Peggy Lee était un personnage de scène sophistiqué créé par la fille d’un humble agent de gare de Jamestown, dans le Dakota du Nord, dont le vrai nom était Norma Deloris Egstrom. Elle est devenue célèbre au plus fort de la grand groupe ère, faisant son apprentissage avec le «King Of Swing», Benny Goodman, avant de s’imposer comme l’une des chanteuses prééminentes de l’après-guerre. Réalisant que la polyvalence pouvait aider à maintenir l’intérêt du public pour elle, elle a parcouru de nombreux chemins musicaux différents, du jazz, du blues et du swing au latin, à la pop, à la soul et même, dans ses dernières années, au soft rock. Les meilleures chansons de Peggy Lee révèlent à quel point elle était une chanteuse polyvalente.

Une bombe blonde qui cultivait une aura de mystique, Lee avait la chance d’avoir un style vocal laconique, ne perdant jamais une note et évitant les embellissements inutiles. Ou, comme son ancien arrangeur, Artie Butler, l’a dit un jour à cet écrivain : « Elle pouvait changer les molécules de l’oxygène autour d’elle parce qu’elle maîtrisait l’art de la simplicité. Ce n’était pas qu’elle avait la meilleure voix, mais c’était une styliste de chanson unique. Vous venez d’entendre deux notes et vous saviez que c’était elle. Pour célébrer son talent singulier, voici un compte à rebours des 20 meilleures chansons de Peggy Lee.

Meilleures chansons de Peggy Lee: 20 titres essentiels pour vous donner de la fièvre 20: Light Of Love (1958)

À la suite de “Fièvre”, Capitol a sorti cette curio contrastée hors album : un court, joyeux applaudissement gospel-numéro de style avec un chœur chantant et chantant. Stylistiquement, cela semblait être l’antithèse même de son smash précédent. Malgré cela, “Light Of Love” était un single à succès et a atteint la 63e place des charts pop américains.

19: Passe-moi par (1965)

Ceci, la chanson titre écrite par Cy Coleman/Carolyn Leigh du deuxième album de Lee Capitol de 1965, provenait à l’origine de la bande originale de la comédie dramatique de Cary Grant Father Goose, sortie un an plus tôt. Des roulements de tambour de style militaire propulsent cette mélodie enjouée, qui se transforme en rythmes swing jazzy syncopés dans le dernier couplet. Il est entré directement dans les charts US Adult Contemporary, plafonnant au n ° 20.

18 : Chérie (1958)

Avec son arrangement dépouillé de basse et de batterie, le sinueux « Sweetheart » était très similaire dans son style, son humeur et son tempo au hit de Lee « Fever », sorti plus tôt la même année. L’auteur-compositeur-interprète R&B Winfield Scott, qui a écrit Elvis Presley‘s “Return To Sender”, a écrit la chanson.

17: Sugar (Ce bébé de sucre du mien) (1955)

Lee a montré qu’elle pouvait aussi bien jouer que chanter via son rôle dans le film Pete Kelly’s Blues, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle. Tiré de la bande originale, ce balancement en douceur Billie vacances-esque song était un réenregistrement d’un morceau que Lee avait coupé dans la décennie précédente.

16 : Je vais pêcher (1960)

Peggy Lee a fait preuve d’une grande ingéniosité en écrivant des paroles pour Duc EllingtonThème titre de la bande originale du film d’Otto Preminger de 1959 Anatomy Of A Murder. Un numéro de big band entraînant rendu en 6/8, la mélodie passe par plusieurs changements de tonalité ascendants – que Lee navigue avec aplomb – puis s’atténue progressivement, s’arrêtant soudainement.

15 : Mon homme (1959)

“My Man” était la version blues de Lee d’une chanson de cabaret français des années 20 (“Mon Homme”), qui figurait sur son album Capitol I Like Men! Sa voix, impertinente et séduisante, est soutenue par un arrangement minimaliste caractérisé par des tambours proéminents, des coups de piano tintants et des éclats de trompette en sourdine. La chanson a atteint la 81e place dans les charts pop américains.

14 : Caramba ! C’est La Samba (1948)

Après le succès phénoménal de «Mañana (Is Soon Enough For Me)», Lee, alors âgée de 28 ans, a pris son inspiration musicale du Brésil pour cette aventure colorée qui fait trembler la hanche qui met en vedette une flûte gazouillante et des bois gazouillés qui se faufilent derrière sa voix assurée et douce. Le mari de Lee, le guitariste Dave Barbour, montre également ses prouesses avec un solo aux doigts agiles. Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que “Mañana”, il s’est hissé au 13e rang des charts américains.

13: Alléluia, je l’aime tellement (1959)

Comme l’illustrent « Fever » et « I’m A Woman », Lee avait un penchant pour prendre des chansons R&B et les refaire à son image. Elle a recommencé avec ça Ray Charles hit, qui a d’abord été considéré comme controversé pour son mariage entre la musique gospel et le blues. Lee, cependant, lui a donné une acceptabilité grand public avec un arrangement de big band swing et, parfois, élégant. Il a atteint la 77e place aux États-Unis et est apparu plus tard sur la compilation de Lee en 1960, All Aglow Again!

12 : D’accord, d’accord, tu gagnes (1959)

Une chanson associée à Base de comptage, à l’époque où le chanteur à la voix de stentor Joe Williams dirigeait son groupe, Lee a transformé cet air impétueux et cuivré de Mayme Watts et Sid Wyche en un groove jazz-blues subtilement swing et a atteint les charts américains, où le record a culminé à la 68e place. . La chanson est apparue sur l’album Capitol arrangé par Jack Marshall de Lee, Things Are Swingin’.

11: Ne fume pas au lit (1948)

Bien que Lee ait marqué plusieurs hits dans les charts lors de son premier passage chez Capitol Records à la fin des années 40, elle n’était pas opposée à donner à ses fans quelque chose de différent de temps en temps. Enregistré en tandem avec Dave Barbour et son orchestre, “Don’t Smoke In Bed”, écrit par Willard Robison, est une ballade de rupture classique dans laquelle Lee incarne de manière convaincante une femme blasée quittant son mari. Son message a dû toucher une corde sensible auprès du public américain alors que le record s’est hissé au 22e rang des charts nationaux.

10: Les gens qui vivent sur la colline (1957)

Il y a quelque chose d’incroyablement nostalgique et poignant dans cette ballade imprégnée de cordes que Lee a enregistrée pour l’album The Man I Love, dirigé par Frank Sinatra. Un hymne au bonheur domestique, écrit 20 ans plus tôt par Oscar Hammerstein et Jerome Kern, la chanson met en évidence la sensibilité discrète du chanteur et est encadrée par un magnifique arrangement de Nelson Riddle.

9 : Johnny Guitar (1954)

Lee a écrit les paroles de cette ballade obsédante aux teintes espagnoles composée par Victor Young, qui était la chanson titre du film western emblématique réalisé par Nicholas Ray avec Joan Crawford. Bien que la chanson n’ait pas été classée lors de sa sortie en single sur le label Brunswick, elle est maintenant considérée comme l’une des performances emblématiques de Lee.

8 : Grand dépensier (1966)

Lee est revenu à un rôle familier – la séductrice taquine – pour cette chanson provocante et légèrement campagnarde tirée de la comédie musicale à succès de Broadway Sweet Charity. À l’origine un numéro de choeur, Lee le transforme en un véhicule solo convaincant mettant en lumière sa sexualité fumante. Sorti en single, “Big Spender” a atteint la 9e place des charts US Adult Contemporary.

7: C’est un clochard (1955)

L’une des chansons clés du film romantique d’animation canine de Walt Disney, Lady And The Tramp, « He’s A Tramp » est un autre exemple brillant du talent de Lee en tant qu’artisan. Son co-auteur dans ce cas était le producteur et leader du big band Sonny Burke, et ensemble ils ont également écrit “La La Lu” et “The Siamese Cat Song” pour le même film.

6 : Je suis une femme (1963)

Comme pour “Fever”, Lee n’était pas la première chanteuse à enregistrer “I’m A Woman” écrit par Leiber & Stoller (il avait été initialement coupé un an plus tôt par Christine Kittrell), mais elle se l’est rapidement approprié et l’a mise tampon indélébile dessus. La chanson est un hymne d’autonomisation pré-féministe percutant pour les femmes, livré dans un style blues terreux.

5: Mañana (C’est bientôt assez pour moi) (1948)

Peggy Lee a marqué son premier numéro 1 avec cette extravagance latine contagieuse axée sur les percussions, co-écrite avec Dave Barbour. Reflétant le flirt de l’Amérique de la fin des années 40 avec la musique d’autres cultures, le morceau a passé neuf semaines au sommet des charts pop américains et son succès a incité Lee à enregistrer d’autres numéros exotiques. Le morceau a passé neuf semaines au sommet des charts pop américains, et son succès a incité Lee à enregistrer d’autres numéros exotiques.

4: C’est une bonne journée (1946)

Lee est finalement allé en solo après avoir quitté le groupe Benny Goodman en 1943. Cette chanson était son sixième single pour Capitol et son quatrième écrit avec son premier mari, le guitariste Dave Barbour (qui contribue un habile solo). Contrairement à la plupart des chanteurs de jazz et de pop de cette époque, Lee a abandonné le son populaire mais en déclin du big band, optant pour un petit combo plus tendance comprenant une section rythmique et quelques anches. Le record balançait toujours, cependant, et a atteint n ° 16 dans les charts américains. Il reste l’une des chansons les plus durables du chanteur.

3: Café noir (1953)

La chanson-titre classique de l’un des plus grands albums de Lee est sans doute l’une des meilleures chansons de torche jamais enregistrées. La chanson très reprise a été un premier succès pour la chanteuse de jazz Sarah Vaughan, mais la version lente et sensuelle de Lee – suintant le sexe, avec des niveaux toxiques de caféine et de nicotine – est mémorable pour son ambiance nocturne presque décadente. Les lignes de trompette bluesy obligato de Pete Candoli complètent à merveille la voix langoureuse de Lee.

2: C’est tout ce qu’il y a (1969)

Lee a remporté un Grammy pour cela, l’un des singles les plus inhabituels à avoir jamais atteint le Top 20 américain. Écrit et produit par les célèbres hitmakers de l’ère rock’n’roll Jerry Leiber et Mike Stoller, il canalise stylistiquement Kurt Weil et l’esprit du Scène de cabaret berlinois des années 20. Outre le refrain insouciant et festif (« Sortons de l’alcool et amusons-nous »), Lee parle à travers la chanson plutôt qu’il ne chante, rappelant les absurdités et les déceptions de la vie avec un sens de l’humour mordant et ironique.

1 : Fièvre (1958)

En tête de notre sélection des meilleures chansons de Peggy Lee se trouve ce numéro contagieux, qui est devenu la chanson signature de la chanteuse et l’a capturée en mode séductrice à part entière. Ce fut un premier succès pour son co-auteur, le chanteur de R&B Little Willie John, en 1956, mais, deux ans plus tard, Lee y a apporté sa touche distinctive. Ce qui rend sa version sensationnelle, c’est son arrangement minimaliste frappant : rien de plus que la voix, les claquements de doigts, la basse et la batterie. Une autre touche d’originalité était que Lee écrivait de nouvelles paroles qui faisaient référence à des amants condamnés : à savoir, Roméo et Juliette de Shakespeare, et, d’après les annales de l’histoire des États-Unis, Captain Smith et Pocahontas. Les efforts de Lee lui ont valu une nomination aux Grammy, sont devenus un hit pop du Top 10 aux États-Unis et ont fait encore mieux au Royaume-Uni, où il a culminé à la cinquième place. Si une chanson incarne Peggy Lee, c’est “Fièvre. ”

