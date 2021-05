Meilleures chansons de Drake: 20 classiques pour entrer dans vos sentiments

Durant la dernière décennie, Canard a redéfini le son du rap et la façon dont nous consommons la musique pop. Livre pour livre, il est peut-être le rappeur le plus titré de tous les temps. Il est l’une des seules véritables stars de la musique du nouveau millénaire, et dans son pays d’origine, le Canada, il est probablement la personne la plus puissante qui ne soit pas un élu.

À ce stade, Drake est l’un des artistes les plus marquants de tous les temps. Au cours de différentes étapes de sa carrière, il a décroché autant de succès pour d’autres artistes que pour lui-même. Bien sûr, il y a le talent indéniable, l’éthique de travail, la sélection de battements, les collaborateurs de génie et les vidéos classiques, mais la véritable clé de la longévité de Drake est sa polyvalence.

Dix ans plus tard, les gens oublient souvent que la sortie de Drake était une mixtape. Si loin se sent comme une sortie plus vraie que ses débuts officiels, Remercie moi plus tard. Son hybride de croon-rap redéfinirait ce qui était acceptable pour les rappeurs. Ce n’était pas seulement polyvalent – c’était sans effort, car il basculait entre les styles. 808s & Heartbreak n’étaient sortis que depuis quelques mois, mais Drake poussait déjà le rap découragé et imprégné de chant vers de nouveaux territoires. La souplesse affichée sur So Far Gone n’était qu’un point de départ. Drake s’est amélioré en rap et en chant. Faire les deux en tandem lui a donné la possibilité de se présenter sur la chanson de n’importe qui et de l’assommer du parc.

Rapper ou chanter, des couplets ou des crochets, cela n’avait pas d’importance. Au moment où il atteignait son rythme, Drake battait la plupart de ses contemporains dans les deux cas. Il l’a fait sur ses propres chansons et avec ses spots d’invité. Un co-signe de Drake valait son pesant d’or, même s’il montrait chaque collaborateur.

Cette capacité à traverser les genres et à maintenir la qualité l’a séduit auprès d’un public beaucoup plus large que lui s’il s’était contenté de rapper. Pour cette raison, le plus grand concurrent de Drake sur les charts a été lui-même. Ces multiples personnages – Drake chantant, Drake hédoniste ou Drake aigri – lui permettent de séduire tous les types de fans de musique.

Écoutez les meilleures chansons de Drake sur Apple Music et Spotify.

Les Hits

(Le meilleur que j’aie jamais eu, commencé par le bas, Hotline Bling, le plan de Dieu)

Comparé à certaines des meilleures chansons de Drake nommées ici, «Best I Ever Had» ne présente pas son meilleur rap ou chant. Cela semble presque étrange, à cause de la rapidité avec laquelle son flux deviendrait plus bruyant et son chant plus élastique. Le saut de Merci plus tard à Prends soin se sent énorme. Mais “Best I Ever Had” est toujours l’une des chansons les plus typiques de Drake: en plus d’être extrêmement populaire, elle a également marqué sa capacité à créer des chansons qui sonnaient comme des chansons d’amour mais qui sont vraiment de vrais hymnes de joueurs.

Rien n’était pareil«Started From the Bottom» n’était pas seulement le plus gros single de Drake à ce jour, il a marqué un tournant dans sa carrière lorsque son omniprésence a atteint de nouveaux niveaux, sur et en dehors des charts. Les drakeismes qui se frayaient un chemin dans le discours quotidien ont coïncidé avec la découverte des médias sociaux par les marques, et le résultat des années plus tard est qu’une chanson de Drake sortie un jeudi soir a engendré quatre slogans d’ici lundi. Il mettait également en vedette Drake qui rappait directement d’une manière qui a plu à ses fans inconditionnels et a suscité une tonne d’enthousiasme pour les NWTS.

«Hotline Bling» a été un autre moment où Drake s’est surpassé dans les charts, mais la première fois qu’une de ses vidéos a pris une vie propre. Il y avait une danse. Il y avait des mèmes. Il y a encore des mèmes. Il n’a pas regardé en arrière. Il l’a embrassé et a commencé à s’agrandir avec chaque vidéo. ScorpionLe premier single de “God’s Plan” suivrait les traces des deux tendances “Hotline”, devenant le plus grand single de Drake de tous les temps et propulsant ses vidéos vers de nouveaux sommets.

Les Bangers Lay-up

(Pire comportement, jour de tirage, énergie, 0-100)

Les chansons qui définissent vraiment Drake en tant que rappeur ne sont arrivées que plus tard dans sa carrière. Au moment où Nothing Was the Same est sorti, il était le rappeur le plus dominant de la planète. Il était maintenant dans un niveau à part, ce qui signifiait qu’il devait faire des chansons comme «Worst Behavior». Il ne se contentait pas de rapper consciemment les cercles autour de tout le monde, il le faisait sur des rythmes qui semblaient expérimentaux et explorait de nouveaux sons pour Drake. Ce nouveau niveau de courage n’allait nulle part.

Le «Draft Day» lâche de 2014, désormais inclus dans la compilation des faces B Paquet de soins, était remarquable à la fois pour la mise en sac d’un échantillon rare de Lauryn Hill et ses gros cris sportifs. Son nom laisse tomber le quart-arrière des Cleveland Browns Johnny Manziel en premier, mais la référence au Golden State Warrior Andrew Wiggins est plus appropriée, étant donné que Drake applaudissait en marge de chaque match télévisé de la NBA. Il y a longtemps, Drake a rappé des artistes et des athlètes, «nous voulons être eux et ils veulent être nous. Le hip-hop et le sport ont toujours eu une symbiose, mais comme tout le reste, Drake a élevé cette relation à de nouveaux niveaux. Quel autre rappeur est célèbre pour rouler sur des avions d’équipe?

«Énergie» est le «pire comportement» sur les améliorateurs de performances. En tant que titre, Nothing Was the Same a un peu de bravade, mais semble surtout doux-amer. Être au sommet fait de vous un méchant, et Drake l’a embrassé. Il n’a jamais reproduit le braggadocio du côté A de Si vous lisez ceci, il est trop tard, et «Energy» est toujours la vedette de cette course. La sortie de l’album ressemblait à un tour de victoire, mais «Energy» était plus un avertissement qu’une célébration.

Au moment d’écrire ces lignes, l’écart entre Nothing Was the Same et Views est la plus longue période entre les albums studio de la carrière de Drake. Quand il a laissé tomber «0-100», Drake se préparait à sortir un album au printemps 2015. Cela ne s’est pas vraiment produit, mais nous avons obtenu If You’re Reading This. Et alors que «0-100» n’a jamais été qu’un single promotionnel, cela a montré que Drake pouvait obtenir plus de longévité avec un single que la plupart des artistes ne pourraient obtenir avec un album.

Chanter Drake

(Prends soin de toi, a commencé par le bas, tiens bon, on rentre à la maison, ne sens aucun moyen)

La chanson titre de Take Care a été un autre «moment» pour Drake et a renforcé sa légitimité en tant que rappeur chanteur. En raison de leur chimie sur et en dehors des pistes, chaque collaboration qu’il a faite avec Rihanna serait non seulement en tête des graphiques, mais fournirait de l’eau pour le moulin à potins. «Commencé par le bas» s’inscrit dans la tradition des titres «Over» de Thank Me Later et Take Care. C’était le premier single de l’album et mettait en vedette Drake rappant plus que chantant. Pour les fans qui pensaient que Take Care avait peut-être trop chanté, c’était une pommade. Il a également marqué une nouvelle direction (avec l’aide de Mike Zombie) et a été l’une des chansons les plus «difficiles» à apparaître jusqu’à présent sur un album de Drake.

L’un des meilleurs moments de chant de Drake provient d’un album avec le moins de chant, en dehors des crochets. «Attendez, nous rentrons à la maison», est la seule fois où les choses ralentissent sur Nothing Was the Same, mais c’est la preuve que les gens aiment ce qu’ils aiment, et Drake le sait, car il était tout aussi colossalement populaire que le fond.” Dans certains cas, son chant éclipserait son flux, comme dans le cas avec Vues. On dirait que l’album «rainy day» de Drake, composé de gris et de blues, et même «Hotline Bling» semble un peu sombre. Pour l’une des chansons les plus populaires de la dernière décennie, Drake parvient toujours à la rendre intime.

«Feel No Ways» est un autre des moments les plus marquants de Views. Sur une piste qui contient à peine tout ce qui pourrait être considéré comme du rap, vous obtenez l’introspectif classique de Drake, chantant sur une relation et transformant son commentaire en un mantra pour lui-même. «Controlla» et «One Dance» seraient les singles massifs, mais «Feel No Ways» semble beaucoup plus personnel.

Collabs

(No Lie, Mercy, Versace, Diamonds Dancing, I’m On One »

Un an après Take Care, Drake gagnait du terrain. En tant qu’artiste vedette, il est passé de collaborateur à faiseur de rois. Certaines de ces caractéristiques se sont transformées en relations qui ont duré plus d’une décennie, comme ce fut le cas avec «No Lie». Le sceau d’approbation de Drake a aidé 2 Chainz enchaînez un couplet massif sur «Mercy» avec un single qui était tout aussi gros. Ils travaillent ensemble depuis, Drake appelant 2 Chainz l’un de ses rappeurs préférés.

L’été suivant, Drake a eu un effet similaire sur «Versace» de Migos. Cette fois, il a laissé tomber un couplet sur un single qui était déjà sorti. La popularité de Migos a explosé du jour au lendemain, et Drake a pu montrer qu’il avait le doigt sur le pouls. Il ne faisait plus simplement partie du zeitgeist, il le façonnait. Mais la collaboration la plus fructueuse dans la carrière de Drake est sa relation avec Future. Cette synchronicité atteindrait son apogée sur leur mixtape de collaboration, What a Time to Be Alive, et son single hors concours «Diamonds Dancing».

«I’m On One» est la quintessence de Drake, mais c’est aussi la chanson par excellence de DJ Khaled. La chimie de Khaled avec Drake, Rick Ross et Lil Wayne a toujours été génial, mais “I’m On One” est le meilleur de tous ces mondes, chaque rappeur livrant un couplet classique et Drake perdant un crochet de tous les temps. C’est une chanson de fête, c’est une chanson sombre, c’est une chanson de drogue, c’est auto-réfléchissant et paranoïaque… c’est du pur Drake.

Le narrateur

(Regardez ce que vous avez fait, trop, Weston Road Flows)

La renommée et le succès de Drake dans les charts cachent parfois à quel point il est honnête. Il est facilement l’un des rappeurs les plus populaires et les plus lyriques de tous les temps, surtout quand il s’agit de parler de sa famille. «Regardez ce que vous avez fait est un excellent titre en raison de la façon dont il semble accusateur quand c’est vraiment une sombre célébration des gens dans la vie de Drake. Il parle de ses parents et de leur divorce, de son oncle, des foyers où il a passé du temps avec des ex et de ses difficultés avec la renommée de son enfance. Il termine avec un outro de sa grand-mère, et le ténor de sa voix sur tout cela est inoubliable.

«Too Much» occupe une position similaire sur Nothing Was the Same’s que «Look What You’ve Done» sur Take Care, et la chanson ressemble beaucoup à une suite. Quelques années plus tard, Drake semble plus brutal et plus blasé. Il termine le premier couplet en considérant les foules de ses anciennes émissions dans sa ville natale par rapport à celles qu’il pouvait tirer maintenant, et le deuxième couplet se dispute plus agressivement avec sa relation avec son père. À l’heure actuelle, les parents de Drake sont des célébrités à part entière. Ils ont fait des tonnes d’apparitions avec leur fils et font partie de sa mythologie. Jusqu’à Views, nous n’avons jamais eu un vrai regard – à travers le propre objectif de Drake – à son adolescence.

Tout le monde connaissait Degrassi, mais la plupart du temps, c’était un chapitre qu’il préférait ne pas revoir. Des chansons comme «Weston Road Flows» ont changé cela pour de bon. Drake mange de la malbouffe et fume de l’herbe dans les sous-sols pendant que les frères aînés de ses amis jouent au chaperon. Des situations comme celle-ci imprègnent l’album, mais “Weston Road Flows” va encore plus loin et finit par trouver Drake réfléchissant à la distance qu’il est de son ancien quartier – ses amis, sa famille, ses ex-flammes et ses lieux de rencontre – à la fois physiquement et spirituellement.

