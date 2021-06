Meilleures chansons de Fall Out Boy : 20 classiques pop punk

Fall Out Boy se définit par son énergie illimitée pour la réinvention. Le fait que les quatre membres aient à l’origine formé le groupe en tant que projet parallèle le souligne d’autant plus. Après avoir grandi dans la scène hardcore de Chicago, le bassiste Pete Wentz et le guitariste Joe Trohman ont lancé Fall Out Boy pour écrire des chansons pop punk. Une fois que le chanteur et guitariste Patrick Stump et le batteur Andy Hurley sont arrivés à bord, ils ont enregistré leur premier album, Take This To Your Grave en 2003, et ont réalisé qu’ils avaient trouvé leur vocation.

Fall Out Boy a fait irruption dans le grand public avec la sortie de From Under The Cork Tree en 2005, un album défini par des mélodies de guitare séduisantes, des refrains pop endettés et des titres de chansons pouvant dépasser une limite de caractères (« I’ve Got A Dark Alley And Une mauvaise idée qui dit que vous devriez fermer votre bouche (chanson d’été) »). Après avoir remporté une nomination aux Grammy Awards du meilleur nouvel artiste en 2006, ils ont sorti des records similaires à ceux de 2007 L’infini en haut et Folie à Deux de 2009, consolidant Fall Out Boy comme un pilier du genre pop punk.

Écoutez les meilleures chansons de Fall Out Boy sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre introduction.

Après une interruption de trois ans et une poignée de projets parallèles, Fall Out Boy est revenu en 2013 avec une nouvelle vision grandiose. Au lieu de ressasser leur style singulier de pop punk, ils ont décidé de s’essayer à l’écriture de pop alternative digne des stades. Le résultat a été trois albums de plus en plus audacieux – Save Rock and Roll en 2013, American Beauty/American Psycho en 2015 et Mania en 2018 – qui couvraient un terrain jusque-là inconnu tout en affichant leur combinaison caractéristique de crochets accrocheurs, de refrains anthémiques et de clins d’œil lyriques à la culture pop.

Depuis leur formation, Fall Out Boy s’est avéré être un groupe qui prospère avec le défi créatif de faire des chansons rock adaptées à la radio pop, que ce soit sur un premier single comme “This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race » ou une version ultérieure comme « My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up) ». Cette évolution musicale peut rendre leur catalogue intimidant à explorer. Lorsqu’elles sont divisées en catégories, cependant, les chansons de Fall Out Boy sont accessibles et séduisantes – et peuvent très bien vous attirer dans leur fandom à long terme.

Les tubes radio radicaux

(Sucre, nous allons vers le bas ; Thnks Fr Th Mmrs ; Dance, Dance ; Siècles)

Lorsque Fall Out Boy a fait irruption dans le radar national au milieu des années 2000, le pop punk était déjà en pleine transition. Des groupes comme Clignotement-182 et Green Day s’éloignaient de leurs origines punk brutes pour adopter une production brillante, et le rock alternatif revendiquait de plus en plus le genre comme l’un des siens. Entrez Fall Out Boy, dont la tournure astucieuse des formules éprouvées a fait bouger les choses.

Armé d’une voix vraiment impressionnante et de clips vidéo de réalisme magique, Fall Out Boy a sorti une poignée de chansons qui ont rapidement décroché les 10 premières places du palmarès Hot 100 de Billboard. En 2005, Wentz a déployé l’une des lignes de basse les plus mémorables du pop punk avec “Dance, Dance” et Trohman a rendu un son de guitare épais et flou aussi réconfortant que des accords de piano dans “Sugar, We’re Going Down”. En 2007, ils ont sorti l’un de leurs singles les plus populaires, le théâtral « Thnks Fr Th Mmrs », avec des violons et un euphonium. Même des années plus tard, Stump a poussé sa gamme de chant à des sommets énormes sur un single comme “Centuries” de 2015. En insufflant à chacun de ces morceaux un trait distinct et mémorable, Fall Out Boy a pu accumuler une série de succès commerciaux bien mérités.

Les punchs pop punk

(Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy ; Calm Before The Storm ; Samedi ; De tous les joints de gin du monde entier ; Un peu moins de seize bougies, un peu plus de « Touchez-moi »)

Si les groupes des années 90 qui les ont précédés utilisaient le pop punk comme caisse de résonance pour l’anti-autoritarisme et décrivant leur éthique, alors Fall Out Boy traitait le pop punk comme un LiveJournal pour des retours pleins d’esprit, tard dans la journée et une romance de jeunes adultes choix qui semblait pertinent dans les années 2000. Le désir implacable qui anime “Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy” et le chagrin qui secoue “Calm Before The Storm” sont toujours d’actualité aujourd’hui. Même la paresse mélancolique de “Saturday”, une chanson sur la nostalgie empêchant toute croissance personnelle réelle, atteint le point idéal de la relativité à la fois à l’adolescence et à l’âge adulte.

Après avoir sorti ces morceaux de Take This To Your Grave, Fall Out Boy a resserré son lyrisme et sa musicalité, notamment en accélérant leurs tempos, en poussant la voix au premier plan et en renforçant la force de leurs guitares en duel. Ils ont perfectionné leur version du genre avec From Under The Cork Tree, leur deuxième album. Avec un titre faisant référence à Casablanca et un refrain à l’endorphine, “Of All The Gin Joints In All The World” reprend le récit traditionnel époustouflant et lui donne une mise à jour pleine d’anxiété. Plus tard, sur « A Little Less Sixteen Candles, A Little More « Touch Me », » Fall Out Boy livre un hymne mémorable et plein d’apitoiement qui est renforcé par un crochet de guitare filiforme. Sur la seule force de ces deux chansons, il est évident que cet album a été classé parmi les meilleurs albums pop punk de tous les temps par Rolling Stone et Vulture.

Les pivots pop

(The Take Over, The Breaks Over; I Don’t Care; She’s My Winona; The (Expédié) Gold Standard)

Fall Out Boy a écrit une série de chansons pop punk emblématiques avec leurs deux premiers albums. Lorsqu’ils ont commencé à écrire du matériel pour leurs troisième et quatrième albums, Infinity on High et Folie à Deux respectivement, ils ont adopté des influences qui ne correspondaient pas nécessairement à leur pedigree punk hardcore, comme Marvin Gaye, Elton John, et Prince. Au départ, cela signifiait incorporer plus de piano dans leur musique, comme les touches triomphantes du pont de « « The Take Over, The Breaks Over » », » pour dépasser les limites de la guitare-pop.

Avec Folie à Deux, Fall Out Boy a décidé d’aller encore plus loin, à savoir avec Stump se sentant plus à l’aise pour explorer à quel point il pouvait étirer sa voix. Il laisse échapper une course libératrice dans “I Don’t Care”, un hymne ironique pour les narcissiques et une fouille pas si subtile des célébrités de cette époque, et le suit immédiatement avec un changement de clé délicat au milieu de la chanson dans “Elle est ma Winona”. Pendant « The (Shipped) Gold Standard », Stump explore son registre inférieur avec des trilles subtils et des glissements vocaux profonds. Les trois chansons sont des numéros de guitare pop rayonnants pour commencer, mais les acrobaties vocales de Stump parviennent à les élever au royaume du plaisir pop certifié.

Les Collaborations

(Rat A Tat ; Tiffany Blews ; What A Catch, Donnie ; saignement de nez à 20 dollars)

Au cours de leur carrière, Fall Out Boy a enregistré de la musique avec un large éventail de musiciens, allant de légendes bien-aimées comme Elton John aux étoiles montantes comme Burna Boy. “Rat A Tat” est un numéro rock fulgurant de leur album de retour Save Rock and Roll qui avance grâce à la batterie agressive de Hurley et au chant sarcastique de l’inimitable Courtney Love, une combinaison qui est une évidence en théorie et puis en fait délivre quand vous l’entendez. D’autres, comme “Tiffany Blews” avec Lil Wayne, semblent aléatoires sur le papier, mais sont si fluides – Wayne rappe son couplet à travers un filtre supplémentaire pour que tout le caméo ondule comme un rêve – que cela vous fait presque oublier qu’il n’est pas membre du groupe.

D’autres partenariats ont été une surprise, même pour le groupe. Après avoir terminé les sessions d’enregistrement de leur grande ballade “What A Catch, Donnie”, Fall Out Boy l’a envoyée à Elvis Costello sur un coup de tête. Le groupe a été choqué d’apprendre qu’il avait non seulement apprécié la chanson, mais qu’il était prêt à chanter sa conclusion émotionnelle. Peut-être la collaboration la plus appropriée dans leur catalogue, cependant, est celle qui semblait être une longue attente: “20 Dollar Nose Bleed” avec Brendon Urie, leur label Fueled by Ramen et Panic! Au leader du Disco. Plein de cuivres brillants et de délicieux remplissages de batterie, “20 Dollar Nose Bleed” se joue comme une chanson à succès de Broadway avec deux chanteurs puissants échangeant des couplets, finissant les lignes de l’autre et faisant équipe pour s’attaquer au refrain. C’est l’un des nombreux tours de force de Fall Out Boy qui souligne à quel point ils sont doués pour créer leurs propres scènes et les partager avec les autres.

Les célibataires du stade de retour

(Seul ensemble ; Uma Thurman ; Serre-moi fort ou pas)

Après leur courte interruption de 2009 à 2012, Fall Out Boy a de nouveau décidé de faire évoluer son son, en adoptant cette fois les tendances du milieu des années 2010 comme l’électro-pop, les clips vocaux aigus et les rythmes de danse. Ils ont fait appel au producteur Butch Walker au lieu de leur incontournable de longue date Neal Avron, ont ajouté plus de claviers et d’échantillons, et ont déplacé l’attention des paroles basées sur l’histoire vers des phrases raccourcies ressemblant à des mantras. Sur Save Rock and Roll de 2013, ces changements prennent vie avec “Alone Together”, une chanson d’amour aux yeux étoilés qui oscille entre la guitare acoustique et l’électronique nerveuse digne d’un stade de football.

Au moment où ils ont sorti American Beauty/American Psycho en 2015, Fall Out Boy savait comment associer leur pop moderne à un courant rock sous-jacent. Leur utilisation d’échantillons a transformé les chansons de l’album en jeux de devinettes, dont le plus excitant est “Uma Thurman”. Nommée d’après l’actrice de Pulp Fiction, la chanson chevauche une mélodie surf rock tirée de la chanson thème des Munsters et donne à une nouvelle génération une raison de se lancer dans la danse dans un restaurant de hamburgers. Même sur Mania de 2018, Fall Out Boy a trouvé de nouveaux muscles à fléchir avec « Hold Me Tight Or Don’t », plongeant leurs orteils dans le dancehall tout en donnant un tour à l’électropop.

