Meilleures chansons de Foxy Brown : 10 essentiels du hip-hop de Brooklyn

Pendant les années 90, Brooklyn était une incroyable source de talents du rap qui a envahi non seulement les rues mais l’industrie de la musique en général. Alors qu’elle était majoritairement dominée par les hommes, les femmes ont trouvé des moyens de s’en sortir – et Brun FoxyLes meilleures chansons de ‘s ont fait d’elle l’un des acteurs clés sur la ligne de front.

Née Inga DeCarlo Fung Marchand dans le quartier de Park Slope à Brooklyn, Brown a fait ses débuts dans des spectacles de talents locaux. Elle a rapidement attiré l’attention de l’équipe de production Trackmasters, qui l’a ensuite ajoutée en tant qu’invitée solitaire sur “I Shot Ya (Remix)” de LL Cool J en 1995. Elle a rapidement consolidé sa place dans l’industrie avec ses apparitions dans les années 1996. La bande originale de Nutty Professor avec « Touch Me, Tease Me » aux côtés de Case et « Ain’t No N—a » avec Jay-Z. Les paroles sans vergogne charnelles de Brown ont été un choc pour beaucoup, mais cette crudité faisait partie de l’attrait. À 17 ans, elle a signé un contrat d’enregistrement avec Def Jam.

Le premier album de Brown, Ill Na Na, est sorti plus tard en 1996. Il a contribué à établir une norme pour la nouvelle classe de rappeuses, car il équilibrait parfaitement la confiance sexuelle, les références de la rue robustes et un personnage à la mode. L’importance de Brown a grandi avec le temps. En possédant confortablement sa nature provocatrice et en embrassant son héritage multiculturel, elle a sans doute ouvert la voie à de plus grandes stars qui sont arrivées des années plus tard. Elle a servi d’inspiration à une nouvelle génération d’artistes féminines, dont Rihanna, Megan Thee Stallion, Maliibu Miitch et Nicki Minaj. Lorsqu’on parle de rappeurs qui ont changé le jeu, la conversation doit inclure Foxy Brown.

Écoutez les meilleures chansons de Foxy Brown sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Hymnes arrogants

(“Big Bad Mamma”, “Hot Spot”, “Candy”)

Les années 90 ont inauguré une ère du rap qui consistait à vivre somptueux, et Foxy Brown l’a adopté de tout cœur sur certaines de ses meilleures chansons. Elle a fait équipe avec le groupe R&B du jour Dru Hill pour « Big Bad Mamma » sur la bande originale de How To Be a Player en 1997. Interpolant « She’s a Bad Mama Jama » de Carl Carlton, Brown a prouvé que son style était intouchable : « Je le sais bien, rock Prada sur Chanel, H-Class ho avec les chaussures de diva H. Bendel / Prom : Via Spiga.

Ce culot a continué avec “Hot Spot” de l’album de deuxième année du rappeur en 1998 Chyna Doll. C’était le premier single de l’album, Brown ne s’est pas retenu avec les rimes sexuelles. (« MC veut me manger mais c’est le Ramadan. ») Au cours de la décennie suivante, la rappeuse a maintenu son caractère explicite mais a mis à jour sa production auparavant impétueuse pour des sons plus rationalisés. Les Neptunes ont produit « Candy » en 2001. Mettant en vedette Kelis sur le crochet, le single Broken Silence combine le flux glacial de Brown avec des mélodies plus pop et inspirées de la New Wave.

La co-signature Jay-Z

(« Ain’t No N—a », « Je serai »)

Foxy Brown et Jay-Z ont noué une amitié au milieu des années 90 après sa signature à Def Jam, ce qui a conduit Jay à co-écrire certaines de ses premières chansons (“Get Me Home”, “Big Bad Mamma”, “Hot Spot”) et sauter sur une poignée de célibataires. L’une de leurs collaborations les plus notables est l’hymne de rue de 1996 “Ain’t No N—a”, inclus sur la bande originale de The Nutty Professor et le premier album de Jay-Z, Reasonable Doubt. Il reste l’un des morceaux hip-hop de « bataille des sexes » les plus emblématiques de tous les temps.

Le duo s’est reconnecté pour “I’ll Be” de Brown en 1997, un single d’Ill Na Na qui échantillonne le jam R&B de René & Angela en 1985 “I’ll Be Good”. “I’ll Be” est sa chanson la plus aboutie à ce jour (elle a culminé au n ° 7 du Billboard Hot 100) et a davantage mis en valeur la chimie musicale entre les deux stars. Brown était torride sur les couplets, tandis que Jay-Z montrait son oreille pour des crochets accrocheurs prêts pour la radio : Quand il s’agissait de devenir méchant, Brown a toujours livré.

Les confitures lentes

(« Ramenez-moi à la maison », « Touchez-moi, taquinez-moi »)

Au lieu de franchir la porte du rap grand public avec un lyrisme à fleur de peau, Foxy Brown a dirigé avec sensualité son premier single “Get Me Home” en 1996. Il penche plus de R&B, grâce à l’échantillon de “Gotta Get You Home Tonight” d’Eugene Wilde et Blackstreet crooning on the hook.

La même année, Brown a fait équipe avec le chanteur de R&B Case pour « Touch Me, Tease Me », qui mettait également en vedette Mary J. Blige. Le single est apparu sur la bande originale de The Nutty Professor et s’est également bien comporté dans le classement Billboard Hot 100, culminant au n ° 14. (En 2018, il a reçu une nouvelle vie lorsque King Combs l’a échantillonné pour “Love You Better”.)

Favoris des Caraïbes

(« Oh ouais », « Les tables tourneront », « Viens voler avec moi »)

Foxy Brown a fièrement représenté son héritage trinidadien dans sa musique, travaillant avec des artistes caribéens aussi souvent qu’elle le fait avec des rappeurs. Juste avant que les collaborations hip-hop et dancehall ne prennent le dessus sur la radio au début des années 2000, Brown a aidé à relancer les choses avec “Oh Yeah” de 2001. Mettant en vedette l’icône jamaïcaine et son petit-ami de l’époque, Spragga Benz, les extraits du single Broken Silence Toots & les MaytalHymne reggae de 1968 “54-46, c’est mon numéro”.

Brown a continué à représenter le dancehall sur Broken Silence, en faisant équipe avec Baby Cham pour le démarreur de fête plein d’entrain “Tables Will Turn”. En 2003, Brown s’est associé à Sizzla – encore une autre icône du dancehall – pour “Come Fly With Me”, qui a montré son talent pour combiner de manière transparente le patois et l’argot de Brooklyn.

Avons-nous raté l’une des meilleures chansons de Foxy Brown ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.