itinérante de l’Église de Dieu en Christ, pour chanter une chanson religieuse de Noël si importante ?

Little Johnny Taylor : S’il te plaît, rentre à la maison pour Noël

Cette Dossiers Stax joyau de 1961 présente le chanteur de blues né en Arkansas Little Johnny chantant « Please Come Home for Christmas », une chanson qui a été reprise par tout le monde de Bon Jovi à Aigles. Taylor, qui a commencé sa carrière en tant que chanteur de gospel, est décédé en 2002.

Chuck Berry : Passer Noël

Chuck BerryLa chanson la plus sentimentale de “Spending Christmas” a été enregistrée pour Records d’échecs à Chicago en décembre 1964, et produit par les propriétaires du label Phil et Leonard Chess. La chanson est nostalgique, avec Berry chantant le fait d’être loin de chez soi, loin de ses proches, et rêvant d’emballer des cadeaux de Noël. Berry, soutenu par de vieux amis de l’époque de Saint-Louis, dont Jules Blattner (guitare) et Brian Hamilton (saxophone), rappelle à quel point il était doué pour chanter des ballades. (Pour un morceau plus entraînant de la musique de Noël de Berry, assurez-vous de vérifier « Run Rudolph Run. »)

Charles Brown : Joyeux Noël

“Merry Christmas” est probablement la seule chanson qui a été reprise par les deux Bruce Springsteen et Mae West, mais la version définitive est sortie en 1947 par le chanteur et pianiste Charles Brown dans le cadre du groupe vocal Three Blazers de Johnny Moore. Brown, dont le style délicat et lent a influencé les performances de blues pendant deux décennies, a déclaré qu’il avait aidé Lou Baxter avec la composition. « J’ai écrit le titre ‘Merry Christmas Baby’, et j’ai écrit les paroles, comment j’allais le chanter, et je l’ai tracé, joué du piano, et je l’ai présenté à Johnny Moore. Nous ne savions pas que ce serait un grand succès, mais je pensais que c’était unique.

Albert King : Noël (ne vient qu’une fois par an)

Albert le roi a pris la chanson “Christmas (Comes But Once A Year)”, qui avait été un succès pour Amos Milburn en 1960, et lui a donné une cure de jouvence, en jouant de la guitare blues grésillante. King, qui était connu sous le nom de « The Velvet Bulldozer » en raison de son chant doux et de sa taille (il mesurait 6 pi 6 po), ajoute un peu de funk et de blues pour la période de Noël. (Pour quelque chose qui a un peu plus de swing et de boogie, essayez “Santa Claus Wants Some Lovin'”.)

Eric Clapton : les larmes de Noël

“Christmas Tears” était l’hymne de Noël de la légende du blues Freddie King, écrit et enregistré en 1961. Eric Clapton a sorti son propre album de Noël en 2018, après avoir compris, comme il l’a dit, “comment jouer les lignes de blues entre les voix des chansons de vacances”. Son solo sur “Christmas Tears” est incroyablement bon. L’album de Clapton, qui contient également une version de « Silent Night » digne de figurer parmi les meilleures chansons de blues de Noël, a été coproduit par Clapton avec Simon Climie et présente une pochette conçue par le légendaire guitariste.

John Lee Hooker : du blues pour Noël

John Lee Hooker a l’une des voix les plus tristes de la musique populaire et le chanteur-guitariste a composé la chanson sombre “Blues for Christmas”, qui comprenait les lignes “blues for Christmas/blue as I can be/I’m sitting here drinkin’ / J’essaie de boire mon bébé en retour. La chanson a été enregistrée à Detroit en 1949, à l’époque où Hooker enregistrait pour le célèbre label Chess. “Blues for Christmas” met en vedette Jimmy Miller à la trompette, Johnny Hooks au saxophone ténor et Tom Whitehead à la batterie dans le blues morose et lent se lamente pour de meilleurs moments de fête.

BB King : Amour de Noël

BB RoiL’album de 2001 en tête des charts, A Christmas Celebration Of Hope, contenait des classiques festifs tels que “Please Come Home For Christmas”, mais l’un des vrais points forts de l’album est sa propre composition, “Christmas Love”. La piste instrumentale montrait que, même à l’âge de 76 ans, il n’avait rien perdu de l’habileté qui avait fait de lui l’un des guitaristes les plus brillants du monde.

Chaleur en conserve : Blues de Noël

À la fin de 1967, le groupe de blues de LA Canned Heat enregistrait leur album Boogie with Canned Heat avec le Dr John, quand ils ont ajouté l’enregistrement de quelques singles avec le groupe de nouveauté Alvin and the Chipmunks. La chanson festive “Christmas Blues” était la face B de “The Chipmunk Song”, qui a culminé à la 31e place des charts Billboard en décembre 1968. produit par Skip Taylor et co-écrit par le chanteur Bob Hite, le bassiste Larry Taylor, les guitaristes Alan Wilson et Henry Vestine, et le batteur Adolfo De La Parra.

Otis Redding : Noël blanc

La version gracieuse et blues d’Otis Redding de “White Christmas” a été produite par le célèbre auteur-compositeur et guitariste Steve Cropper – un membre fondateur de Booker T. & the MGs – qui a co-écrit le hit emblématique de Redding “(Sittin’ On) The Dock of the Bay . ” La version de Redding de la chanson festive classique d’Irving Belin “White Christmas” est sortie en single en octobre 1968 par ATCO Records, avec “Merry Christmas, Baby” sur la face B. Cette version était d’autant plus poignante qu’elle avait été publiée à la suite de la mort de Redding, qui avait été tué en décembre dernier à l’âge de 26 ans dans un accident d’avion.

James Brown : Le Père Noël va droit au ghetto

James Brown a livré son propre son de Noël funky sur “Santa Claus Go Straight To The Ghetto”, la piste d’ouverture de son album festif de 1968 A Soulful Christmas. La chanson a été co-écrite par Charles Bobbit, Hank Ballard et le directeur musical de Brown, Pee Wee Ellis, qui a ensuite travaillé avec Van Morrison, et qui joue du saxophone ténor sur le morceau. Dans la chanson, Brown, qui s’est déguisé en Père Noël pour la couverture de l’album original, exhorte le Père Noël à se diriger vers le ghetto et à “remplir tous les bas que vous trouvez”.

Clarence Carter : Père Noël de la porte arrière

Clarence Carter, un chanteur de soul de Montgomery, en Alabama, qui est aveugle depuis sa naissance, a eu un petit succès en 1968 avec le disque saisonnier torride de deux minutes intitulé “Back Door Santa”, complété par plusieurs “ho, ho, hos” comme il chante “Je rends toutes les petites filles heureuses/Pendant que les garçons sortent pour jouer.” Les mots sont réglés sur un rythme funky de Muscle Shoals. “Back Door Santa” a ensuite été repris par BB King, tandis que Run-DMC a échantillonné la chanson sur “Christmas in Hollis” en 1987. Les Black Crowes ont enregistré leur reprise du joyau risqué de Carter en 2005, pendant une journée de congé de leur résidence au Fonda Theatre à Los Angeles, le distribuant comme cadeau de Noël à des amis. Il est finalement sorti commercialement en 2020.

Sheryl Crow : Noël bleu

La chanson déchirante “Blue Christmas”, écrite par Billy Hayes et Jay W. Johnson, a été rendue célèbre par Elvis Presley en 1957. En 2008, sur son album Home For Christmas, Sheryl Corbeau chante une version larmoyante et émouvante de ce classique, aidé par un bon jeu d’orgue de Booker T.

Louis Jordan : Que chaque jour soit Noël

En juin 1951, deux ans après avoir renouvelé son contrat avec Decca Records et peu de temps après s’être remis d’une laryngite, Jordan a enregistré une série de singles à New York avec un big band composé de musiciens noirs et blancs. L’un d’eux était sa propre composition charmante “May Every Day Be Christmas”. Son propre groupe Tympany Five – qui comprend Aaron Izenhall à la trompette et Bill Jennings à la guitare électrique – a été complété par une foule de merveilleux musiciens de jazz et de blues, dont Oliver Nelson au saxophone alto. Nelson a également agi en tant qu’arrangeur pour la session, qui a montré la voix douce de Jordan sur un régal festif optimiste et optimiste.

