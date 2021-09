Meilleures chansons de John Martyn : 20 morceaux de folk rock brut

John MartynLes meilleures chansons de ‘ avaient une intensité et une puissance émotionnelle brute qui lui ont valu un culte qui reste fort encore aujourd’hui. Martyn était un non-conformiste musical, un auteur-compositeur d’une honnêteté mordante et l’un des guitaristes acoustiques les plus brillants de sa génération.

L’une des plus grandes innovations technologiques de Martyn a été son utilisation du délai Echoplex, qui lui a permis de construire des couches de guitare. La technique était en avance sur son temps et a été citée comme source d’inspiration par The Edge de U2. En plus d’influencer des contemporains tels que Eric Clapton, le travail de Martyn lui a valu l’adoration d’artistes aussi variés que Beck, Joe Bonamassa et Beth Orton. Bien que Martyn n’ait jamais eu de single à succès, certaines de ses meilleures chansons, dont l’hymne folklorique « May You Never » et l’éthéré « Solid Air », sont des classiques modernes.

Son meilleur travail était pour Chris Blackwell Archives de l’île, qui a qualifié Martyn de “vrai homme à prise unique”. Blackwell a donné au musicien le temps et le soutien nécessaires pour créer un son très personnel. Bien que Martyn soit un puissant interprète en direct, éblouissant par son travail de guitare et ses extraordinaires inflexions fumées et douces, il a instinctivement compris ce qui était nécessaire pour que la musique prenne vie dans un studio d’enregistrement. En conséquence, il a laissé une série d’albums durables d’une carrière volatile de quatre décennies.

Écoutez les meilleures chansons de John Martyn sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Commencer

(« Puisse-tu ne jamais », « Sweet Little Mystery », « Fine Lines », « Ne veux pas savoir », « Je ne peux pas t’aimer davantage »)

Dans sa jeunesse, Martyn était un fan des styles de guitare des hommes de blues tels que Mississippi John Hurt et Skip James. Il a développé son propre style dur et adroit pour accompagner ses paroles introspectives et maussades. La combinaison est devenue la marque de commerce d’une grande partie des meilleurs travaux de Martyn dans les années 1970. Sa chanson la plus durable est peut-être l’accrocheur “May You Never”, qui est apparu sur l’album Solid Air de 1973. Compagnon maestro de la guitare folk Richard Thompson, qui a joué avec Martyn à cette époque, a déclaré: “Vous pourriez le mettre dans un livre de cantiques.” L’ami de Martyn et collaborateur occasionnel, Clapton, a repris “May You Never” sur son album Slowhand de 1977.

Martyn est né Ian David McGeachy, prenant son nom de scène lorsqu’il a déménagé d’Écosse à Londres en 1967. Il a enregistré des airs mélodiques accessibles tout au long de sa carrière, dont “Sweet Little Mystery” des années 1980 Grace and Danger. Martyn suintait de facilité, quelque chose d’évident sur “Fine Lines”, une chanson qui comportait son commentaire improvisé selon lequel “c’était naturel” – un aparté retenu sur l’album Inside Out de 1973 – alors qu’il se glissait dans une chanson tendre sur l’amitié et la solitude. L’album a été fait sans aucune conscience de soi… probablement l’album le plus pur que j’ai fait musicalement, a déclaré Martyn.

Fils de deux chanteurs d’opéra léger, les meilleures chansons de John Martyn le voient souvent utiliser sa voix comme un instrument, surtout lorsqu’il répète des phrases. Il chante de manière impressionnante sur “Don’t Want to Know”, également de Solid Air, qui a été écrit à Hastings avec l’aide de sa première femme Beverley Kutner. Une autre bonne introduction au catalogue de retour de Martyn est “Couldn’t Love You More”, de One World de 1977, qui mettait en vedette son collaborateur de longue date et bassiste Danny Thompson. En apparence, c’est une douce ballade romantique mais, à la manière typique de Martyn, il y a un courant ambigu dans les paroles tendres, suggérant un amant qui n’a plus rien à donner. Avec Martyn, l’obscurité retenait généralement la lumière.

L’artiste de studio hypnotique

(« Solid Air », « Go Down Easy », « Small Hours »)

Martyn était un musicien qui a apporté l’intensité d’une performance live au travail en studio. « Solid Air », la chanson titre envoûtante de son album le plus populaire, a été écrite pour son ami Nick Drake, peu de temps après la sortie du chef-d’œuvre de Drake, Pink Moon. Dans les années qui ont suivi la mort de Drake en novembre 1974, la chanson est devenue une sorte de requiem pour le talentueux auteur-compositeur-interprète, qui n’avait que 26 ans lorsqu’il est décédé.

Martyn m’a dit un jour qu’il adorait les saxophonistes de jazz – il s’extasiait en particulier à propos de Ben Webster – et que la prestation habilement formulée du chanteur s’est magnifiquement gélifiée avec le jeu de saxophone ténor de Tony Coe sur « Solid Air ». Coe était un homme de session recherché qui avait enregistré avec des grands du jazz tels que Dizzy Gillespie et Art Farmer. « John Martyn lissait ses entrées comme un saxophone. C’était presque comme la voix d’un acteur », a déclaré John ‘Rabbit’ Bundrick, le claviériste qui a joué sur l’album à Graeme Thomson, auteur d’une excellente biographie intitulée Petites heures : La longue nuit de John Martyn.

“Go Down Easy” est une autre chanson de Solid Air qui a un attrait atmosphérique. Il vaut la peine d’écouter attentivement la façon dont Martyn et le contrebassiste Thompson interagissent tout au long. Thompson a dit un jour que jouer avec Martyn était comme “une conversation musicale naturelle”. L’arrangement de la chanson, qui a été enregistré comme une jam session en direct, a permis au jeu habile de Thompson de s’entrelacer avec le jeu de guitare de Martyn dans ce qui est une masterclass d’intonation.

Les meilleures chansons de John Martyn avaient souvent une grâce hypnotique et libre, quelque chose d’évident sur One World, l’album triomphant qu’il a enregistré à la maison de Chris Blackwell, Woolwich Green Farm à l’été 1977. Le projet a commencé en Jamaïque, impliquant le chanteur et producteur Lee ‘Scratch’ Perry, lorsque Blackwell a pris la rare décision de produire Martyn. Il a tiré le meilleur du chanteur. La chanson titre comportait un solo de guitare envoûtant, tandis que l’épopée et apaisante “Small Hours”, qui dure un peu moins de neuf minutes, est de celles à laisser envahir votre cerveau.

Maître du désespoir porteur d’âme

(« Bénis le temps », « Un jour sans toi », « Hurt in Your Heart », « Our Love », « Angeline »)

« Bless the Weather » est une chanson d’amour féroce et un bon exemple de la façon dont Martyn a exploré les défauts et les fragilités du cœur humain. Au fur et à mesure de sa carrière, les compositions de Martyn sont devenues de plus en plus sombres. L’homme qui a écrit le chaleureux “Un jour sans toi” (“Un jour sans toi / Et je me sens comme un navire perdu en mer”) en 1974 était une bête différente de l’homme qui est entré en studio six ans plus tard pour enregistrer Grace et Danger. À ce stade, Martyn essayait de donner un sens à «une période sombre de ma vie», une période qui comprenait le divorce et la toxicomanie.

La douleur est apparue dans des chansons confessionnelles éviscérées telles que « Hurt in Your Heart » et « Our Love ». Martyn est cité dans le livre de Thomson comme disant que les chansons sur Grace et Danger étaient « probablement l’autobiographie la plus spécifique que j’ai écrite. Certaines personnes tiennent des journaux, je fais des disques.

Bien que Grace et Danger aient marqué le dernier véritable point culminant de la création d’albums de Martyn, il est revenu sur le thème de l’amour perdu avec “Angeline”, sur Piece by Piece en 1986. Bien que « Angeline » soit une offrande plus mélodique que « Hurt in Your Heart », elle est pleine de passion et de chagrin. Island l’a sorti en single, mais cela vaut la peine de rechercher des versions live, où Martyn a considérablement étendu la chanson.

Le côté amusant d’un homme complexe

(« Sur la colline », « Danser », « Chanter sous la pluie »)

Bien que certaines des meilleures chansons de John Martyn aient une qualité mordante et dérangeante, il était aussi un artiste de scène plein d’esprit, capable d’enregistrer des chansons exubérantes et joyeuses. Le célèbre comédien Billy Connolly, qui était lui-même un chanteur folk au milieu des années 1960 en Écosse, s’est souvenu de Martyn comme “un bon rire”.

L’une des chansons les plus édifiantes de Martyn est « Over the Hill », de Solid Air, sur laquelle Richard Thompson joue de la mandoline. La chanson de Martyn, qui décrit un retour aux sources, a été écrite sur la dernière partie d’un voyage à Hastings, le train parcourant la campagne avant de révéler la ville balnéaire.

Island a sorti sa chanson “Dancing” de 1977 en tant que single, et cet hymne afrobeat aux joies de la vie d’un musicien itinérant, qui reste à l’extérieur, est vraiment contagieux. Martyn n’a jamais été amoureux de l’image démodée de la musique folk britannique – qu’il a rejetée avec mépris comme « le bourdonnement de la vie » – mais il était un fan de chansons nostalgiques qui vous faisaient « un sourire sur le visage ». Il a fréquemment interprété “Singin’ in the Rain”, à la fois en direct – où il encourageait les chansons à chanter – et en studio, y compris sa version de 1971 sur Bless the Weather.

Les couvertures

(« Wining Boy Blues », « The Glory of Love », « Je préfère être le diable », « Spencer the Rover »)

Martyn était un interprète doué. Il a même enregistré un album entier de reprises – The Church with One Bell de 1998 – qui comprenait des chansons écrites par Randy Newman, Foudre Hopkins, Elmore James et Bobby Charles. Martyn a grandi en aimant « Wining Boy Blues » de Jelly Roll Morton et il a enregistré sa propre version au début de sa carrière, ainsi qu’une interprétation touchante de « The Glory of Love » de Billy Hill, une chanson rendue célèbre pour la première fois par Benny Goodman dans les années 1930.

L’une de ses performances les plus envoûtantes a été « Devil Take My Woman » de Skip James, que Martyn a rebaptisé « Je serais plutôt le diable » pour Solid Air et s’est transformé en un tour de force passionné de six minutes, plein de les effets électroniques de l’appareil à bande connu sous le nom d’Echoplex. Bien que Martyn ait à l’origine joué des versions acoustiques pures de la chanson – qu’il avait apprises au Les Cousins ​​Folk Club à Londres en 1969 – sa version enregistrée était le meilleur exemple de ses expériences avec Echoplex, quelque chose qui a commencé avec l’album de 1970 Stormbringer ! En 1973, Solid Air, il était devenu un élément clé de son répertoire, son habileté avec lui méritant même les éloges de Bob Marley. “Bob a été totalement époustouflé”, a déclaré Blackwell dans le livre de Thomson.

Bien que Martyn ait rarement repris des chansons traditionnelles, sa version de « Spencer the Rover », une chanson folklorique originaire du comté du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, est sublime. Martyn, qui a nommé l’un de ses fils Spenser, a toujours aimé chanter ce qui était peut-être une version romancée de ses propres errances sauvages.

Les jours d’errance de Martyn ont pris fin en 2003, lorsqu’il a été amputé de la jambe droite sous le genou à cause d’un kyste éclaté. Il a continué à se produire jusqu’en 2008, en fauteuil roulant. Lorsque Martyn a reçu un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière aux BBC Folk Awards 2008, Clapton a déclaré que l’innovant Martyn était « si loin de tout, c’est presque inconcevable ».

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de John Martyn ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.