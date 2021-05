Meilleures chansons de Christy Moore: 20 classiques du folk irlandais

Christy Moore, l’un des musiciens les plus inspirants que l’Irlande ait jamais produits, a été un élément clé de l’évolution de la musique traditionnelle irlandaise moderne depuis plus d’un demi-siècle. Il est un superbe interprète de chansons d’autres musiciens et un interprète solo convaincant, acclamé pour ses propres morceaux humoristiques uniques. En plus de sa carrière solo, il a aidé à fonder deux des groupes phares de la renaissance folk irlandaise: le traditionnel Planxty et le groupe de fusion folk-rock innovant Moving Hearts.

Moore a créé des versions déterminantes de classiques folkloriques, tout en accumulant un vaste répertoire de chansons politiques puissantes, toutes chantées avec un désir ardent d’attirer l’attention sur le sort des opprimés et des outsiders. Elvis Costello, U2‘s Bono et Sinéad O’Connor ne sont que trois des grands noms de la musique moderne qui ont été influencés par Moore, qui se compare à «l’ancien chanteur de ballades qui portait la nouvelle aux gens». Il a vécu une vie tumultueuse – il a parlé ouvertement de sa guérison des ravages de l’alcoolisme et de la toxicomanie – et a créé un grand héritage musical.

Folk traditionnel

(Le puits au-dessous de la vallée, le Curragh de Kildare, le bal de Lanigan, Tippin ‘It Up To Nancy, Little Musgrave)

Christopher Andrew Moore, le frère aîné du chanteur folk Luka Bloom, est né à Newbridge, dans le comté de Kildare, le 7 mai 1945. Il a grandi dans une maison de musiciens et a commencé par jouer des chansons rock’n’roll au piano. Il a dit un jour que The Clancy Brothers, un groupe irlandais traditionnel, avait changé sa vie. Leur musique lui a fait comprendre que le folk irlandais pouvait être «tout aussi excitant que le rock».

À 21 ans, Moore a quitté son emploi de commis de banque pour déménager en Angleterre et se lancer dans une quête pour devenir musicien professionnel. Après avoir travaillé sur des chantiers et dans des usines, il a fait sa percée sur le circuit des clubs folkloriques. Et, en 1969, il avait acquis une réputation suffisamment solide pour être signé par le label Mercury d’Universal Music. Son premier album, Paddy on the Road, produit par le célèbre écrivain irlandais Dominic Behan, comprenait une version émouvante de «The Curragh of Kildare», un classique traditionnel écrit par le poète écossais Robbie Burns. Moore a conçu le chœur maintenant utilisé par la plupart des chanteurs folk qui l’interprètent. La chanson, la complainte d’une femme de Glasgow pour un homme parti pour être soldat en Irlande, a montré sa capacité à transmettre le chagrin des gens ordinaires, en utilisant toutes les subtilités de sa voix riche et douce.

Les meilleures chansons rassemblées au début de sa carrière – y compris la ballade obsédante «The Well Below the Valley», une chanson qu’il a apprise de John Reilly – sont restées préférées tout au long de sa carrière. Moore, qui possède un style de guitare puissamment rythmé, excelle également sur le Bodhrán. Il a joué de ce tambour irlandais traditionnel sur la chanson de danse engageante du XIXe siècle «Lanigan’s Ball». Sa version pour Paddy on the Road mettait en vedette Barney McKenna, de The Dubliner’s, au ténor banjo. L’un des cadeaux de Moore en tant qu’interprète de chansons traditionnelles est la façon dont il les fait siennes, y compris sa reprise de «Tippin ‘It Up To Nancy» – une chanson traditionnelle de débauche que sa mère Nancy appréciait particulièrement – et la ballade de trahison radicale «Little Musgrave . »

Célébrer l’Irlande

(Les falaises de Doneen, The Galtee Mountain Boy, Only Our Rivers Run Free, Irish Ways and Irish Laws)

Lorsque Christy Moore est retourné en Irlande en 1971, il a voulu enregistrer avec «des musiciens irlandais qui avaient plus de sensibilité pour les chansons». Pour son deuxième album Prosperous – du nom de la ville du comté de Kildare dans laquelle il a été enregistré – il a été rejoint par les maestros folk Dónal Lunny (guitare, bouzouki), Andy Irvine (mandoline, harmonica) et Liam O’Flynn (sifflet d’étain, uilleann) tuyaux). La collaboration a été un succès immédiat. Leur belle version de «The Cliffs of Doneen», une ballade classique de nostalgie, est sortie en single et est passée directement au numéro trois des charts irlandais.

Ils ont décidé de former Planxty, une expression native pour une mélodie celtique, un groupe qui représentait le meilleur de la musique irlandaise, en préservant sa beauté inhérente, tout en la traitant avec une fraîcheur et une originalité rares. Le groupe a ensuite enregistré sa propre version live de «The Cliffs of Doneen», que vous pouvez trouver sur le disque DVD de l’excellent coffret Planxty – Entre les Jigs et les Reels: A Retrospective.

Moore a su transmettre l’attrait de l’environnement naturel de l’Irlande, ses vallées et ses collines verdoyantes, et le rôle que l’amour de la terre a joué dans la mythologie nationale. Dans des chansons telles que «Galtee Mountain Boy», qu’il a chanté à l’adolescence lors de fêtes et qu’il a remarquablement interprétées en direct sur RTÉ en 1979, et «Only Our Rivers Run Free», il a capturé l’attrait de la beauté naturelle de l’Irlande dans des paroles qui étaient faisant également des points politiques.

Au moment où Moore a formé l’expérimental Moving Hearts en 1981, un groupe qui comprenait le talentueux guitariste Declan Sinnott et le joueur de cornemuses Davy Spillane, les intérêts politiques de Moore étaient plus importants. Il a dit qu’il «avait besoin d’une certaine pertinence dans mon travail», ce qu’il a trouvé dans «Les voies irlandaises et les lois irlandaises». John Gibbs a écrit les paroles au dos d’un paquet de cigarettes et les a remises à Moore après un concert au célèbre Baggot Inn à Dublin. «Nous avons été tellement captivés que nous avons commencé à le répéter le même soir et deux ans plus tard, nous avons découvert qu’il était passé dans la tradition», se souvient Moore. «De toutes les chansons que j’ai jamais faites,« Irish Ways and Irish Laws »et« Only Our Rivers Run Free »étaient les chansons qui sont devenues une partie du répertoire général irlandais en très peu de temps.

Chants de protestation

(Hey Sandy, Sacco et Vanzetti, The Moving On Song, Ordinary Man)

Lorsque vous parlez des meilleures chansons de Christy Moore, vous devez inclure des chansons de protestation. Moore inclut régulièrement des compositions de Woody Guthrie et des chansons d’Ewan McColl dans son répertoire – et il se démarque comme un artiste qui refuse de se soustraire aux sujets tabous. Moore a écrit et interprété des chansons sur l’Holocauste, les abus sexuels dans l’Église catholique, les échecs présidentiels de Ronald Reagan, la fouille à nu de femmes dans la prison d’Armagh, la mort inutile de cueilleurs de coques chinois et la menace de l’énergie nucléaire et de la course aux armements. . Il aborde des chansons sur l’injustice et l’inégalité avec passion et compassion.

L’album de 1978 Tara Live in Dublin comprend une version époustouflante de «Hey Sandy», une chanson écrite par Harvey Andrews de Birmingham, en Angleterre, sur l’un des quatre étudiants abattus par la Garde nationale à la Kent State University lors d’une manifestation contre le Vietnam Guerre. Moore a exploré l’histoire américaine dans d’autres chansons, y compris sa reprise de la chanson de protestation de Guthrie «Sacco et Vanzetti», sur deux militants italiens exécutés en 1926. «Ils ont reçu une grâce en 1976 à l’occasion du 50e anniversaire de leur mort. Le gouvernement américain a admis que Sacco et Vanzetti avaient été piégés », a expliqué Moore dans The Christy Moore Songbook.

Tout au long de sa carrière, Moore a joué son propre rôle inestimable dans l’endurance de la ballade en tant que forme de résistance culturelle. Sa version de “The Moving On Song” de McColl (parfois connue sous le nom de “Go, Move, Shift”) est un bel exemple de la capacité de Moore à évoquer sa propre version puissante et touchante d’une grande chanson sur les difficultés et la victimisation des voyageurs. . Moore a repris pour la première fois “The Moving On Song” sur son troisième album solo, Whatever Tickles Your Fancy, et il est devenu un incontournable de ses concerts pendant des décennies. La version puissante et empathique de Moore de «Ordinary Man», une chanson plaintive sur les coupures brutales de l’emploi de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne des années 1980, a transformé la chanson peu connue de l’auteur-compositeur Grimsby Peter Hames en un véritable classique de la protestation moderne.

Le tendre troubadour

(Nancy Espagne, Le noir est la couleur (des cheveux de mon vrai amour), Bonnie Belle de Bogey)

Dans ses meilleures chansons tendres, Christy Moore est l’un de ces rares chanteurs à donner l’impression de chanter directement à l’auditeur. Il apporte la même conviction et la même empathie aux ballades qu’il le fait à ses chansons les plus énervées. En 1969, Moore a joué un concert dans un club de Saint-Hélier sur l’île de Jersey. Le chanteur résident du club était Barney Rush, un écrivain originaire de Sallynoggin. «Quand je l’ai entendu chanter ‘Nancy Spain’, j’ai été immédiatement frappé par cette belle chanson», a déclaré Moore. Il a fait un enregistrement de Rush en le chantant et a gardé la cassette dans un tiroir pendant près de dix ans avant de créer sa propre version. «Je suppose que c’est devenu la chanson la plus connue de mon répertoire», a-t-il ajouté.

Les interprétations de Moore d’anciennes chansons d’amour ont le pouvoir de remuer quelque chose dans votre âme chaque fois que vous les écoutez, en particulier dans ses performances de «Black is the Color (Of My True Love’s Hair)», une chanson traditionnelle reprise par des musiciens aussi divers que Burl Ives et Nina simone, et celui qu’il a appris lors d’une tournée en Écosse dans les années 1960. Une autre des grandes chansons d’amour de Moore est son interprétation du triste classique du XIXe siècle «Bogey’s Bonnie Belle», qui raconte l’histoire d’un ouvrier agricole qui met la fille de son employeur Belle enceinte dans une histoire d’amour condamnée. Rares sont ceux qui peuvent égaler l’intensité du chant de Moore sur des ballades palpitantes d’antan.

Les chansons amusantes de Christy Moore

(Joxer va à Stuttgart, The Crack Was Ninety in the Isle of Man, Delirium Tremens, Lisdoonvarna)

Christy Moore trouve de l’humour dans tout, du football, de la politique, de l’alcool et du système de classes à l’aéroport «miracle» construit à Knock et prétendument financé en secret par l’OTAN. Bien que ses chansons soient souvent sérieuses et plaintives, certaines des meilleures sont spirituelles et sardoniques. Le contenu d’un concert de Christy Moore va du chagrin à la comédie, de la faillibilité humaine à la corruption politique. Il y a toujours un grand «craic», des rires et de l’émotion à ses concerts – l’une des raisons pour lesquelles certains de ses meilleurs albums sont ses concerts. L’esprit aiguisé de Moore est déployé pour exposer les bizarreries de la nature humaine dans l’anthémique «Joxer Goes to Stuttgart», sur un groupe de supporters irlandais en 1988 qui se rendaient aux championnats d’Europe de football.

Moore a parlé franchement de ses problèmes passés – admettant qu’il «cherchait l’oubli» dans une frénésie d’alcool et de drogues qui a conduit à une «dépression nerveuse totale» en 1997. Même s’il est resté propre pendant un quart de siècle, il a continué à chanter des chansons humoristiques sur la boisson, y compris sa reprise de Se précipiter«The Crack Was Ninety in the Isle of Man», qui raconte l’histoire d’un groupe de jeunes hommes en vacances et de la «puissante session» qu’ils ont dans un pub appelé Dick Darbies.

Le propre satirique hilarant «Delirium Tremens» de Moore parle des hallucinations qu’il a subies après avoir bu. La chanson regorge de lignes décalées qui ont résonné auprès d’un public qui connaissait les références. Par exemple, il y avait une célèbre publicité sur la Guinness montrant un homme tenant un verre sur une planche de surf, quelque chose que Moore a ridiculisé dans les lignes: «Alors que j’étais assis à regarder la publicité de Guinness / Je ne pourrais jamais comprendre / Comment votre homme est resté debout la planche de surf / Après 14 pintes de stout.

Le don de Moore pour une tournure de phrase intelligente (il est un ad-libber naturel sur scène) et des envolées de fantaisie se sont réunis pour produire son chef-d’œuvre comique «Lisdoonvarna», une chanson si imprégnée de commentaires sociaux moqueurs et d’images saisissantes qu’elle a gagné entrée dans The Penguin Book of Irish Verse, aux côtés des poèmes de WB Yeats et Seamus Heaney. Le rédacteur de l’anthologie a décrit «Lisdoonvarna» comme un «burlesque sur la vie publique irlandaise des années 80». La chanson, sur un festival de musique aujourd’hui disparu dans une petite ville thermale du comté de Clare, est un tour de force dans ses spectacles et l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il a été nommé «Greatest Living Musician» d’Irlande dans People of the de RTE. Year Awards en 2007. Christy Moore est vraiment une figure unique de la musique moderne.

