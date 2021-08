Meilleures chansons de GZA : les essentiels du hip-hop

Il est impossible d’imaginer le rap sans Wu-Tang Clan, le groupe le plus important et le plus influent que New York connaîtra probablement jamais. Étudiant les styles anciens pour en créer d’innombrables nouveaux, Wu-Tang a réinventé les bâtiments du projet en pagodes, transposé la violence dans leurs quartiers respectifs (AKA Shaolin) en films de kung-fu verbaux et de John Woo. Ils ont créé un monde cinématographique, une idéologie lâche et un lexique que les fans, les critiques et d’autres artistes ont étudié comme une écriture. Les disciples connaissent les principes fondamentaux : la discipline mentale et la maîtrise lyrique, la poursuite de la connaissance (du monde et de soi) pour aiguiser votre épée verbale. Aucun membre du Wu-Tang n’a adhéré au code comme l’aîné, GZA, alias The Genius.

“Rakim, Kool G Rap, [Big Daddy] Kane – Je les écoute depuis le premier jour. Je les ai rencontrés et ce sont des MC exceptionnels. Je veux dire, des MC exceptionnels », a écrit RZA dans The Wu-Tang Manual de 2004. « …[N]l’un d’eux pourrait toucher le GZA. Je savais dans mon cœur bien avant le Wu-Tang, et je m’efforçais d’être comme lui, pas comme eux. GZA est le seul à avoir un style qui m’a vraiment fait peur… Il pouvait faire sonner « chat » et « rat » menaçant.

Cousin de RZA et ODB, GZA était un tiers du trio fondateur de Wu-Tang. Sa carrière a défié l’aphorisme de F. Scott Fitzgerald selon lequel les vies américaines n’ont pas de second acte. GZA était le seul membre à sortir un album avant Wu-Tang. Ses débuts peu propices en 1991, Words from the Genius, n’ont pas été répertoriés ni produit de singles à succès. Cela aurait pu être fini pour lui ; pas de deuxième acte. Deux ans plus tard, après avoir rejoint le Wu-Tang, il est sans doute devenu le plus tranchant parmi tous les épéistes vénérés du groupe Enter the Wu-Tang (36 Chambers), livrant des vers coupants sur « Protect Ya Neck » et « Wu -Tang : 7e chambre.

Écoutez les meilleures chansons de GZA sur Apple Music et Spotify.

GZA n’avait pas le charisme et le swing de Method Man, la présence étrange et captivante d’ODB, les vers chargés d’argot de Raekwon, ou les barres associatives vives et instantanément citables de Ghostface Killah. Au lieu de cela, il ressemblait plus à un ninja, frappant avec rapidité et énergie mais avec un calme inébranlable, le sous-texte aussi menaçant que des menaces explicites. Quelque part entre l’auteur du crime et le moine avisé, GZA n’a jamais crié, rappant presque de manière conversationnelle tout en livrant des lignes fatales aux MC, aux maisons de disques louches et à toute autre personne qui a suscité son mépris. Les meilleures chansons de GZA étaient accessibles au fan de rap occasionnel, mais suffisamment profondes pour ceux qui voulaient sonder sous la surface. Il a gaspillé quelques mots en détruisant tout ce qu’il voyait.

Les érudits Wu débattront toujours pour savoir quel membre du clan avait le plus grand record solo. Sans aucun doute, cependant, GZA possède l’un des meilleurs catalogues solo du groupe, aussi calculé et économique que ses vers. les années 1995 Épées liquides, son deuxième album, est un classique accepté, un traité sombre et dommageable sur l’art du rap et les horreurs de Brooklyn et de Staten Island. Beneath the Surface en 1999 et Legend of the Liquid Sword en 2002 n’ont pas été à la hauteur du succès commercial de Liquid Swords ou de la profondeur de l’album, mais ils ont trouvé que GZA se surpassait et ont été salués par la critique. Mais la fin de la carrière de GZA reste un témoignage de son adhésion au code. Sur Grandmasters de 2005 et Pro Tools de 2008, il a écrit certains de ses vers les plus complexes mais d’une simplicité trompeuse. Il n’y a pas eu d’albums de GZA depuis, mais il attend peut-être que nous rattrapions tout ce que nous avons manqué.

Épées liquides

(Épées liquides ; Shadowboxin ; 4e chambre ; Duel of the Iron Mic ; Étiquettes

Liquid Swords méritait cinq micros. La Source en a donné quatre et a déclaré que GZA pourrait être “le verbaliste le plus accompli du Clan”. Avec le recul, cela ressemble à un léger. Liquid Swords était une continuation et une perfection de l’esthétique et de l’éthique du premier album du Wu-Tang Clan en 1993, Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Avec 12 pistes produites par RZA à son apogée (4th Disciple a produit “BIBLE”), les rythmes rugueux et sinistres sonnent comme s’ils avaient été créés dans des dojos souterrains, étouffés par la fumée et tonitruants. Les thèmes étaient les mêmes mais utilisés dans une plus grande mesure : les raps de combat (“Duel of the Iron Mic”), le kung-fu (“Liquid Swords”), les échecs (“Gold”), les récits de crime (“Cold World”, ” Rapports d’enquête »), Fiver Percenter Islam (« BIBLE »).

S’ouvrant sur un clip de Shogun Assassin, l’album entier est présenté comme une série d’homicides lyriques. GZA balance des épées et coupe des clowns, que ces clowns soient des maisons de disques, d’autres rappeurs ou même ses pairs du Wu-Tang. En 1995, il n’y a pas eu de démantèlement plus dévastateur de l’industrie du rap que « Labels », où GZA a sabré presque toutes les empreintes que vous voudriez nommer. Il ne se souciait pas des opinions de l’industrie ou de la politique, proclamant que son style serait toujours underground: “Alors canard car j’ai frappé avec l’âme de Motown/My central broadcast systems is low down.”

Mais GZA ne ​​s’est pas contenté d’abattre des ennemis en dehors du groupe. Il avait besoin d’un partenaire d’entraînement en son sein, quelqu’un pour aiguiser son épée. Il a trouvé ses adversaires sympathiques sur “Duel of the Iron Mic” et “Shadowboxin”. Les deux sont d’excellents exemples de la capacité de GZA à affirmer ses prouesses en matière de micro. Sur ce dernier, où il fait correspondre barre pour barre Method Man, il compare son style à celui d’un lutteur professionnel et d’une épée avant de rayer le numéro de série du micro comme s’il s’agissait d’une arme du crime. À la base, Liquid Swords est une tentative de trouver une métaphore qui résume la grandeur de GZA. Il avait besoin de tout le monde.

Wu-Tang est pour les enfants

(Protégez Ya Neck ; Wu-Tang : 7e chambre ; réunis ; aussi haut que Wu-Tang Get ; Uzi (anneau rose))

Si vous étudiez l’ordre des frappeurs des chansons Wu-Tang sur lesquelles GZA apparaît, vous remarquerez qu’il est presque toujours le dernier. Ce n’est pas un léger mais un honneur accordé à un MC que le groupe vénérait. Ou, peut-être, personne ne voulait rapper après lui.

Vous pouvez entendre pourquoi les deux théories sont probablement vraies sur « Protect Ya Neck » de Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Il attaque vicieusement Cold Chillin (ici appelé « Cold Killin »), le label qui a sorti Words from the Genius et n’a pas réussi à en faire la promotion : poches profondes. GZA est froid et calculé, ne perdant jamais son sang-froid. C’est comme s’il méditait là-dessus depuis que son premier album s’est avéré infructueux. Son calme est écrasant.

L’inverse est vrai sur « Reunited », l’une des premières chansons de Wu-Tang Forever de 1997. Quatre ans après leurs débuts, Wu-Tang voulait clairement que GZA en tête de l’album donne le ton. Soutenu par les tambours caverneux et les cordes dramatiques de RZA, GZA sonne plus amplifié que n’importe où ailleurs dans son catalogue. Il fait des clowns aux rappeurs « dispersant des beats doux » pendant toute la durée, leur rappelant que ses vers sont plus vivants et ont une plus grande profondeur : c’était au pluriel. Seul ODB était assez fou pour le suivre.

Les caractéristiques

(Guillotine (Swordz); Tiers Monde; Wu Banga 101; Do U; Silverbacks)

Apparemment, GZA n’a jamais pris de travail pour payer les factures. Il y a des rappeurs qui enregistrent plus de longs métrages en un an que lui en des décennies. Peut-être que la rareté des apparitions d’invités témoigne de son respect pour l’art. Si GZA n’avait rien à apporter, il resterait silencieux. Mais quand il est apparu, il était inoubliable. Sur “Third World”, lui et RZA se sont connectés avec DJ Muggs, le producteur derrière les rythmes funky et percutants de Cypress Hill, pour l’album Muggs Presents… The Soul Assassins Chapter 1 de 1997. Ici, GZA rappelle aux auditeurs qu’il est un étudiant en rap (“Toujours ramifié de l’arbre qui a déclenché n’importe quel MC”) et un maître praticien, son épée “si rapide [the] l’œil nu ne pouvait pas enregistrer la vitesse.

Mais GZA brille le mieux parmi ses compatriotes. Pour preuve, voir ses vers sur « Guillotine (Swordz) » de Raekwon en 1995 et « Wu Banga 101 » de Ghostface Killah en 2000. Sur le premier, il livre d’incroyables métaphores, coupant des MC « où la ligne Mason-Dixon se croise » (lire aussi : les couper en deux). Comme les meilleurs joueurs d’échecs, GZA avait besoin de rivaliser avec plusieurs rappeurs pour se sentir défié, pour se dépasser. Sur « Wu Banga 101 », où il est l’un des premiers (et probablement le dernier) rappeur à comparer sa vitesse et sa force à celles des fourmis, il l’avoue : « Mon Clan va me faire rimer comme D. Banner sous pression. . ” Personne ne confondrait l’énergie de GZA avec Hulk, mais ses paroles frappent comme un poing vert géant brisant la brique et le béton.

Le grand maître

(Ceux qui en parlent ; Destruction d’un garde ; Gambit de la reine ; Crayon ; Assiette en papier

GZA a écrit certaines de ses meilleures chansons à la fin de sa carrière. Au moment où GZA a sorti Grandmasters en 2005, il était à dix ans de Liquid Swords et près de 40, souvent considéré comme ancien dans les années de rap. Avec DJ Muggs faisant sa meilleure interprétation RZA sur les rythmes, GZA s’est poussé sur le plan narratif et lyrique, trouvant de nouvelles façons de raconter des histoires et de battre l’opposition. Il a quitté la compétition en “soins intensifs” sur “Those That’s Bout It” et “Destruction of a Guard”, mais “Queen’s Gambit” est l’un des couronnements de sa carrière. Un double sens étendu, le nom de GZA laisse subtilement tomber chaque équipe de la NFL alors qu’il raconte un rendez-vous en utilisant des analogies avec le football : surtout les ours. C’est un exploit qui semble sans effort, mais un rappeur moins aguerri aurait tâtonné.

Ensuite, il y a Pro Tools de 2008, qui surpasse tous les albums affiliés à Wu de la fin de la période qui n’ont pas été réalisés par Ghostface. Travaillant avec des producteurs comme Dreddy Kruger à RZA, GZA semblait une fois de plus revigoré. Il s’est également avéré un meilleur A&R que ceux qu’il a critiqués il y a des décennies sur “Protect Ya Neck”, sélectionnant à la fois KA et Roc Marciano des années avant qu’ils ne soient acclamés par la critique pour avoir fait revivre le rap de rue new-yorkais.

La meilleure chanson de GZA sur l’album, cependant, est “Paper Plate”. UNE 50 centimes diss, la chanson trouve GZA à son niveau le plus impitoyable. Après des années à attaquer les MC dans l’abstrait, c’était comme s’il attendait une cible. Il critique la soif des projecteurs des années 50 et remet en question la légitimité de son histoire, lui renvoyant ses paroles : Qui t’a tiré dessus ? Vous n’en avez pas assez sur votre liste / Vous vous déplacez comme un nourri, mais vous parlez comme un gangster. 50, jamais du genre à se détourner d’un défi, n’a pas répondu. GZA était peut-être le seul rappeur qu’il n’était pas prêt à tester.

