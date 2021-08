Meilleures chansons de films : les chansons pop les plus emblématiques des films

Quelles sont les meilleures chansons de films ? Eh bien, nous parlons d’une lignée qui a commencé au milieu des années 40 jusqu’aux années 60, lorsque les comédies musicales hollywoodiennes se sont délectées d’un âge d’or, léguant au monde une multitude de chansons qui restent fermement ancrées dans la conscience publique – “White” de Bing Crosby Christmas » de Holiday Inn, « Edelweiss » de The Sound of Music, Julie Andrews et Dick Van Dkye chantant « Supercalifragilisticexpialidocious », la version de Judy Garland de « Somewhere Over the Rainbow » dans Le Magicien d’Oz. Parallèlement à cela, avec des groupes comme Blackboard Jungle et Jailhouse Rock, le film rock’n’roll est né dans les années 50 ; dans la décennie suivante, Les Beatles élevé le genre à une forme d’art, d’abord avec A Hard Day’s Night, plus tard avec Help! Pour la nouvelle génération, les deux présentaient certaines des meilleures chansons des films jusque-là.

Le fait est que la musique et les films entretiennent depuis longtemps une relation symbiotique, et dans les années 70, 80 et 90, de nombreux succès pop sont sortis de son utilisation emblématique dans un smash cinématographique. Laissant de côté les comédies musicales comme Grease et les mises à jour sur le véhicule rock et pop star, comme Prince’s Purple Rain ou Filles aux épices‘ Spiceworld, les charts sont jonchés de singles classiques qui ont monté haut sur le dos de leur utilisation dans des succès au box-office.

De Esprits simples à Stevie Wonder, nous choisissons 12 des meilleures chansons de films. Vous pensez que nous en avons raté un ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Yello: Oh Yeah (Ferris Bueller’s Day Off, 1986)

Telle est son omniprésence, il est difficile d’imaginer une époque où le classique électro-pop de Yello n’existait pas (la chanson a été présentée dans tout, des films aux émissions de télévision et aux publicités de confiserie). De même, il est difficile d’imaginer une chanson plus appropriée pour le moment où Ferris Bueller décide de réquisitionner la voiture du père de son meilleur ami… (Le film a également fait un usage judicieux de « Twist And Shout » des Beatles, présentant une toute nouvelle génération à l’un les meilleures premières sorties des Fabs jamais enregistrées.)

Bee Gees : Stayin’ Alive (Fièvre du samedi soir, 1977)

Le film qui a introduit le disco dans un monde plus large et a fait une star de John Travolta a également présenté une multitude de succès qui ont permis aux Bee Gees de dominer les charts en 1977. “More Than A Woman”, “How Deep Is Your Love” et ” Night Fever” – ainsi qu’un certain nombre de classiques non-Bee Gees de l’époque, tels que “You Should Be Dancing” de KC And The Sunshine Band et “Disco Inferno” de The Trammps – ont tous fait leur marque, mais la décision de faire la bande originale La marche de la scène d’ouverture de John Travolta avec “Stayin’ Alive” était un coup de maître qui a fait que porter de la peinture, se bourrer le visage de pizza et vérifier les chaussures – et les dames – semblent être le moyen idéal pour se détendre au travail. L’une des meilleures utilisations d’une chanson dans un film.

Huey Lewis et les nouvelles : Le pouvoir de l’amour (Retour vers le futur, 1985)

Bande-son d’un voyage tout à fait différent dans les rues, « The Power Of Love » a aidé Back To The Future à encourager d’innombrables adolescents à faire de l’auto-stop avec des conducteurs sans méfiance – parfait si vous ne savez pas vraiment faire du skateboard, mais aussi un moyen très dangereux de voyager. Le film était connu pour son utilisation de chansons, y compris une interprétation émouvante de “Johnny B. Goode” de Chuck Berry.

Esprits simples: Ne vous (oubliez pas de moi) (The Breakfast Club, 1985)

Un drame rare de passage à l’âge adulte qui transcende son époque et parle à toutes les générations, la scène de clôture mémorable du Breakfast Club, dans laquelle cinq lycéens quittent leur détention du samedi après avoir affirmé leur individualité – et se sont peut-être retrouvés dans le processus – reste l’une des meilleures utilisations d’une chanson dans un film jamais tourné. Cela a fait des stars des jeunes acteurs surnommés The Brat Pack et a fait en sorte que le single non-album de Simple Minds soit entré dans l’histoire comme une tranche de synth-pop déterminante pour la génération.

Berlin : À couper le souffle (Top Gun, 1986)

Co-écrit par Giorgio Moroder et interprété par le groupe de syth-pop de LA Berlin, “Take My Breath Away” a joué un rôle non négligeable dans la transformation de Tom Cruise en une idole mondiale. Initialement la bande-son de l’argument sexuellement chargé de Cruise et de sa co-vedette Kelly McGillis, elle a finalement fourni le lit sonore pour leurs, euh, lit… pitreries. La chanson a ensuite vu le reste de la décennie en tête de liste des premiers choix de danse d’un couple de jeunes mariés.

U2 : Tenez-moi, faites-moi plaisir, embrassez-moi, tuez-moi ; Sceau : Kiss From A Rose (Batman Forever, 1995)

Depuis que Prince a enregistré un album entier pour le film Batman de Tim Burton en 1989, la franchise a eu le pouvoir de pousser sa musique de bande originale au sommet des charts. Batman Forever s’enorgueillit d’une collection bourrée de coupes d’artistes aussi variés que PJ Harvey, Méthode Homme, et Attaque massive. Sans aucun doute, cependant, c’est “Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me” de U2 et “Kiss From A Rose” de Seal qui sont arrivés en tête en 1995. Le film et les chansons étaient inévitables tout au long de cet été, avec le airs de course aux échelons supérieurs des charts au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et au-delà.

Bryan Adams : (Tout ce que je fais) Je le fais pour toi (Robin Hood : Prince Of Thieves, 1991)

Après avoir passé un record de 16 semaines consécutives au sommet des charts britanniques et sept au sommet du Billboard Hot 100, l’infatigable “(Everything I Do) I Do It For You” de Bryan Adams devait au moins une partie de son omniprésence à son utilisation dans le blockbuster de l’été 1991 Robin Hood. Il a ensuite été nominé pour un Oscar et est allé jusqu’à remporter le Grammy de la meilleure chanson écrite spécifiquement pour un film ou une télévision lors de la cérémonie de remise des prix de 1992. Une note de bas de page étrange au succès planétaire du single est qu’au Royaume-Uni, il a finalement été éliminé de la première place par une reprise de “Dizzy” de Tommy Roe, enregistrée par le comédien culte Vic Reeves, en ligue avec les rockers indépendants des Midlands The Wonder. Truc.

Stevie Wonder: Je viens d’appeler pour dire je t’aime (La femme en rouge, 1984)

Sorti lors de l’assaut apparemment imparable de l’acteur comique Gene Wilder au box-office, La femme en rouge est peut-être maintenant une comédie romantique d’époque largement oubliée, mais sa bande originale était une affaire dirigée par Stevie Wonder qui comprenait sa chanson-titre mondiale. Le seul hit n°1 de Wonder au Royaume-Uni, « I Just Called To Say I Love You », a dominé les charts du monde entier et a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale.

Blondie : Appelle-moi (American Gigolo, 1980)

Quelle meilleure façon d’ouvrir un film dans lequel Richard Gere incarne une escorte masculine de grande classe qu’avec la voix tour à tour sensuelle et prédatrice de Debbie Harry sur « Call Me » ? Une classe de maître dans le nouveau crossover wave-pop de Blondie, la chanson a également contribué à donner au décor de LA un peu de grain de New York, tandis que le film a établi Richard Gere comme un leader intrépide, notamment pour avoir tout dévoilé devant la caméra dans l’un des premiers films complets au monde. -scènes de nudité frontale.

Roy Orbison : Oh, jolie femme (Jolie femme, 1990)

Une décennie plus tard, les rôles s’étaient inversés pour la comédie romantique de 1990 Pretty Woman, dans laquelle Richard Gere jouait un homme d’affaires qui finit par s’enticher d’une prostituée (joué par Julia Roberts). L’utilisation de “Oh, Pretty Woman” de Roy Orbison était un coup de maître : The Big O était au premier plan de l’esprit de nombreux fans dans les années qui ont immédiatement suivi sa mort et le ton enjoué et la voix émouvante de la chanson accompagnaient parfaitement la transformation de Roberts.

Dusty Springfield : Fils d’un prédicateur (Pulp Fiction, 1994)

Avec Reservoir Dogs en 1992 et Pulp Fiction en 1994, scénariste-réalisateur Quentin Tarantino s’est avéré être un fanboy creusant des caisses dont l’amour de la musique a presque éclipsé son amour des films. Dans ce dernier film, son utilisation iconoclaste de “Son Of A Preacher Man” de Dusty Springfield a présenté au monde le couple de Vincent Vega et Mia Wallace (John Travolta et Uma Thurman), une chanson qui a parfaitement mis en place l’une des scènes les plus mémorables. du cinéma des années 90.

Mentions honorables – Chansons écrites / reprises pour des films

Noel Harrison – Les moulins à vent de votre esprit (L’affaire Thomas Crown)

Isaac Hayes – Arbre (arbre)

Simon & Garfunkel – Mme Robinson (la diplômée)

Elton John – Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir / Hakuna Matata (Le Roi Lion)

Lady Gaga et Bradley Cooper – Evergreen (Thème de l’amour) (A Star Is Born)

Cat Stevens – Si vous voulez chanter, chantez et troublez (Harold et Maude)

BJ Thomas – Les gouttes de pluie continuent de tomber sur ma tête (Butch Cassidy et le Sundance Kid)

Bill Medley et Jennifer Warnes – (J’ai eu) Le temps de ma vie (Dirty Dancing)

Eminem – Perdez-vous (8 milles)

Audrey Hepburn – Moon River (Petit déjeuner chez Tiffany)

Kendrick Lamar et SZA – Toutes les étoiles (Black Panther)

Prince – Quand les colombes pleurent / Purple Rain (Purple Rain)

Bruce Springsteen – Rues de Philadelphie (Philadelphie)

Harry Nilsson – Tout le monde parle (Cowboy de minuit)

Mentions honorables – Chansons existantes utilisées dans les films

Lana Del Rey – Jeune et belle (The Great Gatsby)

Iggy Pop – Lust for Life (Trainspotting)

Les Beach Boys – Héros et méchants (Fantastic Mr. Fox)

