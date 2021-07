Meilleures chansons de George Harrison : morceaux essentiels

in

On tente l’impossible, pour résumer George Harrisoncarrière dans les chansons. C’est comme une autobiographie musicale, dans laquelle nous choisissons des chansons qui couvrent l’arc de la carrière solo de George, jusqu’à sa mort, le 29 novembre 2001. Ce ne sont pas seulement ses tubes, mais évidemment certains d’entre eux sont là, c’est aussi joyaux cachés et coupes profondes. Pendant une grande partie de son temps avec Les Beatles, George a été surnommé “The Quiet One”. Étant donné l’écriture prolifique de Paul Mccartney et John Lennon, il a eu peu d’opportunités d’avoir ses chansons sur les albums des Fab Four… bien sûr, quand elles l’étaient, elles étaient invariablement des perles musicales. De ses efforts en solo à sa période influente avec les Beatles, voici les meilleures chansons de George Harrison tout au long de sa carrière.

Écoutez les meilleures chansons de George Harrison sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos meilleures chansons de George Harrison.

Si j’avais besoin de quelqu’un

Après être tombé amoureux du son strident des Byrds, George Harrison s’est procuré une guitare électrique à 12 cordes et a transformé le riff d’ouverture de « Bells of Rhymney » de ce groupe en ce joyau de Rubber Soul. Les paroles étaient une ode à Pattie Boyd qu’Harrison a épousée un mois après la sortie de l’album.

Percepteur

Le morceau d’ouverture de Revolver de 1966 était une chape funky visant à la taxation flagrante de la richesse du groupe par le gouvernement britannique. Bien que ce soit la chanson de Harrison, le solo de guitare furieux a été joué par Paul McCartney. Les mod punks The Jam emprunteront plus tard des éléments de cette chanson pour leur single « Start !

En toi sans toi

Harrison aurait passé huit heures par jour à étudier le sitar lors d’une visite en Inde en 1966. Et il a utilisé cet instrument pour un effet psychédélique sur ce classique de Sgt. Groupe du club Pepper’s Lonely Hearts. Il est rejoint par des membres de l’Asian Music Circle de Londres aux percussions.

Voici le soleil

Harrison a assommé l’une de ses chansons les plus indélébiles dans un élan de créativité tout en marchant à travers son ami Eric Claptonle jardin de. Ceci et “Quelque chose”, tous deux d’Abbey Road, ont conduit Ringo Starr pour noter le talent d’auteur-compositeur de son compagnon de groupe, “C’est intéressant que George soit passé au premier plan et que nous venions de rompre.”

Quelque chose

“Something” a été l’un des meilleurs moments de Harrison en tant qu’auteur-compositeur dans les Beatles, mais il était si incertain sur la chanson qu’il l’a donnée à Joe Cocker pour qu’elle l’enregistre en premier. Sorti en tant que premier single d’Abbey Road en 1969, la chanson a reçu les éloges de son coéquipier John Lennon (il l’a appelé “le meilleur morceau de l’album”) et Frank Sinatra qui l’a considérée comme “la plus grande chanson d’amour des 50 dernières années”.

moi moi le mien

La dernière chanson enregistrée par les Beatles avant leur rupture en 1970. Et la chanson qui abordait le plus directement les frictions croissantes au sein du groupe. À l’origine d’une minute et demie seulement, la chanson finie a été doublée en post-production sous la direction de Phil Spector.

Doux Jésus

Le premier single d’un ex-Beatle à atteindre la première place des charts aux États-Unis et au Royaume-Uni. Enregistré à l’origine par Billy Preston, il s’agissait également de la première sortie du premier album solo de Harrison, All Things Must Pass. L’enregistrement présentait un casting de joueurs de premier plan, dont Ringo Starr, Eric Clapton, Peter Frampton, et les membres de Badfinger.

Je t’aurais n’importe quand

Le morceau d’ouverture du premier album solo de Harrison, All Things Must Pass. Co-écrit avec Bob Dylan lors d’un séjour dans sa maison à Woodstock, NY. L’artiste folk a fourni le pont et le titre de la chanson, tandis qu’un autre guitariste célèbre, Eric Clapton, a joué le rôle principal sur l’enregistrement.

Attention aux ténèbres

L’une des dernières chansons que Harrison a écrites pour All Things Must Pass. Une ballade chatoyante qui a été interprétée comme reflétant ses luttes spirituelles et son malaise face au côté commercial des Beatles. Interprété par Harrison et Léon Russell au Concert pour le Bangladesh de 1971.

Qu’est ce que la vie

Deuxième hit du Top 10 de Harrison aux États-Unis. Écrit à l’origine pour l’enregistrement de son copain Billy Preston, il est rapidement devenu un classique indélébile et a depuis été utilisé à bon escient dans des films comme Goodfellas et This Is 40. Olivia Newton-John a marqué son propre succès avec la chanson en 1972.

Bangla Desh

Un single caritatif enregistré par Harrison à la demande de son ami Ravi Shankar, dans l’espoir de sensibiliser les milliers de réfugiés au Bangladesh. Sa sortie a précédé le Concert pour le Bangladesh de 1971, qui a permis de recueillir près de 250 000 $ pour les efforts de secours de l’UNICEF.

Donnez-moi de l’amour (donnez-moi la paix sur terre)

Le deuxième single n°1 de Harrison aux États-Unis, qui a notoirement fait tomber « My Love » de son ancien camarade de groupe Paul McCartney de la première place. La chanson a également lancé le deuxième album solo de Harrison, Living In The Material World en 1973. Eric Clapton a déclaré qu’il s’agissait de sa composition Harrison préférée.

Cheval noir

La chanson titre de l’album de Harrison de 1974 et une réplique à diverses personnes dans sa vie qui ont remis en question ses croyances spirituelles ou ses capacités musicales. Remarquable pour la voix rugueuse de Harrison, causée par la laryngite et la tension. Harrison utilisera le titre de la chanson comme nom pour son label et sa seule tournée en Amérique du Nord.

La réponse est à la fin

Les paroles de ce morceau luxuriant de Extra Texture de 1975 ont été inspirées par une inscription sur un mur du domaine Friar Park de Harrison. La ballade est rehaussée par un arrangement de cordes écrit par le futur hitmaker pop David Foster, qui a également prêté ses talents de pianiste à l’enregistrement.

Cette guitare (ne peut pas s’empêcher de pleurer)

Dans cette suite de “While My Guitar Gently Weeps”, Harrison fait un pied de nez aux critiques qui ont écrit défavorablement sur sa tournée de 1974 avec Ravi Shankar. Bien que la plupart restent anonymes, il appelle Rolling Stone pour leur critique cinglante de sa performance à Vancouver.

Fumé pur

L’hommage d’Harrison à l’un de ses chanteurs préférés, Fumée Robinson, tire son titre de l’album 1974 du grand de la Motown. Le chanteur a été ému par l’hommage des ex-Beatles, déclarant: “C’était une chose merveilleuse et flatteuse pour lui de se sentir comme ça et d’écrire à ce sujet.”

Cette chanson

Le premier single de l’album Thirty Three & 1/3 de 1976 qui a atterri à la 25e place des charts pop Billboard. Comprend une contribution vocale du copain de Harrison et Monty Python alun Eric Idle. La vidéo ludique, qui comprenait des apparitions d’amis comme Jim Keltner et Ron Wood, a fait ses débuts dans un épisode de SNL mettant en vedette Harrison en tant qu’invité musical.

L’amour vient à tout le monde

L’ode de Harrison au bonheur conjugal est venue après son mariage avec sa seconde épouse, Olivia Trinidad Harrison, et la naissance de son fils Dhani. Ses copains Eric Clapton et Steve Winwood ajouter à la sensation de bonheur de la mélodie. Clapton reprendra plus tard cette chanson en hommage à Harrison, après le décès de l’ancien Beatle en 2001.

Dame douce sombre

Un autre bel hommage à la femme d’Harrison, Olivia. Un mélange luxuriant d’éléments folk et pop avec le plink d’une harpe, joué par Gayle Levant, coupant le mix et un solo de guitare acoustique flottant le soulevant encore plus haut.

Envolez-vous

Une chanson sans vergogne optimiste de Harrison qui a apparemment été inspirée par sa frustration face à un toit qui fuit dans sa maison de Friar Park. Il a transformé cet ennui en l’une des chansons les plus appréciées de son album éponyme de 1979.

Il y a toutes ces années

L’hommage de Harrison à John Lennon après la mort de son camarade des Beatles en 1980. La piste sert également de petite réunion des membres survivants du groupe alors que la batterie est jouée par Ringo Starr et Paul McCartney (avec sa femme, Linda) se joint aux chœurs.

L’écriture est sur le mur

Une élégie à l’éphémère de la vie tirée de l’album Somewhere In England de 1981 de Harrison. Ses paroles poignantes parlent de la mort de John Lennon et regardent nombre de ses amis lutter contre l’alcoolisme.

Délice inconnu

Encouragé par sa femme, Olivia, à écrire une chanson sur leur fils Dhani, alors âgé de quatre ans, Harrison a créé cette charmante ballade, trouvée sur son album de 1982 Gone Troppo.

J’ai mes pensées portées sur toi

Le dernier single n°1 de Harrison est venu avec cette reprise de l’un de ses premiers morceaux de rock préférés. La couverture est devenue un favori de MTV en 1988 grâce à une paire de vidéos originales pour la chanson réalisée par l’album SNL Gary Weis.

Quand nous étions fabuleux

Une ode à l’époque d’Harrison dans les Beatles que l’on retrouve sur son album Cloud Nine de 1987. Comme son précédent hommage aux Fab Four (“All These Years Ago”), son ancien compagnon de groupe Ringo Starr a joué de la batterie sur la version studio. La rumeur veut que Paul McCartney fasse une apparition sournoise dans la vidéo de la chanson.

Manipuler avec soin

L’une des premières chansons que Harrison a apportées à la table lorsque lui et Jeff Lynne ont formé le supergroupe Voyager à Wilbury avec Bob Dylan, Tom Petty et Roy Orbison. Il a depuis été couvert par tout le monde, de Jenny Lewis à Stephen Stills et Judy Collins.

Pendant que ma guitare pleure doucement

La légende raconte qu’Harrison, frustré par l’indifférence de ses camarades des Beatles à enregistrer cette chanson, leur a forcé la main en faisant venir son pote Eric Clapton pour jouer le superbe solo de guitare du morceau. “C’est intéressant de voir à quel point les gens se comportent bien lorsque vous faites venir un invité”, se souvient Harrison.

Marwa Blues

Un instrumental tiré du dernier album studio de Harrison Brainwashed, qui, comme le reste du LP, a été achevé pour sortie par son fils Dhani et son compagnon de groupe de Traveling Wilburys, Jeff Lynne.

