Meilleures chansons de J Balvin: 10 classiques du reggaetón pop

Au moment où un artiste Latinx fait son croisement avec le courant dominant américain, il est fort probable qu’il s’agisse de mégastars internationaux au sud de la frontière. Ce n’était pas différent pour J Balvin, le Colombien reggaetón géant de la pop qui est devenu en 2018 l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify.

Actuellement à la pointe de el movimiento urbano – le terme fourre-tout qui englobe divers genres caribéens comme le latin trap, le dembow et le reggaetón – J Balvin est principalement connu du monde anglophone pour ses collaborations de haut niveau avec Beyoncé sur «Mi Gente» et Cardi B sur “J’aime ça.” Pour vous donner une idée de son importance actuelle pour la musique latine et la pop mondiale en général, au début de 2020, il s’est produit sur scène avec Jennifer Lopez et Shakira lors de leur spectacle à la mi-temps du Super Bowl.

Mais c’est son statut d’infiltrateur pop qui plie le genre et brise la barrière de la langue qui l’a amené là où il est maintenant. Au fil des années, J Balvin n’a cessé de diversifier son son. Au début de sa carrière, il a opté pour une voie reggaetón plus directe calquée sur les parrains du genre. Maintenant, sa musique est plus diversifiée sur le plan sonore et reflète un son pop mondialisé sans restriction avec le reggaetón à sa base, comme en témoigne son album audiovisuel de 2020, Colores.

Le reggaetón est né des communautés afro-diasporiques marginalisées de toute l’Amérique latine en tant que genre de contre-culture apparenté au hip-hop et fortement influencé par celui-ci. Au cours des dernières années, il est entré dans le courant dominant, laissant derrière lui nombre de ses créateurs noirs. Balvin, cependant, rend souvent hommage à ceux qui lui ont ouvert la voie, comme lorsqu’il crie les OG Tego Calderón et Daddy Yankee sur sa chanson «Reggeatón», ou lorsqu’il collabore avec des artistes qui ont été grands dans la vague du genre au milieu des années 2000. comme Zion & Lennox et Wisin & Yandel. Il travaille également souvent avec le producteur vétéran portoricain Tainy (et son protégé colombien Sky Rompiendo) sur plusieurs de ses sorties.

Balvin est sans doute l’artiste Latinx le plus influent du moment. L’esthétique largement positive et uniquement positive qu’il crée a résonné auprès du public mondial, ce qui lui a valu de se retrouver non seulement en tête des charts Latin Billboard, mais également dans le Top 40 des classements musicaux.

En moins de dix ans depuis son deuxième album trois fois platine La Familia, J Balvin est devenu à la fois un nom connu dans toute l’Amérique latine et un collaborateur très demandé pour les artistes internationaux. Avec sa popularité, le Colombiano a accumulé un certain nombre de succès qui se jouent partout dans le monde et est une figure de proue de la perreo pop – ou pop reggeatón – dans le futur, à travers toutes les frontières.

Les tubes de J Balvin

(Ginza, La Canción)

Si vous voulez souligner la chanson qui a fait de J Balvin une célébrité internationale et qui a mis la perreo pop sur la carte, ne cherchez pas plus loin que «Ginza» de 2015. Avec un hook accrocheur et répétitif et des fioritures électro, «Ginza» a ramené à lui seul le reggaetón dans le courant dominant dans de nombreux pays. L’un des plus grands succès de Balvin est une collaboration avec un autre des principaux artistes d’el movimiento, l’artiste de trap latin portoricain Bad Bunny. «La Canción», de l’album OASIS de Balvin et Bunny, est un hymne lent et dembow riddim sad boy qui a atteint le n ° 1 au Mexique et dans le palmarès des chansons latines aux États-Unis.

Les Collabs

(Mi Gente (Remix), Ritmo, je ne peux pas en avoir assez)

Bien que les fans latino-américains des deux côtés de la frontière américaine aient connu J Balvin grâce à des chansons comme «Ay Vamos» et «Safari», ce sont ses collaborations de haut niveau qui ont ouvert la porte au Top 40. La plus importante à ce jour est, bien sûr, «Mi Gente». La chanson, qui met en vedette l’artiste français Willy William, était déjà énorme en Amérique latine avant que Beyoncé ne se lance dans le remix. En plus d’aider Balvin à pénétrer le courant dominant de la musique pop, Beyoncé a également fait don de ses bénéfices de la chanson à des organisations caritatives de secours aux ouragans pour Porto Rico, le Mexique et d’autres îles des Caraïbes touchées en 2017 par l’horrible saison des tempêtes.

Deux ans plus tard, Balvin a sauté sur «I Can’t Get Enough» avec Tainy, Benny Blanco et Selena Gomez. Semblable à «Mi Gente», le morceau était une affaire multilingue, avec une sensation électro froide pour laquelle Balvin est connu. Et puis vint «Ritmo», une collaboration avec les Black Eyed Peas. La chanson mélange EDM, hip-hop, reggaetón et tout le reste. C’est le son d’un futur paysage musical mondialisé qui ne se limite pas aux frontières du genre ou de la nationalité.

Les retours

(6h du matin, Yo Te Lo Dije)

Le Panama est considéré comme le berceau du reggaetón, les artistes portoricains ajoutant plus tard les penchants hip-hop du genre. Mais c’est la ville natale de Balvin, Medellín, qui est largement considérée comme le lieu où le reggaetón est devenu la musique grand public – et où il a commencé à se répandre dans le reste du monde. «6 AM», le succès de Balvin extrait de son album de 2013 La Familia, est un excellent exemple de la façon dont sa musique a voyagé. L’artiste portoricain Farruko a donné à la chanson le crédit de la rue via son long métrage, mais la personnalité magnétique de Balvin en a fait un sommet des charts. «6 AM» a commencé ce qui serait une série d’hymnes de fête brillants de fin de soirée qui viendraient identifier plusieurs de ses singles.

Pour beaucoup en dehors de la Colombie, les singles de La Familia ont été la première introduction à Balvin, et le morceau de clôture de l’album, “Yo Te Lo Dije” a dominé les ondes à travers l’Amérique latine. Le reggaetón, traditionnellement, est ouvertement sexuel, mais sur «Yo Te Lo Dije» Balvin est assez propre pour ne pas être censuré, mais assez méchant pour un perreo lourd et en sueur – ou grincement – sur la piste de danse.

J Balvin’s Club Bangers

(Morado, Qué Pretendes, No Me Conoce (Remix))

Avant que la pandémie de coronavirus ne ferme tout, la discographie de J Balvin était en forte rotation sur les pistes de danse du monde entier. Balvin sait écrire une grande lyrique de club. Sur «Morado», il chante: «J’ai demandé un verre et elle a commandé une bouteille» sur un rythme de reggaetón propre et un synthétiseur sinistre au tissage.

Semblable à Balvin, la musique de Bad Bunny est également un incontournable du club à ce stade. Il est donc logique que les singles de leur album collaboratif, OASIS, emboîtent le pas. La chanson de l’été 2019, «Qué Pretendes» ou «What Do You Want» en anglais, est la chanson typique d’un ex-amoureux qui veut revenir que vous chantez à pleins poumons après avoir peu de verres en toi. Alors qu’el Conejo Malo présente son flow en plein essor caractéristique, Balvin livre l’une de ses performances vocales les plus fortes, s’équilibrant parfaitement.

Repping the Latino Gang – le surnom que Balvin utilise pour regrouper les artistes latino-américains de la nouvelle génération – le chanteur portoricain Jhay Cortez a enrôlé Balvin et Bad Bunny pour le remix de «No Me Conoce». Bien qu’il soit un élément sur la piste, Balvin apporte son propre flair avec sa voix aérienne. Avec son reggaetón riddim classique et les styles trap qui ont fini par définir le son de cette génération, le remix de «No Me Conoce» a fait irruption dans le Billboard Hot 100. Et tandis que chaque fois que les artistes latins ont un moment dans le courant dominant, il est décrit comme une vague qui va et vient, la prolifération d’el movimiento signale ce que le public de Latinx sait depuis longtemps: la perreo pop s’est échouée sur nos côtes et ne disparaîtra pas de si tôt.

