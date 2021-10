Meilleures chansons de déchets : 20 hymnes défiant le genre

Compte tenu des débuts adjacents au grunge de Garbage, il aurait été facile de les regrouper avec d’autres groupes alternatifs qui ont dominé la scène musicale pop du milieu des années 90. Mais le quatuor, dirigé par la chanteuse écossaise Shirley Manson, s’est avéré exceptionnel à maintes reprises. Peu de temps après que Manson se soit joint au batteur/producteur Butch Vig et aux guitaristes Duke Erikson et Steve Marker, Garbage a fait irruption dans le grand public avec des chansons de guitare pop confessionnelles qui évoquaient des angoisses et des insécurités. Musicalement, ils ont innové en combinant plusieurs genres à la mode, en construisant une fondation boueuse-grunge et en superposant la danse, l’électronique et le hip-hop, entre autres.

Alors que le rock alternatif a cédé la place à une esthétique futuriste plus brillante, Garbage a également fait évoluer son son sans jamais altérer l’avantage de sa marque. Au cours de trois décennies et sept albums, Garbage a exploré de nouvelles façons passionnantes de se mettre au défi musicalement, que ce soit en modernisant leur son sur la nappe Version 2.0 ou rendre hommage à des groupes de filles des années 60 sur le crime sous-estimé Belle poubelle (2001). Sur le plan des paroles, ils ont été des diseurs de vérité constants, en particulier sur Strange Little Birds (2016) et Ni dieux ni maitres (2021), qui abordent des problèmes sociologiques polarisants comme le racisme systémique et la cupidité des entreprises.

Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures chansons de Garbage, des classiques de la radio alternative comme “Only Happy When It Rains” et “Queer” aux morceaux pop lourds comme “Special” et “Androgyny” pour protester contre les hymnes comme “The Les hommes qui gouvernent le monde” et plus encore.

Écoutez les meilleures chansons de Garbage sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Les Confessionnels Gritty et Grungy

(Seulement heureux quand il pleut ; Stupid Girl ; Réparez-moi maintenant ; Pas mon idée ; Queer)

Au début de la carrière du quatuor, Garbage a fait sa marque sur la radio pop en s’appuyant à la fois sur – et en s’appuyant sur – la tendance grunge omniprésente des années 90. (Bien sûr, cela n’a pas fait de mal que le batteur et producteur Butch Vig ait un CV étincelant, ayant produit des pierres de touche du genre Nirvana’s peu importe et Smashing Pumpkins’ Gish et rêve siamois.) Alors que l’esthétique de la guitare boueuse est représentée sur les premiers singles de Garbage comme “Only Happy When It Rains”, “Queer” et “Stupid Girl”, le groupe était également extrêmement intentionnel dans sa décision de superposer une myriade d’autres influences de l’époque. – trip-hop, électro, punk et hip-hop.

Et ce n’était pas seulement ce son de l’ère Clinton que le groupe a exploré lors de leurs débuts multi-platine : chacune des chansons de Garbage susmentionnées était profondément introspective, se déroulant comme des entrées de journal intime qui creusaient dans des sentiments auto-immolés d’insécurité, d’anxiété et de doute. . La star du trip-hop Moody, « Queer », par exemple, a été adoptée par la communauté LGBTQ+ comme un hymne sur la tolérance (le groupe l’a applaudi, tout en expliquant que le single n’était pas écrit explicitement sur le fait d’être gay). Ailleurs, le single boudeur “Only Happy When It Rains” a offert un punch poppifié aux journées dépressives passées à l’intérieur. Le bop électro-rock “Stupid Girl” a tous deux jeté les bases de l’album de suivi du groupe, Version 2.0, tout en racontant l’histoire d'”une fille qui ne se contentera pas de moins que ce qu’elle veut”, en tant que chanteuse principale Shirley Manson expliqué à l’époque.

De même, l’irrésistible « Fix Me Now » mélange des crochets pop avec une guitare puissante, tandis qu’un Manson qui se déteste de lui-même chante un immense malaise personnel, et que « Not My Idea » angoissé repousse activement l’idée qu’une personne les années de passage à l’âge adulte sont celles qui méritent d’être rappelées.

Les hymnes anti-establishment

(Les hommes qui gouvernent le monde, pour que nous puissions nous sentir vivants, vides, pas de dieux, pas de maîtres, cette ville vous tuera)

Les coupes ultérieures de Garbage – en particulier les pistes de No Gods No Masters de 2021 et de 2016 Petits oiseaux étranges – sont le reflet d’une époque tumultueuse. Sans sacrifier leur son expérimental et diversifié, le groupe approfondit les problèmes sociopolitiques de l’heure : changement climatique, inégalités de richesse, corruption du gouvernement et pauvreté mondiale, pour n’en nommer que quelques-uns.

“The Men Who Rule The World” démarre avec des échantillons de machines à sous et des percussions sourdes, avant d’évoluer vers une série de coups de guitare décousus, avec Manson appelant ceux qui ont du pouvoir qui “ont fait un foutu bordel”. Le groupe va tout aussi fort sur le «No Gods No Masters», qui raconte un voyage que Manson a effectué à Santiago, au Chili, lors des manifestations du pays contre la corruption et les inégalités.

Sur la ballade orchestrale « This City Will Kill You », le son des ordures s’inquiétait de la métropole adoptée par Manson, Los Angeles, qui pourrait remplacer n’importe quel endroit où « les lumières brillent / Et les filles dansent / Toutes les lumières sont pétillant / Et les médicaments fonctionnent. Il est incroyablement facile d’être victime d’un endroit riche en distractions peu profondes, un endroit où “tout le monde prie pour qu’il pleuve / C’est promis depuis des jours / Mais le soleil est à nouveau haut dans le ciel”.

Strange Little Birds, “So We Can Feel Alive”, quant à lui, est l’un des morceaux les plus agressifs sur le plan sonore de Garbage, s’écrasant sur une mélodie électro-industrielle. Lyriquement, c’est en proie à la frustration autour de ce que le groupe considère comme une société en ruine. Leur avertissement parle de lui-même : « Faites attention à ce que vous brisez / Chaque chose cassée ne peut pas être réparée. » Enfin, Garbage dirige sa colère contre l’industrie du divertissement elle-même, utilisant le single “Empty” de Strange Little Birds comme un véhicule bien formulé pour distinguer la nature inconstante de l’industrie musicale.

Des mélodies résolument modernes

(Je pense que je suis paranoïaque, spécial, androgyne, casser la fille, le monde ne suffit pas)

À la fin des années 90 et au début des années 2000, le son de Garbage avait sensiblement évolué d’une pop grunge sombre à des compositions plus élégantes et plus clubbier, tout en gardant intactes leurs fondations de groupe de rock. Cela n’est nulle part plus évident que sur la version 2.0 de 1998, qui contient le “I Think I’m Paranoid” prêt pour la rave et le “Special” parfaitement harmonisé. Chacun de ces classiques de l’électro-pop futuriste trouve le groupe en train de bricoler davantage avec leur son caractéristique de mélange de genres, tandis que la voix de Manson est plus directe et confiante que jamais, en particulier sur “Paranoid”, alors qu’elle pivote vers un alto positivement démoniaque.

Lorsque leur troisième album très sous-estimé, Beautiful Garbage, est arrivé en 2001, le groupe s’est plongé dans un territoire encore plus expérimental, fusionnant les rythmes électroniques et hip-hop avec la pop des groupes de filles des années 60. Le premier single de cet album, le sensuel « Androgyny », est une ode à l’expression de genre en avance sur son temps (n’oubliez pas qu’il est sorti il ​​y a 20 ans). Le plus simple “Breaking Up The Girl”, quant à lui, a fusionné le penchant du groupe pour les rythmes de rock classique avec la pop de l’époque de Phil Spector. Le résultat était différent de tout ce que leurs pairs faisaient à l’époque, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi Beautiful Garbage était si sous-estimé lors de sa sortie.

Et n’oublions pas l’entrée de Garbage dans le plus grand James Bond univers cinématographique : « The World Is Not Enough », qui a fait la bande originale du film du même nom de 1999 007. Le single unique du groupe était un hybride fascinant d’idées et s’inscrit parfaitement dans la lignée des autres thèmes de Bond, incorporant des chaînes cinématiques et une structure lente.

Les Bangers Roll-The-Window-Down

(Cherry Lips (Go Baby Go), Habitude systématique automatique, Jusqu’au jour où je meurs, Run Baby Run)

L’une des qualités les plus constantes de Garbage est sa capacité à écrire pop banger après pop banger, et ils le font maintenant depuis plus de trois décennies. Bien que chacun des albums de Garbage présente des jams pop adaptés à la radio, l’un des crochets les plus collants qu’ils aient jamais écrit est entré quelques années dans leur carrière : “Cherry Lips (Go Baby Go)”, présenté sur Beautiful Garbage en 2001, démarre avec frappes énergiques de womp-womp-womp-womp avant de s’épanouir en un chœur enivrant et plein d’adrénaline. (Est-il étonnant que Manson ait dit un jour que « Cherry Lips » était « probablement la chanson la plus festive que nous ayons jamais écrite » ?) souffle avec une ligne de guitare plus agressive mais est toujours enraciné dans la sensibilité pop.

Plus tard dans la discographie de Garbage, en particulier sur 2012 Pas votre genre de personnes, le groupe n’avait aucun intérêt à ralentir. Leur cinquième album studio est arrivé sur “Automatic Systematic Habit”, qui présente un rythme palpitant et prêt pour le club. De même, Bleed Like Me, le disque de 2005 sous-titré de Garbage, regorge de chansons idéales pour prendre la route. L’un de ces morceaux était “Run Baby Run”, qui ouvre une ligne de guitare inspirée de U2 et se transforme en un hymne explosif sur la précipitation aigre-douce de l’amour.

L’édition du 20e anniversaire de Beautiful Garbage sort le 5 novembre et est disponible en pré-commande.