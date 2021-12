Meilleures chansons de Frank Zappa : 20 morceaux essentiels

Né le 21 décembre 1940, Frank Zappa emballé une quantité ridicule de bonne musique dans ses 52 ans sur cette planète. Au cours de sa vie, il a fait près de 100 enregistrements séparés, a sorti des dizaines de compilations chics, des poignées de singles (certains d’entre eux super rares) et a fait l’objet de divers albums hommage. Parmi une telle pléthore de travaux, les meilleures chansons de Frank Zappa témoignent d’un esprit remarquable que nous ne reverrons probablement pas.

Écoutez le meilleur de Frank Zappa sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 20 meilleures chansons de Frank Zappa.

Son héritage est tout aussi vaste : Paul Mccartney a admis que Groupe Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club a été inspiré en partie par les débuts de The Mothers of Invention, Flipper!, tandis que la discographie de Zappa a touché à l’avant-garde, à la musique concrète, au rock industriel, néo-classique et théâtral.

Zappa est l’un des rares artistes opérant dans un milieu rock ou post-rock qui mérite l’épithète de « génie ». Il s’est moqué de l’establishment et de la contre-culture avec divers degrés de venin. Il était également un défenseur de la liberté d’expression et du choix personnel, et était tout à fait prêt à accepter toutes les piques qui se présenteraient à lui. Célébré par les Révolutionnaires de Velours à Prague, il est également devenu un ami de l’écrivain et philosophe tchèque Václav Havel. Plus près de nous, Zappa a gagné une place dans les échelons supérieurs de la liste des plus grands guitaristes de tous les temps de Rolling Stone.

Il pouvait faire du métal, de la pop, du rock et du blues, ainsi que du jazz libre (à la Albert Ayler) et même du classique. Sa propre influence, quant à elle, va bien au-delà du succès commercial. Zappa avait des idées à brûler et enregistrerait sans aucun doute encore aujourd’hui, sans sa mort prématurée en 1993.

C’était avant tout un grand musicien et un auteur-compositeur vénéré. Ci-dessous, nous vous proposons une sélection – et cela ne peut être que cela – des meilleures chansons de Frank Zappa.

Zappa dans les années 60

Quel meilleur endroit pour commencer qu’au début : le morceau d’ouverture du premier Zappa/Mothers 1966, Freak Out ! Dans « Hungry Freaks, Daddy », Zappa aborde le point de vue contre-culturel de la Grande Société. L’Amérique était à la fois dans la tourmente des classes et de la société à cette époque, et un traitement psychédélique a été sapé non pas avec le cynisme souvent cité de Frank, mais avec un bon degré d’analyse. On suppose qu’un certain David Bowie était en contact avec cet album, car sa chanson « Moonage Daydream » semble faire référence au mantra « Freak out, far out… » et il a peut-être retiré le nom de son fils de la chanson à venir « Wowie Zowie ».

Si vous voulez explorer les conspirations rock, alors démêlez la chansonnette « Who Are The Brain Police ? » Diatribe orwellienne très effrayante, elle mérite sa place parmi les meilleures chansons de Frank Zappa – notamment pour avoir fait paniquer son auteur, qui a admis que sa gestation était une préoccupation. «À cinq heures du matin, quelqu’un a continué à chanter cela dans ma tête et m’a fait l’écrire», se souvient-il. « J’admets avoir été effrayé quand je l’ai finalement joué à haute voix et chanté les mots. »

Mais Zappa ne se contentait pas de rester en marge du langage hippie. Sur « Brown Shoes Don’t Make It », extrait de l’album Absolutely Free de 1967, les origines blues de la chanson cèdent la place à une cavalcade de styles musicaux – parmi lesquels le baroque, le surf et l’opéra rock. Les paroles sont une comédie noire et une autre satire sociale, et la chanson reste le modèle de la tentative révolutionnaire de Zappa de s’attaquer à l’underground dans une comédie musicale de plus de sept minutes.

Le troisième album des Mothers, We’re Only In It For The Money, est une évidence de la culture rock matérialiste qui s’en prend même au Sgt Pepper’s… Pour de nombreux fans de Zappa, chaque morceau pourrait faire partie des meilleurs ses chansons. Le plus étrange est peut-être le court morceau « Concentration Moon », sur lequel des personnes – dissidents, minorités, et al. – sont traînés dans des bus et incarcérés. Ce n’est pas un pastiche, mais un petit chiffre lourd qui résonne encore.

Le temps de souffler. Il est temps de « rembourrer les fissures ». L’album de la fin de 1968 Cruising With Ruben & The Jets offre de nombreuses occasions de se détendre avec un peu de doo-wop expérimental. L’un des premiers amours de Zappa, remontant à ses propres racines italo-américaines, le doo-wop a influencé bon nombre des meilleures chansons de Frank Zappa. Bénéficiant d’une voix cool de Ray Collins, de cuivres chauds et d’un sublime solo de guitare à long fondu de l’homme principal, c’est du vintage Mothers, jusqu’aux rythmes verrouillés de Roy Estrada et les remplissages percussifs de Jimmy Carl Black et Arthur Dyer Tripp III. Vous pourriez dire que c’est un Frank atypique, mais alors qu’est-ce qu’un Frank typique ?

Rats chauds (1969) regorge de goodies, mais le favori éternel des concerts, l’instrumental « Peaches En Regalia » (également sorti en single) conserve sa valeur comme l’une des meilleures chansons de Frank Zappa. D’une première période solo où Zappa embrassait la paternité avec la naissance de son fils Dweezil, ce somptueux morceau présente un mastering à demi-vitesse effet studio et des éléments de fusion progressive. Imaginez-le comme un croisement bizarre entre Dan d’acier et Weather Report, et profitez du voyage pendant que Suggie Otis pince sa basse et que le magistral Ian Underwood porte les parties de cor et d’organus maximus. Chaque fois que vous y jouez, vous entendez forcément quelque chose de nouveau.

Zappa dans les années 70

Sauter le cœur gros Sandwich au Weeny brûlé nous atterrissons sur Weasels Ripped My Flesh et une extension Mothers avec Lowell George (en route vers la gloire de Little Feat). À la fois en direct et en studio – et Mother-super tout au long – il présente une œuvre d’art classique de Neon Park et comprend « My Guitar Wants To Kill Your Mama ». Rien de problématique ici, juste du grand warp-rock avec un solo de guitare acoustique central étonnamment folk et le type de rythme blues roulant que l’on pourrait également entendre sur une période Bande de Steve Miller album.

Enregistré en direct à l’Université de Californie à Los Angeles, Just Another Band From LA de 1972 présente Howard Kaylan et Mark Volman (alias Flo & Eddie) des Turtles et ne devrait pas être négligé. Pour en avoir plus pour votre argent, détendez-vous et plongez dans le complètement fou « Billy The Mountain », une parodie d’opéra rock qui gifle Le Magicien d’Oz à côté d’une allusion sournoise à « Suite: Judy Blue Eyes » de Crosby, Stills & Nash . » Compte tenu de la nature expérimentale de cette mélodie fissurée, on soupçonne que la majeure partie a été improvisée sur place après quelques passages en studio, mais cela ajoute à la tension humoristique.

Toujours prolifiques, Zappa et ses mères étaient à nouveau en pleine forme pendant Over-Nite Sensation en 1973, une extravagance rock comique avec plus d’insinuations sexuelles que vous ne pouvez en faire. Tourné en dérision à l’époque, il sonne excellent aujourd’hui grâce à « Camarillo Brillo », « I’m the Slime », « Dinah-Moe Humm », « Dirty Love », et al. – mais accrochez-vous à « Montana », mettant en vedette Tina Turner et The Ikettes, ainsi que le chanteur excentrique Ricky Lancelotti. Diaboliquement complexe et funky, le morceau permet à l’ensemble de souffler fort – nul plus qu’Oncle Frank, dont le long solo est un tour de force.

Zappa a connu une renaissance au cours de cette période, et 1974 Apostrophe (‘) serait son album le plus réussi aux États-Unis. « Don’t Eat the Yellow Snow » a lancé une « suite » concernant un esquimau et un trappeur de fourrures, mais finit par être l’un des airs les plus loufoques et les plus profanes de Frank. Ne laissez pas cela vous rebuter. C’est l’une des meilleures chansons de Frank Zappa du milieu des années 70. Des rythmes audacieux et des percussions prolifèrent, et DiscReet a même sorti la chanson en single, ce qui a aidé l’album parent à entrer dans le Pop Top 10 de Billboard. Remarquable, compte tenu du sujet. (« Cosmik Debris » est un autre point culminant de l’album remarquable.)

Pour quelque chose d’un peu moins à gauche, essayez « Cheepnis », un élément délicieux sur l’album live-with-overdubs Roxy & Ailleurs. En tant qu’expérience pour faire écho aux effets spéciaux sur les films de série B, c’est difficile à battre, avec le nouveau look de Mothers, dont Napoleon Murphy Brock et le pionnier du funkster George Duke.

Le concept Mothers se termine sur One Size Fits All, qui s’ouvre sur la fusion progressive de « Inca Roads » mais s’envoie généralement en haut grâce à une séquence de signatures rythmiques et un célèbre solo de guitare Zappa.

Au cours d’une autre année prolifique, Zappa s’est sérieusement associé à son compagnon de marque, ami et parent fou, Capitaine Cœur de Bœuf (alias Don Van (Glen) Vliet). Cependant, les résultats étaient moins avant-gardistes qu’on ne l’aurait cru. Chaque piste sur les années 1975 Bongo Fureur satisfait, mais nous avons choisi l’attrayant « Advance Romance » pour son aperçu parodique mais affectueux de la façon dont une chanson d’amour est écrite et déconstruite. Blues soul du milieu des années 70.

L’approche plus minimaliste adoptée Zoot Allures ramène de vieux tropes dans le giron : doo-wop et blues-rock en particulier. Le disco, la culture allemande et les stéréotypes sexuels surgissent tous dans les paroles, mais les commentaires sociaux sombres se verrouillent dans « Wind Up Workin’ In A Gas Station », où le démantèlement sardonique de l’éthique du travail parvient à être noir comique.

Sans décrier Studio Tan et Sleep Dirt – de beaux albums tous les deux – jetez un œil à Sheik Yerbouti, un double-album monumental enregistré au Hammersmith Odeon de Londres et au Palladium, New York. Une chanson qui n’a pas eu beaucoup de diffusion locale était la scatologique « Bobby Brown », dans laquelle le plaisir de Zappa à ignorer les limites du goût atteint un zénith. Extrêmement populaire en Europe du Nord, la chanson est peut-être le moment commercial le plus réussi de Zappa : le single a déplacé suffisamment d’exemplaires pour devenir disque d’or (250 000 clients satisfaits rien qu’en Allemagne) et est devenu un favori en direct.

En 1979, Zappa a accru sa fascination pour la xénochronie et les solos de guitare progressifs, mais a également connu une période d’exposition intense à la radio FM nord-américaine. « Joe’s Garage » (de Joe’s Garage Act I) est basé sur une critique ironique et dénigrante du garage punk mais, en utilisant l’épiphanie craignant Dieu des protagonistes, il se transforme en un classique punk qui s’y colle. la censure des entreprises tout en étant sans vergogne misanthrope.

Sur le même album, vous trouverez « Watermelon In Easter Hay », une chanson souvent citée comme étant la composition préférée de Zappa. Beaucoup plus légers que tout le reste sur Joe’s Garage, les solos de guitare fluides, rappelant parfois David Gilmour de Pink Floyd, valent à eux seuls le prix d’entrée, et témoignent de l’habileté de composition de Zappa. (Le titre original était « Essayer de jouer en solo avec ces gars, c’est comme essayer de faire pousser une pastèque dans le foin de Pâques ». Un peu long, peut-être.)

Zappa dans les années 80

Après une séquence d’albums dédiés à l’art (et à la démystification) de l’histoire de la guitare, Zappa a connu un succès ultérieur avec « Valley Girl », une chanson qui a présenté aux fans la culture de l’écolière de San Fernando « Valspeak ». Le résultat était une épée à double tranchant, puisque Zappa était souvent considéré comme un acte de nouveauté, mais le morceau transcende sa propre blague et se présente comme l’une des meilleures chansons de Frank Zappa de l’époque. Il a élevé son inspiration (et son chanteur), Moon Unit Zappa, ainsi que sa fille alors âgée de 14 ans, au statut de star à part entière. Mieux encore, cela a permis à l’album Ship Arriving Too Late To Save A Drowning Witch de sortir du Top 30, tandis que le single a culminé à la 12ème place.

Dans les années 80, on pouvait soutenir que Zappa, sans tourner le dos à la musique rock, s’était beaucoup plus intéressé à ses autres amours : Boulez, Stravinsky, Eric Dolphy et le free jazz post-bop en général. Pour terminer ce voyage, plongez dans la version de « Uncle Meat » sur The Yellow Shark de 1993, le dernier disque sorti du vivant de Zappa. Revisitant l’une des meilleures chansons de Frank Zappa des années 60, cette version, mettant en vedette le Modern Ensemble, aide à conclure une carrière d’immenses réalisations. Tom attend (qui, en tant qu’artiste débutant, a déjà soutenu Zappa en tournée) l’a mieux décrit : « L’ensemble est impressionnant. C’est un riche spectacle de texture en couleur. C’est la clarté de sa folie et de sa maîtrise parfaites. Frank gouverne avec Elmore James à sa gauche et Stravinsky à sa droite. Frank règne et règne avec les outils les plus étranges.

L’une des dernières performances de Zappa est le plus proche de l’album, l’épopée « G-Spot Tornado », sur laquelle il a surmonté sa maladie et est monté sur scène à Francfort pour diriger l’Ensemble et a reçu l’ovation de sa vie. Nous ne reverrons plus son pareil.