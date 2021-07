Meilleures chansons de Bryan Ferry : 20 incontournables de la pop

En tant que leader de Roxy Musique, Ferry Bryan a écrit de nombreuses chansons pour l’un des groupes de rock artistique les plus créatifs, les plus élégants et les meilleurs de tous les temps. Mais il a également connu une carrière parallèle extrêmement réussie en tant qu’artiste solo où sa voix élégante, sophistiquée et polyvalente a été exquisement mise en valeur sur une vaste gamme d’interprétations intelligentes de chansons classiques ainsi que de nouveaux ajouts à son recueil de chansons immaculé.

L’auteur-compositeur-interprète du nord-est de l’Angleterre était si créatif que, pendant une grande partie des années 1970, il faisait simultanément de la musique avec Roxy Music et se frayait un chemin dans le monde. Alors que la voix et l’écriture de chansons de Ferry ont honoré les deux et que ses sorties en solo mettaient régulièrement en vedette des collègues du groupe, musicalement ces deux points de vente étaient souvent aux antipodes. Le groupe, surtout à ses débuts, quand Brian Eno faisait partie de leurs rangs, a parcouru un chemin expérimental avant-gardiste qui a inspiré bon nombre des actes de la nouvelle vague qui les ont suivis. En revanche, les meilleures chansons de Bryan Ferry ont fourni une plate-forme pour ses tendances plus pop, à la fois en tant qu’auteur-compositeur et avec des reprises élégantes qui s’étendent des standards d’avant-guerre aux classiques de la pop, du rock, de la soul et du blues.

Cette scission a été rendue immédiatement apparente par son premier album solo, sorti juste un an après le tube révolutionnaire de Roxy Music “Virginia Plain”. Exclusivement composé de reprises, il comprend un mélange éclectique de pop des années 1960, de Motown et de l’indémodable « These Foolish Things », qui a également servi de titre à l’album. Bien qu’il n’y ait pas de chansons originales ici, ses talents d’auteur-compositeur sont clairement évidents. Ferry ne se contente pas de chanter ces chansons, il les réinvente.

Ce premier album a fourni un modèle musical pour la sortie solo de Ferry, bien que sa propre composition de chansons ait progressivement pris le devant de la scène, en particulier après la dissolution de Roxy Music.

Il y a peu d’artistes qui ont non seulement eu des carrières phénoménales au sein d’un groupe et de leur propre chef, mais qui ont réussi à créer des identités claires et distinctes pour les deux. Ferry est cette rare exception, qui en dit long sur ses extraordinaires talents d’auteur-compositeur, de musicien et de chanteur.

Les meilleures reprises de Bryan Ferry

(A Hard Rain’s A-Gonna Fall, The ‘In’ Crowd, Restons ensemble, Le prix de l’amour, Je t’ai jeté un sort)

Sorti juste un mois avant le troisième album de Roxy Music Stranded, These Foolish Things était le premier album solo de Bryan Ferry. Cela montrait que Ferry était un interprète intelligent et imaginatif des meilleures chansons d’autres artistes. Un exemple typique est une refonte radicale de “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”. Ferry apporte joie et exubérance à Bob DylanLa complainte de protestation de , en augmentant le tempo et en le transformant d’un hymne folklorique en une chanson pop grand public qui lui a valu un premier hit solo du Top 10 britannique. Cela a marqué la première de nombreuses occasions où il a plongé dans le recueil de chansons de Dylan.

Après avoir rendu hommage à ses héros de la musique soul avec deux reprises de Motown sur son premier album, Ferry a étendu le thème du suivi Another Time, Another Place où Sam Cooke et les chansons d’Ike & Tina Turner sont apparues aux côtés d’une version percutante et menaçante du smash de Dobie Gray “The ‘In’ Crowd”. L’ouverture de l’album a valu à Ferry une deuxième entrée dans le Top 20 britannique et a présenté sa polyvalence en retravaillant des chansons de différents genres.

La politique de couvertures a continué de porter ses fruits pour Ferry qui a atteint ce qui reste un sommet solo dans le classement des singles au Royaume-Uni avec son remaniement de “Let’s Stick Together” de Wilbert Harrison, qui était également le titre de son troisième album. Grimpé au n ° 4 à l’été 1976, son interprétation optimiste et saxophoniste du numéro de rythme et de blues vintage a été soutenue par une vidéo promotionnelle mettant en vedette sa petite amie de l’époque, Jerry Hall, synchronisant les lèvres des voix féminines qui se produisent environ deux- tiers de l’enregistrement.

Sur le même album, Ferry a inclus « The Price Of Love », une chanson peu connue aux États-Unis où elle n’a pas réussi à craquer le Billboard Hot 100 mais un hit britannique n ° 2 pour les Everly Brothers. La version de Ferry a une ambiance similaire et édifiante à sa couverture de Wilbert Harrison, qu’elle a suivie dans le Top 10 britannique.

Alors qu’il se concentrait de plus en plus sur l’enregistrement de chansons auto-écrites, l’album Taxi de 1993 était presque entièrement composé de reprises d’écrivains aussi divers que Goffin & King et Lou Reed. Le plus mémorable, il reconstruit totalement « I Put A Spell On You » de Screamin’ Jay Hawkins, transformant le standard du rhythm and blues en ce qui ressemble à un original de Ferry.

Le crooner suave

(Ces choses stupides, la fumée pénètre dans tes yeux, tu es mon soleil, tu me montes à la tête, au fil du temps)

C’est une illustration de son large palais musical que, la même année où Roxy Music a publié son album expérimental (et certains disent le meilleur) For Your Pleasure, Bryan Ferry composait la chanson “These Foolish Things”, qui figurait sur ses débuts. album solo du même nom. Cette prise fidèle du standard des années 30 a mis en évidence la profonde affection de Ferry pour les airs pré-rock ‘n’ roll.

Certes, ce genre de répertoire convient parfaitement à sa voix riche, élégante et séduisante, tout en correspondant à l’image suave, sophistiquée et gentleman qu’il véhicule. Un autre excellent exemple est son remaniement enchanteur de “Smoke Gets In Your Eyes”, un Jerome Kern/Otto Harbach de 1933 de la comédie musicale Roberta, mais que Ferry aurait connu à l’adolescence en tant que single de The Platters. Présenté sur son deuxième album Another Time, Another Place, il est devenu pour lui un Top 20 britannique en 1974, 15 ans après que l’enregistrement du groupe vocal américain ait atteint le sommet des charts.

Reflétant une image déterminante de la star sur sa couverture, où il est vêtu d’un smoking blanc et posant près d’une piscine hollywoodienne, son deuxième ensemble a étendu son thème cultivé avec l’inclusion d’un deuxième feuillage persistant des années 1930. Sa lecture sensible de “You Are My Sunshine” se construit magnifiquement du piano et de la voix au groupe complet. “You Go To My Head” de la même époque reçoit une touche moderne sur l’album Let’s Stick Together et devient un hit du Top 40.

Au fur et à mesure qu’il mûrissait, ce type de répertoire convenait encore plus à son style de chant, comme en témoigne une reprise de “As Time Goes By” en 1999 qui faisait à l’origine partie d’un album intime composé entièrement de chansons des années 1930.

Pop star des années 1980

(Esclave de l’amour, n’arrêtez pas la danse, balayé par le vent, embrassez-vous et dites, votre amour est-il assez fort ?)

Roxy Music se sépare en 1983, juste après qu’ils aient finalement obtenu un succès majeur aux États-Unis avec leur huitième et dernier album studio Avalon. La popularité de l’album, dont les dix chansons ont toutes été écrites ou co-écrites par Bryan Ferry, a fourni la plate-forme de relance parfaite pour sa carrière solo, mais cette fois sans la distraction du groupe. Au moins au début, cela a marqué une nouvelle direction pour lui, loin des reprises et entièrement concentré sur sa propre écriture.

Cette nouvelle ère a commencé avec style avec l’album Boys & Girls de 1985, qui présentait certains de ses morceaux les plus commerciaux et les plus adaptés à la radio et l’a emmené au n ° 1 en tant qu’artiste solo pour la première fois au Royaume-Uni. Son premier single magistral « Slave To Love » a planté le décor. Avec son rythme de samba oscillant, la chanson est devenue l’une de ses chansons phares, atteignant le n ° 10 au Royaume-Uni et deux mois après sa sortie, il a été interprété par lui au concert Live Aid à Londres.

Écrit avec Rhett Davies, collaborateur de longue date de Roxy, qui a coproduit à la fois Avalon et Boys & Girls, le deuxième single de l’album “Don’t Stop The Dance” continue dans la même veine élégante que “Slave To Love” avec un éclat pop qui l’a emmené au bord du Top 20 britannique et est devenu un succès contemporain américain pour adultes. Le matériel de haute qualité de l’ensemble comprenait également «Windswept», mettant en vedette David Gilmour à la guitare.

Le deuxième album post-Roxy de Ferry, Bête Noire, a été renforcé par l’ajout de plusieurs partenaires d’écriture, dont Johnny Marr de The Smiths et Patrick Leonard, fraîchement sorti d’avoir travaillé avec Madone. Cependant, c’est Ferry seul qui a écrit la coupe “Kiss And Tell”, qui lui a donné un premier hit solo du Top 40 américain et a aidé à porter l’album au n ° 63 du classement Billboard 200, correspondant au sommet de sa carrière. prédécesseur.

Entre les deux albums est classé chronologiquement “Is Your Love Strong Enough?” qui figurait sur la bande originale du film Legend de Ridley Scott avec Tom Cruise et est devenu un hit du Top 40 britannique à part entière. Comme “Windswept”, il inclut David Gilmour à la guitare.

Les meilleures chansons originales de Bryan Ferry

(C’est demain, Tokyo Joe, signe des temps, je ne peux pas lâcher prise, je ne veux pas savoir)

Alors que ses premiers albums solo étaient fortement axés sur ses talents d’interprète du travail des autres, Bryan Ferry savait clairement comment écrire une grande chanson. Avec Roxy Music, chaque chanson originale des huit albums studio du groupe a été écrite ou co-écrite par lui. Néanmoins, loin du groupe, ce n’est qu’à partir de son quatrième album que sa propre écriture émerge pleinement sur une sortie solo.

In Your Mind a été publié au début de 1977 peu de temps après que Roxy Music ait commencé une interruption de quatre ans. La pause signifiait que son travail solo n’était plus en concurrence avec les sorties du groupe pour de nouvelles compositions, résultant en un album entièrement composé d’originaux de Ferry. Il s’agit de l’un de ses sets de studio les plus forts avec des moments forts tels que les singles “This Is Tomorrow” et “Tokyo Joe”. Avec son élégance rock et ses paroles intelligentes, “This Is Tomorrow” a fourni une ouverture puissante pour l’album et a livré à l’artiste un autre hit du Top 10 britannique. “Tokyo Joe”, quant à lui, était l’une de ses chansons les plus accrocheuses à ce jour, s’inspirant du film de James Cagney Footlight Parade dans lequel la star a chanté une chanson intitulée “Shanghai Lil”.

L’album de 1978 The Bride Stripped Bare a suivi sa rupture avec Jerry Hall, qui a abouti à un album très personnel. Son intensité émotionnelle accrue à la fois sur le plan des paroles et de la musique incluait le premier morceau « Sign Of The Times » où un Ferry enragé et chargé chante « la mariée dénudée de tout ce que nous désespérons ». Nous sommes coupés mais nous nous en fichons. Sur la deuxième chanson du plateau, “Can’t Let Go”, Ferry chante “une folie dans mon âme” dans l’une des performances vocales les plus brutes et les meilleures de sa carrière.

Après les albums Boys & Girls et Bête Noire des années 1980, la carrière solo de Ferry a bouclé la boucle avec le set de reprises Taxi de 1993, mais l’année suivante Mamouna, son écriture de chansons a été réveillée. Cela a également fourni la perspective intrigante de travailler avec Brian Eno pour la première fois depuis le deuxième album de Roxy Music deux décennies plus tôt. La présence d’Eno est notable sur la sensation ambient et techno de l’opener “Don’t Want To Know” où la réunion de Roxy s’est étendue au groupe Phil Manzanera, l’un des cinq guitaristes à figurer sur la chanson.

Tout comme de nombreux autres artistes qui étaient une partie indélébile d’un groupe emblématique, le travail de Bryan Ferry avec Roxy Music éclipse trop souvent ce qu’il a accompli en dehors du groupe. Mais sa production solo est un trésor de joyaux innombrables et souvent sous-explorés.

