Meilleures chansons de Noël de Motown : une liste de lecture saisonnière essentielle

Noël est un moment pour s’amuser – et quoi de plus festif que de danser sur un classique tel que « Frosty The Snowman », livré à la Motown ? Dans le cadre de la playlist de Noël Motown pleine de magie des fêtes de Motown, Jackson 5 livre une version scintillante de la chanson qui a le groove indubitable du cool classique de Motor City – comme, en effet, toutes les meilleures chansons de Noël de Motown.

Écoutez les meilleures chansons de Noël de Motown sur Spotify et faites défiler vers le bas pour nos dix meilleures chansons de Noël de Motown.

Jackson 5 : Frosty le bonhomme de neige

« Frosty The Snowman », écrit par Jack Rollins et Steve Nelson, a commencé comme une chanson country et a été un succès pour Gene Autry en 1950. Mais sous la direction d’arrangeurs basés à Detroit, il est devenu un classique de la Motown pour Jackson 5 en 1970 , avec un enfant de 12 ans Michael Jackson capturant l’esprit exaltant de Noël avec un morceau de leur album festif le plus vendu cette année-là.

Les tentations : Rudolph, le renne au nez rouge

1970 a été une bonne année pour les albums de vacances de la Motown, et les tentations Christmas Card a produit un certain nombre de succès, y compris leur splendide version d’une autre chanson reprise à l’origine par Gene Autry, « Rudolph, The Red-Nosed Reindeer ». Eddie Kendricks, connu pour sa voix de fausset distinctive, a pris la voix principale, soutenu en douceur par Paul Williams, Dennis Edwards, Otis Williams et Melvin Franklin.

Stevie Wonder : Ce que Noël signifie pour moi

Dans « What Christmas Means to Me », les cloches sonnent sans cesse mais sinon c’est du pur Tamla, avec un adolescent Stevie Wonder chanter glorieusement sur une mélodie entraînante avant de livrer un harmonica angélique sur une chanson co-écrite par Anna Gaye (la sœur de Berry Gordy, et première épouse de Marvin Gaye).

Lionel Ritchie : Joie au monde

Lionel Richie a vendu plus de 100 millions de disques en 50 ans de carrière, et c’est tout naturellement pour lui d’enregistrer un album festif. Sounds Of The Season, enregistré pendant l’Avent en 2004, contient une jolie version de « Joy To The World », un chant de Noël écrit par l’écrivain anglais Isaac Watts et publié pour la première fois en 1719.

Diana Ross : ce Noël

Le pianiste et chanteur Don Hathaway n’avait que 33 ans lorsqu’il est décédé. Il a laissé derrière lui un héritage de chansons fantastiques, dont « The Ghetto » et « I Love You More Than You’ll Ever Know ». Quand il était d’humeur optimiste en 1970, il a écrit la chanson festive « This Christmas », qui est devenue un classique saisonnier moderne. Diana Ross enregistré une belle version en 1974.

Les Suprêmes : Cloches d’Argent

« Silver Bells » était depuis longtemps un favori américain à l’époque Les Suprêmes a enregistré la chanson pour leur album Merry Christmas de 1965, qui a été enregistré au légendaire Hitsville USA Studio, le nom sous lequel le siège social de Motown était connu. « Silver Bells », écrit par Jay Livingston et Ray Evans, avait été chanté par Bing Crosby et Bob Hope dans le passé, mais The Supremes ajoutent leur propre groove super Motown.

Quatre sommets : loin dans une crèche

Abdul « Duke » Fakir, chanteur et membre fondateur de Quatre hauts, a créé ses propres arrangements somptueux pour la version 1995 du groupe du classique de Noël « Away In A Manger ». La chanson figurait sur l’album Christmas Here With You, qui comprenait des saxophones, un bugle, un cor français et de nombreuses cordes – et quelques voix d’Aretha Franklin.

Marvin Gaye : Flocons de neige violets

Marvin Gaye a repris sa chanson « Pretty Little Baby » et l’a retravaillée en 1973 en une chanson saisonnière intitulée « Purple Snowflakes », qui a une sensation psychédélique. La chanson envoûtante mais magique de Gaye décrit comment quelque chose d’aussi simple que regarder la neige tomber peut avoir un effet positif sur la vie. L’une des meilleures chansons de Noël de Motown, c’est aussi l’une des chansons les plus inhabituelles du maestro qui nous a donné « What’s Going On ».

Kim Weston : Je vous souhaite un joyeux Noël

Sans un pudding aux figues en vue, le joyau Motown de Kim Weston de 1962 n’a aucun rapport avec la chanson traditionnelle « We Wish You A Merry Christmas ». Weston – connue pour le duo à succès « It Takes Two » avec Marvin Gaye – a enregistré son classique festif alors qu’elle n’avait que 22 ans et qu’elle venait de signer chez Motown. Il a été écrit et produit par Mickey Stevenson, le directeur A&R de la société.

Boyz II Men : Laisse tomber la neige

Motown a frappé les charts avec une version moderne d’une chanson de Noël en 1993 quand Boyz II Hommes s’est associé au chanteur de R&B Brian McKnight pour enregistrer une version de « Let It Snow ». L’une des meilleures chansons de Noël de Motown de ces dernières décennies, la chanson était le seul single de leur album de vacances, Christmas Interpretations, et a atteint le Top 50 des charts Billboard.

Vous cherchez plus? Découvrez les meilleures chansons de Noël de tous les temps.