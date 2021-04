Meilleures chansons de Loretta Lynn: Essentiels de la musique country

Loretta Lynn est peut-être une artiste aussi emblématique que la musique country n’a jamais vu, après avoir passé plus de 60 ans à combiner un twang sincèrement backwoods – et une histoire à la mode – avec une composition de chansons puissante et économique. Sa voix distinctive et chaleureuse, qui ne manquera pas de couper à travers les clameurs du bar ou les listes de lecture radio et les étagères des magasins de disques à prédominance masculine, ne fait pas de mal non plus.

Elle n’a jamais non plus «vendu», comme un puriste pourrait le dire, restant plus ou moins country même si cela signifiait que ses ventes en ont pris un coup – et finalement, cette concentration singulière a aidé à revitaliser sa carrière dans les années 2000 et 2010, lorsqu’une nouvelle génération des fans de tous genres ont découvert son son impossible à reproduire via des disques encore plus intemporels mettant en vedette des artistes de Willie Nelson à Jack White.

Voici 20 des meilleures chansons de Loretta Lynn, y compris des succès des nombreuses décennies de la carrière de Lynn ainsi que certaines de ses compositions les plus sincères.

Écoutez les meilleures chansons de Loretta Lynn sur Apple Music et Spotify.

20. Quelqu’un quelque part (Je ne sais pas ce qu’il lui manque ce soir) (1976)

Le dixième Billboard country no. 1, écrite par Lola Jean Dillon, était la chanson country inhabituelle sans méchant – il s’agissait simplement d’une femme seule sirotant un verre, imaginant l’homme qu’elle n’avait pas encore rencontré. «Je pensais juste que si ce n’était pas une bonne chanson de juke-box, quelqu’un quelque part n’écoutait pas trop bien», comme Lynn l’a dit plus tard.

19. Fille bleue du Kentucky (1965)

Sur ce premier tube, la voix de Loretta Lynn est à son meilleur, riche et terreuse alors qu’elle se lamente d’un amour perdu aux charmes de la grande ville. “Blue Kentucky Girl” a été écrit spécifiquement pour le natif du Kentucky par Johnny Mullins, et a finalement culminé à non. 7 sur le graphique des pays de Billboard. Il a également inspiré plus tard l’album révolutionnaire d’Emmylou Harris du même nom.

18. Joyeux anniversaire (1964)

Un baiser parfait, ce hit de Loretta Lynn incarnait le genre d’esprit impétueux pour lequel elle était déjà connue – “Devinez qui s’en fiche?” pourrait difficilement être chanté avec plus d’esprit. C’est devenu un succès surprise, rester dans le top 10 du pays Billboard pendant 15 semaines – cristallisant le statut de Lynn en tant que force commerciale avec laquelle il faut compter.

17. Je suis une fille Honky Tonk (1960)

Le premier succès de Loretta Lynn est essentiellement une extension du single pionnier de Kitty Wells «Ce n’était pas Dieu qui a fait Honky Tonk Angels»: l’histoire d’une femme dont la malchance a fait de honky tonkin ‘la meilleure option disponible. Cela a servi à la fois d’énoncé de mission efficace – voici une femme qui envisage de chanter franchement sur ce que c’est que d’être une femme – et d’une vitrine explosive du talent vocal de Lynn.

16. Je veux être libre (1971)

Comme Loretta Lynn l’explique dans sa collection de mémoires / paroles, Honky Tonk Girl: My Life In Lyrics, elle a écrit cette chanson – qui est apparemment sur la recherche de la libération d’un mariage étouffant – à un moment où elle se sentait isolée après avoir été sur la route pour un long tronçon. Quoi qu’il en soit, il convenait parfaitement au mouvement des femmes en ébullition du début des années 70, anticipant les provocations plus explicites des succès ultérieurs.

15. Quand le frisson devient un frisson (1975)

Même si elle est à peine en train de hacher les mots quand elle chante: «Bien que j’essaie de faire semblant, vous ne m’excitez tout simplement pas», la marque de fabrique de Loretta Lynn est légèrement tempérée dans cette valse lugubre, alors qu’elle essaie d’expliquer comment elle est juste ne plus le ressentir via des paroles écrites par la collaboratrice fréquente Lola Jean Dillon. À première vue, cela peut ne pas sembler être l’une des chansons les plus politiques de Lynn, mais dans les années 70 (et maintenant), les femmes discutant franchement du désir et de la sexualité n’étaient guère courantes – en particulier dans un genre conservateur comme le country.

14. Cher oncle Sam (1966)

Juste la deuxième chanson écrite par Loretta Lynn à entrer dans la liste country de Billboard, le titre patriotique «Dear Uncle Sam» dément le conflit déchirant que Lynn décrit dans ses paroles: celui d’une femme qui, malgré son amour pour son pays, souhaite que son mari ne l’ait pas a dû aller se battre au Vietnam. Vous pouvez deviner comment cela se termine («Taps» est mis en évidence). Un succès dans les charts, la chanson a été l’un des premiers exemples de la capacité de Lynn à transmettre sa propre perspective politique distinctive mais relatable via quelques paroles simples.

13. Whispering Sea (2016)

Selon Loretta Lynn, «Whispering Sea» est la première chanson qu’elle ait jamais écrite; au minimum, c’est la première chanson qu’elle a jamais sortie, datant de 1960 quand elle et son mari vivaient à l’arrière de leur Buick, envoyant des singles aux stations de radio. La chanson – que Jack White lui a demandé de revisiter lors de leurs récentes collaborations – a plus en commun avec les ballades anglaises nostalgiques et sans auteur qui ont formé tant de musique folk américaine que le son de Nashville, montrant l’enracinement de Lynn au cœur même des Appalaches.

12. Hey Loretta (1973)

Loretta Lynn a enregistré à contrecœur cette chanson que Shel Silverstein (oui, celle-là) a écrite pour elle, mais sur disque, cela semble tout aussi convaincant que si elle avait écrit chaque mot elle-même – en particulier la ligne immortelle, «La libération de cette femme va commencer maintenant ! » C’était l’un des exemples les plus réussis sur le plan commercial du genre de chansons pointues et inattendues que Lynn a fréquemment enregistrées par des écrivains réputés comme Kris Kristofferson et Tom T. Hall.

11. Portland, Oregon (2004)

Il était difficile d’imaginer un couple plus étrange que Jack White et Loretta Lynn lorsqu’ils ont commencé à collaborer au début des années – mais l’album qui en a résulté, Van Lear Rose, n’était pas seulement un blockbuster commercial et acclamé par la critique, il a marqué un épuré, dur une renaissance artistique sans compromis et sans compromis pour Lynn, alors âgée de 72 ans. Le duo en duo sur ce morceau grungy, Lynn sonnait aussi vibrante et énergique qu’elle l’avait fait 40 ans auparavant.

10. On est en route (1971)

Cette ode la plupart du temps optimiste aux épreuves d’être une femme au foyer (dans ce cas perpétuellement enceinte) fait allusion à certaines des mêmes difficultés que Loretta Lynn peindrait une image plus sombre de «Enceinte de nouveau» des années 1980 – à quoi ressemble le rêve américain quand vous êtes la plupart des femmes, en gros. L’air accrocheur, écrit par Shel Silverstein, a passé deux semaines au sommet du palmarès country de Billboard, un exploit que le producteur de Lynn, Owen Bradley, croyait possible uniquement parce qu’elle était la star de la country la plus connue avec des enfants, ce qui le rendait plus convaincant.

9. Femme de la Louisiane, homme du Mississippi (1973)

Conway Twitty était encore mieux connu comme un chanteur de R & B et de rock qu’une star de la country lorsqu’il a commencé ce qui allait devenir un partenariat de duo de plusieurs décennies avec Loretta Lynn, mais une série de cinq Billboard country non. 1 chansons ensemble ont aidé à consolider le statut de Twitty et de Lynn au sommet du tas country. «Louisiana Woman» était le troisième d’entre eux. Il a un refrain incroyablement accrocheur, mélangeant un groove funk-rock des années 70 avec un violon prêt pour la houe.

8. Noté «X» (1972)

Troisième des quatre chansons les plus controversées de Loretta Lynn, «Rated« X »» prend son thème (et son groove) de l’énorme «Harper Valley PTA» de Jeannie C. Riley (dont Lynn avait déjà fait sa propre version). Il a été publié quelques semaines après que Lynn soit devenue la première femme à remporter le prix de l’artiste de l’année aux CMA, ressemblant presque à une réprimande ouverte à l’establishment du pays malgré le fait que Lynn l’avait simplement écrit pour décrire les défis auxquels toute femme qui avait divorcé. «Chaque fois qu’une chanson était interdite, elle devenait numéro un», a-t-elle déclaré plus tard. «Alors je ne m’en suis plus inquiété.» «Noté« X »» ne faisait pas exception.

7. Vous regardez le pays (1971)

«Eh bien, j’aime mon amour fait à la country», peut sembler le lyrique country le plus cliché de tous les temps aux auditeurs contemporains, mais à l’époque, c’était un cri de ralliement inattendu de Loretta Lynn, qui avait surtout fait son nom en racontant hommes non bons et déplorant l’amour perdu. La chanson, que Lynn a écrite en regardant les collines vallonnées, reste l’un de ses tubes les plus appréciés – et une chanson parfaite pour tous ceux qui pensent que leur crédo pourrait être en question.

6. Ne serait-ce pas génial (1985)

Loretta Lynn a tellement aimé «Doesn’t It Be Great» qu’elle l’a enregistré trois fois: d’abord seule, pour son 37e album solo, puis aux côtés de Dolly Parton et Tammy Wynette pour leur album Honky Tonk Angels et enfin pour l’album 2018 de Lynn du même nom. Malgré le ton optimiste utilisé par Lynn, la chanson est tragique – surtout si l’on considère qu’elle l’a écrite à son mari juste avant sa mort. «Mon mari aimait beaucoup boire», a-t-elle dit simplement en guise d’explication lorsque la version la plus récente est sortie – le reste ressort clairement de la chanson elle-même.

5. Fist City (1968)

Avec un titre vraiment spectaculaire digne de l’imagerie vivante qui se trouve à l’intérieur, le cri de bataille «Fist City» a marqué le deuxième Billboard country de Loretta Lynn. 1 (et probablement la première fois que la menace de tirer les cheveux a fait la radio). La chanson aurait été inspirée par une vraie femme qui tenterait de charmer le mari de Lynn alors qu’elle était sur scène, donnant à «Je vais la blesser à la radio» un tout nouveau sens.

4. Don’t Come Home A-Drinkin ‘(With Lovin’ on Your Mind) (1966)

Le premier pays Billboard de Loretta Lynn no. 1 était à la fois un jalon pour elle et pour la musique country en général – c’était la première fois qu’une femme écrivait (Lynn l’a co-écrit avec sa sœur Peggy Sue Wells) et interprétait un non. 1 chanson country, et seulement la septième fois qu’une artiste solo était en tête du classement. Elle a réclamé ces trophées avec un panache typique: la chanson était controversée pour son implication sordide que les femmes pouvaient parfois avoir des relations sexuelles.

3. Tu n’as pas assez de femme (pour prendre mon homme) (1966)

Il est difficile de battre le jeu de mots de ce classique de Loretta Lynn, et son accroche perdure certainement comme l’un des meilleurs de la musique country (et pop). Cela montrait à quel point l’écriture de chansons de Lynn était déjà devenue efficace et pointue, à peine quelques années après le début de sa riche carrière, ainsi que la puissance de sa voix – assez puissante pour couper les ondes encore dominées par les hommes et atteindre non. 2 sur le graphique des pays de Billboard.

2. La pilule (1975)

“Vous devrez entendre celui-ci pour croire les paroles”, a écrit Billboard dans sa première critique de “The Pill” – un hommage au pouvoir des contraceptifs oraux pour les femmes mariées (comme Lynn l’a toujours souligné) qui ne veulent pas donner naissance chaque année, et donc une tournure cruciale de la technologie médicale qui avait, jusqu’à ce point, été le plus souvent associée à l’amour libre et aux mouvements de libération des femmes. Lynn elle-même avait quatre enfants à l’âge de 20 ans et, comme elle l’a expliqué dans des interviews, elle se sentait plus que qualifiée pour chanter ce qui allait devenir son plus grand succès croisé à ce stade, atteignant non. 70 sur Billboard’s Hot 100. «Ces chansons soi-disant« sales »rapportent de l’argent», a-t-elle déclaré à Variety à l’époque.

1. Fille du mineur de charbon (1970)

Sans aucun doute la chanson la plus connue et la plus aimée de Loretta Lynn, la composition est la marque d’une belle narration country. Alors que Lynn a tissé sa propre histoire d’origine mythique, elle a présenté aux États-Unis Butcher Holler et un million d’autres petites villes au scrabble dur comme celle-ci. L’histoire personnelle – à l’origine longue de neuf versets – a finalement engendré un livre et un film à succès du même titre, mais c’est le souvenir chanté de Lynn de son succès durement gagné (et de la nostalgie de la vie simple qui l’a dépassée depuis longtemps) qui reste. plus puissant.

