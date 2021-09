Meilleures chansons de Hank Williams : 20 classiques country

La profondeur à couper le souffle du catalogue de Hank Williams signifie que distiller ses meilleures chansons dans une seule liste de lecture de 20 morceaux est un défi de taille, telle était la marque qu’il a laissée comme l’un des véritables pionniers de la musique country.

Une légende en six ans

Williams a payé sa cotisation en tant qu’espoir country pendant plusieurs années avant de faire ses débuts en studio, d’abord pour le label Sterling, puis sur le label où il a laissé une marque si indélébile, MGM Records. Cette percée tardive, et sa disparition prématurée de l’abus d’alcool et de drogues à l’âge criminel de 29 ans, signifiait que la carrière d’enregistrement de Williams a duré moins de six ans.

Williams a été particulièrement influencé dans ses premières années par l’une des grandes stars du country des années 1940, Roy Acuff. (Il a plus tard plaisanté en disant que parce qu’il y avait déjà un Roy Acuff, il a commencé à chanter comme Hank Williams.) Mais il pourrait aussi être assez dédaigneux quant à toute catégorisation de son style. “Je ne sais pas ce que vous entendez par musique country”, a-t-il dit un jour. “Je fais juste de la musique comme je sais le faire.”

Notre liste de lecture des meilleures chansons de Hank Williams commence par l’une de ses premières parties pour Sterling, “Honky Tonkin'”, avant de se lancer dans son premier succès country à partir de 1947, le entraînant “Move It On Over”. Il y a neuf hits country n ° 1 dans cette liste de chansons, des airs qui ont attiré des centaines de reprises de noms notables de la pop, du rock et du R&B.

Juste quelques exemples : « Jambalaya (sur le bayou) », qui a dominé le classement des pays pour Hank en 1952, est devenu un incontournable pour les charpentiers une génération plus tard ; « Bleu d’amour » a été coupé par tout le monde de Patsy Cline à Merle Haggard et était un Royaume-Uni n ° 1 pour Frank Ifield; et le crève-cœur “Je suis tellement seul que je pourrais pleurer” s’est associé à des géants de l’enregistrement de Johnny Cash à Petit Richard. La liste est longue, de « Cold, Cold Heart » à « There’s A Tear In My Beer ».

La liste de lecture se termine par une chanson écrite et enregistrée avec un certain humour noir par Williams à la fin de 1952, et qui avait commencé son ascension dans les charts juste avant son décès le jour du Nouvel An 1953. “Je ne sortirai jamais vivant de ce monde” n’était pas seulement sombrement prophétique, il caractérisait la combinaison de paroles intelligentes et brûlantes, d’une voix ardente et d’un jeu superbe qui ont fait de Hank Williams une pièce musicale unique.

