Meilleures chansons de Kanye West : 20 morceaux essentiels

Les meilleures chansons de Kanye West ? C’est difficile. Né à Atlanta le 8 juin 1977, Kanye est l’un des artistes hip-hop les plus fascinants. De ses premiers travaux en tant que producteur recherché aux albums studio qui ont inclus du dance-rap en tête des charts, de l’électro-soul lourde d’Auto-Tune et des expériences musicales sombres et de pointe, il a passé une carrière à défier et à repousser les limites du genre.

Écoutez le meilleur de Kanye West sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour les meilleures chansons de Kanye West.

Faisant partie d’une scène hip-hop de Chicago très unie, West a commencé sa vie musicale en tant que producteur à la location. Les beat tapes qu’il a envoyées l’ont trouvé du travail pour des gens comme Brun Foxy et Jermaine Dupri, avant Jay Z l’a attrapé, mettant Kanye au travail sur son album de Roc-A-Fella Records de 2001, The Blueprint. Les productions de West, telles que “Izzo (HOVA)”, comportaient généralement des échantillons accélérés de classiques de la Motown soutenus par des rythmes bruts et écrêtés.

The Blueprint était le quatrième numéro un des charts américains de Jay-Z et a fait de Kanye West le producteur de hip-hop le plus demandé, mais quelques années frustrantes ont suivi, alors que West cherchait à se faire accepter en tant que rappeur à part entière. Son premier album de 2004, Le décrochage collégial, s’est avérée valoir la peine d’attendre. L’une des sorties les plus polyvalentes et idiosyncratiques de l’histoire du rap, elle était néanmoins remplie de suffisamment de pop nous pour conquérir les charts. Le premier single “Through The Wire”, écrit et enregistré alors que la mâchoire de West était fermée à la suite d’un accident de voiture presque mortel, est un moment d’expression de carpe diem introspectif et sincère entraîné par un échantillon irrésistible et aigu de “Chaka Khan” Par le feu. “Spaceship” est un récit évangélique de luttes contre les emplois à bas salaire, tandis que sur “Jesus Walks”, Kanye a livré un message pro-chrétien au cours d’une marche d’infanterie ingénieusement construite. “All Falls Down”, mettant en vedette Syleena Johnson, était un autre succès de l’album à succès.

The College Dropout a apporté à Kanye West un énorme succès commercial et critique, remportant le prix du meilleur album de rap aux Grammys 2005. Surfant sur la crête de la vague, il est retourné directement en studio pour commencer à travailler sur son suivi, sorti plus tard cette année-là. Enregistrement tardif a découvert que Kanye travaillait avec le compositeur de la bande originale Jon Brion, qui a contribué à donner à l’album un son plus grandiose et plus expansif. Il contient certaines des meilleures chansons de Kanye West, même si les échantillons aigus de la marque étaient introuvables. Au lieu de cela, il y avait beaucoup de chansons pop, telles que les singles à succès « Gold Digger » (feat. Jamie Foxx avec l’inspiration de Ray Charles) et « Diamonds From Sierra Leone (Remix) », qui ont trouvé West en train de sonder l’éthique du commerce du diamant. et le rôle des hip-hoppers obsédés par le bling. L’album présentait également une ode sincère à sa mère sous la forme de “Hey Mama”, tandis que “Celebration” associe les paroles les plus volontairement stupides de Kanye à la partition orchestrale ravissante et grandiose de Brion. “Touch the Sky”, quant à lui, présente Lupe Fiasco et échantillonne Curtis Mayfield pour un effet magique.

Dans un effort pour élargir sa base de fans, Kanye a tourné avec U2 pour promouvoir l’inscription tardive, son expérience de se produire devant des arènes bondées a inspiré son suivi. 2007’s Graduation était une tentative d’investir le rap avec une dynamique rock et pop, aux côtés de paroles simplifiées qui fonctionneraient devant de grandes foules. Sortis en singles, “Stronger” et “Flashing Lights” de Daft Punk illustrent tous les deux le son pop bombastique et riche en synthé de l’album avec un habile mélange de styles de danse électronique et de hip-hop. “Good Life”, avec T-Pain, et “Homecoming”, avec le chanteur de Coldplay Chris Martin, se sont également distingués comme des moments forts du disque.

Deux événements personnels dévastateurs – la mort de sa mère et la rupture de sa relation avec sa fiancée Amber Rose – ont alimenté un changement radical de direction pour 808 et chagrin d’amour, sorti en 2008. Se dispensant entièrement du rap, Kanye a chanté dans Auto-Tune tout au long de l’album, canalisant son chagrin dans des pépites pop-soul introspectives et glaciales telles que “Love Lockdown”. Controversé à l’époque en raison de sa dépendance excessive à l’égard d’Auto-Tune, les paroles émouvantes de l’album et le mélange astucieux de tropes R&B et hip-hop se sont avérés prémonitoires, influençant de nombreux musiciens contemporains, parmi lesquels Drake et Frank Ocean.

Si 808s & Heartbreak avaient trouvé Kanye dans un état fragile, il était le plus assurément grandiloquent des années 2010 Ma belle fantaisie sombre tordue. Une œuvre extrêmement ambitieuse qui offre une infinité de prétendants aux meilleures chansons de Kanye West, l’album est consumé par les thèmes jumeaux de la célébrité et de l’excès, et a été enregistré à Hawaï parmi une pléthore de collègues producteurs et artistes dans un « rap » autoproclamé. camp.” Le single précédent, “Power”, était armé de guitares déchiquetées, de paroles acerbes et d’un échantillon ingénieux de King Crimson. Ailleurs, l’hymne “All Of The Lights” mettait en vedette des invités d’une galaxie d’étoiles, y compris Fergie, Alicia Keys, Elton John, et Rihanna, tandis que sur “Monster” West a arraché de belles performances de Justin Vernon de Bon Iver, Jay-Z, Rick Ross et un spectaculaire virage déjanté Nicki Minaj. Le “Runaway” auto-analytique, quant à lui, l’a trouvé s’attaquant de front à son image souvent controversée sur une production qui mélangeait des coups de piano de rechange avec des rythmes durs. Enfin, “Devil in a New Dress” présente Rick Ross à son meilleur.

Avec Twisted Fantasy toujours en tête des charts, West s’est à nouveau associé à Jay-Z pour enregistrer Watch The Throne en 2011, un effort obsédé par la richesse mais socialement conscient qui comprenait ce qui allait devenir l’une des chansons les plus appréciées des deux hommes. carrières, « Ni__as In Paris ». Deux ans plus tard, West livre son sixième album solo, Yeezus. Enregistré dans son loft parisien avec une poignée de producteurs établis et avant-gardistes, parmi lesquels Daft Punk et Hudson Mohawke, il a subi une refonte de dernière minute aux mains de la légende de Def Jam Rick Rubin. Influencé par le design et l’architecture minimalistes (West a affirmé à plusieurs reprises qu’une lampe Le Corbusier était sa principale source d’inspiration), ce qui a émergé était la musique la plus expérimentale de West à ce jour, avec des genres aussi divers que l’industriel et l’acid house mélangés à des plats austères et abrasifs tels que « New Des esclaves.” Ailleurs, “Blood On The Leaves” était suffisamment audacieux et sans compromis pour associer un échantillon de Nina simonel’interprétation de la chanson des droits civiques “Strange Fruit” avec une histoire amère de relations ratées.

Les critiques ont déliré – comme ils l’avaient fait avec les sorties précédentes de West – et avec des rumeurs de productions de premier ordre conservées pour un suivi, les attentes étaient élevées pour l’album initialement intitulé Swish. Après avoir diffusé plusieurs nouvelles chansons via SoundCloud en janvier 2016, parmi lesquelles “No More Parties In LA”, qui présentait les rythmes distinctifs du génie du rap de la côte ouest Madlib sur des versets typiquement charismatiques du rap Kanye, West a créé l’album au Madison de New York. Square Garden le 11 février. Un mouvement typiquement ambitieux, il a également utilisé l’événement pour présenter les dernières créations de sa ligne de mode Yeezy, avant de sortir l’album – finalement intitulé La vie de Pablo – exclusivement sur le service de streaming Tidal. Il présentait ce qui pourrait être l’une des meilleures chansons de Kanye West, “Ultralight Beam”, une épopée teintée de gospel. L’album avait également un couplet invité mémorable de Kendrick Lamar sur “No More Parties”. Dans les semaines qui ont suivi, Kanye s’est occupé d’affiner l’album, déroutant les fans avec de nouveaux ajustements et publiant des versions mises à jour tout en s’efforçant de créer une autre collection qui figurerait parmi les meilleures chansons de Kanye West. Alors que ses singeries sur Twitter menaçaient d’éclipser la nouvelle musique, le rythme de travail prodigieux de West semblait le rattraper.

Cependant, toute hypothèse selon laquelle il ralentirait finalement était infondée. En 2018, Kanye a annoncé qu’il était à l’origine de cinq nouveaux albums, tous devant sortir dans les semaines consécutives tout au long de l’été : ye a émergé sous son propre nom, tandis que DES GAMINS VOIR LES FANTMES était une collaboration avec Kid Cudi; des autres, West est revenu à son rôle de production, réalisant les sorties de Pusha-T (DAYTONA), Nas et Teyana Taylor. Le barrage n’a peut-être rien fait pour dissiper toute confusion autour de sa direction, mais vous“Wouldn’t Leave” de ‘s a offert un moment de légèreté et de vulnérabilité sur un album qui, autrement, voyait Kanye voler à fond avec le filtre bel et bien éteint.

Récemment, le rappeur s’est davantage penché sur son amour du gospel, menant à la sortie de Jesus Is King. Présentant des apparitions du Sunday Service Choir, il a finalement remporté un Grammy Award du meilleur album de musique chrétienne contemporaine. Deux ans plus tard, après une candidature infructueuse à la présidence des États-Unis, Kanye est revenu avec Donda, un album nommé d’après sa défunte mère. L’opus de 27 chansons comportait de nombreuses apparitions en tant qu’invités, dont Playboy Carti, Jay Electronica, DaBaby, Marilyn Manson, Pop Smoke, Syleena Johnson et bien d’autres. The Weeknd et Lil Baby sont apparus sur peut-être sa chanson la plus célèbre, “Hurricane”.

