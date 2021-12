Meilleures chansons de Noël espagnoles : une liste de lecture essentielle de Navidad

Une période vraiment musicale de l’année, il est difficile pour de nombreux Latinos de se souvenir d’un Noël où Raphaël, Juan Gabriel ou Juanes n’étaient pas entremêlés avec Frank Sinatra, Grégory Porter, ou Bing Crosby. Bien qu’imprégné d’une tradition religieuse où les amis, la famille et même des étrangers se réunissent en chantant pour se réjouir de la saison de Noël, Navidad est l’occasion de danser et de chanter sur toutes sortes de musique jusqu’aux petites heures du matin. Les meilleures chansons de Noël espagnoles se démarquent de leurs homologues anglophones plus connus, comme le montre la liste de lecture Navidad.

Écoutez les meilleures chansons de Noël espagnoles sur Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre liste des meilleures chansons de Noël espagnoles.

Raphaël : Navidad, Navidad

Mieux décrit comme l’espagnol Tony Bennet, l’acteur-chanteur Raphael est un pilier de la musique latine. Sa version swing de « Jingle Bells » est destinée à mettre tout le monde dans l’ambiance de la saison, même si vous ne parlez que l’espagnol un poquito.

Paty Cantú : Père Noël, Te Espero A Las 10

Il ne fait aucun doute que vous reconnaîtrez instantanément ce classique de Noël rendu célèbre à l’origine par Eartha Kitt. Avec des paroles adaptées aux hispanophones, Paty Cantú de Guadalajara (et la moitié du duo pop mexicain Lu) modernise le classique des années 50 pour aujourd’hui.

Juan Gabriel : 24 décembre

Alors qu’une grande partie du monde anglo sait peu de choses sur la plus grande exportation pop mexicaine de tous les temps, le regretté Juan Gabriel n’est pas seulement célébré pour ses contributions en tant qu’auteur-compositeur et compositeur prolifique en Amérique latine, mais il est également connu pour avoir enregistré l’un des meilleures chansons de Noël espagnoles de tous les temps, « 24 De Diciembre ». Un classique moderne, il vous fera penser qu’il est cinq heures quelque part, tout en sirotant des margaritas sur la playa cette saison.

Sebastián Yatra : Te Regalo

La star colombienne et vedette de l’évasion, Sebastián Yatra, a sorti ce single, dont le titre se traduit par « I Gift You », en 2016. Nominée aux Latin Grammys en 2017 et 2018, la chanson pop entraînante de Yatra est susceptible de devenir la réponse de l’Amérique latine à Justin Bieber‘s ‘gui’ dans les années à venir.

Celia Cruz et La Sonora Matancera : Capricho Navideño

Originaire de La Havane, à Cuba, Celia Cruz a initialement enregistré cette chanson tropicale cantabile pour Navidad avec La Sonora Matancera, un groupe musical afro-cubain qui a transporté Cuba de l’essor du tourisme cubain dans les années 20 à la révolution cubaine des années 60. La décision du groupe de quitter Cuba pendant cette période tumultueuse a cédé la place à leur plus grand succès avec Cruz, l’aidant à revendiquer plus tard son trône en tant que reine de la salsa.

Andrea Bocelli : Noche De Paz

L’universellement adoré, multilingue Andrea Bocelli rend souvent sa musique accessible à l’Amérique latine, et ses versions en espagnol des classiques de Noël sont parmi les meilleures chansons de Noël espagnoles. Il n’y a pas de chanson plus appropriée pour ceux qui célèbrent Navidad que cette version de ‘Silent Night’, rappelant davantage à beaucoup d’Amérique latine la raison de la saison.

Juanes : El Burrito De Belén

Une chanson de Noël pour enfants très populaire du Venezuela, « Le petit âne de Bethléem » raconte le voyage d’un petit garçon pour voir Jésus dans la crèche. Déjà une chanson amusante à chanter, Juanes la rend encore plus agréable pour Navidad.

Ariel Ramirez, Los Fronterizos, Jesús Gabriel Segade : Gloria (Carnavarlito-Yaravi)

Quiconque a passé du temps à une Misa De Gallo, ou une messe de minuit en espagnol, a entendu « La Misa Criolla » plusieurs fois. Pour ne pas être trompé par son début et sa fin rapides, la longue progression d’accords soulignant une prière est une alternative bienvenue à de nombreux hymnes traditionnels célébrés année après année dans le monde anglo.

Mijares : Adeste Fideles

Que vous parliez espagnol ou non, cette version synthétisée de l’hymne de Noël traditionnel des années 80 canalise une époque où les cheveux longs et les épaulettes encore plus grosses étaient à la mode. Fait amusant : la popularité de Mijares s’est étendue bien au-delà de l’Amérique latine. En 2000, il est sélectionné pour interpréter trois chansons de Elton John en espagnol pour le film El Dorado. Il a également été sollicité par Disney pour interpréter la bande originale en espagnol d’Oliver & Company.

Gwen Stefani : Feliz Navidad

Il n’y a pas de chanson plus synonyme de Navidad que, eh bien, « Feliz Navidad ». D’abord popularisé par José Feliciano dans les années 70, Gwen StefaniLa mise à jour 2018 de l’emblématique chanson pop de Noël est là pour vous apporter un « prosper año y Felicidad » en anglais et en espagnol.

