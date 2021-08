Meilleures chansons de Florence + The Machine : 20 morceaux essentiels

Une vieille âme piégée dans le corps d’une frontwoman infatigable à l’énergie débordante, Florence Welch (née le 28 août 1986), de Florence + La Machine, a fait carrière en défiant les tendances, en se moquant des conventions et en réglant toujours le cadran sur 11. Depuis sa formation en 2007 et la sortie du premier album historique de son groupe, Poumons, à peine deux ans plus tard, la chanteuse aux cheveux flamboyants a immédiatement établi des comparaisons avec d’autres excentriques de la pop britannique comme Kate Bush et Annie Lennox, et est en passe d’amasser une discographie tout aussi impressionnante. Réduire les meilleures chansons de Florence + The Machine s’est avéré être une tâche difficile, avec quatre albums studio, des remixes, des bandes originales et d’innombrables reprises parmi lesquelles choisir – mais nous avons essayé de faire exactement cela.

Écoutez le meilleur de Florence + The Machine sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des 20 meilleures chansons de Florence + The Machine.

20: Jenny d’Oldstones

Si quelqu’un pouvait porter l’esprit d’une ballade folklorique médiévale, la soprano d’un autre monde de Welch est incomparable. Poursuivant leur tradition d’avoir des artistes contemporains fournissant des reprises pour leur générique de fin, les showrunners de Game Of Thrones ont recruté Florence pour s’attaquer à la ballade envoûtante “Jenny Of Oldstones” que le personnage Podrick Payne (joué par Daniel Portman) chante dans l’épisode deux de la dernière saison. du spectacle. Comme Welch l’a expliqué dans une interview, les créateurs ont gardé un œil sur les visuels que la chanson accompagnerait. “Ils avaient juste une mélodie simple, dépouillé et chantante”, a déclaré Welch. « Les notes sonnaient comme une chanson folklorique celtique pour moi. J’aime l’idée de danser avec des fantômes et de ne jamais vouloir partir. J’ai l’impression de faire ça tous les soirs sur scène.

19: Spectre (Dites mon nom) (Calvin Harris Remix)

Ce morceau grandiloquent de Ceremonials était un candidat de choix pour un projet de remix. Florence a recruté le nouveau célèbre Calvin Harris en 2012 pour retravailler “Spectrum”, avec une foule d’autres artistes et producteurs de danse britanniques pour un EP. Welch a choisi Harris pour son « mélange de styles euphoriques et mélancoliques » qui correspond au sien. Ajoutant un rythme à quatre au sol et des pauses classiques au piano de style house, le morceau a rapidement atteint le sommet des charts, valu à Welch son premier single n ° 1 au Royaume-Uni et devenant l’une des meilleures chansons de Florence + The Machine.

18 : Chanson de batterie

L’intégralité du premier album du groupe en 2009, Lungs, est rythmée par diverses formes de percussions, pas plus que le titre simple « Drumming Song ». Parfois, cela ressemble à une répétition pour Stomp, car chaque surface offre une opportunité pour le son. Inspiré par l’énergie agressive du hip-hop, Welch capture parfaitement le sentiment électrique d’attirance et, dans ce cas, de s’en éloigner.

17 : Modération

Écrit pendant la même période que Haut comme l’espoir, ce numéro de soul blues ne correspondait pas au genre de combustion lente et à la nature introspective de l’album, alors Welch l’a gardé pour ses concerts avant d’abandonner la version studio après la sortie de l’album. Travaillant avec le producteur de longue date James Ford, le single torride au piano voit Welch regarder une fois de plus un amant réticent, tout comme elle l’a fait sur “What Kind Of Man”. C’est le genre d’air magique qui aurait été à l’aise sur son précédent album, Ceremonials.

16: Coeur de lapin (Raise It Up)

Le dernier d’une trilogie de singles de star qui a présenté Florence Welch au monde, “Rabbit Heart (Raise It Up)” a été le premier à présenter un choeur de masse de Florences, avec des couches d’overdubs vocaux qui ressemblent à un gospel appel et réponse. À la manière de Florence, elle réinterprète l’histoire du roi Midas et de sa touche dorée comme une parabole pour les jeunes artistes qui sacrifient trop pour la gloire. « À quelle vitesse le glamour s’estompe / Était-ce la mauvaise pilule à prendre (augmenter) / Vous avez conclu un accord et maintenant il semble que vous deviez offrir. » La chanson était un succès radio qui comportait des harpes, des flûtes et des chœurs, et l’a établie comme l’excentrique soul que nous connaissons et aimons.

15 : Ne me laisse jamais partir

L’étendue du son des meilleures chansons de Florence + The Machine signifie que le groupe a quelque chose pour toutes les humeurs. Si vous cherchez à communier avec des pouvoirs supérieurs, cet hymne vous y emmènera. Co-écrit par Welch et le producteur Paul Epworth, “Never Let Me Go” alterne entre piano délicat et gospel euphorique, alors que Welch réalise l’une de ses performances vocales les plus impressionnantes à ce jour.

14: Seulement si pour une nuit

Les cloches de l’église sonnent, suivies de tambours bruyants et d’un chœur beuglant… Welch met le paquet sur l’ouverture de Ceremonials. Cette fois-ci, le conte surnaturel est basé sur une expérience personnelle, alors que Welch chante la visite de sa défunte grand-mère dans un rêve. Après avoir entendu les cloches de la cathédrale sur une démo instrumentale envoyée par le producteur de longue date Paul Epworth, Welch a été soudainement ramenée à la maison de sa grand-mère et à ses funérailles.

13: Ciel plein de chanson

Comme de nombreux artistes, Welch croyait que son art était alimenté par l’hédonisme, mais High As Hope était la preuve que son étincelle créative était toujours là. Dévoré par l’adrénaline des tournées et des spectacles, Welch aspire à être attaché à la terre. Vous pouvez entendre la lassitude du monde dans sa voix. La plupart des chanteurs planifient soigneusement leur respiration, comme pour cacher les coutures des chansons, mais sur cette performance brute, Welch vous permet d’entendre chaque respiration.

12. Quel genre d’homme

Cela faisait un moment que nous n’avions pas entendu Welch complètement rock, et “What Kind Of Man” était un rapide rappel de ses débuts rock’n’roll, reprenant là où “Kiss With A Fist” s’était arrêté. Welch se lance dans le genre d’amoureux changeants qui mettent votre patience à l’épreuve avec cet hymne rock flamboyant, contribuant au canon des chansons de femmes méprisées, mais avec un flair poétique qui transforme un hymne de rupture en l’un des meilleurs Florence + The Chansons de machines.

11: Vous avez l’amour

Avec une gamme vocale dynamique comme celle de Florence, les excellentes reprises ne manquent pas, mais sa reprise de 1986 de Candi Staton Hymne LGBTQ devenu un incontournable des raves des années 90, “You’ve Got The Love” reste un favori des fans. The Lungs Close échange les synthés contre des cordes et des harpes, et embrasse la livraison émouvante de Staton pour créer un autre hymne de stade imposant.

10: Expédier à l’épave

Commençant par un tintement chatoyant qui sonne tout droit d’un disque des Smiths, “Ship To Wreck” contraste fortement avec le morceau d’ouverture de Ceremonials. Les métaphores nautiques sont toujours présentes – comme le raconte l’histoire, le producteur de How Big, How Blue, How Beautiful Markus Dravs a demandé à la chanteuse de ne plus écrire de chansons sur l’eau, mais elle a insisté pour qu’il fasse une exception. Comme une grande partie du disque, “Ship To Wreck” trouve la chanteuse confrontée à ses tendances autodestructrices et faisant le point sur ce qu’elle a perdu dans le processus (ou, comme l’appelle Welch, “le purgatoire du chagrin”).

9 : La fin de l’amour

En tant que l’une des compositions les plus magnifiques de High As Hope, “The End Of Love” a été l’un des premiers candidats à la chanson titre de l’album. L’une des meilleures chansons de Florence + The Machine, elle passe d’une délicatesse incroyablement délicate à un puissant hurlement, et c’est l’une des déclarations les plus poignantes de Welch. Même avec son chœur grec imposant et ses références bibliques, “The End Of Love” prouve que ses aspirations poétiques ne sont pas reléguées à des envolées fantaisistes mais sont enracinées dans des désirs très humains.

8 : Quelle taille, quelle couleur bleue, quelle beauté

Sur son troisième album studio, How Big, How Blue, How Beautiful, Welch supprime l’artifice et se réconcilie avec elle-même – au sens propre comme au figuré, dans le visuel qui l’accompagne. Après avoir fait une pause dans les tournées et autres distractions, elle a ouvert la boîte de Pandore de ses problèmes et « maintenant tout passe par là ». Le titre du morceau fait référence à la vaste étendue de la ligne d’horizon de Los Angeles, mais pourrait également s’appliquer à l’arrangement expansif qui gonfle et monte en flèche.

7: Ce que l’eau m’a donné

En tant que premier single du deuxième album de Welch, “What The Water Gave Me” capture le maximalisme étincelant de Ceremonials. Injectant des références savantes à la radio pop, le single tire son nom d’une peinture de Frida Kahlo et fait même référence à la disparition tragique de Virginia Wolfe. Bénéficiant de ses crochets et percussions percutants, “What The Water Gave Me” est une tranche parfaite des années 80 gothique pop qui a préparé Florence pour son retour.

6 : Dalila

Welch et sa partenaire d’écriture Isabella Summers avaient décroché l’or avec “Dog Days Are Over” et “Cosmic Love”, il n’est donc pas surprenant que cette collaboration aboutisse à l’une des meilleures chansons de Florence + The Machine. Techniquement parlant, c’est une autre chanson de rupture, avec Welch essayant de se convaincre qu’elle « va être libre et bien », avant qu’elle n’éclate en un disco alimenté Âme du nord– nombre inspiré. Malgré les références bibliques, Welch parle d’une préoccupation plus contemporaine : « l’agonie du téléphone portable dans les relations modernes ».

5 : la faim

Sur High As Hope, Welch a supprimé les métaphores pour créer son album le plus révélateur à ce jour. « Hunger » est le morceau le plus explicitement personnel de l’album : Welch trouve une libération cathartique, transformant sa lutte contre les troubles de l’alimentation et d’autres vices en un hymne vibrant. Avec son rythme entraînant et son refrain contagieux, Welch réfléchit à sa jeunesse naïve et au vide qu’elle tentait de combler.

4: Reine de la paix

Maître de l’appât et de l’interrupteur, presque tous les morceaux de How Big, How Blue, How Beautiful présentent une évasion musicale qui vous prend au dépourvu. « Queen Of Peace » s’ouvre sur une vaste suite orchestrale qui ressemble à un partition cinématique avant que le tambourin ne se déclenche et ne brise le charme. Compte tenu de la portée de la chanson, il est normal que “Queen Of Peace” soit accompagné d’un court métrage à double long métrage. Situé dans la campagne écossaise, il correspond à l’intensité émotionnelle de la chanson.

3: Les jours de chien sont terminés

“Dog Days Are Over” reste l’une des meilleures chansons de Florence + The Machine et le hit le plus élevé du groupe, la propulsant essentiellement de la scène des MTV Video Music Awards et dans la stratosphère. Cela a également jeté les bases du type de son défiant les genres qui se poursuivra tout au long de sa carrière, des arrangements théâtraux aux chœurs audacieusement grands flanqués de la voix sismique de Welch. Une décennie plus tard, Lungs est considéré comme un album classique, et ce single est ce qui a tout déclenché.

2 : Amour cosmique

Le résultat d’une “gueule de bois magique”, comme le dit Welch, “Cosmic Love” était le sixième single de son premier album historique. Cela a donné au public un avant-goût de l’émotion dont Welch était capable en tant qu’artiste, ainsi que de la callisthénie vocale pour laquelle elle deviendrait connue. Cette tranche de pop céleste, parsemée de harpes plinking, vous a vraiment convaincu que Welch venait d’une autre planète. Le morceau est rapidement devenu platine et est apparu dans de nombreuses scènes de télévision et de films comme une chanson incontournable pour réduire le public aux larmes.

1: Secouez-le

C’est Florence dans toute sa splendeur : tous les bras qui s’agitent, un rythme sourd et un chœur de la taille d’un raz-de-marée. “Shake It Out” est devenu l’un de ses plus grands succès croisés, atteignant la première place du palmarès Adult Alternative de Billboard et remportant une nomination aux Grammy dans la catégorie Meilleure performance pop en duo/groupe. En tant que premier single de Ceremonials, le morceau grandiloquent donne le ton à la pompe et aux circonstances qui imprègnent le reste du disque. Même avec son visuel inspiré de Eyes Wide Shut et ses démons qui exigent une livre de chair, c’est toujours l’un des hymnes les plus jubilatoires de Florence, gagnant sa place parmi les meilleures chansons de Florence + The Machine tout en contournant la frontière entre l’obscurité et la lumière.

