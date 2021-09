Meilleures chansons de Ludacris: 20 Dirty South Essentials

Atlanta est un épicentre du hip-hop depuis plus de deux décennies maintenant, et Ludacris‘ les meilleures pistes sont une grande raison pour laquelle. Il était l’un des rappeurs incontournables du mouvement Dirty South lorsque la région a commencé à prendre le relais de l’industrie au début des années 2000.

Chris Bridges est né à Champagne, dans l’Illinois, mais a déménagé à ATL lorsqu’il était enfant. Il a fait ses débuts en tant que DJ, mais est rapidement passé au rap et a sorti son premier album indépendant, Incognegro, en 1999. Il deviendrait bientôt le premier artiste à signer avec Def Jam South – la branche sud fondée par Scarface du légendaire label de rap. Le sens de l’humour loufoque de Ludacris, ses paroles folles de sexe, ses flux à multiples facettes et sa voix en plein essor ont fait de lui un hitmaker unique.

Bien qu’il soit probablement plus connu de nos jours pour ses apparitions dans la franchise de films à succès Fast and Furious, cela n’a été possible que grâce à son curriculum vitae musical: Ludacris a des dizaines de plaques d’or et de platine, des apparitions dans les charts Billboard et trois Grammys à son nom. Il a également fondé Disturbing Tha Peace, un label qui a aidé à construire les carrières du chanteur de R&B Bobby Valentino et du duo de rap d’Atlanta Playaz Circle (AKA le groupe où le rappeur 2 Chainz a fait ses débuts).

Les coups

(« Move Bitch », « Money Maker », « My Chick Bad »)

Ludacris a décroché son premier single parmi les dix meilleurs du Hot 100 avec “Move Bitch”, le single rauque et instructif de 2002 de son deuxième album Word of Mouf. Sa carrière a explosé à partir de là, avec ce qui semble être un nombre incalculable de succès. Le « Money Maker » amusant et prêt pour la danse avec Pharrell, extrait de son album de 2008 Thérapie de libération, est devenu numéro un du Billboard Hot 100 et lui a valu un Grammy de la meilleure chanson rap. “My Chick Bad”, de son album de 2010 Battle of the Sexes, a vu Luda faire équipe avec Nicki Minaj pour une ode à la mouche, femmes accomplies ; la chanson a culminé au numéro 11 du Billboard Hot 100, deux sur les palmarès Hot R&B/Hip-Hop Songs et Rap Songs, et a remporté une nomination aux Grammy Awards 2011 pour la meilleure performance rap par un duo ou un groupe.

La carrière de Luda est si prolifique qu’il a même des tubes de platine qui ne rentrent peut-être pas dans une liste des 20 meilleurs : “All I Do Is Win” de DJ Khaled, “Baby” avec Justin Bieber et “Tonight (Best You Ever Had)” avec John Legend ne sont pas des canons essentiels de Luda. Combien d’autres rappeurs ont autant de chansons certifiées platine qui semblent insignifiantes par rapport au reste de leur carrière ?

Les hymnes

(« Bienvenue à Atlanta », « P-Poppin », « Déploiement (Mon entreprise) »)

En plus des succès retentissants, Ludacris a également créé des hymnes pour des lieux et des situations spécifiques. Il a figuré sur l’hymne de rap définitif de sa ville natale avec “Welcome To Atlanta”, qui a mis en évidence les caractéristiques de la ville et a eu un clip avec des apparitions de légendes de l’ATL comme Dominique Wilkins, Evander Holyfield, Da Brat, Monica, TI, Monica, Usher et beaucoup plus.

En parlant d’Atlanta, le A est la Mecque mondiale des clubs de strip-tease – et “P-Poppin” renforce encore sa royauté méridionale, avec des rimes et un crochet accrocheur qui font pleuvoir de l’amour (et des dollars) pour l’agilité que les femmes affichent sur scène. L’un des hymnes les plus sous-estimés de Luda, cependant, est “Rollout (My Business)”, une chanson qui s’en prend aux paparazzis et aux fans pour avoir pénétré sa vie privée. C’est un rap intelligent où le spécifique est universel : nous ne sommes peut-être pas tous des célébrités comme lui, mais nous pouvons tous comprendre les gens qui mettent leur nez dans notre entreprise.

La course de championnat 2004

(« Ouais ! », « Amoureux et amis », « Oh »)

Ludacris a mis son empreinte sur certaines des plus grandes chansons des années 2000, mais l’année 2004 a peut-être été sa plus grande. Il a passé les quatre années précédentes à se forger un nom avec trois albums solo sur Def Jam South, et 2004 l’a vu encaisser. le paradis pour « Yeah !

Le trio s’est réuni plus tard cette année-là pour le séduisant slow jam “Lovers And Friends”, qui a atterri au no. 3 sur le Billboard Hot 100. Et n’oubliez pas “Oh”, le single du premier album de Ciara Goodies qui a culminé à non. 2 sur le Billboard Hot 100, a remporté une plaque de platine et avait une vidéo qui présentait l’une des images les plus mémorables des années 2000: Ciara dansant sur une voiture alors que Luda rimait au premier plan. Après avoir prêté ses services à tant d’autres artistes cette année-là, Luda a terminé 2004 avec la sortie de son cinquième album Red Light District, qui deviendra lui-même double platine.

Les introductions

(“Southern Fried Intro”, “Coming 2 America”, “Avertissement (Intro)”)

Vous connaissez une chanson de Ludacris dès qu’elle sort : il commence chacun de ses disques avec une combinaison mémorable de rires, d’énergie et de lyrisme pour lesquels ses fans l’aiment. “Southern Fried Intro” pourrait être son meilleur, ouvrant son quatrième album studio Poulet-N-Bière wAvec des flux à grande vitesse et torsion de la langue sur une production ancrée par de lourds riffs de guitare.

“Coming 2 America” ​​lance Word of Mouf avec un hommage au film classique d’Eddie Murphy, dépeignant Luda comme une royauté avec des vers riches en punchlines sur des cornes royales du Bangladesh. Et quand il a fait Release Therapy, son album primé aux Grammy qui a pris un contenu sérieux au lieu de ses plaisanteries légères habituelles, il a utilisé « Warning (Intro) » pour donner le ton : « Voici une solution temporaire pour vos défauts permanents / Cet album aide à vous de libérer, car la vie nous énerve tous.

Classiques cultes

(“Phat Rabbit”, “What’s Your Fantasy”, “Southern Hospitality”, “Ho”, “Number One Spot”, “Area Codes”, “The Potion”, “Made You Look (Remix)”)

Ludacris était partout à la radio, dans les clubs et à la télévision avec ses plus gros singles, mais il a construit une fondation avec des coupes d’albums, des remixes et des singles à plus petite échelle. De nombreux auditeurs ont entendu Ludacris pour la première fois sur “Phat Rabbit” – un disque obscène avec une production de Timbaland prête pour les camions, qui est apparu sur la compilation de ce dernier en 1998 Tim’s Bio: Life From Da Bassment avant d’être réutilisé pour les débuts de Def Jam de Luda Retour pour la première fois.

Ludacris s’est avéré un nom à surveiller avec « What’s Your Fantasy », qui imagine avec humour des sexcapades sur le terrain de football Georgia Dome, des cinémas, le toit d’un immeuble et sur scène lors d’un spectacle. First Time a trouvé Luda faisant équipe avec The Neptunes pour le single « Southern Hospitality » et l’hilarant « Ho », qui le fait utiliser le titre de la chanson dans pratiquement tous les bars et chanter « vous êtes un ho » dans un baryton d’opéra pour le refrain.

Il continuerait à apporter de la chaleur sur ses futurs albums. “Area Codes” a Luda et Nate Dogg partageant des vantardises légères sur leur assortiment de femmes à travers le monde. “Number One Spot”, qui s’est inspiré du film comique Austin Powers, a été nominé pour la meilleure performance de rap solo. « La Potion » est largement connue parce que Jay Z l’a refusé lors d’une session en studio avec Timbaland dans le documentaire Fade to Black, mais Luda fait un travail léger sur le safari de Timbaland qui fait vibrer le tronc. Les têtes de Boom bap seraient également surprises par son apparition sur le “Made You Look (Remix)”, où Luda surpasse Nas et Jadakiss avec des barres d’armes inhabituelles aussi fortes que ses contemporains.