Meilleures chansons de jazz de Noël : une liste de lecture saisonnière essentielle

Vous ne pensez peut-être pas immédiatement au jazz pour Yuletide, mais au fil des ans, la saison des fêtes s’est avérée un terrain fertile pour une multitude d’artistes de jazz de Charlie Parker, Jean Coltrane, Count Basie, et Duc Ellington à Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Louis Armstrong, et Mel Tormé, qui, à eux deux, ont enregistré certaines des meilleures chansons de jazz de Noël de tous les temps.

Pour nous, ce qui rend un Noël teinté de jazz si spécial, c’est lorsque les artistes insufflent une nouvelle vie aux chansons de Noël que nous avons entendues tant de fois auparavant. Jimmy Smith, par exemple, était un claviériste qui a apporté ses propres compétences uniques dans la réinvention de la musique familière, et sa version vibrante pour orgue de “God Rest Ye Merry Gentlemen” est un délice.

les meilleures chansons de jazz de Noël de tous les temps.

Louis Armstrong : Noël à la Nouvelle-Orléans

Lorsque Decca a amené Louis Armstrong en studio pour enregistrer des acclamations de Noël, ils lui ont offert un traitement de première classe en le soutenant avec les arrangements luxuriants de Gordon Jenkins. Le morceau « Christmas In New Orleans » s’ouvre sur un extrait de « Jingle Bells » et présente l’un des solos de trompette scintillants d’Armstrong. Satchmo semble plus heureux que le Père Noël sur ce disque. Et donc il devrait. Il aimait Noël et il aimait la Nouvelle-Orléans, et la combinaison l’a clairement inspiré.

Ella Fitzgerald : Frosty le bonhomme de neige

La version swing d’Ella Fitzgerald de “Frosty The Snowman” a été enregistrée par une chaude journée de New York en août 1960. La chanson, extraite d’un album de Noël de classiques festifs pour Verve Records intitulé Ella Wishes You A Swinging Christmas, mettait en vedette un orchestre de studio arrangé et dirigé par Frank DeVol. La voix de Fitzgerald est aussi pétillante que de la neige pure.

Kenny Burrell : loin dans une crèche

Kenny Burrell était l’un des les meilleurs guitaristes de jazz du 20ème siècle et sa version instrumentale magnifiquement tendre du chant de Noël traditionnel « Away In A Manger » est apparue sur son album de 1966 Have Yourself A Soulful Little Christmas. L’album entier, y compris une belle interprétation de “Silent Night”, est plein d’airs de Noël paisibles.

Julie London : Décembre chaud

Le dernier hit de Bob Russell était “He Ain’t Heavy, He’s My Brother” et l’auteur-compositeur était un favori de Julie Londres, qui a enregistré sa courte et super chanson “Warm December” pour son album Calendar Girl de 1956. Londres avait le vent en poupe lorsqu’elle a enregistré la chanson après son tube mondial “Cry Me A River” l’année précédente.

Jamie Cullum : Montre-moi la magie

Le pianiste et chanteur de jazz Jamie Cullum était fier de sa chanson de 2016 « Show Me the Magic ». « J’ai écrit une chanson de Noël originale ! C’était la première fois que j’essayais cela et c’était tellement amusant à mettre en place », a déclaré Cullum. À la recherche d’une atmosphère de chant de Noël, Callum “a essayé d’écrire quelque chose d’intemporel qui pourrait s’intégrer parfaitement dans l’une de ces compilations de Noël classiques”. La chanson a été arrangée par Tom Richards et enregistrée dans les emblématiques Abbey Road Studios.

Billy Eckstine : Réveillon de Noël

Le chef d’orchestre de jazz Billy Eckstine avait une voix de baryton merveilleusement riche et résonnante. L’enregistrement d’Eckstine de sa chanson festive de 1955 « Christmas Eve » est devenu un incontournable. Il a été co-écrit avec Lionel Newman, le compositeur, chef d’orchestre et pianiste oscarisé qui était l’oncle de Randy Newman.

Stephen Scott : Je serai à la maison pour Noël

Depuis sa première sortie en 1943, « I’ll Be Home for Christmas », écrit par le parolier Kim Gannon et le compositeur Walter Kent, est devenu un incontournable à la radio et au cinéma. Bien qu’elle soit bien connue comme une chanson vocale, le pianiste new-yorkais Stephen Scott lui a donné une touche de jazz moderne avec sa version instrumentale pour l’album Jazz For Joy de Verve Records en 1996. Scott avait 26 ans à l’époque.

Frank Sinatra : Passez un joyeux petit Noël

La version originale de “Have Yourself A Merry Little Christmas”, écrite par Hugh Martin et Ralph Blane, et chantée par Judy Garland dans le film Meet Me In St Louis de 1944, avait besoin de quelques modifications, selon Frank Sinatra. Il a inclus la chanson merveilleusement sentimentale pour son album saisonnier de 1957, mais a demandé à Martin de réviser la phrase “Jusqu’à ce moment-là, nous devrons nous débrouiller d’une manière ou d’une autre.” Sinatra a dit à Martin : « Le nom de mon album est A Jolly Christmas. Pensez-vous que vous pourriez remonter cette ligne pour moi ? » La nouvelle phrase réconfortante de Martin était : « Accrochez une étoile brillante sur la plus haute branche.

Bing Crosby : le pays des merveilles de l’hiver

Depuis sa composition en 1934, “Winter Wonderland” a été enregistré par des milliers de chanteurs, consolidant ainsi son statut de l’une des meilleures chansons de jazz de Noël de l’histoire. L’une des versions imbattables est de Bing Crosby, l’homme célèbre pour le crooning “Noël blanc. ” Crosby a enregistré « Winter Wonderland », avec une magnifique orchestration, pour son album de 1962 I Wish You A Merry Christmas. Les cloches du traîneau sonnent… vous écoutez ?

Vince Guaraldi : le temps de Noël est arrivé

En 1965, la bande dessinée bien-aimée Peanuts de Charles M. Schulz a été transformée en un spécial télévisé animé, pour le plus grand plaisir des enfants à travers l’Amérique. Un Noël Charlie Brown diffusé à travers le pays, inaugurant une tradition annuelle et inspirant une série de futures offres spéciales pour les fêtes. Plutôt que de fournir au film de la musique pop, l’équipe de production basée à Bay Area s’est tournée vers l’artiste local Vince Guaraldi, qui a écrit une partition de jazz sophistiquée. Les thèmes animés de Guaraldi sont devenus des standards de vacances à part entière, tandis que la partition intemporelle est devenue l’une des bandes originales de Noël les plus vendues de tous les temps. – Sophie Smith

Dean Martin : Qu’il neige ! Qu’il neige ! Qu’il neige !

Cela a beaucoup amusé Dean Martin, alors qu’il entrait dans le studio de Capitol Records, au 1750 North Vine Street, Hollywood, le 6 août 1959, de penser qu’il était sur le point d’enregistrer sa propre version de la chanson d’hiver « Let It Snow ! Qu’il neige ! Qu’il neige !” par une journée si chaude. Peu importe. Martin, dont le chant imitait la voix douce de baryton et le phrasé de Bing Crosby, avait la voix parfaite pour les chansons festives. Sa version de « Let It Snow ! Qu’il neige ! Let It Snow ! », qui a été coupé pour l’album Capitol A Winter Romance, est la meilleure et la plus populaire adaptation d’une chanson qui est devenue un classique absolu de Noël.

Kurt Elling : Noël cool

“Cool Yule” a été écrit par Steve Allen et a été enregistré pour la première fois par Louis Armstrong en 1953. Quand Dossiers de notes bleues ont sorti leur album Blue Christmas en 2010, ils ont commandé une nouvelle version à Kurt Elling, l’interprète né à Chicago, lauréat d’un Grammy, et c’est un délice optimiste qui fait partie des meilleures chansons de jazz de Noël. “Kurt Elling est le chanteur masculin le plus remarquable de notre époque”, a déclaré le New York Times.

Bing Crosby : Rudolph le renne au nez rouge

Il y a une histoire souvent répétée que Bing Crosby a refusé la chance de devenir le premier chanteur à enregistrer “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”. Au lieu de cela, Gene Autry est arrivé le premier et a rapidement atteint le numéro 1 en 1949 avec une chanson écrite par Johnny Marks et inspirée d’un livre pour enfants sur le célèbre renne du Père Noël que Marks avait reçu de son beau-frère. Crosby a vu un autre potentiel dans la chanson et, en juin 1950, il a enregistré sa propre version pour big band, avec John Scott Trotter et son orchestre. La version à la voix mielleuse de Crosby a été un double succès pour Decca, devenant un best-seller à la fois dans les charts pour enfants et dans les singles pop Billboard.

Les trois blazers de Johnny Moore : Joyeux Noël bébé

Le classique lent et blues “Merry Christmas Baby” des Three Blazers de Johnny Moore, était un type de festival très différent du classique sentimental plus habituel (“m’a donné une bague en diamant pour Noël/Maintenant, je vis au paradis”), et un avec une histoire controversée. La dispute sur les origines de la chanson a même donné lieu à un article du Smithsonian Magazine intitulé « Who Really Wrote Merry Christmas, Baby ? Il a souligné les affirmations selon lesquelles un crédit approprié avait échappé à un vétéran de l’armée appelé Andrew Whitson Griffith, qui s’appelait Lou Baxter, avec certaines versions citant le chanteur du groupe Tony Brown comme seul auteur. En tout cas, la version de Moore and the Three Blazers, un groupe venu de Los Angeles, a atteint la 3e place du palmarès Jukebox R&B de Billboard en 1947 et est rapidement devenue un standard de Noël, reprise par des stars comme Elvis Presley, Bruce Springsteen, Chuck Berry et Christina Aguilera.

Oscar Peterson : Quel enfant est-ce ?

À l’âge de 70 ans, le célèbre pianiste de jazz Oscar Peterson s’est attaqué à son propre album festif avec An Oscar Peterson Christmas de 1995, et son jeu délicat et émouvant illumine une version du chant du XIXe siècle, “What Child Is This?” Les collègues musiciens canadiens de Peterson, Lorne Lofsky à la guitare, Jerry Fuller à la batterie et David Young à la basse, ajoutent au swing de ce charmant instrumental de Noël, qui doit une grande partie de sa mélodie à « Greensleeves ».

Abbey Lincoln et Roy Hargrove : Noël

Abbey Lincoln, la chanteuse née à Chicago née Anna Marie Wooldridge, a eu une carrière florissante en tant qu’interprète. L’épouse du batteur de jazz Max Roach aimait les chansons de RB Lynch, un ancien journaliste du New York Times devenu parolier, et ensemble, ils ont composé la chanson édifiante « Christmas Cheer ». Lincoln l’a enregistré à New York en 1996 pour Verve Records – et il apparaît sur Jazz For Joy: A Verve Christmas Album. Sa prestation riche et chaleureuse est parfaitement complétée par le tendre jeu de bugle de Roy Hargrove, un maître du jazz qui a travaillé avec Jackie McLean et Jimmy Smith. Cette chanson gracieuse est garantie de répandre la joie festive.

Trio de Ramsey Lewis – Nous trois rois

Ramsey Lewis était l’un des musiciens de jazz les plus prospères sur le plan commercial dans les années 1960, il n’était donc pas surprenant de le voir rassembler une collection d’albums de Noël. Cette chanson, également connue sous le nom de “We Three Kings Of Orient Are”, apparaît sur sa seconde. La version de Ramsey swingue beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une musique de Noël typique. Ce n’est pas tout à fait rock comme “Run Rudolph Run”, mais ce n’est pas non plus de la musique de fond, ce qui le rend parfait pour la liste de lecture de Noël d’un connaisseur de musique. – Sam Armstrong

Jimmy Smith : Que Dieu vous repose, joyeux messieurs

La version palpitante de Jimmy Smith de « God Rest Ye Merry Gentlemen », un chant de Noël dont les origines remontent au XVIe siècle, est un cracker. Son propre jeu d’orgue est exubérant et la version qui est apparue comme la piste d’ouverture de son album de vacances, Christmas ’64 for Verve, mettait en vedette le grand Kenny Burrell à la guitare. Smith a laissé l’arrangement à Billy Byers, un homme qui avait régulièrement rempli ce rôle pour Count Basie, et ses scripts serrés ont fait ressortir le meilleur d’une section de cuivres qui comprenait Joe Newman (flugelhorn), Jimmy Cleveland (trombone), Jim Buffington ( cor français) et Harvey Phillips (tuba). Cet instrument de jazz grésillant est aussi riche que le pudding de Noël.

Bing Crosby : Noël blanc

Après être resté éveillé jusque tard dans la nuit pour écrire les paroles d’une chanson profondément nostalgique sur Noël, Irving Berlin a déclaré à sa secrétaire : « Je veux que vous retiriez une chanson que j’ai écrite ce week-end. Non seulement c’est la meilleure chanson que j’aie jamais écrite, mais c’est la meilleure chanson que personne n’ait jamais écrite. » Bing Crosby vendra plus tard plus de 100 millions d’exemplaires avec sa célèbre version de 1941, et continuera à jouer aux côtés de Danny Kaye dans le film de 1954 qu’il a inspiré. Berlin a fait fortune grâce à la chanson, qui a depuis été reprise par des centaines de chanteurs, dont Dean Martin, Frank Sinatra et Etta James.

Tony Bennett : Le Père Noël arrive en ville

Maître du Great American Songbook et l’homme derrière d’innombrables albums de jazz classique, Tony Bennett est une figure légendaire. Bennett a fait de nombreux albums de Noël, dont un avec le London Symphony Orchestra dans lequel il chante une version émouvante de « Good King Wenceslas ». Notre choix, cependant, est l’une des chansons traditionnelles de Noël moderne, “Santa Claus Is Coming To Town”. La chaleur et la joie de Bennett lui donnent vie, ce qui en fait un complément parfait à votre liste de lecture « sons de Noël ». – Sam Armstrong

