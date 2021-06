Meilleures chansons de Jhené Aiko : R&B Essentials

Tout article décrivant Jhené AikoLes meilleures chansons de doivent commencer dès le début. Après des années à développer son art, Jhené a sorti sa première mixtape, Sailing Soul(s) indépendamment le jour de son 23e anniversaire – le 16 mars 2011. C’est ce jour-là que le R&B a commencé à couler différemment.

Jhené Aiko est douce mais imposante, sensuelle et explicite. Au cours de sa carrière, elle a défié l’apparence et la sensation conventionnelles de l’amour tout en discutant ouvertement des difficultés liées au fait d’être une jeune mère, une artiste et une sœur. Aiko a déclaré qu’elle traversait «12 personnalités différentes» en une journée. Penny (un surnom que lui a donné son défunt grand-père) est sa personne la plus pure et la plus honnête. Son personnage de rappeur J. Hennessy est une chanteuse agressive qui “aime vraiment beaucoup parler de merde”, a-t-elle déclaré un jour à Rap Up. “[Someone that] parlez[s] sur des choses dont beaucoup de chanteurs R&B ne parlent pas. Enfin, il y a le guérisseur sonore engagé qui s’intéresse aux chakras, aux bols sonores et à la méditation. Bref, les meilleures chansons de Jhené Aiko contiennent des multitudes. Ceci est une introduction à certains d’entre eux.

Écoutez les meilleures chansons de Jhené Aiko sur Apple Music ou Spotify.

L’amant ouvert

(New Balance, Tant que nous sommes jeunes, Bed Peace, Blue Dream)

“Je suis un vrai romantique sans espoir”, a déclaré Jhené. “J’ai l’impression que tu ne dois pas avoir peur de l’amour.” De nombreuses chansons d’amour de Jhené célèbrent sa relation de longue date avec Big Sean. Mais certaines des chansons les plus puissantes font référence à son défunt frère, Miyagi. Sur “New Balance”, elle ouvre la chanson avec les paroles, “Je ne peux pas mettre le doigt dessus/Je ne sais pas, c’est bizarre/J’ai l’impression de t’avoir connu toute ma vie/Je sais ce que c’est est/Tu me rappelles mon frère… » Jhené a souvent parlé de la proximité de sa relation avec Miyagi, expliquant « … c’était la meilleure relation masculine que j’aie jamais eue dans ma vie, tu sais ? Et donc, chez un amant, c’étaient les choses que je cherchais et que je recherche toujours. Mais je sais que je suis plus conscient et je sais que mon frère ne peut pas être remplacé, mais je sais que parce que je suis toujours là, qu’il est en moi.

Les meilleures chansons d’amour de Jhené sont des ballades. Elle a décrit “While We’re Young” comme sa “situation d’amour idéale”. La chanson est attachante et innocente avec un soupçon d’aventure rebelle, tout comme le jeune amour. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, mais vous êtes ouvert au risque. Ce sentiment est repris de “Bed Peace” de 2013, une chanson sur le fait de ralentir et de profiter du présent avec un partenaire. Dire à quelqu’un « tu es la raison, mon amour/Mon esprit est si ouvert depuis que tu es entré/Je me sens si vivant/Sans toi, la vie passe juste », est aussi ouvert que possible.

La sirène sexuelle

(P*$$Y Fairy, Maniac, Living Room Flow, First F**k, 2 Minute Warning)

C’est une chose de mentionner avec désinvolture “[eating] le butin comme l’épicerie », mais c’en est une autre de commencer une chanson avec « hop on that d*** like a maniac ». Au début de Jhené, elle faisait allusion à ses préférences en matière de plaisir et à sa nature sexuelle dans sa chanson de 2011, “Hoe”, mais en vieillissant, elle a essentiellement dit “f *** it” et a choisi d’être honnête avec qui elle est. : “un monstre discret.” “Living Room Flow” est une ballade sensuelle de 2011 qui détaille le désir de luxure – pas d’amour. L’année suivante, aux côtés de son partenaire, Big Sean, elle sort “2 Minute Warning”. Le visuel d’accompagnement était risqué, quelque chose que Jhené a admis plus tard qu’elle montre rarement au public.

Cependant, lorsque le «Maniac» susmentionné a été lancé, tous les paris étaient ouverts. Elle a suivi “Maniac” avec la collaboration titillante avec 6lack, “First F ** k” et le couplet à couper le souffle sur “My Type Remix” de Saweetie. “J’aime une BBC dans certaines BBC / C’est le type de merde qui fait un ab *** h DTD / C’est de les laisser tomber, je vais les verrouiller les mâchoires / Tu n’as jamais eu d’ab *** h de Slauson, ouais/J’aime le genre à manger la chatte jusqu’à ce que je lévite/Je suis du genre à le faire battre, puis à méditer…”

Peu de temps après, elle a envoyé Internet dans une nouvelle frénésie avec la sortie surprise de “P*$$Y Fairy”. Cette ballade provocante comporte un bol chantant spécifique qui « correspond à votre deuxième chakra (chakra sacré), qui régit vos organes sexuels sous votre nombril et vos hanches », selon une interview avec Billboard. Connaître votre moi intime est la clé avec Jhené, et mis à part les paroles qui vous «font jaillir au printemps», la mélodie vous frappe littéralement dans l’âme.

Le guérisseur sonore Slauson

(VOIES, Ascension, Ne jamais m’appeler, Belle ruine, Tout doit disparaître, Parler)

Jhené Aiko est l’autoproclamée « guérisseur sonore de Slauson Hills ». Sur son dernier projet, elle a incorporé des bols sonores en cristal, conçus pour correspondre à votre système de chakra, dans chaque piste. Cependant, son intérêt pour la guérison est venu bien avant Chilombo. Elle considère que « Everything Must Go » de 2013 est « la plus vraie merde » [she] jamais écrit. Il s’agit de réaliser qu’une fois que vous avez tout perdu dans un incendie, vous commencez à comprendre ce qui est vraiment important. “Rien ne t’appartient, alors sois libre”, réfléchit-elle.

3:16 est l’anniversaire de Jhené, mais c’est aussi un nombre important auquel elle fait souvent référence dans sa musique. “3:16 AM” a été référencé comme le moment de réfléchir à ses moments sombres, tandis que “15:16 PM” est une période pleine de lumière littérale et figurative. Quand elle a sorti “WAYS”, la ligne d’ouverture fait allusion à 3:16: “à quarante-quatre minutes à quatre…” Compte tenu de l’intérêt de Jhené pour la spiritualité, il n’est pas difficile d’imaginer qu’il s’agit d’une référence au numéro 444. ‘ acronyme signifie “pourquoi ne souriez-vous pas”, qui est l’un des derniers tweets de son défunt frère Miyagi. (Jhené a un tatouage des mots.) Jhené s’est soignée tout en luttant contre le chagrin associé à la perte de son frère, et vous pouvez entendre sa lutte se dérouler à la fin de son album de 2017, Trip, sur “Ascension”. La chanson met en vedette Brandy et met en évidence ce que c’est que de sortir d’un enfer personnel.

Lorsqu’elle ne crée pas une bande-son pour sa croissance personnelle, Jhené reconstitue son cœur d’une manière stimulante. Sur “Beautiful Ruin”, elle parle d’avoir été maltraitée par un amant, mais trouvant la doublure argentée – “quelle belle femme tu as fait de moi.” « Parler » s’écrit dans la clé de E, correspondant au chakra du plexus solaire destiné à canaliser son pouvoir personnel. Elle chante, “f ** k your opinion ‘à propos de ça, je me sens mieux / je ne le cacherai pas […] Je vais célébrer ma liberté, je vais parler…”

Cependant, rien ne décrit mieux le côté “Slauson Hills Sound Healer” de Jhené que “Never Call Me” de 2017. Il met en vedette Kurupt, une amie et légende du gangsta rap, et aborde directement sa relation avec son ex-mari, Dot Da Genius. Au moment de sa sortie, des rumeurs circulaient sur leur rupture et les plus proches de Jhené n’arrêtaient pas de demander comment ils devaient le gérer. Pour éliminer tout autre va-et-vient, Jhené a utilisé la chanson pour se faire comprendre. “Tu ne sais pas que je suis une salope folle/Et dis à ton avocat que je ne paie pas de merde” montre que même si elle est une femme douce et aimante, elle est toujours de Slauson Hills et a une tribu de personnes prêtes à monter pour elle. La messagerie vocale de Kurupt déclarait carrément: “Le pote m’a appelé et était comme” Mec, Jhené trippin, mec, ce cul de buster n *** a eu l’esprit fou “/Je suis comme” Non, pas Jhené “/ Né-né, tu m’as frappé je t’ai eu, tu me comprends ? Parfois, vous êtes celui qui a besoin d’un amour dur pour guérir.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de Jhené Aiko ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.