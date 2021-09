Meilleures chansons de Genesis: 20 épopées prog et pop

Les Genèse Le catalogue regorge de pierres précieuses, de pièces uniques et de coupes profondes. Au cours d’une carrière d’enregistrement qui a duré plus de deux décennies, ils ont couvert les bases des singles sur mesure aux pistes presque latérales, des chansons d’amour résonnantes aux envolées de fantaisie élaborées. Cela devrait également relancer l’éternelle question de savoir où déposer vos albums Genesis : Sous le prog-rock, la pop mainstream, ou quelque part au milieu ?

Il est certainement vrai qu’ils ont créé de nombreuses pièces maîtresses du rock progressif au début, lorsque Peter Gabriel était franc et que les spectacles en direct frôlaient le théâtre musical. Et il est vrai aussi qu’ils ont connu un succès sans précédent après Phil Collins a pris le relais en tant que chanteur principal – à partir de 1976, mais atteignant un pic commercial avec l’album Invisible Touch 10 ans plus tard. Couplé au méga-succès solo de Collins et de Gabriel en même temps, Genesis dominait les charts, quelque chose qui semblait impensable dans le Crèche de la pépinière jours.

Pourtant, les choses n’ont jamais été aussi simples. Même à leur plus haut niveau, Genesis n’a jamais eu pour objectif d’être un groupe de prog ésotérique : à partir de leur adolescence à la Charterhouse School, les membres de Genesis ont toujours voulu écrire des tubes. Leurs albums les plus progressifs contenaient encore des singles, dont certains (dont « I Know What I Like », de Vendre l’Angleterre à la livre) cartographié au Royaume-Uni. Et du même coup, ils n’ont jamais abandonné le prog : les deux plus gros albums, Invisible Touch et Nous ne pouvons pas danser, les deux comprenaient des morceaux bien trop épiques pour être diffusés. Et certains de leurs morceaux les plus appréciés au fil des ans sont ceux qui ne tombent pas directement dans la catégorie pop ou prog.

Gardant cela à l’esprit, nous avons parcouru le catalogue Genesis et en avons extrait quelques-uns des joyaux les plus brillants des trois groupes : le prog, le pop et l’inclassable. Comme vous le verrez, il y a beaucoup de Peter et Phil dans chaque catégorie.

La genèse progressive

La boîte à musique, le souper est prêt, danse avec le tricot au clair de lune, … dans cette terre tranquille, rémanence, lumières qui s’estompent

Sans aucun doute, certaines des meilleures chansons de Genesis sont des pierres de touche prog, en particulier à l’époque de Peter Gabriel. À ce jour, “The Musical Box” a peut-être l’intrigue la plus étrange de toutes les épopées de prog : une fille victorienne décapite son frère en train de jouer au croquet et son fantôme apparaît lorsqu’elle allume sa boîte à musique bien-aimée, et… les choses ne vont pas bien. . Les sections instrumentales suivent le flux émotionnel de la rencontre et la voix de Gabriel atteint un point culminant dramatique.

Il est difficile de considérer “Supper’s Ready” comme une seule chanson, car le morceau de 23 minutes est composé de parties distinctes qui peuvent se suffire à elles-mêmes, mais les chansons sont doublement puissantes dans l’ensemble de la suite, qui commence par un moment hanté entre deux amants, fait un détour surréaliste par Willow Farm et se termine par l’Apocalypse.

Genesis finirait par faire son travail le plus progressif dans les 8 à 10 minutes. Premier exemple : le premier morceau du prochain album, « Dancing With the Moonlit Knight » – une mini-épopée qui commence avec Gabriel a cappella, se construit jusqu’à une grandeur éblouissante, puis vous laisse avec deux minutes de belles atmosphères. Mettant de côté la fantaisie, les paroles explorent le décalage entre le passé mythique de l’Angleterre et son présent consumériste. Les oreilles américaines ont raté certaines références (par exemple, “les chevaliers du Bouclier vert” font référence aux timbres commerciaux des supermarchés), mais cela a fait que les anglophiles l’aimaient encore plus.

Les morceaux purement instrumentaux n’ont jamais joué un grand rôle dans le canon de Genesis, mais “…In That Quiet Earth” en était un qui n’avait pas besoin de paroles. Effectivement Steve Hackettadieu au groupe, c’est une grande escapade cinématographique qui rappelle sa carrière solo. Il enchaîne Vent et Wuthering dans “Afterglow” – pas la première ou la dernière chanson d’amour de Genesis, mais la plus intense de toutes.

Même à l’époque où ils étaient en tête des charts, Genesis n’a jamais abandonné le prog. Ainsi, le single We Can’t Dance se termine par « Fading Lights », un morceau de 10 minutes qui commence sur une note sombre et réfléchie, avant que les claviers de Tony Banks ne prennent le contrôle et l’emportent dans la stratosphère. En tant que dernière chanson de la formation la plus réussie de Genesis, elle constitue une signature douce-amère appropriée.

La Genèse Pop

Soleil silencieux, beaucoup trop, rallumez-le, terre de confusion

Alors que certains fans de Genesis pensaient que le groupe était devenu pop en raison des nouvelles inclinations de Phil Collins, leurs chansons précédentes suggéraient le contraire. Écoutez simplement leur tout premier single (pré-Collins), “Silent Sun”. C’est tellement une chanson d’amour pop qu’il y a même le mot « baby » dans le refrain. Genesis a tendance à rejeter leurs premiers travaux comme étant jeunes et naïfs – ce que “Silent Sun” est certainement, mais c’est aussi charmant, et peut supporter les premiers Bee Gees ou Blues maussade.

Mais Genesis n’est pas vraiment revenu à des chansons plus courtes avant l’album post-Steve Hackett …Et puis ils furent trois…, avec 11 titres inédits. L’accrocheur “Follow You Follow Me” a été la percée commerciale, mais le trésor enfoui était le single de suivi britannique “Many Too Many”. Son air obsédant et la voix émouvante de Collins ont fait passer l’angoisse romantique que certains membres du groupe éprouvaient à l’époque. Notez également comment l’amour perdu est appelé « maman », une idée qu’ils ont vraiment exploitée avec quelques albums plus tard.

Tous les airs pop de Genesis n’étaient pas tristes ou romantiques. À l’origine, la pièce maîtresse de la suite Duke mise au rebut, “Turn It On Again” était une pièce exaltante de la nouvelle vague nerveuse qui a donné aux voitures et La police une course pour leur argent. Le groupe sonnait sobre et serré et même les paroles, sur l’attachement d’un homme à sa télévision, étaient élégantes et modernes. Genesis est devenu une machine à succès sur l’album Invisible Touch, mais son quatrième succès, “Land of Confusion” s’est toujours démarqué – à la fois comme un numéro d’actualité rare (avec une vidéo accrocheuse pour correspondre) et comme l’un de leurs rares, des rockers axés sur les riffs de guitare. Rutherford a fourni le riff mémorable avec ses paroles, qui évitent les réponses faciles et appellent à la prise de conscience.

Les valeurs aberrantes

De retour à New York, Carpet Crawlers, Abacab, Mama, The Diving Line

La vraie beauté des meilleures chansons de Genesis est qu’elles ne tombent pas carrément dans les limites du prog ou de la pop. L’épopée en double LP L’agneau se couche sur Broadway habite un univers qui lui est propre. Lié à un récit de Gabriel qui parvient à être à la fois surréaliste et émotionnel à la fois, The Lamb a découvert que le groupe se diversifiait comme jamais auparavant. Parce que le héros Raël est un graffeur new-yorkais, cela ne fonctionnerait pas de rendre la musique trop twee ou à consonance anglaise. Vous obtenez donc un triomphe de nulle part comme « Back in NYC », où le riff bat vraiment fort et le son est proche du glam-punk.

Un autre point culminant de Lamb, “Carpet Crawlers”, pourrait être appelé une peinture surréaliste mise en musique, avec un monde de détails visuels dans chaque ligne de paroles. C’est l’un des morceaux les plus hypnotiques de Genesis et le refrain tire le meilleur parti des harmonies Gabriel/Collins, désormais l’arme secrète du groupe.

Abacab Ce n’est peut-être pas l’album de Genesis le plus apprécié, mais il y a un vrai frisson de découverte ici alors que le groupe s’est débarrassé de ses origines progressives et a essayé de nouvelles possibilités. La chanson titre “Abacab” était l’un des rockers les plus vivants qu’ils aient jamais produit, avec ses paroles abstraites et l’abondance de grands crochets. Après le premier solo de mauvaise humeur Face Value, Phil Collins a maintenant l’air de s’éclater.

Maintenant que Collins était une véritable pop star, certains fans ont affirmé que les jours les plus aventureux de Genesis étaient terminés. Alors, comment expliquez-vous qu’ils produisent quelque chose d’aussi énervé que “Mama” et le sortent en single ? C’est sept minutes de pur drame et d’obscurité, avec Collins exprimant les émotions enchevêtrées d’un jeune homme rendant visite à une travailleuse du sexe. Le groupe a complètement bousculé sa formule instrumentale sur ce morceau, utilisant des boîtes à rythmes, des touches atmosphériques et des guitares, et aucun solo d’aucune sorte.

Appeler toutes les stations sera à jamais l’album perdu de Genesis parce que la nouvelle formation avec le chanteur Ray Wilson n’a pas fini par voler. Mais au moins un morceau, “The Dividing Line”, prouve qu’ils étaient sur quelque chose. La chanson met le rythme au premier plan d’une manière que Genesis ne faisait jamais auparavant, avec une forte voix de Wilson et la section instrumentale prend beaucoup d’ampleur alors que Rutherford et Banks échangent des riffs sur un assaut de percussions (le batteur israélien Nir Zidkyahu était une vraie trouvaille).

Moments marquants en solo

In The Cage, It’s Gonna Get Better, Watcher of the Skies, Los Endos, Le retour de la berce du Caucase

Certaines des meilleures chansons de Genesis sont une vitrine des forces individuelles des cinq membres de l’ère classique. Peter Gabriel a donné des performances surnaturelles pendant son mandat en tant que leader, mais en termes d’habiter des personnages, peu de moments pourraient correspondre à “In the Cage”. En revanche, les meilleurs moments vocaux de Phil Collins dans Genesis sont directs et émotionnels. Sa prestation a alimenté une pile de tubes, mais un morceau plus profond confirme particulièrement son désir d’être un véritable chanteur de soul : « It’s Gonna Get Better », de l’album éponyme de 1983. Sa voix est pure et sincère, et il crée un drame au fur et à mesure que la chanson avance, culminant avec la partie de fausset dans le pont – pas un registre dans lequel il chantait souvent – ​​mais il l’a magnifiquement bien réussi ici.

Plus une chanson de Genesis est grandiose et majestueuse, plus vous entendez généralement parler des claviers de Tony Banks. Foxtrot est peut-être le seul album prog ouvert avec deux minutes de Mellotron solide, et le solo d’ouverture de Banks sur “Watcher of the Skies” sonne vraiment comme une ascension dans les cieux.

Mike Rutherford a fait une grande partie de son impact en tant qu’auteur-compositeur et plus tard en tant que guitariste, mais n’oublions pas qu’il était un monstre absolu à la guitare basse – surtout juste avant de changer. Il est la principale raison pour laquelle “Los Endos” est l’une des pièces instrumentales les plus excitantes de Genesis, avec une ligne de basse propulsive qui pousse le groupe dans le territoire inexploré de la musique latine.

Lorsque Genesis a amené Steve Hackett dans le giron, ils voulaient un guitariste principal qui jouerait de manière plus agressive que Anthony Phillips, plutôt enclin à la pastorale. Ils en ont eu pour leur argent sur « Le retour de la berce du Caucase » de Nursery Cryme, son premier avec le groupe. Du riff d’ouverture enroulé aux parties aux tons fuzz, Hackett livre. Son solo ici est souvent cité comme la naissance du tapping – tout à fait possible – et un solo de tueur en tout cas.

Écoutez le meilleur de Genesis sur Apple Music et Spotify.