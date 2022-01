Meilleures chansons de Gene Krupa : 20 incontournables du jazz

La batterie jazz n’a plus jamais été la même après l’arrivée de Gene Krupa, l’homme aux bâtons aux mains d’ouragan qu’ils ont surnommé « The Chicago Flash ». Avec sa combinaison de beauté de star de cinéma, de virtuosité captivante et de sens du spectacle flamboyant, il a transformé non seulement le rôle des batteurs dans les groupes, mais aussi la façon dont ils étaient perçus.

Avant que Krupa n’éclaire la scène du jazz des années 30 comme une supernova, les batteurs étaient presque invisibles ; perçus comme les moins qualifiés des musiciens, leur positionnement au fond de la scène semblait indiquer qu’ils étaient moins importants que les autres membres du groupe. Leur rôle était considéré comme purement de soutien, un rôle qui impliquait de garder le temps et de maintenir le flux rythmique de la musique. C’était une tâche importante, mais qui était souvent considérée comme allant de soi par les autres musiciens ainsi que par le public qui les écoutait. Gene Krupa a changé tout cela. En aidant à populariser le solo de batterie – un véhicule destiné à montrer son habileté et sa virtuosité – il est rapidement devenu une célébrité.

Le solo de batterie était une innovation radicale qui dépendait de Krupa faisant des ajustements clés à la façon dont son kit de batterie était configuré. Son kit était basé sur la configuration caisse claire-coup de pied-charley que le batteur innovant de la Nouvelle-Orléans Baby Dodds avait établie comme norme au début des années 1920. Krupa a ajouté des tambours tom-tom résonnants, qu’il a finement réglés pour se fondre avec son son de caisse claire, ainsi que des cymbales supplémentaires pour fournir plus de couleur tonale.

Krupa a d’abord fait des vagues en tant que jeune prodige de la batterie dont les polyrythmies pulsantes ont illuminé la scène jazz de Chicago déjà vibrante à la fin des années 1920. Son ascension au sommet de sa profession fut fulgurante ; En tant que sideman, il a joué avec le légendaire corniste Bix Beiderbecke, puis a fait sa marque avec le groupe de l’ère swing de Benny Goodman, avant de se lancer dans une carrière solo. En 1973, à la mort de Krupa, il avait accumulé un énorme catalogue, qui comprenait de nombreuses apparitions notables de sideman ainsi qu’une pléthore de projets solo.

Pour ceux qui découvrent la musique de Krupa, trouver un point de départ pour aborder son œuvre peut être une tâche ardue. Nous avons donc compilé une liste de 20 morceaux essentiels qui servent d’introduction à l’un des batteurs les plus explosifs et charismatiques du jazz.

Les années de formation de Gene Krupa

Eugene Bertram Krupa est né dans le quartier pauvre de South Side à Chicago en 1909 dans une famille d’immigrants polonais. Le plus jeune de neuf enfants, il a d’abord été attiré par le jazz en aidant dans le magasin de musique de son frère quand il avait environ dix ans. Il a brièvement flirté avec le saxophone alto, mais a ressenti une plus grande affinité pour la batterie. À l’âge de 13 ans, Krupa était obsédé par le jazz et pratiquait sans cesse. Bientôt, il était assez bon pour commencer à jouer avec des groupes de jazz et de danse locaux de Windy City, mais sur l’insistance de sa mère, qui était une fervente catholique, est allé étudier pour devenir prêtre dans un séminaire de l’Indiana. Il a démissionné au bout d’un an et est revenu à la musique, gravissant rapidement les échelons de la vibrante scène jazz de Chicago.

Krupa a fait son premier enregistrement avec les McKenzie-Condon Chicagoans à l’âge de 18 ans en 1927, un groupe dirigé par le chanteur/joueur de peigne Red McKenzie et le guitariste Eddie Condon. Ils ont coupé le single « Nobody’s Sweetheart », qui avait la particularité d’être l’un des premiers 78 tours à comporter un kit de batterie complet, bien que son son ait été amorti avec des tapis pour éviter de surcharger l’équipement d’enregistrement. La batterie de Krupa – et en particulier ses cymbales – était plus audible sur le joyeux « Mama’s Gone, Goodbye », un single qu’il a composé avec la bassiste Thelma Terry And Her Playboys en 1928.

Benny Goodman

Ces deux premières performances montraient Gene Krupa dans une humeur retenue, mais à mesure que les techniques d’enregistrement s’amélioraient, il pouvait jouer avec plus de volume et d’intensité. Sa grande percée a été de rejoindre le groupe Benny Goodman en 1934. À ce moment-là, le style de Krupa avait considérablement évolué ; il se balançait plus agressivement et coulait dans un temps 4/4 plutôt que le 2/4 mètre désinvolte qui avait distingué le son influencé par la Nouvelle-Orléans du jazz de Chicago.

Krupa a injecté au groupe de Goodman une énergie rythmique propulsive et turbo qui a amené l’ensemble à un autre niveau. En utilisant une action de bras haut qui a souligné les mouvements de ses mains, il a apporté un drame visuel époustouflant à ses performances. L’apogée du mandat de Krupa avec Goodman survint en janvier 1938, lorsque l’orchestre du clarinettiste se produisit au Carnegie Hall, un lieu auguste habituellement réservé à la musique classique. Enregistré pour la postérité, le concert est devenu légendaire et a couronné Goodman le « King of Swing ». Mais c’est Krupa qui a reçu la plupart des éloges, en particulier pour ses tam-tams dynamiques sur une version épique de 13 minutes de « Sing Sing Sing » de Louis Prima.

Le dynamisme de Krupa est également évident sur « Don’t Be That Way » de l’album Carnegie Hall ; sa performance commence subtilement, mais il laisse ensuite tomber des accents de grosse caisse explosifs et ajoute de courts breaks de caisse claire ressemblant à des mitrailleuses, faisant passer la chanson à plusieurs vitesses. Une autre facette des compétences de Krupa peut être entendue sur le « China Boy » rapide et furieux du concert, qu’il propulse à l’aide de brosses métalliques.

Le groupe de Gene Krupa

Alors que la renommée de Gene Krupa commençait à éclipser celle de Goodman, le clarinettiste, qui prétendument n’aimait pas partager la vedette avec son batteur, a tenté d’atténuer la flamboyance de son stickman et de limiter ses solos agréables. Finalement, un Krupa frustré est parti pour former son propre groupe. Son premier enregistrement significatif fut « Jungle Madness » de 1938, une vitrine explosive pour les tam-tams martelés de Krupa ; le revers du disque, « Apurksody », considéré comme le premier morceau signature du batteur, était moins dramatique ; un instrumental mid-tempo qui mettait en valeur son travail de musicien d’ensemble et prouvait que tous ses airs n’étaient pas le vecteur d’une virtuosité ostentatoire.

Un an plus tard, l’orchestre de Krupa a sorti une flopée de singles à 78 tours, marquant son premier succès avec « Drummin’ Man », une tranche contagieuse de swing de big band aux cuivres entraînée par les tambours de Krupa qui mettait en vedette la chanteuse Irene Day. Après cela, le groupe de batteurs s’est lancé dans une série de hits, ébranlant les charts américains avec le « Quiet And Roll ‘Em » piétinant tranquillement, mettant en vedette une interaction de cuivres animée, et un autre opus sur le thème des percussions, le rhythm and blues auto-écrit. « Drum Boogie » aromatisé, mettant également en lumière Day.

En 1941, Krupa a de nouveau frappé fort avec l’enivrant échangiste « Let Me Off Uptown » ; à ce moment-là, son groupe comprenait un jeune chanteur impertinent appelé Anita O’Day et le trompettiste virtuose Roy Eldridge, dont le talent a également brillé de mille feux sur deux classiques de Krupa de la même époque – le frénétique « After You’ve Gone » et la douce ballade à cornes « Rockin’ Chair ».

Mais alors que la carrière de Krupa était à son apogée, en 1943, il a été arrêté pour possession de marijuana – une accusation que le batteur a toujours niée – qui a entraîné une peine de 90 jours de prison qui a terni sa réputation et fait dérailler sa carrière.

Gene Krupa dans les années 40 et 50

Même s’il aurait du mal à se débarrasser de l’image de « junkie » que lui donnait la presse tabloïd américaine, Gene Krupa a remis sa carrière sur les rails grâce à l’imprésario de jazz. Norman Granz, qui a présenté le batteur à ses concerts révolutionnaires Jazz At The Philharmonic, qui ont commencé en 1944. Plus tard, dans les années 1950, la carrière de Krupa s’est épanouie chez les labels Granz’s Clef et Verve, où le disque 33 1⁄3 tours de longue durée récemment développé a permis au batteur pour livrer des performances prolongées qui reflètent la façon dont il a joué dans un cadre live.

Le point culminant du mandat de Krupa avec Verve a été l’album du big band Drummer Man – Gene Krupa In Highest FI de 1956, qui l’a réuni avec O’Day et Eldridge. Ensemble, ils ont coupé de nouvelles versions des trois airs classiques mentionnés précédemment qu’ils avaient pris dans les charts en 1941. Compter la base-Chiffre influencé qui a souligné la capacité de Krupa à diriger un groupe avec une aisance rythmique à indice d’octane élevé.

La renommée de Krupa dans les années 50 était telle qu’il est apparu dans plusieurs films hollywoodiens, dont deux biopics, The Glenn Miller Story et The Benny Goodman Story, où il jouait lui-même. Il s’est même vu représenté sur le grand écran par l’acteur Sal Mineo dans le film de 1959 The Gene Krupa Story, dont le slogan mémorable était « Il a martelé le tempo sauvage de l’ère du jazz! »

Les batailles de tambours épiques

Aucune introduction aux meilleures chansons de Gene Krupa ne serait complète sans mentionner quelques morceaux sensationnels résultant de ses collaborations avec son collègue batteur, Buddy Rich. Le premier album de Krupa à présenter le batteur de baignoire new-yorkais était The Drum Battle, son premier LP pour le label Clef du magnat de la musique Norman Granz en 1952. Il a été enregistré en direct au Carnegie Hall dans le cadre des événements Jazz At The Philharmonic de Granz, et présente Rich sur le piste titre. L’air est un furieux barrage d’échanges percussifs entre les deux batteurs, où leurs roulements de presse tonitruants, leurs détonations sismiques de tam-tam et leurs craquements de cymbales explosifs suscitent des acclamations et des cris de la foule qui les regarde.

L’enregistrement suivant réalisé par Krupa et Rich était Krupa And Rich en 1956, leur premier effort en studio ensemble, qui a donné lieu à un duel électrisant sur « Bernie’s Tune ». Après une grêle tendue de six minutes de tirs croisés percussifs définis par des ricochets paradiddles, une chanson axée sur le swing émerge, mettant en vedette le trio Oscar Peterson augmenté de sonneurs de cor. Gillespie étourdi et Roy Eldridge. À partir du même album, Krupa a joué sans Rich sur « Gene’s Blues », démontrant son habileté à diriger le groupe avec ses rythmes swing puissants.

La dernière collaboration en studio du couple était sans doute leur plus satisfaisante ensemble : un album de big band rugissant de 1962 intitulé Burnin’ Beat, qui contenait des versions incendiaires de « Jumpin’ At The Woodside » de Count Basie et Duc Ellington‘s « Ça ne veut pas dire une chose (si ce n’est pas ce swing. »

Après Burnin’ Beat, Krupa, qui a souffert de problèmes de santé au cours de la dernière décennie de sa vie, n’a enregistré que trois autres albums, son dernier en 1972, l’année avant sa mort à l’âge de 64 ans. une véritable légende même si la musique swing qu’il avait contribué à populariser n’était plus qu’un lointain souvenir. Mais le concept du solo de batterie flamboyant qu’il avait breveté dans les années 1930 a été repris par une nouvelle génération de batteurs de rock virtuoses et percutants comme John Bonham de Led Zeppelin et The Who Keith Lune.

Un contributeur clé dans l’établissement de la composition de la batterie, Gene Krupa, avec son mélange de vitesse, d’habileté, d’énergie et d’endurance, a gravé le modèle du batteur moderne. Bien qu’il soit parti depuis longtemps, son influence perdure.

