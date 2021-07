Meilleures chansons de Gang Starr : 20 incontournables du hip-hop

Gourou avait la voix. Résonnant et captivant, Gang StarrLe regretté leader du groupe possédait un ton monotone indubitable. Le manque de modulation donnait de la gravité à chaque mot, le rendait à la fois sérieux et moelleux. Comme un moine, son froid était imprenable. Fort de sa connaissance de lui-même, il voulait transmettre sa sagesse durement gagnée à la prochaine génération. Les Noirs étaient des membres de la royauté et des révolutionnaires dans ses vers, à respecter de corps et d’esprit même si la société et le gouvernement violaient l’un et empoisonnaient l’autre. La combinaison de la voix et du sujet de Guru lui donnait l’impression qu’il tenait une cour au coin de la rue. Sur les meilleures chansons de Gang Starr, il n’était ni moralisateur ni pédant. Il n’a tout simplement pas souffert des imbéciles, du manque de respect ou des faux MC avec des gardes du corps. Même lorsqu’il abordait ses frustrations, il visait à s’élever.

La voix et les paroles de Guru n’étaient que la moitié de l’équation. DJ Premier a fourni la partition aux récits de Guru, ses beats, des collages révolutionnaires de soul, de jazz, de funk et plus encore, tous issus des caisses les plus profondes. Il a alchimisé des fragments pour créer un univers qui vous a amené au niveau du sol à New York et a lévité au-dessus. Les tambours claquaient comme des portes de métro et les échantillons oscillaient entre graveleux et royaux. Premier a ponctué ses rythmes avec des scratchs si fluides, précis et synchronisés que l’on se demandait parfois s’il le faisait.

se

Ensemble, Guru et Premier étaient l’idéal platonique du duo de rap, reprenant le modèle fondateur du DJ-rappeur et élevant leur formule unique pour de nouvelles ères. La gamme de Primo s’est élargie à chaque album, de la quasi démo de No More Mr. Nice Guy de 1989 à The Ownerz de 2003. La voix de Guru transperçait toujours, ses paroles devenant plus sages à chaque sortie. Bien que Gang Starr ne soit jamais devenu platine, les joyaux des trois albums que sont Daily Operation (1992), Hard to Earn (1994) et Moment of Truth (1998) pèsent plus que n’importe quel nombre de plaques.

Le duo s’est séparé après The Ownerz, mais Guru est décédé avant d’avoir pu se reconnecter. Pourtant, la synergie entre Guru et Premier était si forte que la mort ne pouvait pas l’éroder. Premier a reconstitué de nouvelles chansons de Gang Starr avec des voix inédites de Guru pour One of the Best Yet de 2019. Une fois de plus, le rappeur de Boston et le producteur/DJ du Texas ont rappelé au monde comment ils ont façonné le son du rap à New York et dans le monde.

Vous pensez avoir raté l’un des meilleurs morceaux de Gang Starr ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleurs morceaux de Gang Starr sur Apple Music ou Spotify, et faites défiler ci-dessous pour découvrir notre interprétation des meilleurs morceaux de Gang Starr.

Les coups

(« Appel de masse », « Compétences », « DWYCK », « Clip complet », « Vous connaissez mon Steez »)

Gang Starr n’a jamais dominé les charts. Ils ont toujours été davantage un groupe d’albums, dont les enregistrements nécessitaient une écoute attentive pour comprendre chaque couplet et identifier chaque échantillon. Ironiquement, leur single le plus haut dans les charts était un scandale pour les rappeurs qui ont compromis leur art pour le profit. “Mass Appeal” a culminé à la 67ème place… “Toutes ces choses édulcorées dominent les ondes”, a déclaré Premier à Rolling Stone. “Nous devrions faire un disque pour nous moquer de ça…” Premier a paniqué quelques mesures d’un disque de Vic Juris et a créé une mélodie envoûtante qui complétait la voix de Guru. Guru est également devenu poétique à propos de sa maîtrise du rap, un trope qu’il a utilisé pour d’autres singles dans les charts. “Skills” et “You Know My Steez” sont les deux faces d’une même pièce, le premier un morceau en plein essor et grandiloquent et le second une affaire décontractée. Ici et sur “Full Clip”, qui est sorti un an plus tard, il rappe sur la bénédiction de “chaque micro qu’il touche”.

se

“DWYCK” est un autre aveu de suprématie du micro, mais le ton est plus ludique que la plupart du catalogue de Gang Starr. Guru, qui a l’habitude de tout noter, a freestyle tout son vers. Il scande « eenie meenie miney moe » et se prononce sur la popularité durable de la limonade avant de se comparer à Langston Hughes. Les fonctionnalités hilarantes et éloquentes de Greg Nice et Smooth B perdurent aujourd’hui, alors que Run the Jewels a utilisé l’une des paroles de Nice pour le crochet de “Ooh La La” de 2020.

Moments de vérité

(“Juste pour avoir un représentant”, “Conspiracy”, “Code of the Streets”, “Above the Clouds”, “Royalty”, “JFK2LAX”, “Moment of Truth”)

Le rap a commencé comme une musique de fête, mais il s’est rapidement concentré sur l’exposition de la vérité majuscule. Gang Starr était fier de rester fidèle aux traditions du rap tout en combattant tous les mensonges. «Just to Get a Rep» et «Code of the Streets» ont illustré les sombres réalités de la vie dans des quartiers économiquement négligés. « Conspiracy » de 1992 a brillamment examiné les nombreuses façons dont le racisme systémique a souvent eu des conséquences fatales pour les Noirs « dans un monde dominé par la blancheur ». Dans des lignes concises et nettes, Guru souligne le biais racial des tests standardisés et leur relation avec le pipeline école-prison ainsi que les tentatives des médias de dépeindre les Noirs comme violents.

Il a contré les récits racistes des médias avec des chansons comme « Royalty », où il rappelle aux hommes et aux femmes noirs leur lignée royale et réaffirme leur valeur intrinsèque en tant qu’êtres humains. Ailleurs, comme sur « Moment of Truth », Guru s’est débattu avec des questions existentielles auxquelles « tout le monde partout » (par exemple, « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes ? »).

se

Amour et perte

(“Lovesick”, “Ex-Girl to Next Girl”, “Elle sait ce qu’elle veut”)

Gourou était plus sensible que sa voix ne le suggérait. La plupart des albums de Gang Starr comportent au moins une chanson consacrée aux nuances et aux complexités des relations amoureuses. “Lovesick” de Step in the Arena est une chronique honnête et empathique d’une relation qui tourne au vinaigre alors que Guru tente d’apaiser les peurs jalouses de sa petite amie. “Ex-Girl to Next Girl” se joue presque comme une suite. Sur des tambours battants et un funk downtempo, Guru se rend compte que la jalousie et les combats étaient manipulateurs, que son ex a ébranlé sa confiance afin qu’elle puisse le secouer pour chaque dollar. À la fin, il est passé à autre chose. “She Knows What She Wantz” de 1998 Moment of Truth, cependant, est une analyse approfondie des femmes obsédées par l’argent et obsédées par le statut que Guru a laissées sur “Ex-Girl to Next Girl”. Avec chaque année et chaque album, Guru est devenu plus lucide, mieux à protéger son cœur et ses poches.

se

Prenez-le personnel

(« Prenez du repos », « Entrez dans l’arène », « Travail », « Prenez-le personnel », « Famille et fidélité »)

Combattre vos adversaires, réels ou imaginaires, est un principe fondamental du hip-hop. Guru et Premier ont souvent fait pression. Pas dans l’arène n’était pas leur première salve, mais il présente certains de leurs records les plus dommageables. « Step in the Arena » et « Take a Rest » frappent, post-Bombardier productions de Premier qui trouvent Guru faisant défiler le «Wack Rappers Almanac» et réprimandant des hordes de «vrai zéro[es]. ”

Guru a continué à viser toutes les cibles possibles tout au long de sa carrière, devenant encore plus froid envers l’opposition. Vous pouvez entendre comment il a affiné son approche et trouvé de nouvelles idées pour ses discours sur « Work ». Ici, il compare ses paroles et ses mouvements dans l’industrie du rap à un patron de la mafia complotant sur des équipes rivales, faisant profil bas jusqu’au moment opportun pour livrer un diss ou signer un contrat. Guru ne se contente même pas de détruire une fois ses concurrents. Il veut que son « assaut » verbal soit si préjudiciable qu’il écrase à jamais leurs rêves de rapper.

se

Sur les meilleurs morceaux de Gang Starr, vous étiez aussi susceptible de vous faire rôtir pour manque de respect au micro que vous manquiez de respect à vos pairs. « Take it Personal », tiré de l’opération quotidienne de 1992, est une déclaration de représailles contre les serpents qui ont fait du tort au groupe, personnellement ou professionnellement. Sur des tambours qui font craquer le crâne et des touches sombres, Guru jure de se venger dans le monde réel et de le reproduire sur disque. Avec « Family and Loyalty », le premier single du disque posthume de Guru One of the Best Yet, ils (et J. Cole) comparent les réalités titulaires aux diamants, des produits précieux qui devraient être « à jamais » convoités. Les chansons de rap « comme CREAM ou My Melody » reçoivent la même comparaison. C’est un témoignage du respect de Guru pour (certains de) ses pairs, ceux qu’il considérait comme fidèles au rap et donc à la famille.