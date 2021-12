Meilleures chansons de Lionel Hampton : 20 incontournables du jazz pionnier

Lionel Hampton, dont la carrière a incarné l’âge swing du jazz, était une figure majeure de la musique américaine, non seulement en tant que chef d’orchestre flamboyant et artiste de scène, mais aussi en tant que figure pionnière du rock’n’roll. (Son enregistrement de 1942 « Flying Home » comportait un solo de saxophone palpitant d’Illinois Jacquet qui a donné le ton pour les disques de rock ultérieurs.) Hampton, qui jouait du piano et de la batterie, a également donné au vibraphone une place durable sur le kiosque de jazz après son terrain -enregistrements de rupture avec Louis Armstrong en 1930. En bref, il est difficile d’exagérer l’importance de Hampton, c’est pourquoi les Grammys, en reconnaissance de son énorme contribution à la musique, lui ont décerné un Lifetime Achievement Award à titre posthume en avril 2021.

Lionel Hampton, pionnier de la musique

Lionel Hampton, pionnier de la musique

Les performances rythmiquement sophistiquées du vibraphone de Lionel Hampton ont influencé une génération de futurs musiciens, dont Milt Jackson et Bobby Hutcherson. Hampton, né à Louisville, Kentucky, le 20 avril 1908, a joué avec Louis Armstrong sur plusieurs enregistrements en 1930. Au cours d’une pause dans leur session, le couple est tombé sur ce que Hampton a appelé plus tard une «vibraharpe», dans une pièce latérale. Le trompettiste Armstrong a demandé à Hampton s’il pouvait le jouer. Hampton, qui a dit qu’il pensait que le clavier était similaire à celui d’un xylophone, qu’il avait étudié à Chicago, a tiré l’instrument dans le studio, l’a branché et a joué un solo qu’il avait mémorisé à partir du disque d’Armstrong « Cornet Chop Suey. » Armstrong a été renversé par le son et a demandé à Hampton de jouer de l’instrument sur la chanson d’Eubie Blake « Memories of You ». C’était, selon la plupart des historiens du jazz, la première fois que la vibraharpe était utilisée sur un enregistrement de jazz majeur.

Les compétences mélodiques de Hampton ont fait de lui un musicien de session recherché tout au long de sa carrière. En 1936, il joue dans un magnifique quatuor avec le maestro de la clarinette Benny Goodman, le pianiste Teddy Wilson et le batteur Gene Krupa. Ensemble, ils ont créé certains des enregistrements classiques de l’ère du swing pour petits groupes, et leur groupe était un exemple remarquable et pionnier de mélange racial à une époque de ségrégation : personne n’avait jamais voyagé avec un groupe intégré auparavant. « Hampton avait un sens du rythme extraordinaire, et il l’a transféré aux vibrations », a fait remarquer Dan Morgenstern, directeur de l’Institute for Jazz Studies de l’Université Rutgers. « Il pouvait vraiment swinguer, et c’est ce qui a capturé Benny Goodman. Hampton avait une grande oreille et savait improviser. Parmi les merveilleux enregistrements du quatuor se trouve une version du classique du jazz « Moonglow ».

Trois ans plus tard, alors que le vibraphoniste voyageait avec le groupe de Goodman, Hampton était nerveux à l’idée de devoir voler de Los Angeles à Atlantic City, la première fois qu’il prenait l’avion. Il a commencé à siffler une mélodie pour ne pas penser au prochain vol. Lorsque Goodman lui a demandé ce que c’était, Hampton a répondu : « Je ne sais pas. Nous pouvons l’appeler « Flying Home », je suppose. » Cet hymne swing est devenu plus tard l’un de ses thèmes phares. Au cours d’une interprétation frénétique au théâtre Apollo de Harlem, le piétinement du public a fait craquer le balcon. L’enregistrement fiévreux de Hampton en 1942 de « Flying Home » pour Decca Records est considéré comme un précurseur du rock ‘n’ roll. Le disque a également eu une grande influence sur les jeunes musiciens, y compris Ornette Coleman, qui a dit que c’était sa chanson préférée en tant que jeune fan de jazz.

Le chef d’orchestre inspirant

« Je me suis fait les dents en écrivant des arrangements pour Lionel Hampton, et il n’y avait pas de meilleure école au monde que le Lionel Hampton Orchestra », a déclaré Quincy Jones, qui a travaillé pour la première fois pour Hampton à l’âge de 15 ans. « Hamp était l’artiste de jazz accompli, il m’a appris à groover », a ajouté Jones, qui aimait particulièrement la merveilleuse version de Hampton de « September in the Rain ».

Lorsque Hampton a lancé son propre orchestre en 1940, il est rapidement devenu une académie itinérante pour certaines des plus grandes stars du jazz du 20e siècle. Les musiciens que Hampton a amenés inclus trompettiste Clifford Brown, saxophoniste Dexter Gordon, et chanteurs Dinah Washington et Betty Carter. Hampton a pris la jeune chanteuse Washington sous son aile – la persuadant de changer son nom de Ruth Jones – et leur excellent travail ensemble a été capturé dans un enregistrement de Carnegie Hall pour Decca Records, y compris le morceau « Evil Gal Blues ». « Lionel Hampton m’a appris la valeur du spectacle. Avec son groupe, j’ai appris en quoi consiste cette entreprise », a déclaré Washington des années plus tard.

Un autre protégé était le guitariste Wes Montgomery, qui a enregistré avec Hampton sur la chanson de 1949 « New Central Avenue Breakdown ». À l’époque, l’orchestre de Hampton gagnait en popularité et sa version de « Rag Mop » ​​a fait son entrée dans le classement des 100 meilleurs Billboard en février 1950. Milt Jackson a déclaré que l’une des principales qualités de Hampton était la « manière inspirante dont il jouait devant un groupe. » Il savait aussi choisir les bons sidemen, enregistrant aux côtés de saxophonistes Stan Getz et Coleman Hawkins, pianiste Poussin Corée, et trompettiste Gillespie étourdi.

Ce trait d’être capable d’identifier les bons partenaires musicaux a continué tout au long de sa carrière. En octobre 1964, il enregistre l’album You Better Know It!!! pour le label Prestige/Impulse. Il mettait en vedette Ben Webster au saxophone ténor et comprenait une version scintillante de « Ring Dem Bells » de Duke Ellington, une chanson qui montrait les talents de chanteur et de scatter de Hampton. La contribution de Hampton à la musique a ensuite été reconnue par l’Université de l’Idaho, dont l’école de musique porte le nom du maître vibes, la première école de musique universitaire à honorer un musicien de jazz de cette manière.

Un compositeur de talent

Lionel Hampton a appris la théorie du rythme et de la composition lorsqu’il grandissait à Chicago dans les années 1920, en élaborant des gammes et des extensions harmoniques qui seraient un élément clé de son travail d’écriture de chansons dans les années suivantes. Parmi ses plus belles compositions, citons « Red Top » – co-écrit avec Ben Kynard – dont une superbe reprise apparaît sur Concert by the Sea d’Erroll Garner. Un autre classique de Hampton est « Hamp’s Boogie Woogie », qu’il a composé avec le célèbre bassiste Ray Brown et le pianiste Oscar Peterson.

Hampton, guidé par son astucieuse associée et épouse Gladys, était intelligent dans son choix d’arrangements à fort impact, de musique chargée de solos de cuivres et de blues. Les chansons pleines d’énergie ont satisfait la soif de divertissement d’un public d’après-guerre. Sa chanson entraînante « Hey ! Ba-Ba-Re-Bop », sorti en janvier 1946 et mettant en vedette Herbie Fields au saxophone alto, est resté numéro 1 du classement R&B JukeBox pendant 16 semaines. Parmi les autres compositions mémorables de Hampton, citons « Midnight Sun » – un favori du grand orgue Jimmy Smith – et son œuvre de jazz symphonique en quatre parties « King David Suite », inspirée d’une visite en Israël. Un film a été réalisé sur sa performance de la suite avec l’Orchestre d’État de Saint-Pétersbourg.

L’artiste charismatique

La personnalité vibrante de Lionel Hampton a fait de lui un naturel pour Hollywood et le musicien est apparu dans sept grands films, dont Pennies from Heaven aux côtés de Bing Crosby. Il est également apparu avec Little Richard dans le film Mister Rock and Roll de 1957. Le célèbre batteur de jazz Roy Brooks, qui a vu Hampton en concert en 1938, a décrit la star en action. « Il est peut-être le seul batteur que j’ai vu danser sur un tambour…. Il faisait un jig sur un tambour tom-tom, parfois il tombait à travers et sautait. Il était vraiment quelque chose.

Hampton s’est moqué de la critique de son acte, affirmant que ses singeries avaient finalement été imitées. « Ils avaient l’habitude de dire : ‘Voici le cirque.’ Et maintenant, tous le font. Tout ce jive est venu de nous », a-t-il déclaré au magazine DownBeat dans les années 1970. Il était un showman né, que ce soit sur des morceaux de signature tels que » Jivin’ the Vibes » ou avec ses improvisations solo mémorables sur la ballade » Stardust « . Hampton pouvait apporter sa propre personnalité à n’importe quelle chanson qu’il reprenait, y compris son enregistrement de 1955 à la Schola Cantorum, Paris, pour son album Lionel Hampton and His French New Sound Vol. 1. L’album comprend une douce version de « Crazy Rhythm », mettant en vedette le célèbre chanteur Sacha Distel à la guitare.

Hampton était également polyvalent et son excellent jeu de batterie sous-tend « Chasin’ with Chase ». Il aimait utiliser des baguettes et a dit un jour : « Il me semblait que jouer du tambour était le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu. Son personnage de scène frénétique – avec un large sourire alors que des maillets volaient et que la sueur coulait de son front – était encore évident quand je l’ai vu jouer à Londres en 1979, même s’il avait alors 70 ans. Un moment fort a été la chanson sur laquelle il a joué un solo de piano frénétique en utilisant seulement deux doigts. Hampton a continué à jouer jusqu’à sa mort à 94 ans le 31 août 2002.

Lionel Hampton, un interprète imaginatif de chansons classiques

L’imagination mélodique et harmonique de Lionel Hampton était extraordinaire, lui permettant d’apporter ses propres interprétations fraîches à une vingtaine de classiques du jazz, dont « Dinah », « How High the Moon » et « Honeysuckle Rose ». L’une de ses interprétations les plus obsédantes est « Je couvre le front de mer ». Hampton a joué sur une version de la chanson dans les années 1940, lorsque son orchestre a accompagné Billie Holiday au Majestic Theatre de New York. C’était un morceau sur lequel Hampton est revenu encore et encore, y compris une version frappante pour Decca Records.

Hampton a fait sa marque à une époque où les préjugés étaient un obstacle majeur pour les musiciens noirs dans la vie américaine. Même au sommet de sa gloire, un portier du Ed Sullivan Show lui a dit d’entrer une fois les lumières tamisées afin que le public blanc ne soit pas « offensé » en voyant des Noirs dans le public. À la fin de sa vie, Hampton racontait aux jeunes musiciens noirs ses difficultés à faire des tournées dans le sud dans les années 1930 avec le groupe de Goodman. Il était fier d’avoir emmené sa musique en tournée en Afrique et était ravi de jouer aux côtés du président Clinton en 1997 lors d’un concert spécial où Hampton a reçu la National Medal of Arts. « Je veux qu’on se souvienne de moi pour avoir répandu le bonheur et la bonne volonté », a-t-il déclaré.

