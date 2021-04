Meilleures chansons de Muddy Waters: 20 titres essentiels

Pour beaucoup, il était le plus grand bluesman à avoir grogné dans le micro. Son autorité était absolue. Que son sourire facile et ironique croise son visage avonculaire, ou qu’il aboie des avertissements durs avec un sérieux mortel, il savait à quel point il était bon. Des groupes bien plus riches que lui ont volé sa musique, copié son style, se sont même nommés d’après ses chansons. Mais il est resté fier, fort et farouchement individuel… Nous parlons de Des eaux boueuses – qui d’autre? À sa mort, le 30 avril 1983, Muddy Waters avait vraiment changé le cours de la musique populaire, et les meilleures chansons de Muddy Waters sont une introduction essentielle au blues électrique et au proto-rock’n’roll.

Écoutez les 20 meilleures chansons de Muddy Waters sur Spotify.

Naissance de Muddy Waters

McKinley Morganfield est né le 4 avril 1913, 1914 ou 1915 dans le Mississippi (les pauvres noirs du sud des États-Unis ne respectaient souvent pas les règles d’enregistrement des naissances parce que la société ne se souciait pas de savoir s’ils vivaient ou mouraient). Sa mère est morte jeune et il a été élevé par sa grand-mère, qui était amusée par l’inclination de son petit-fils à se faufiler dans l’eau boueuse; elle a appelé le bambin Muddy. Il était fasciné par la musique et a commencé à jouer de la guitare et de l’harmonica à l’adolescence, se modelant sur Robert Johnson et Son House lorsqu’il chantait lors de fêtes. Le gamin est devenu bon, apprenant les astuces qu’il déploierait maintes et maintes fois dans les meilleures chansons de Muddy Waters.

Bien qu’il ne soit pas porté disparu, Muddy a été «retrouvé» à Stovall, Mississippi, par l’historien du blues et du folk Alan Lomax. Il a chanté 18 chansons dans le magnétophone de Lomax en 1941 et 1942; Lomax les a appelés des enregistrements sur le terrain, mais ils ont été faits juste là dans la cabane de Muddy. Muddy a été choqué quand il a réalisé à quel point il sonnait bien: il ne s’était jamais entendu chanter auparavant. En 1943, il a déménagé au nord de Chicago et a joué dans des clubs, mais la foule de la ville était si bruyante que Muddy a dû acheter une guitare électrique. Trois ans plus tard, les maisons de disques reniflaient et Muddy signa avec Aristocrat; deux ans plus tard, en 1948, il a frappé avec «Je ne peux pas être satisfait.»

Bien que toujours l’une des meilleures chansons de Muddy Waters, «hit» n’est peut-être pas tout à fait le bon mot. Dans l’Amérique d’après-guerre, les bluesmen n’avaient pas de «succès» pop. Ils avaient leur propre tableau (pour lequel, lire: «ghetto») dans lequel les «records de course» pouvaient concourir. Muddy a fait n ° 11 dans cette liste, une performance décente pour un inconnu sortant son premier single pour un nouveau label. «I Can’t Be Satisfied» était un excellent disque; il remue avec beaucoup de «l’accompagnement rythmique» (sic) promis par le label, bien que ce ne soit que Mud et sa guitare slide, plus la basse claquante d’Ernest «Big» Crawford. C’est un Muddy brut et inachevé, mais il a beaucoup de personnalité, vend la chanson et la voix est la sienne. Ce qui ressort le plus, c’est sa pure confiance: c’est un homme qui sait ce qu’il fait. Sur le flip est un autre point de repère: «J’ai envie de rentrer à la maison.» Il est facile de considérer cela comme une simple complainte personnelle, mais Muddy représentait une génération de sudistes noirs qui ont pris le train pour Chicago ou Detroit à la recherche d’une vie meilleure dans la ville mais qui aspiraient toujours aux voies du Sud. La chanson a donné un titre au premier livre du brillant critique Peter Guralnick sur la musique, Feel Like Going Home, publié en 1971.

Définir le blues de Chicago

Au début de 1950, le jeu de Muddy était encore plus serré. Il avait enregistré « Rollin ‘And Tumblin' » avec Baby Face Leroy pour le label Parkway en janvier, mettant en colère Aristocrat, qui a insisté pour qu’il le recoupe pour eux des semaines plus tard. La chanson date des années 1920, et tout le monde de Robert Johnson à Crème l’ont couvert; tandis que la version d’Elmore James était proche de la version de Muddy, Waters a mis le cachet définitif sur cette histoire palpitante d’alcool et de grosses chansons. Il a crié la chanson avec joie, bien que le regret se cache dans les paroles: « Je pourrais avoir une religion / Cette mauvaise vieille chose à la place. » C’est presque ridicule que son prochain single, son premier sur le nouveau label d’échecs (et le deuxième sur le label dans son ensemble), était un autre disque qui avait une longue vie après la mort: «Rollin ‘Stone» se classe parmi les meilleures chansons de Muddy Waters, en partie grâce à avoir inspiré un groupe peu connu du même nom. L’air est également connu sous le nom de «Catfish Blues» et a été l’une des premières chansons que Muddy a appris à jouer.

Muddy ne traînait pas à ramasser de la mousse: il avait atteint sa foulée maintenant et n’était certainement pas vert. À la fin de 1950, il a commencé une série de cinq succès consécutifs du Top 10 des charts R&B, dont le plus grand était « Appel longue distance, » qui le trouva en compagnie de la star de l’harmonica Little Walter (Muddy jouait de la guitare sur l’instrument le plus connu de Walter, «Juke»). Muddy était profondément un citadin maintenant, chantant des Cadillac et des téléphones, mais le pays en lui transparaissait dans la ligne « Une autre mule kickin ‘dans votre étal. »

Muddy a frappé une nouvelle séquence chaude en 1954, coupant un autre classique dans «Je suis votre Hoochie Coochie Man» écrit par Willie Dixon, qui s’est rapidement imposé comme auteur-compositeur en chef de Chess. La chanson a des racines anciennes: le mysticisme noir du Sud connu sous le nom de «hoodoo» apparaît lorsqu’un gitan livre une prophétie sur le contenu de la bosse de sa mère enceinte. «Hoochie coochie» était un terme sans ambiguïté sexuel: Mud était un amant, ne vous y trompez pas. Tout le monde de Jimi Hendrix à Jimmy Smith a depuis repris la chanson.

Les deux singles suivants de Mud étaient également des classiques du blues classés parmi les meilleures chansons de Muddy Waters: « Fais-moi juste l’amour » (mieux connu sous le nom de «Je veux juste te faire l’amour») et « Je suis prêt » étaient des déclarations courageuses de la libido masculine de la plume de Willie Dixon. Les deux ont déclenché des reprises à gogo, mais les premières des chansons de Muddy étaient définitives. À présent, il enregistrait avec un groupe aussi bon que Chicago pouvait rassembler, y compris Little Walter, le pianiste Otis Spann, Dixon à la basse, Jimmy Rogers à la guitare et Fred Below à la batterie. Ils ont joué dur, fort et serré. Lorsque Muddy a fait une tournée au Royaume-Uni en 1958, dans le moment original de «Judas», les fans ont été choqués de le voir se balancer avec une guitare électrique. Ce n’était pas du folk blues. Cela aurait peut-être commencé comme ça, mais il serait mort de faim à Chicago s’il avait joué dans les clubs avec une acoustique.

1955 a vu un autre classique boueux dans «Mannish Boy» une réponse à Bo Diddley«I’m A Man» et autant un bijou que son inspiration. Enfin, Muddy aurait une véritable entrée dans les charts pop à son nom – n ° 51 au Royaume-Uni (bien que malheureusement c’était en 1988, 33 ans après sa sortie). Bo Diddley n’a probablement pas dérangé le mépris spirituel de Muddy: il a pris un crédit d’écriture et des redevances d’édition.

En 1956, Mud est revenu au hoodoo avec «J’ai fait fonctionner mon Mojo», un morceau qui a inspiré les noms de groupes, de magazines et de quatre pour un centime aussi. Un incontournable de tout musicien de blues en herbe depuis, il est facile d’oublier que Muddy se moque d’une chanson enregistrée pour la première fois par Ann Cole.

« Tu m’as secoué » trouva le bluesman prenant le pas inhabituel de chanter des paroles écrites par Willie Dixon et JB Lenoir sur le disque de quelqu’un d’autre: l’instrumental «Blue Guitar» d’Earl Hooker. Sorti en 1962, la version de Muddy était associée à «Twist des eaux boueuses» ce dernier signe que Chess ne savait pas quoi faire de ses numéros de blues au début des années 60. Le disque n’a pas figuré, et la prochaine sortie de Muddy, le puissant « Tu as besoin d’amour, » un autre amendement à un instrumental d’Earl Hooker. Cependant, les deux ont eu une vie après la mort incroyable: « You Shook Me » a été couvert par le Jeff Beck Group et Led Zeppelin, et ce dernier a également couvert « You Need Love » (comme « Whole Lotta Love ») après que Small Faces ait fourni un plan avec leur enregistrement. Plus tard, la version de CCS de la chanson est devenue le thème le plus connu de l’émission de télévision britannique Top Of The Pops.

Influencer le boom du blues britannique

Le blues a connu un renouveau conduit par des groupes britanniques au milieu des années 60, et bien que tous contrôlent le nom de Muddy, il était peu probable qu’il soit crié par des adolescentes, comme Les pierres qui roulent ont été. Mais Muddy a fait de grands singles au milieu de la décennie: «Mon chien ne peut pas aboyer» était féroce, rapide et bascule; « Mettez-moi dans votre mise à l’écart » l’a trouvé dans un monde très moderne. Muddy était réservé dans les collèges et sur le circuit des festivals naissants, mais les méga ventes appréciées par les groupes ne jouant souvent que des versions édulcorées des meilleures chansons de Muddy Waters lui échappaient.

Chess a décidé que ce qui était une sauce pour l’oie était une sauce pour le bluesman, et en 1968, ils ont mis Muddy en studio avec le groupe de soul psychédélique Rotary Connection, l’as guitariste Phil Upchurch et les producteurs aventureux Charles Stepney et Marshall Chess. L’album qui en a résulté, Electric Mud, a poussé le son de Muddy au point de rupture mais, entendu aujourd’hui, sa salve d’ouverture, une version retravaillée de l’une des meilleures chansons de Muddy Waters, «Je veux juste te faire l’amour» est un morceau remarquable et puissant de blues-rock funky qui arrive là où il va en son temps. Dans une sorte de retour sur investissement étrange, Muddy a également pris les Stones ‘ « Passons la nuit ensemble » au milieu d’un lavage de psychédéliques crémeux. Malgré un panoramique critique, l’album s’est vendu à 150 000 exemplaires dans les six premières semaines de sa sortie. Muddy a fait d’autres excursions dans le rock contemporain avec After The Rain et Fathers And Sons, ce dernier soi-disant parce qu’il mettait en vedette la nouvelle génération de joueurs de blues, y compris le Paul Butterfield Blues Band. En 1972, les London Muddy Waters Sessions l’ont fait équipe avec Steve Winwood, Mitch Mitchell et Rory Gallagher, et a présenté «Key To The Highway», que Muddy avait coupé pour la première fois en 1958 avec Little Walter.

Le blues a eu un bébé et ils l’ont appelé rock’n’roll

En 1975, Chess a cessé de fonctionner comme une maison de disques et Muddy s’est retrouvé sans label. Deux ans plus tard, il signe avec Blue Sky et coupe Hard Again avec le producteur-guitariste Johnny Winter. Fan de longue date de l’homme plus âgé, qui avait été inspiré par les meilleures chansons de Muddy Waters, Winter a décidé qu’une poussée de goût était de mise et a fait un album simple et totalement Muddy Waters. La boue a prospéré dans cette situation, indiquant clairement d’où venait la musique qu’il entendait autour de lui « Les Blues ont eu un bébé et ils l’ont nommé Rock and Roll Pt 2. » Muddy était maintenant vénéré pour être lui-même, et jusqu’à son dernier album, King Bee en 1981, il était en pleine forme; ils l’avaient fait tourner et devenir psychédélique, mais, comme la piste de clôture l’a clairement montré, il y avait « Pas d’échappatoire au blues » pour Muddy Waters.

