Meilleures chansons de house bondée: 20 chansons pop classiques

Neil Finn a formé Maison bondée des cendres du groupe de power-pop néo-zélandais Split Enz et cela l’a rapproché de la perfection pop avec une série de chansons magnifiquement conçues et riches en mélodies construites sur la profondeur, l’émotion et l’autoréflexion. Composé à l’origine du chanteur, guitariste et auteur-compositeur principal Finn, du batteur de Split Enz Paul Hester et du bassiste Nick Seymour, le groupe a trouvé sa direction musicale immédiate lorsqu’il a signé avec Capitol Records et a déménagé à Los Angeles pour enregistrer avec le producteur Mitchell Froom. Le son américain de leur premier album éponyme a commencé à résonner lentement aux États-Unis et a atteint un sommet lorsque le single « Don’t Dream It’s Over » a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100.

Après avoir rompu les États-Unis, le groupe aurait pu facilement en servir davantage, mais leur deuxième album Temple des hommes bas était une affaire plus sombre et plus intense qui a mis en évidence la maturation de l’écriture de chansons de Finn, mais qui manquait des succès évidents de son prédécesseur. C’était un signe précoce que le groupe n’était pas prêt à faire des compromis pour un gain commercial facile. Pour toutes les superbes chansons reflétant l’amour de Finn pour Les Beatles et autres géants mélodiques, leur musique avait une réelle puissance et n’avait pas peur d’explorer des sujets difficiles, parfois douloureux.

Alors qu’ils ont perdu le mainstream américain avec un troisième album Face de bois, son ensemble de chansons édifiantes et agréables au son leur a valu une nouvelle popularité au Royaume-Uni et en Europe. Un seul autre album a suivi avant que le groupe ne se sépare et que Finn ne se lance en solo. Cependant, la mort en 2005 de Paul Hester après des années de lutte contre la dépression a réuni le groupe pour deux autres albums. Une autre longue interruption a suivi lorsque Finn est revenu à sa carrière solo et est devenu membre du groupe de tournée de Fleetwood Mac, mais ils se sont à nouveau réunis à la fin de 2019 avec Mitchell Froom et les deux fils de Finn, Liam et Elroy, qui ont rejoint la formation. Le bien intitulé Les rêveurs attendent, le premier album studio du groupe en 11 ans, est sorti en juin 2021.

Écoutez le meilleur de Crowded House sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire notre introduction aux meilleures chansons de Crowded House.

Premières aventures américaines

(Le monde où vous vivez, quelque chose de si fort, un trou dans la rivière)

Lorsque le Los Angeles Times a écrit sur les débuts du groupe à LA en février 1987, sa critique s’est ouverte sur la question : « Est-ce que Crowded House est le grand espoir blanc de la power pop ? Dans ces premiers jours, alors que Finn et ses collègues enregistraient un premier succès décisif aux États-Unis, cela semblait certainement le cas. Leur premier album éponyme, enregistré dans les studios Capitol Recording et Sunset Sound Recording de Los Angeles avec le producteur Mitchell Froom, était parfaitement conçu pour le marché américain avec ses chansons pop-rock adaptées à la radio et sa production soignée et ciblée. Cependant, quiconque aurait écouté l’album d’assez près aurait réalisé qu’il y avait plus de substance dans Crowded House que des mélodies entraînantes.

Après la sortie uniquement australienne « Mean To Me », l’harmonique et le tempo « World Where You Live » a servi de premier single international du groupe et était typique de la production à gros son qui a constitué leurs débuts. C’est devenu le deuxième hit du groupe au Billboard Hot 100 alors que l’album atteignait le 12e rang aux États-Unis.

Bien qu’il ait fallu du temps pour briser les États-Unis, une fois que « Don’t Dream It’s Over » est devenu un grand succès, il y a eu un véritable élan derrière le groupe avec l’entrainant « Something So Strong » qui a grimpé à la 7e place du Hot 100. à côté, sur le premier album, il y a “Hole In The River”, que Finn a co-écrit avec le claviériste de Split Enz Eddie Rayner après avoir appris que sa tante s’était suicidée. Cette chanson obsédante se situait en dehors du son général de l’album et faisait allusion à de vraies profondeurs dans l’écriture de chansons de Finn.

Dans une humeur réfléchissante

(Je me sens possédé, en tentation, doigts d’amour, univers privé)

Après leurs débuts à consonance américaine, la décision du groupe de suivre une direction plus intime et introspective avec le suivi Temple Of Low Men a conquis de nombreux critiques, mais son manque de succès radio évidents a réduit leurs ambitions dans les charts américains. Alors que l’album avait ses moments plus légers, son humeur plus réfléchie était évidente à partir de l’ouverture de l’album “I Feel Possessed”, une chanson émouvante et puissante sur le fait d’être complètement dominé par quelqu’un et qui ne ressemblait à rien de leur premier album.

La direction du deuxième album est également reflétée par la ballade obsédante et émotive « Into Temptation » sur la séduction et l’infidélité qui mettait en valeur les paroles poétiques de Finn ainsi que ses dons mélodiques. Alors que l’album n’a atteint que la 40e place aux États-Unis, il est devenu le premier n ° 1 du groupe dans le pays d’origine de Finn en Nouvelle-Zélande et leur deuxième entrée consécutive dans le Top 10 au Canada.

Classé parmi les cinq premiers succès du Royaume-Uni, le quatrième album de Crowded House, Together Alone, se situe quelque part entre l’intensité et l’expérimentalisme du deuxième set du groupe et les riches mélodies pop qui ont dominé Woodface. L’atmosphérique “Fingers Of Love” se situait entre ces extrêmes avec une belle mélodie parfaitement mariée à un récit finlandais sur le désir. Sur le même album se trouve “Private Universe”, une épopée de cinq minutes et demie sur l’isolement qui présente une percussion polynésienne et l’une des paroles les plus profondes de Finn.

Ballades majestueuses

(Ne rêvez pas que c’est fini, mieux vaut être à la maison bientôt, tombez à vos pieds, quatre saisons en un jour, soleil lointain)

Le succès de “Don’t Dream It’s Over” a changé la fortune commerciale du groupe et a introduit un nouvel auteur-compositeur majeur dans la tradition mélodique de Paul Mccartney et Elton John. Privé de la place de n°1 aux États-Unis en avril 1987 par George michael et “I Knew You Were Waiting (For Me) d’Aretha Franklin”, la chanson a immédiatement sonné comme un classique intemporel et sa réputation n’a été renforcée que par le passage du temps.

Le don de Finn pour écrire des ballades émouvantes et inspirantes était à nouveau évident sur « Better Be Home Soon », la chanson de clôture du deuxième album du groupe, Temple Of Low Men. C’est une chanson sincère et émouvante dans laquelle un amoureux supplie son autre moitié de changer ou leur relation pourrait être terminée. C’est l’une de ses plus grandes compositions et elle méritait un sommet bien plus élevé que le n ° 42 du Billboard Hot 100.

Le troisième album de Crowded House, Woodface, regorge de chansons pop captivantes et comprend deux ballades de classe mondiale dans “Fall At Your Feet” et “Four Seasons In One Day”. Le premier est une œuvre sublime avec l’une des plus belles voix de Finn et est devenu le tout premier hit du groupe au Royaume-Uni dans le Top 20, tandis que le mélancolique « Four Seasons… » rappelle McCartney dans sa forme la plus simple et la plus puissante. C’est l’une des sept chansons sur Woodface écrites par Finn avec son frère et ancien collègue de Split Enz Tim qui a rejoint le groupe pour cet album mais est ensuite parti.

Après avoir dirigé les trois premiers albums du groupe, Mitchell Froom a été remplacé par l’ancien bassiste de Killing Joke Youth qui, par la sortie de Together Alone en 1993, était devenu un producteur très demandé. Bien que sa présence ait apporté plus d’expérimentation, la jolie ballade acoustique “Distant Sun” est finlandaise à son plus accessible et elle est devenue le troisième single britannique du groupe dans le Top 20.

Des classiques pop exaltants

(Sister Madly, Weather With You, C’est seulement naturel, en lock-out)

Grandir en admirant les Beatles, Elton John, David Bowie, et Neil Young, Neil Finn a appris son art de l’écriture de chansons en étudiant certains des meilleurs. C’est un témoignage de sa réputation qu’il est maintenant régulièrement évoqué comme un auteur-compositeur pop tout aussi classique.

Parmi les moments les plus sombres et les plus intenses du deuxième album du groupe, on peut trouver l’amusant “Sister Madly” sur lequel Finn jette un regard ironique et humoristique sur la célébrité. Ce qui est devenu un favori en direct présente un solo de guitare nasillard de Richard Thompson qui sonne comme s’il aurait pu être enregistré lors d’une première session d’Elvis avec Sam Phillips aux commandes.

Contrairement à son prédécesseur, le troisième album du groupe, Woodface, regorge de chansons joyeuses et mélodiques qui ne peuvent s’empêcher de remonter le moral, notamment l’ultra accrocheur « Weather With You », qui est devenu en mars 1992 leur premier single dans le Top 10 britannique. Alors que la popularité du groupe en Europe explosait, l’album s’est hissé au 6e rang au Royaume-Uni et a atteint le statut de double platine au cours d’un palmarès alimenté par une succession de singles à succès. Ceux-ci comprenaient le fougueux “It’s Only Natural”, à saveur country, qui est également devenu l’un des cinq premiers succès du palmarès Modern Rock de Billboard, bien que l’album n’ait atteint la 83e place aux États-Unis.

Tout en possédant toujours leurs marques mélodiques, “Locked Out” est l’un des numéros les plus rock du groupe et pointe vers le côté Lennon du cerveau des Beatles de Finn. C’était le hit britannique le plus élevé de Together Alone, atteignant la 12e place du classement.

Les Réunions

(arbres anglais, même un enfant, samedi soleil, à l’île)

Le groupe a connu un franc succès avec sa rétrospective de 1996 Recurring Dream: The Very Best of Crowded House ayant dominé le classement britannique où il est allé quatre fois platine et atteignant le même sommet en Australie et en Nouvelle-Zélande avec des certifications de 13 et neuf. fois platine respectivement. Pour Neil Finn, la rupture a marqué le début d’une carrière solo réussie et d’un nouvel enregistrement avec son frère Tim. Mais lorsqu’en 2005, Paul Hester s’est suicidé, le leader de Crowded House a contacté Nick Seymour et lui a demandé de jouer de la basse sur son nouvel album. Cependant, le projet a rapidement évolué vers un nouvel album du groupe, le premier en près de 14 ans.

Produit par Ethan Johns et Steve Lillywhite, Time On Earth a ressenti le poids de la mort d’Hester, pas seulement dans le titre de l’album mais sur des chansons comme le délicat « English Trees » sur lequel Finn chante : « It’s springtime and color is new, in Regent’s Park Je vais te pleurer. “Even A Child” a été l’un des moments les plus édifiants de l’album, un délice pop dans le style des années 60 co-écrit par Johnny Marr qui fournit également des chœurs. Malgré le long écart depuis Together Alone, son sommet n ° 3 au Royaume-Uni était meilleur que n’importe quel album studio précédent et a emmené le groupe dans le Top 40 américain pour la première fois depuis leur deuxième set.

Alors que Time On Earth avait initialement commencé comme un album solo de Finn, le suivi de 2010 Intriguer était dès le départ un projet de groupe. Une grande partie a une ambiance douce et sophistiquée, mais sa chanson d’ouverture et son premier single “Saturday Sun” sont enjoués et optimistes avec des effets électroniques qui améliorent le son pop classique du groupe.

Après une tournée mondiale et une autre rétrospective d’album, le groupe a ensuite entrepris ce que Finn a décrit plus tard comme une “pause indéfinie”, mais en 2019, un concert de retrouvailles a été annoncé, suivi de l’annonce d’un nouvel album. Prévu pour une sortie en juin 2021, Dreamers Are Waiting a été présenté en avant-première par deux singles, dont “To The Island” dont le soleil Les garçons de la plageLes harmonies semblables à celles-ci sont contrastées par des paroles prophétiques où Finn chante « les villes couvertes de fumée » et « le système entier est brisé ».

Crowded House a placé la barre de qualité extrêmement haut avec son premier album et, au cours des décennies suivantes, a organisé à plusieurs reprises des masterclasses d’écriture et de performance pop. Cependant, l’accessibilité de leur musique avec ses mélodies contagieuses et ses harmonies somptueuses ne doit pas démentir le fait qu’il s’agit d’un groupe avec une réelle profondeur et émotion et qui n’a jamais fait de compromis pour dire sa vérité.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de Crowded House ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.