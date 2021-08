Meilleures chansons de Kacey Musgraves : 20 hymnes country

il aurait été difficile d’imaginer Kacey Musgraves devenir une star du crossover country basée sur les chansons pointues et discrètes avec lesquelles elle est entrée sur scène en 2012. Mais c’est la sensibilité de l’outsider de Music Row – combinée à une oreille indéniable pour la mélodie – qui a fini par aider Musgraves à faire un tel éclaboussement à la fois à l’intérieur et en dehors de la musique country.

De nombreux Grammys plus tard, y compris l’album de l’année pour Golden Hour 2018, le chanteur et auteur-compositeur texan a amassé un riche catalogue de chansons qui vont de la chair de poule aux hymnes d’inclusion qui poussent les enveloppes aux airs country traditionnels et incisifs.

Écoutez les meilleures chansons de Kacey Musgraves sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Les chansons sass de la petite ville

Souffler de la fumée ; Grand temps; La chanson de la bande-annonce ; Descendre de; Ma maison

L’une des plus grandes forces de Kacey Musgraves en tant qu’auteur-compositeur – ce qui l’a fait se démarquer dans le domaine encombré des nouveaux arrivants de Nashville souvent interchangeables – est son sens aigu du détail. Surtout dans ses premiers singles, elle s’est concentrée sur les nuances de la vie d’une petite ville, mélangeant humour et cynisme apparemment durement gagné dans une multitude de chansons sombres mais amusantes qui reflètent une partie de la vie américaine qui est de plus en plus difficile à trouver dans la musique country traditionnelle.

“Blowin’ Smoke”, l’un des premiers extraits du premier single de Musgraves en 2013, Same Trailer, Different Park, raconte l’histoire d’une collection de serveuses résignées (avec le grésillement du grill en arrière-plan) via une métaphore bien écrite qui le rend applicables à quiconque a déjà occupé un emploi sans issue. Un autre type de fumée imprègne le clin d’œil “High Time” de son deuxième album, qui la trouve en train d’embrasser sa place dans la lignée des stoners country. La sensation occidentale chatoyante et brillante de la chanson l’élève au-delà de la nouveauté, cependant.

Une autre spécialité de Kacey est l’hymne « Mind your own business », parfois agrémenté de détails qui les relient à la vie interconnectée de manière unique des habitants des petites villes. “The Trailer Song” de 2014 pourrait être l’exemple prototypique, creusant dans le cliché des voisins curieux dans le cadre intime d’un parc à roulottes. Cela commence par « Vous dites que vous regardez/Les oiseaux par la fenêtre/Eh bien, j’ai un oiseau que vous pouvez observer » et ne fait que devenir plus épicé à partir de là. En revanche, lorsque Musgraves a chanté « Screwed tout le monde dans cette ville » sur la réprimande similaire « Step Off », il semble probable que la ville en question était Music City. Le banjo bien placé, cependant, garde le ton résolument folklorique.

Plus optimiste est l’hymne proto-“#VanLife” “My House”, qui raconte une histoire d’amour rendue possible par une maison mobile. On n’aurait jamais imaginé que « Water and electric, and a place to drain the septique » puisse sonner aussi charmant, pourtant la chanson acoustique directe est l’une des meilleures de Musgraves.

Les confitures de danse

Haut cheval ; Lune au néon ; velours Elvis ; Oh, quel monde 2.0

Kacey Musgraves a lancé une ferveur disco néo-country avec “High Horse”, le single inspiré des Bee Gees de son troisième album, l’Album de l’année 2018, Golden Hour, lauréat d’un Grammy – et la réaction était compréhensible, étant donné à quel point cette chanson est groovy de manière inattendue. . C’est également devenu son premier single à passer à la radio pop, atteignant la non. 39 sur le palmarès Adult Pop Songs de Billboard.

Mais elle avait déjà essayé d’en mettre quatre sur le sol dans un remake intelligent et prêt pour le dancefloor du hit de Brooks et Dunn “Neon Moon” aux côtés de Kix et Ronnie eux-mêmes, faisant allusion à la discothèque country pour venir avec un country discret, mais indéniablement battre. Golden Hour comprenait également “Velvet Elvis”, une version plus lente de la romance rétro. Cependant, seules les paroles sont vraiment nostalgiques – le son de la chanson est frais et un peu funky.

Musgraves a donné à un autre morceau de Golden Hour une nouvelle sensation de danse au début de 2020, lorsqu’elle a sorti “Oh, What A World 2.0” le jour de la Terre au profit du World Wildlife Fund. La version remaniée a presque une ambiance de club des années 90, aérée et New Age tout en conservant une partie de la guitare country cueillie au doigt.

Ballades mélancoliques

Papillons; Joyeux et triste; Tu me manques; Es-tu sûr; Cowboy de l’espace ; C’est comme ça

Même les chansons d’amour les plus effusives de Kacey Musgraves ont tendance à être empreintes d’un air de mélancolie. “Butterflies”, que Musgraves a écrit à propos de sa rencontre avec son ex-mari, Ruston Kelly, décrit le nouveau flirt comme un processus significatif de découverte de soi – à peine le fourrage de chewing-gum qui pourrait être suggéré par son titre fantaisiste. Mais c’est l’une de ses meilleures chansons, une fois encore une métaphore étendue, mais comparant cette fois « obtenir des papillons » à une sorte de renaissance personnelle. “Happy and Sad”, une autre chanson d’amour de Golden Hour, fait ressortir le frisson et l’anxiété parallèles des relations; au lieu d’effacer cette ambiguïté et cette peur avec un accompagnement au tempo standard, Musgraves le met en valeur avec un son un peu plus lent et plus triste pour un grand effet.

De même, “I Miss You”, une complainte glissante, de style presque années 60, met en lumière la juxtaposition entre le bien et le mal plutôt que d’en choisir un : la narratrice a tout ce qu’elle peut désirer – sauf son ex. “Are You Sure”, le duo de Musgraves avec le légendaire Willie Nelson de Pageant Material, est un autre morceau rétro sombre, où les deux chanteurs remettent en question la valeur de la poursuite persistante de l’arc-en-ciel néon contre une instrumentation dépouillée.

Le single principal de Golden Hour était “Space Cowboy”, sur lequel Musgraves parvient à rendre son jeu de mots titulaire carrément de mauvaise humeur – une chanson de rupture qui se déroule au moment où les choses sont terminées, avec toute son instrumentation enveloppée d’une réverbération parfaitement spatiale. Sa meilleure chanson d’amour de mauvaise humeur, cependant, est venue sur son premier album : « It Is What It Is » décrit la situation prototypique, sans aucune attache à l’exception de la guitare et du banjo accompagnant le chant plaintif et résigné de Musgraves.

Les hymnes YOLO

Mourir en s’amusant ; Combustion lente

Deux des meilleures chansons du catalogue de Kacey Musgraves abordent presque le même thème : la vie et comment en tirer le meilleur parti. Bien que ce ne soit généralement pas le sujet le plus facile à aborder, les maximes de Musgraves portent plus que le poids habituel. « Die Fun » est l’argument du pragmatique en faveur de l’hédonisme : « Nous ne pouvons pas recommencer/Ils disent que c’est maintenant ou jamais/et tout ce que nous vieillissons est toujours plus vieux » a du punch, particulièrement prononcé dans le ton discret habituel de Musgraves.

“Slow Burn” est un hommage un peu moins morose mais non moins profondément ressenti pour avancer à son rythme. À juste titre, la chanson se déplace à un tempo facile et uniforme, permettant aux auditeurs qui pourraient vouloir prendre une bouffée et avoir le temps d’expirer.

Les succès croisés

Arc-en-ciel; Suivez votre flèche ; Manège

Ironiquement, les plus grandes chansons de Kacey Musgraves se sont concentrées sur la remise en question du statu quo – ou sur le fait de rassurer ceux qui le font. “Rainbow”, au large de Golden Hour, est une berceuse apaisante adressée à tous ceux qui font face à l’adversité, en particulier ceux dans la communauté LGBTQ. « Follow Your Arrow », le single de 2013 qui a fini par devenir le plus gros succès de la carrière de Musgraves, a également été adopté par la communauté LGBTQ grâce à son refrain : « Embrassez beaucoup de garçons/ou embrassez beaucoup de filles si c’est quelque chose que vous dans.” L’hymne d’acceptation a permis à Musgraves de se démarquer dans le monde souvent conservateur et homogène de la musique country et a incité de nombreuses personnes en dehors de Nashville à prêter attention à la star en herbe.

Le single de Musgraves, “Merry Go ‘Round”, cependant, l’avait déjà distinguée, et pas seulement parce qu’il a remporté le Grammy de la meilleure chanson country. Dépourvu de clichés campagnards, il offrait une perspective saisissante sur les défis de la vie d’une petite ville dans un langage clair et simple, ce qui rendait évident que Musgraves était un auteur-compositeur avec lequel il fallait compter. Depuis, elle a tenu ses promesses encore et encore – avec, espérons-le, de nombreux autres hymnes country originaux à venir.

