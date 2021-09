Meilleures chansons de Ja Rule : 10 classiques du rap new-yorkais

À travers ses meilleures chansons, Ja Rule a prouvé qu’un gangsta peut être beaucoup de choses : un proxénète, un petit ami, un arnaqueur, un père de famille, une figure de la communauté. Mais alors que les raps de Ja sont aussi variés qu’ils viennent, sa voix est toujours reconnaissable. Sa prestation hurlante est celle d’une voix emblématique et essentielle de la musique rap. C’est un style souvent copié mais jamais reproduit.

La voix grondante de Ja et ses confitures pleines de mélodies sont synonymes de la musique rap pop new-yorkaise du début des années 2000, une série qui a commencé avec Venni Vetti Vecci en 1999. L’album comprenait son premier single et chef-d’œuvre définitif, “Holla Holla”, qui présentait un flux unique en son genre soutenu par des couches et des couches de voix qui ont transformé la voix de Ja en une présence massive. Ces premiers albums ont été assemblés par la production de synthés emblématique d’Irv Gotti, un style qui allait définir le milieu des années 2000 dans le rap, et aider à inaugurer les orchestrations lourdes de cornes préférées par les MC de Southern Street dans la décennie à venir.

Membre de l’élite new-yorkaise des rappeurs superstars, Ja Rule était une figure emblématique et iconoclaste du deuxième âge d’or du rap.

Écoutez les meilleures chansons de Ja Rule sur Apple Music ou Spotify.

10. Livin’ It Up (feat. Case)

“Livin’ it Up” commence par des cuivres triomphants avant de laisser place à des synthés bondissants et des coups de synthé agressifs. Ja Rule se penche essentiellement sur l’introduction de la chanson, avant de tourner en couplets avec un éventail varié de flux et de livraisons. Ja était un maître dans la superposition de sa voix, donnant à ses chansons plusieurs angles à partir desquels empiler les mélodies.

9. Le meurtre règne

Nous sommes des drageons pour un échantillon bien placé, et il est difficile d’imaginer quelque chose de mieux que Ja Rule chantonner sur un échantillon de “Africa” ​​de Toto. Il se rapproche dangereusement de la saccharine, mais Ja imprègne la chanson de suffisamment d’émotion et de détails viscéraux pour garder intactes ses références de rue.

8. Je pleure (feat. Lil Mo’)

Sur « I Cry » de Rule 3:36, une percée de Ja Rule en 2000, il se penche davantage sur la fusion du gangsta rap grand public et du néo-R&B. Accompagné de Lil Mo’, Ja se rend personnellement sur la piste, pleurant ses amis perdus et le traumatisme qu’il a dû vivre pour atteindre le sommet des charts. C’est un nombre émotionnel qui prouve la puissance polyvalente de l’approche de Ja.

7. I’m Real (Murder Remix avec Jennifer Lopez)

En 2001, Ja Rule recrute Jennifer Lopez pour un remix de « I’m Real » était aussi important que les nouvelles. Alors que la piste reste un banger certifié dans cette ère ravivée de Nouveau Jack Swing-Inspiré du rap, c’était une pierre de touche culturelle à sa sortie, mélangeant la voix sucrée de J-Lo avec les mélodies grondantes de Ja.

6. Mets-le sur moi (Lil Mo’ et Vita)

Un succès de 3:36, “Put it On Me” est une chanson d’amour impénitente et une dédicace à la vraie petite amie de Ja Rule. C’est un moment vulnérable dans une discographie de contes de rue rocailleux, avec Ja chantant dans le refrain, “Que serais-je sans mon bébé ? / La seule pensée pourrait me briser.”

5. Entre moi et toi (feat. Christina Milian)

Sur la chanson “Between Me & You”, Ja Rule reprend la voie romantique, mais cette fois, il opte pour des détails torrides au lieu d’une célébration séveuse de son partenaire. “Between Me & You” est un jam de fin de soirée peuplé de tubes de grosse caisse en plein essor et d’un refrain de star de Christina Milian.

4. Mesmerize (feat. Ashanti)

Au début des années 2000, Ja Rule et Ashanti sautant ensemble sur une piste garantissaient pratiquement une place en tête des charts. La chanson, produite par la légende new-yorkaise Irv Gotti, présente des synthés adjacents au clavecin et une série d’excellents couplets de Ja. La vidéo, une vedette du début des années 2000, a trouvé Ja et Ashanti produisant leur propre version de Grease.

3. New York (feat. Fat Joe et Jadakiss)

“New York” mérite une mention sur cette liste simplement à cause des légendes que Ja Rule a rassemblées sur la chanson. C’est un véritable hymne new-yorkais pour les anciens et les fans de la nouvelle école, avec Fat Joe et Jadakiss fournissant tous deux leurs informations d’identification des 5 arrondissements. Ja laissait sa voix grondante monter et descendre sur l’échelle avant qu’elle ne devienne populaire dans le rap grand public, prouvant que le légendaire MC était en avance sur son temps à plus d’un titre.

2. Toujours à l’heure (feat. Ashanti)

L’énorme “Always on Time” de Ja Rule et Ashanti a marqué l’ascension de Ja Rule au début des années 2000. Produit par Irv Gotti, le mélange des paroles bourrues et lourdes de la rue de Ja et du flux lisse et fluide d’Ashanti a créé le modèle du rap radio moderne.

1. Holla Holla

“Holla Holla” restera comme l’un des moments déterminants du rap new-yorkais pré-Y2K. Pour les purs et durs de la côte Est, c’est là-haut avec les plus grands moments de Nas et Biggie. Le morceau était le premier single de Ja Rule et était accompagné d’une vidéo co-réalisée par Hype Williams. Ce fut un début électrique pour l’une des carrières les plus brillantes du rap, une thèse déterminante et une déclaration d’intention.

