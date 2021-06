Meilleures chansons de Ne-Yo : 20 essentiels du R&B

Vous ne pouvez pas discuter de musique R&B contemporaine sans Ne-Yo. Depuis le début de son illustre carrière, l’auteur-compositeur-interprète, producteur et interprète de l’Arkansas a offert aux auditeurs sa voix au beurre, ses mouvements de danse fluides et son lyrisme poétique concernant la vie et l’amour. Avec une multitude de hits du top 10, d’albums n ° 1 et de plaques de platine, Ne-Yo a prouvé ses capacités en tant que hitmaker qui repousse les limites du genre.

Inspiré par des artistes comme Michael Jackson, Donny Hathaway et Usher, Ne-Yo combine les aspects traditionnels du R&B avec une touche moderne. On peut penser que l’ego accompagnerait ses dons, mais l’arrogance sans vergogne et gentleman de Ne-Yo a toujours une humilité intégrée. Son dévouement à la musique, sa passion pour la performance et son amour de l’écriture de chansons font de lui une véritable tempête tranquille.

Écoutez l’édition du 15e anniversaire de Ne-Yo’s In My Own Words sur Apple Music et Spotify.

L’auteur-compositeur

Avant de devenir une sensation solo, Ne-Yo s’est fait un nom au milieu des années 2000 en tant qu’auteur-compositeur. Certaines des meilleures chansons de Ne-Yo de cette période se concentrent sur l’amour, le sexe et les relations. L’un de ses plus grands dons en tant qu’écrivain est sa capacité à créer des chansons mémorables et stimulantes pour les femmes, sans aucun doute le résultat d’avoir été élevé par une mère célibataire et d’autres membres féminins forts de la famille.

Mario – Laisse-moi t’aimer

Le single “Let Me Love You” de Mario en 2004 a mis Ne-Yo sur le radar en tant qu’auteur-compositeur R&B. La chanson veloutée produite par Scott Storch, qui a dépassé le Billboard Hot 100 en 2005, peut également avoir un son familier, car elle soulève doucement des éléments musicaux de “What’s Love Got To Do With It?” de Tina Turner.

Rihanna – Infidèle

Le deuxième single du deuxième album de Rih A Girl Like Me en 2006, “Unfaithful” est l’une des nombreuses collaborations entre Ne-Yo et l’équipe de production norvégienne Stargate. La chanson traite des sentiments de regret et de honte pour avoir trompé un partenaire, et présente une production sombre inspirée du groupe de rock Évanescence. Rihanna aurait tendu la main pour travailler avec Ne-Yo après le succès de “Let Me Love You” de Mario et était impatiente de travailler sur une ballade afin de montrer ses talents de chanteuse.

Beyoncé – Irremplaçable

Le single numéro un de Beyoncé “Irreplaceable” a connu plusieurs rebondissements avant de faire son entrée dans son catalogue. L’idée initiale de Ne-Yo était de faire du hit de 2006 un air country, cependant, la production et les ajustements lyriques en ont fait un incontournable de Queen Bey. Ne-Yo a également écrit le morceau d’un point de vue masculin, mais a reconnu plus tard qu’il serait plus stimulant pour une femme de chanter.

Jennifer Hudson – Coup de projecteur

Grâce à Ne-Yo, le premier single de Jennifer Hudson en 2008 montrait une facette différente de la lauréate d’un Oscar, dont le travail dans Dreamgirls était axé sur la théâtralité et les thèmes de l’autoréflexion. La ballade R&B à mi-tempo garde ses tuyaux d’arrêt intacts tout en restant accessible à l’auditeur moyen, alors qu’elle chante sur le fait de la coller à un mauvais partenaire. La chanson a valu à Hudson deux nominations aux Grammy.

Keri Hilson – Jolie fille rock

L’autonomisation des femmes et l’amour-propre sont quelques-uns des thèmes sur lesquels Ne-Yo s’est concentré pour la chanson de Keri Hilson en 2010, “Pretty Girl Rock”. Sur une production à la fois sucrée et impertinente qui présente un échantillon subtil de «Just The Two Of Us» de Bill Withers, Hilson répète des affirmations sur le fait d’être «belle» et «voler», espérant inculquer un sentiment de confiance en elle-même et à ses auditeurs.

Les tubes R&B

Après un essai raté de succès en solo, Ne-Yo a trouvé sa voie en 2006 avec son premier album, In My Own Words. Des années plus tard, il continue de sortir les chansons qui incitent à la réflexion et qui ont fait de lui une star, tout en s’adaptant à l’ambiance fraîche du R&B contemporain.

Tellement malade

Le deuxième single des débuts de Ne-Yo s’est avéré être un succès instantané, culminant à la première place du Billboard Hot 100 en 2005. Travaillant avec des collaborateurs de longue date de Stargate, “So Sick” a été écrit sur la première fois que Ne-Yo a connu un véritable chagrin. . À cause de cette douleur, il déteste les chansons d’amour, mais elles lui permettent de se remémorer sa relation passée.

amour sexy

Prenez “Sexy Love” comme contrepartie musicale plus positive de “So Sick”. Au lieu de paroles sur l’absence d’une ancienne flamme, cette fois-ci, Ne-Yo chante à quel point il aime son partenaire actuel, peignant des représentations vivantes de leur temps sous les draps. Le morceau a atteint la 7e place du Billboard Hot 100 et est certifié trois fois platine.

À cause de toi

La chanson titre de l’album 2007 de Ne-Yo (qui a culminé à la deuxième place du Billboard Hot 100) raconte l’histoire d’une femme enivrante qui occupe ses pensées quotidiennes. Ce qui distingue ce morceau, c’est la production. “Because Of You” a une influence disco indéniable, et comprend les sons d’un clavecin et d’une guitare pour faire ressortir le morceau.

Miss Indépendant

Le troisième album de Ne-Yo, acclamé par la critique, Year of the Gentleman en 2008, a sorti une multitude de chansons à succès, dont le top 10 des singles “Miss Independent”. La ballade mid-tempo sur l’amour d’une femme autonome échantillonne « Forget About Me » de Keesha et a remporté deux Grammy Awards Ne-Yo (Meilleure chanson R&B et Meilleure performance vocale R&B masculine).

Furieux

Cette année du gentleman porte un message important sur les relations de toutes sortes : se battre – au lieu d’écouter – ne fait que créer plus de chaos. La chanson produite par Stargate, qui comprend un piano et une basse lourds, trouve Ne-Yo expliquant à son partenaire que même s’ils ne sont pas parfaits, il espère que leurs problèmes seront réglés avant de se coucher.

Les Collaborations

L’approche du travail de Ne-Yo repose sur la collaboration, déclarant dans une interview que certaines liaisons « fonctionnent tout simplement ». Plusieurs de ses paires sonores ont été en dehors du domaine R&B, mais ses talents de chanteur et ses talents d’auteur de chansons restent intacts où qu’il se trouve.

Je déteste que je t’aime

En 2007, “Hate That I Love You” voit Ne-Yo retrouver sa collaboratrice de A Girl Like Me Rihanna. Tout au long de la piste, les deux lignes échangent sur le fait d’être désespérément amoureux et leurs voix se complètent magnifiquement tout en racontant leur histoire. La chanson qui a vendu le disque de platine est l’un des 10 plus anciens succès de Rihanna ; il a culminé à la 7e place du Hot 100 et a figuré dans le top 10 du classement pendant 26 semaines.

Vous assommer

Parfois, un bon amour peut devenir aigre, et “Knock You Down” – la collaboration de Ne-Yo en 2009 avec Keri Hilson et le rappeur Kanye West – le prouve magnifiquement. La chanson nominée aux Grammys et disque de platine associe magistralement le R&B contemporain au style hip-hop, et le couplet remarquable de Ne-Yo met en valeur à la fois ses envies vocales et ses talents de narrateur. (« J’étais le commandant en chef de mon proxénète qui volait haut », chantonne-t-il, « jusqu’à ce que je rencontre ce joli petit missile qui m’a tiré dans le ciel. »)

Bust It Baby Pt. 2

Le rappeur Plies a fait son Janet Jackson-sampling chanson “Bust It Baby” le premier single de Definition of Real, en 2008. C’était “Part 2” avec Ne-Yo, cependant, qui s’est avéré être la version avec la résistance, car il combine sa voix de chant tendre avec Les vers rap granuleux et percutants de Plies. La deuxième édition a culminé à la 7e place du Billboard Hot 100 et à la 2e place du classement R&B/Hip-Hop.

Donne moi tout

“Give Me Everything” est un banger de club produit par Afrojack qui figurait sur l’album 2011 de Pitbull, Planet Pit. Non seulement la chanson a atteint la première place des charts, mais elle est certifiée six fois platine et est l’un des singles numériques les plus vendus de tous les temps, avec 11,2 millions d’exemplaires numériques vendus. « Give Me Everything » est également un produit de l’époque, faisant référence à tout, d’une Lindsay Lohan « enfermée » à la prise de photos à Times Square avec des appareils photo Kodak (vous vous souvenez quand ?).

Le temps de nos vies

Un autre lien populaire entre Ne-Yo et Pitbull, “Time Of Our Lives” est présenté sur l’album Globalization de Pit et Ne-Yo’s Non-Fiction (tous deux de 2014). Le duo chante et rappe sur le fait de vivre dans l’instant et de ne pas se soucier de ce que demain apportera. Ils ont fait équipe avec les producteurs Dr. Luke et Cirkut, qui ont créé le son electropop-heavy du top 10.

Les chansons électroniques de Ne-Yo

Alors que l’électropop commençait à se réchauffer à la fin des années 2000 et au début des années 2010, Ne-Yo s’est réintroduit en tant que hitmaker à indice d’octane élevé. Il a travaillé en étroite collaboration avec des artistes et des DJ pour sortir des chansons avec une énergie ardente.

Plus proche

Un hit du top 10 de l’année du gentleman nominé aux Grammy de Ne-Yo, “Closer” est fortement inspiré par une visite à Londres, qui lui a prouvé l’impact des sons house et techno des clubs. Pour accompagner les paroles de ses expériences avec une femme magnétique mais énigmatique, Ne-Yo et Stargate proposent une production « enfumée, plutôt sombre et mystérieuse ».

Allumez toutes les lumières

Ne-Yo a rejoint T-Pain sur son album Revolver en 2012 pour “Turn All The Lights On”. Le duo a travaillé avec le Dr Luke et Cirkut pour produire et co-écrire la chanson, qui parle d’aller dur dans le club, de faire la fête et de célébrer pour l’enfer. T-Pain et Ne-Yo ont un lien de frère, le rappeur affirmant que le chanteur “est resté en bas” et l’a soutenu pendant une période de dépression.

Laisse-moi t’aimer (jusqu’à ce que tu apprennes à t’aimer)

La chanson “Let Me Love You” produite par Afrojack (à ne pas confondre avec la chanson en tête des charts que Ne-Yo a écrite pour Mario) a culminé à la 6e place du Billboard Hot 100 en 2012. La chanson est co-écrite par la chanteuse australienne. -auteur-compositeur Sia, et décrit un amour qui va plus loin que la simple romance. Comme le titre l’indique, Ne-Yo veut aider son partenaire à établir non seulement une meilleure relation avec lui, mais aussi celle qu’elle entretient avec elle-même.

Allons-y

Le DJ et producteur Calvin Harris s’est associé à Ne-Yo en 2012 pour leur collaboration certifiée “Let’s Go”. Un single du top 20, la chanson à indice d’octane élevé est de la musique hype, pure et simple, avec des paroles sur la poursuite de vos objectifs. Il n’est donc pas surprenant que “Let’s Go” ait été utilisé dans une campagne Pepsi en 2012 et que Ne-Yo l’ait interprété lors de son set au match des étoiles de la NBA 2013.

Jouer dur

« Play Hard », une collaboration de 2013 entre Ne-Yo, David Guetta et Akon porte sur l’équilibre entre le travail et le jeu. La chanson électro-house a été un énorme succès dans le palmarès Dance Club Songs de Billboard, où elle a culminé au n ° 2. Elle échantillonne fortement le morceau de 1999 de la musicienne néerlandaise Alice Deejay “Better Off Alone” et le remix de la chanteuse-compositrice italienne Noemi Rêves.”

