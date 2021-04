Meilleures chansons de Method Man: les incontournables du hip-hop

Homme de méthodeLes meilleures chansons de lui le voient revêtir un certain nombre de pseudonymes. Methtical, Tical, Ticallion Stallion, Iron Lung, Johnny Blaze, Ghost Rider. C’est une liste incomplète, mais elle devrait vous donner une idée des noms que le rappeur de Hempstead, Staten Island, né Clifford Smith a pris au fil des ans. “Il a plus de styles, plus de façons de circuler sur le rythme que n’importe qui”, a déclaré RZA à propos de Method Man dans The Wu-Tang Manual. «Même sur ce premier joint, ‘Method Man’, vous pouvez l’entendre changer presque toutes les autres lignes. Il a juste une grâce folle.

Cette chanson était un jalon: Method Man était le seul membre du Wu-Tang Clan à avoir une piste solo sur les débuts du groupe en 1993, Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Sur ce, Meth est agressif et brut mais lisse, en contrôle. Attaquant alors qu’il était apparemment au repos, sa voix rauque et fumée se prêtait en quelque sorte à des cadences mélodiques et chantées qui reflétaient les jingles de la télévision qu’il chantait dans son enfance.

Après avoir apporté la douleur lors de ses débuts en solo avec Def Jam en 1994, Tical, Meth est devenu l’un des collaborateurs les plus recherchés du rap. Il a creusé une voie séparée de Wu-Tang tout en attirant plus de fans dans le bercail. (Au cours de sa carrière de plusieurs décennies, il a joué sur plus de 800 chansons.) Ensuite, il a rompu avec Homme rouge et forgé l’un des duos les plus renommés de l’histoire du genre.

Alors que le reste de la discographie solo de Meth n’a jamais obtenu les éloges de la critique et la vénération durable des compatriotes Wu comme Ghostface Killah, il est resté pertinent en écrasant chaque long métrage invité, en chevauchant pour le Wu et en devenant une force de la culture pop. Avec plus de 100 crédits d’acteur, sa filmographie est aussi diversifiée que sa discographie. Il a joué dans la comédie stoner de 2001 How High, a eu un rôle récurrent dans un drame policier vénéré de HBO The Wire et a joué un petit rôle dans la dramatique indépendante bien-aimée Garden State. En fin de compte, cependant, Method Man sera à jamais considéré comme l’un des rappeurs les plus charismatiques, les plus vivants et les plus compétents sur le plan technique de tous les temps. Il visait – et réussit à – offrir plus que des rimes conçues pour détruire la concurrence. Même avec son pied sur le cou de ses ennemis, il avait un don remarquable pour élever votre esprit et élargir votre esprit.

Chansons clés de Method Man

(«Method Man», «Bring the Pain», «Je serai là pour toi / Tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir» (Puff Daddy Mix)

«Method Man», le deuxième single de Enter the Wu-Tang (36 Chambers) du Wu-Tang Clan, a sans doute éclipsé presque toutes les autres chansons du célèbre album, du moins dans la conscience populaire. Dans un groupe avec huit des rappeurs les plus talentueux et les plus distinctifs du monde, il était la star. La combinaison de raps rugueux et impétueux, sa râpe émoussée et sa sensibilité pop polie était électrique. Le crochet indélébile est littéralement juste Meth épelant son nom: “METHOD Man.” Telle était la puissance de son charisme, de sa livraison et de son don pour la mélodie.

“Bring The Pain” est essentiellement une suite de “Method Man”, mais Meth peaufine tout ce qui a fait de son premier single un succès. Ses paroles sont plus nettes, moins dépendantes de la diffusion changeante d’une ligne sur deux. Il a frappé des comptines sur «Method Man», mais ici, il transforme habilement la chanson d’un enfant («Tomorrow» d’Annie) en menace hantée: «Hors du plateau, viens à tes projets / Prends-le comme une menace, mieux encore c’est un promis / Comin ‘d’un vétérinaire sur un vieux Vietnam s-t / N-a, vous pouvez parier votre dernier dollar, hé, je bombarde s-t.

Method Man est l’un des rares membres de Wu-Tang à avoir un morceau à succès commercial consacré aux questions du cœur. «Je serai là pour toi / tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir», sa collaboration avec Mary J. Blige, est à la fois étrange et tendre. Puff Daddy a adouci la bosse sale du sous-sol de l’original de RZA, mais la chanson sonne toujours comme un cousin de PortisheadC’est un trip-hop sombre et fantomatique. Culminant à # 1 sur le Billboard 200, la chanson a été ostensiblement écrite alors que Method Man était allongé à côté de son partenaire. Vous pouvez sentir la sincérité de son amour et de son appréciation dans chaque bar: «À l’époque où je n’étais rien / Tu donnais à un frère l’impression qu’il était quelque chose.»

Chansons de Method Man & Redman

(«Da Rockwilder», «How High (LP Version)» «Part II», «Symphony 2000)

Si Method Man et Redman vous disaient qu’ils étaient séparés à la naissance, vous pourriez les croire. L’un des duos les plus dynamiques du genre, ils ont des livraisons remarquablement complémentaires. Le rouge mène avec des coups de poing américains et des bottes boueuses, tandis que Meth glisse avec une rapidité de ninja. Ils partagent également des mentalités robustes mais à tendance comique et un amour profond pour les blunts induisant le coma. «En ce qui concerne son style en tant que personne, je me suis assis avec le frère, je fume [sic] weed avec lui », a déclaré Method Man en parlant de Redman à Rap Pages en 1995.« Il a fait un bug. Il me rappelle beaucoup de moi.

Les camarades du label Def Jam ont d’abord fait un lien sur le film “How High” produit par Erick Sermon, qui est apparu initialement sur la bande originale du documentaire sur le rap de Brian Robbins en 1995, The Show. Leurs va-et-vient sont si naturels qu’il est presque insondable qu’ils n’aient jamais rappé ensemble auparavant. Dans les trois premières lignes de son couplet, Meth exprime leur lien émoussé en faisant allusion à Hendrix, fait une comptine sonne hardcore, et suit avec la question centrale de tout le catalogue du couple: «Excusez-moi comme j’embrasse le ciel / Chantez une chanson de six pence, une poche pleine de seigle / Qui est-ce que tu veux mourir pour leur culture?

Jovial stoners qui sont mortellement sérieux au sujet de leurs rimes, Meth et Red fument pour toujours tout en fulminant à toute personne qui ne respecte pas la culture. Ils ont maintenu ces prédilections et principes sur l’incroyable «Symphonie 2000» (un autre joint de Sermon) et «Part II», la suite plus commerciale de «How High» qui a enregistré la bande originale de leur film de comédie de stoner intitulé (bien sûr) How High. Mais «Da Rockwilder», le deuxième single de Blackout en 1999, leur premier album collaboratif, résume le mieux la puissance de leur exubérance et de leur synergie. Nommé d’après le producteur de la chanson (Rockwilder), “Da Rockwilder” trouve la paire “bustin ‘off ces pistolets” à n’importe qui “bitin” (Meth) et dépense “des prêts bancaires sur le cru” (rouge). C’est une chanson de club faite pour déclencher des bagarres de club. Alors que le club est réduit en décombres, ils chantent «La, la, la, la, la, la, la, laaaaa» et en déclenchent un autre.

Le Wu

(«Protect Ya Neck», «Honte sur un N-a», «Triumph», «Gravel Pit»)

Y a-t-il quelque chose de plus intimidant que de rapper après certains des paroliers les plus vénérés de l’histoire du rap? Comment rivaliser avec l’irrévérence farfelue d’ODB, les vers lisses et chargés d’argot de Raekwon, ou les citations librement associatives de Ghostface Killah? Chanson après chanson dans le célèbre catalogue de Wu-Tang, Method Man avait le couplet le plus mémorable. Sur le premier single du Clan, «Protect Ya Neck», il a montré la grâce rythmique qu’il a continuellement raffinée tout au long de sa carrière, flottant entre les tambours caverneux de RZA. À la fin de son couplet, il innove par effet sonore, en toussant au lieu de dire le mot «toux» pour compléter sa rime. Ses vers de Wu subvertissent constamment les attentes.

Le vers «Triumph» d’Insppectah Deck est largement considéré comme l’un des plus grands versets du canon de Wu et du rap en gros. Seul Method Man avait le culot de rapper dans l’ombre de Deck, et son couplet est sans doute aussi complexe. Il ouvre en devenant biblique: «Au fur et à mesure que le monde tourne, je me propage comme un germe / Bénis le globe de la peste, les hardis n’apprennent jamais.» Dans les lignes qui suivent, Method Man «transforme[s] dans le Ghost Rider »et« déchirer[s] à travers vos bidonvilles »avec les« Guns of Navarone ». Dans un verset, vous obtenez des allusions bibliques, comiques et cinématographiques. «Les philosophies de Socrate» sonne mieux, mais vous pouvez visualiser toutes les rimes de Meth.

Quand RZA a fait le balancement, James Bond-esque banger qui est «Gravel Pit», Method Man était le choix évident pour le couplet principal. Aucun autre membre ne s’est engagé comme lui. Il monte le rythme avec son athlétisme décontracté typique, faisant des références au manifeste du théoricien du complot Behold a Pale Horse son inoffensif avant de comparer les projets de Park Hill à Staten Island à la maison de Vincent Price sur Haunted Hill. Tout cela semble aussi fluide et accessible que tous les couplets de Meth, mais une partie de son éclat sur les morceaux de Wu (et partout ailleurs) était d’offrir des moments lumineux à ceux qui écoutaient attentivement.

Les apparitions des invités

(«The What», «Shadowboxin», «Whatcha Gonna Do?», «N 2 Gether Now»)

Il existe des articles de blog, des fils de discussion Reddit et des listes consacrées au classement et au catalogage des chansons auxquelles Method Man a invité. Entre 1994 et la fin de 1999 seulement, il a déchiré plus de 50 longs métrages invités et livré quelques-uns des vers les plus dévastateurs sur deux albums de Wu-Tang. Le premier assassin engagé de Wu-Tang, ses caractéristiques prestigieuses et durables ont attiré plus de fans dans le clan. Pourquoi tant de fonctionnalités? “Tout cela fait partie du fait de rester réel avec le rap game, parce que nous sommes tous une grande famille pour une cause commune et c’est de gagner de l’argent en créant des disques”, a-t-il déclaré à Rap Sheet en 1995. “Je ne plaisante qu’avec les vrais. haut et bas.”

Le respect était réciproque. Exemple concret: Method Man est le seul invité du premier album de Notorious BIG en 1994, Ready to Die. «The What» reste une masterclass de bar-pour-bar braggadocio, un défi à tous les concurrents de deux des plus grands de New York. Method Man invite l’opposition à monter sur le ring avec un «ninja noir de jais» qui emballe un six-shooter et se croit Roy Rogers. Par le deuxième couplet de Meth, il affecte la concurrence au niveau moléculaire («Je fais des étincelles et les cellules se réchauffent»). Écoutez une fois et vous ne pourrez jamais voir le nom de «Charles Dickens» sans penser au couplet de Meth.

Johnny Blaze a laissé son empreinte sur les chansons de Wu-Tang, mais son épée semblait encore plus tranchante lorsqu’il se battait avec moins de ses compagnons d’épée. “Shadowboxin ‘” de GZALiquid Swords est sans doute la meilleure apparition de Meth sur un projet solo de Wu. GZA ne ​​se relâche pas, mais il accorde à Meth deux versets au sien. RZA crée un rythme aussi inquiétant et sérieux que soul, un instrumental oscillant qui trouve Meth glissant au-dessus des tambours et offrant de nombreuses métaphores pour sa destruction lyrique: des cauchemars comme Wes Craven.

Le “N 2 Gether Now” produit par DJ Premier de Significant Other de Limp Bizkit est essentiellement un morceau de Wu-Tang sans le cachet de RZA. Premier fait sa meilleure interprétation des rythmes influencés par le kung-fu de RZA, et Fred Durst fait de son mieux pour remplacer un membre de Wu. La chanson réussit grâce à Method Man, qui va aussi fort que lui à chaque fois qu’il se dirige vers le micro: “Le mot dans la rue est / Ils ont mordu ma thèse.”

