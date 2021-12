Meilleures chansons de Lil Baby : 10 morceaux qui dégoulinent le plus fort

Avec un charisme inné et un talent naturel pour le rap, il est difficile de croire que Lil Baby était une star du hip-hop réticente. En tant que dernier gros frappeur de l’écurie hip-hop de Quality Control, son ascension rapide semblait facile, mais a été tracée avec précision. Après son arrivée sur la scène rap d’Atlanta en 2017, il a abandonné quatre projets en 11 mois. Il a à peine ralenti depuis.

Lil Baby a vécu de nombreuses vies, et même si son passage dans la rue lui a valu du fil à retordre, il a appliqué la même agitation à sa carrière musicale. Il n’a jamais eu l’ambition de devenir rappeur, mais après avoir vu son ami d’enfance Young Thug devenir l’une des plus grandes figures de la scène de la musique trap, et suite aux encouragements de Pierre « P » Thomas, co-fondateur de Quality Control, il a décidé de mettre ses talents à utiliser.

Après une série de mixtapes et de sorties d’albums à succès avec Quality Control, Lil Baby a peaufiné ses compétences et est devenu plus difficile à chaque fois avec des morceaux qui respirent le charisme et le talent brut. Ici, nous examinons 10 des meilleurs morceaux de Lil Baby qui ont façonné la carrière du rappeur jusqu’à présent.

Écoutez les meilleures chansons de Lil Baby sur Apple Music et Spotify.

10: « Life Goes On » (avec Gunna et Lil Uzi Vert)

Ce morceau produit par Quay Global est une sélection brillante du premier album de Lil Baby, Harder Than Ever en 2018. Après s’être fait un nom dans le jeu de mixtape, Lil Baby a prouvé qu’il pouvait réaliser une sortie en studio sur un label majeur. Sur « Life Goes On », le trio de MC glisse parfaitement sur leurs vers respectifs tout en rappant sur les femmes, l’argent et les richesses. La chanson sert d’hymne exceptionnel à Harder Than Ever et met en valeur la capacité de Lil Baby à apporter une mélodie unique à ses morceaux.

9 : « Au sommet »

« To The Top » est un morceau plus lent et plus sentimental parmi les meilleures chansons de Lil Baby. Le rappeur discute de l’adaptation à la célébrité tout en restant motivé, oscillant entre reconnaître ses réalisations tout en gardant à l’esprit qu’il doit encore pousser plus fort. Lil Baby exprime l’isolement de la célébrité, mais sait qu’il ne rappe pas seulement pour son avenir, mais pour ceux qui dépendent de lui. Un moment fort de sa mixtape Too Hard en 2017, « To The Top » est devenu un succès prophétique, donnant le ton à l’ascension imminente de Lil Baby.

8 : « Jamais besoin d’aide »

Harder than Ever a produit une série de tubes de Lil Baby. L’album a fait ses débuts au n ° 3 du palmarès Billboard 200 en 2018 et a ensuite été certifié disque d’or. « Never Needed No Help » témoigne du dynamisme et de l’ambition de Lil Baby, mais souligne également qu’il avait déjà du succès avant de décider de se lancer dans la musique. Avant de rapper, Lil Baby gardait la tête droite sur ses épaules et se concentrait sur l’obtention d’argent pour offrir une vie meilleure à lui-même et à sa famille. Le rap était justement un changement de carrière spontané dans lequel il excellait.

7 : « Drip Too Hard » (avec Gunna)

L’un des mantras récurrents dans les chansons de Lil Baby est de partager le succès avec son équipe, et Drip Harder incarne cet esprit. Une collaboration avec son collègue rappeur d’Atlanta Gunna, l’album 2018 est empilé de bangers dos à dos. Ce morceau produit par Turbo a fait ressortir le meilleur des deux artistes, car les deux échangés se targuent de 808 basses percutantes. « Drip Too Hard » a valu aux deux MC leur sortie la plus élevée à ce jour, atteignant le n ° 4 du Billboard Hot 100 et remportant une nomination aux Grammy pour la meilleure performance rap en 2020.

6 : « mondial »

Dans sa mixtape Street Gossip de 2018, « Global » voit Lil Baby devenir introspectif alors qu’il est aux prises avec sa soudaine renommée. Il rappe sur le fait d’aider son ancien quartier, ses amis derrière les barreaux et sa famille, mais insiste sur le fait qu’il n’arrêtera pas parce qu’ils dépendent de lui. L’ambiance est festive, mais un peu sombre aussi, car Lil Baby reconnaît que la célébrité a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

5 : « Pure cocaïne »

Lil Baby vit sa meilleure vie, et « Pure Cocaine » est l’ode parfaite à la richesse. Le rappeur s’est toujours vanté du fait qu’il rappe sur la vraie vie et ne dilue pas ses vers avec des flexions qu’il ne peut pas sauvegarder. Sur « Pure Cocaine », le rappeur d’Atlanta se vante de ne pas avoir besoin de recopier ses paroles, exprime sa gratitude pour sa nouvelle vie et attribue son succès au travail acharné.

4: « Waouh »

Prenez une tendance de danse virale, ajoutez des 808 lourds et le flux mélodique de Lil Baby, et vous obtenez l’un des plus grands succès de l’année. Sur « Woah », Lil Baby intervient en tant que son propre homme de battage médiatique, illustrant son nouveau succès : « La toute nouvelle voiture est bruyante, passez-la et elle rugit/… Voyez-moi et soyez nerveux, j’ai failli l’avoir fait parfait/Travailler dur et déterminer, il est sûr de dire que je l’ai mérité, woah », rappe-t-il. Avec « Woah », le rappeur a donné un avant-goût du deuxième album, My Turn, prouvant que les meilleures chansons de Lil Baby sont toujours sur le pont.

3: « Baby » (avec DaBaby)

Deux bébés valent mieux qu’un sur ce morceau de collaboration à succès de Quality Control: Control The Streets, Vol.2, une collection entièrement chargée présentant divers artistes QC. Lil Baby et DaBaby ne sont pas étrangers à travailler ensemble, car « Baby » marque leur troisième collaboration. Leurs flux se complètent alors qu’ils vont et viennent en rappant sur leurs vieux passés de trap et se délectant de leur récent succès, tout en rendant hommage à l’ode cinématographique à l’excès de Brian De Palma, Scarface, dans le clip.

2: « Somme 2 prouver »

En tant que troisième single de My Turn, « Sum 2 Prove » voit Baby remettre en question ses relations maintenant qu’il est devenu célèbre et fortuné. Cependant, il ne lâche pas le pied de sitôt et refuse de se laisser entraîner dans le petit bœuf. Sa confiance en son flow est plus apparente ici alors qu’il rappe : « Nous avons finalement réussi, sortons-nous des bouteilles/J’ai pris les devants et tout le monde a suivi/Ils savent que je vais directement à la banque/Ils me veulent pour me détendre, je ne leur ai pas laissé de place pour respirer/Désolé, je leur ai dit, je ne peux pas/Je dois être l’un d’eux.

1 : « Freestyle »

Lil Baby est devenu plus raffiné à chaque sortie, mais c’est la faim et l’agitation de ses premières mixtapes qui ont fait de lui un concurrent. De sa mixtape Too Hard, « Freestyle » arrive en tête de notre liste des meilleures chansons de Lil Baby et a défini son style au début de sa carrière. Le single produit par Joseph DaVinci est jonché de références, de noms et de remerciements à toutes les personnes et à tous les lieux qui ont mis Lil Baby sur son chemin. Il a été à la hauteur de toutes les affirmations qu’il a faites il y a des années et ne continuera à accumuler coup après coup à mesure que sa confiance grandit.

Écoutez My Turn (Deluxe) ici.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de Lil Baby ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.