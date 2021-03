Meilleures chansons de Lady Gaga: 20 titres essentiels

Il a été trop facile d’être distrait par le drame visuel entourant Lady Gaga, mais quand «Just Dance» est entré dans une poignée des charts internationaux il y a près de dix ans, il n’y avait pas grand-chose pour signaler la carrière théâtrale colorée qui allait suivre. New yorkais Stefani joanne angelina germanotta est née le 28 mars 1986 et a utilisé son temps à l’école pour développer son talent musical évident pour tous. Après un passage dans des groupes locaux, elle a obtenu un contrat avec Interscope après avoir conclu un contrat d’édition qui lui a permis de se concentrer d’abord sur l’écriture pour les autres avant de se concentrer sur un alter ego et de produire une pléthore de succès qui se classeraient bientôt parmi les meilleures Lady. Chansons Gaga.

Écoutez les meilleures chansons de Lady Gaga sur Apple Music et Spotify.

Akon et RedOne co-écrivent «Just Dance», célèbre en 10 minutes à peine, ont reçu des avis décents en guise de début, mais sa progression dans les listes Billboard s’est avérée lente au début. Ce qui est évident aujourd’hui, cependant, c’est que «Just Dance» est simplement un excellent hybride dance-pop, imprégné des synthés R&B si typiques de l’époque. Culminant finalement au n ° 1 américain en janvier 2009 – après une ascension stupéfiante de 22 semaines -, il est devenu la première des nombreuses chansons signature de Lady Gaga qui sont venues définir la décennie qui a suivi.

« Visage impassible » était le deuxième single de Gaga de son premier album solo, The Fame, et son ton plus sombre, enveloppé dans une mélodie pop entraînante, a suivi son prédécesseur au sommet des charts américains et est devenu le single le plus vendu au Royaume-Uni en 2009. Il a été interprété à plusieurs reprises par la star lors de ses tournées et de ses apparitions promotionnelles, et a de nouveau fait partie de la setlist du Joanne World Tour 2017. Cette piste midtempo impertinente a également été la première à vraiment mettre en valeur l’esprit et le style de son équipe créative, Haus Of Gaga.

Prouvant que parfois moins c’est plus, le troisième single de The Fame (bien que jamais sorti en standalone au Royaume-Uni et aux États-Unis), « Eh, Eh (rien d’autre que je puisse dire), » a montré que Gaga était capable de ralentir les choses si l’humeur la prenait. La ballade teintée de calypso a présenté la chanteuse à son plus grand public et a été un indicateur précoce de sa gamme.

«Paparazzi» a été le premier parmi les chansons de Lady Gaga à recevoir une vidéo classique, réalisée par Jonas Åkerlund et mettant en vedette la star de cinéma suédoise Alexander Skarsgård. Mais avec sa mélodie incroyablement riche, écrite avec le producteur à succès Rob Fusari, la chanson devait être un succès radiophonique substantiel dans le monde entier et s’inspirait pour la première fois de thèmes contemporains.

Lorsque Gaga cherchait une excellente chanson pour lancer sa réédition prolongée de The Fame (présenté comme The Fame Monster), « Mauvais roman » était le choix parfait. Présenté lors du défilé Alexander McQueen à la Fashion Week de Paris 2009, il est devenu l’un des singles les plus vendus au monde de tous les temps. Une autre vidéo extrêmement mémorable et une série de performances en direct ont assuré son impact sur le grand public, marquant le moment où Gaga est devenue la plus grande artiste pop féminine de la planète.

Mais si, en 2010, Gaga avait concurrence cette couronne, cela venait de Beyoncé. Il était difficile d’imaginer la rencontre de ces deux titans musicaux très différents, mais leur appariement inspiré sur l’hymne électro nerveux « Téléphone » est devenu l’un des temps forts musicaux de l’année. Bien que la chanson n’ait pas atteint le sommet des charts américains, elle a atteint une position de pointe au Royaume-Uni et a été déplacée de près de 10 millions d’exemplaires dans le monde à ce jour.

Si l’augmentation des comparaisons avec Madone deviendrait difficile à secouer, «Alejandro» c’est quand ils ont vraiment commencé à voler. Bien que cet air mélancolique doive en fait plus à ABBABenny Andersson et Björn Ulvaeus que le catalogue arrière de Madonna, ses images auraient certainement pu être extraites du manuel de Ciconne sur la façon de faire des histoires, avec l’Église catholique prouvant le point quand elle a condamné le clip vidéo de la chanson. Imaginez « Fernando » d’ABBA servi avec une grande portion d’attitude et vous aurez l’idée.

Un autre morceau qui a fait des comparaisons avec Madonna, « Né comme ça » était en fait juste une réinterprétation animée sur les thèmes abordés par le smash de 1989 de Queen Of Pop «Express Yourself». Hymne au pouvoir positif de la diversité, les fidèles de Gaga – connus sous le nom de Little Monsters – ont pris «Born This Way» dans leur cœur, et il est devenu le premier single de son album 2011 du même nom.

Faire de nouveau équipe avec RedOne, « Judas » était le deuxième single de Born This Way et est généralement considéré comme la meilleure chanson de l’album. Les thèmes lyriques sombres de la chanson étaient baignés de synthés exaltants et la piste était un grand succès en club.

« Les portes de la gloire » a marqué une autre réinvention audacieuse pour Gaga, introduisant une ambiance électro-rock plus profonde dans ses chansons qui auraient pu la voir placée dans un épisode de Miami Vice un quart de siècle plus tôt. Avec une voix riche et émouvante, la performance de Gaga était une des meilleures en carrière à ce jour et prouvait que c’était la musique qui comptait vraiment pour elle. À présent, cependant, l’influence de Gaga sur la mode était incontestable et elle était devenue un incontournable de la presse tabloïd, exerçant une pression sur la star.

Le béguin professionnel qui Elton John a souvent proclamé pour Gaga a été consommé sur un duo inédit, «Hello Hello», enregistré pour le film Gnomeo And Juliet. Gaga a bien rendu les éloges avec « Vous et moi, » le quatrième single de Born This Way. La chanson était un stomper classique des années 70 dans le style que Rocket Man lui-même avait créé près de quatre décennies plus tôt. Gaga l’a enregistré avec Shania Twain et Def Leppard le producteur Robert John «Mutt» Lange et a créé la chanson lors de la collecte de fonds 2010 White Tie And Tiara d’Elton.

L’album Artpop 2012 a marqué une époque où certains semblaient épuisés par l’imagination et la créativité apparemment irrépressibles de chaque nouveau lot de chansons de Lady Gaga. « Fais ce que tu veux » était le deuxième single de l’ensemble et un autre duo – cette fois avec l’icône R&B troublée R Kelly. «Do What U Want» est sorti sur les marchés en octobre 2013, mais sa vidéo, tournée avec le photographe controversé Terry Richardson, n’a jamais vu le jour.

Gaga n’a jamais craint la controverse. « Porc » a détaillé un épisode sombre de sa vie, et la piste de l’album Artpop, largement jouée pendant la tournée de l’album, est un rugissement de douleur intense et électrisant qui démontre son engagement continu à s’attaquer à des problèmes plus difficiles dans son travail.

La lettre d’amour de Lady Gaga à l’une de ses icônes musicales – l’album des duos de Tony Bennett, Cheek To Cheek, de 2014 – comprenait une piste solo: « Vie luxuriante. » Le standard du jazz, datant des années 30, était une interprétation glorieuse et la performance de Gaga se tient là avec d’autres artistes légendaires aussi divers que Johnny Mathis, Linda Ronstadt et Ella Fitzgerald.

Ailleurs sur ce même album, « Le garçon de la nature » est l’une de ces chansons qui sonne fraîche, peu importe le nombre de fois qu’elle est jouée. Le Nat King Cole standard, sorti pour la première fois en 1948, fusionne ici les deux approches très différentes de manière transparente, avec Gaga et Tony Bennett le jouant régulièrement lors de leur tournée 2014.

Collaboration de la légendaire compositrice Diane Warren avec Gaga, the hanunting «Jusqu’à ce que cela vous arrive» a été écrit pour un documentaire de 2015 sur le viol sur les campus aux États-Unis, remportant un Emmy Award et obtenant une nomination aux Oscars aux Oscars 2016, où Gaga a interprété la chanson. La complainte dépouillée est choquante dans sa vulnérabilité et est devenue centrale dans la récente réévaluation plus large de la star en tant qu’interprète vraiment polyvalent.

Avec encore un autre changement, «Illusion parfaite» le premier single du cinquième album studio de Gaga, Joanne, a fait ses débuts à Londres en septembre 2016 et est l’une des nombreuses chansons récentes de Lady Gaga écrites avec Mark Ronson, qui a aidé à piloter le projet parent. Le stomper dance-pop a peut-être revisité un terrain familier, mais a signalé un retour à l’explosion d’énergie qui avait caractérisé le premier succès de la star.

La réception qui a salué son suivi, «Des millions de raisons», a vu la chanson passer du statut promotionnel au deuxième single à part entière lorsque la chanson poignante et teintée de country est devenue un solide succès à la radio. Une performance au Super Bowl l’a finalement vu percer le Top 5 américain, ce qui représente un retour majeur dans les charts.

Lady Gaga a joué le rôle principal dans deux séries d’anthologie télévisée American Horror Story et a été signée pour un remake sur grand écran de A Star Is Born, donc trouver le temps pour un single autonome en 2017 aurait dû être un défi de taille pour la star déchirée. entre tant de choix de carrière. Mais « Le traitement »Le groove R&B hymne de la chanson s’est avéré une déclaration étonnamment simple de crédibilité mélodique. Malgré les distractions, Gaga a prouvé une fois de plus qu’elle pouvait assommer le parc à chaque fois.

Au moment où A Star Is Born est apparu sur les écrans, en octobre 2018, il y avait un candidat évident pour que la chanson lance la bande originale. « Peu profond, » écrit par Lady Gaga avec le producteur à succès Mark Ronson, les anciens de Dirty Pretty Things Anthony Rossomando et Andrew Wyatt de Miike Snow, il a été façonné comme une ballade à la guitare clairsemée par le personnage de Bradley Cooper, Jackson Maine, qui se transforme en un duo puissant avec le personnage de Lady Gaga, Allié. Avec une mélodie intemporelle et édifiante, il a servi de charnière d’intrigue importante au film et a explosé à travers la radio pop lorsqu’il a été largement présenté dans la bande-annonce du film. Émergeant en tant que single à succès, il a également remporté un Oscar, plus que méritant sa place parmi les meilleures chansons de Lady Gaga.