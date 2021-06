Meilleures chansons de Pusha T : les essentiels du hip-hop

“Vous n’avez jamais entendu d’ambiance hardcore sortir de Virginie”, a déclaré Pusha T à Vibe en 1999, vantant le toujours inédit Exclusive Audio Footage, le premier album de son duo de rap Clipse. « Et c’est ce que nous représentons – le point de vue brut de Virginia sur la rue. Ni plus ni moins.”

Au cours de sa carrière de plusieurs décennies, la position de Pusha T est restée en grande partie inchangée. Après qu’Elektra ait abandonné Clipse, lui et son frère Malice (maintenant No Malice) ont apporté leur “perspective brute de la rue” à Star Trak, l’empreinte alors naissante des Neptunes sur Arista. Ils ont écrit des rimes sérieuses et sardoniques sur le passé de drogue de leur famille (grand-mère a également servi) sur une foule de rythmes progressifs de Pharrell et Chad Hugo. La combinaison de la production des Neptunes et des histoires de cuisine des frères avec les unités déplacées d’Arm & Hammer. Lord Willin’, leur premier Star Trak, a remporté l’or et le premier single, “Grindin'”, est devenu un classique de la rue instantanément. Dans le sillage de Lord Willin’, le duo a sorti certains de ses meilleurs morceaux sur la série de mixtape inoubliable We Got It 4 Cheap. Hell Hath No Fury et le dernier album du groupe, Til the Casket Drops, étaient cependant de moins en moins puissants. À l’aube des années 2010, il était clair qu’ils avaient étendu leur partenariat créatif aussi loin que possible.

Après le clip, Pusha T a prospéré. Le président de Kanye WestGOOD Music label depuis 2015, il a passé les années avant de se hisser au sommet des panthéons du rap commercial et dope, racontant ses années de formation en faisant bouger le poids avec un mélange captivant de confiance, d’esprit et d’agressivité. Toujours l’ex-arnaqueur fanfaron, chaque vers affirme qu’il n’a pas besoin de fabriquer son passé. Sur des albums ultérieurs comme DAYTONA, Pusha est devenu tout aussi habile à tirer parti des fruits de son travail, acquis financièrement, en peignant des images de la vie vécue dans des villas et des yachts coûteux. Cela dit, les moments où il offre aux auditeurs autre chose que la menace d’une poignée de pistolet et un ricanement pompeux sont particulièrement puissants. Qu’il porte les armes ou dévoile son âme, les critiques ont applaudi chaque sortie de Pusha plus fort que la précédente. Peu de rappeurs ont sa longévité et sa révérence critique soutenue. Il ne fait aucun doute que Pusha est l’un des plus grands rappeurs à avoir jamais vu le jour en Virginie.

Écoutez les meilleures chansons de Pusha T sur Apple Music ou Spotify.

Les années clips

(Grindin’, Virginie, Qu’est-il arrivé à ce garçon, M. Me Too, Demande populaire (Popeyes))

Clipse avait une alchimie qui ne s’expliquait que par leur fraternité. Produits du même ménage qui transportaient le même produit, Malice et Pusha T partageaient beaucoup de points communs. Mais ils évitent de devenir une seule voix, transposant la dynamique de leur relation à l’enregistrement. Malice était l’aîné endurci et ratatiné, tandis que Pusha jouait l’arriviste impétueux et arrogant.

“Grindin'” était l’introduction du duo aux masses et restera à jamais leur morceau déterminant. La combinaison de la mélodie espacée et du rythme crânien vous a emmené dans le bloc et le cosmos. Pusha était le pilote parfait, traçant la voie à suivre pour l’ensemble de son catalogue en renversant des doubles sens sur le poids mieux que quiconque dans le jeu, son frère inclus: “Je suis le, quartier pusha / Appelez-moi Subwoofer, parce que je pompe la base comme ça, Jack. Lord Willin’ a de nombreuses autres excellentes chansons, y compris l’hymne de sa ville natale « Virginia », où les frères affirment que le poids en mouvement était pratiquement leur seul choix professionnel : « I’m from Virginia, where is not shit to do but cook/Pack it montez, vendez-le au triple prix, foutez les livres. ”

Le duo a également bien travaillé avec d’autres rappeurs. “What Happened to that Boy” et “Popular Demand (Popeye’s)” présentent certaines des écritures les plus fortes de la paire, Push en particulier. Sur le premier, il interprète un homicide à la manière d’un poète imagiste, comparant le sang sur la chemise de la victime à la couleur de sa « Porsche sang de bœuf » et le sang sur les bottes de la victime aux jantes assorties de sa voiture. Aux côtés de Cam’ron sur “Popular Demand”, il écrit l’une de ses meilleures comparaisons: “Les dum-dums à pointe creuse mangent de la chair comme des piranhas.” C’est dommage que nous n’ayons jamais eu plus de chansons avec Cam’ron et Push, car Cam semblait le pousser dans un endroit différent, mais non moins fascinant.

se

Roi Pousser

(Trouble sur mon esprit, Chiffres sur les planches, Nostalgie, Intouchable, Trafiquants de drogue anonymes)

Pusha a toujours évité le revivalisme des années 90, embrassant une production stimulante, idiosyncratique et moderne avant le boom-bap par cœur. Le “Numbers on the Boards” (Mon nom est mon nom) produit par Don Cannon et Kanye West sonne comme si quelqu’un avait transformé une machine Rube Goldberg en un rythme lourd bas de gamme, le ping et le pong métallique comme une boule métallique roulant sur un bidule. Pusha utilise cette toile de fond pour livrer plusieurs lignes mémorables, y compris celle où il explique comment discuter de vos activités criminelles peut conduire à un mythe gonflé et finalement accablant : il revient nous hanter.

Produit par Millibeatz et Timbaland, “Untouchable” a des synthés étranges et des basses et des caisses claires décalés accentués par un crochet Notorious BIG en plein essor. Pusha canalise le grand de Brooklyn, combinant des raps de luxe avec des lignes faisant référence à ses prouesses de rap et à son passé illicite. Les superbes métaphores et comparaisons sont trop nombreuses pour être énumérées, mais cette strophe à plusieurs niveaux doit être transcrite : /La Rolls Royce, jouant à cache-cache avec l’emblème.

se

Pusha brille lorsqu’il est associé à des rappeurs du même calibre. Sur “Trouble on My Mind” de 2011, Pusha duo avec Tyler, le créateur, alors en plein essor. Tyler était concentré sur le bar à ce stade de sa carrière, oscillant entre l’autodérision et la vantardise avec un esprit mordant. Pusha est en pleine forme, commentant l’alchimie de leur collaboration apparemment incongrue : « Qui d’autre pourrait mettre les hipsters avec des criminels et des voyous/Et brosser un tableau parfait de ce que ça fait de vendre ?

En 2012, comme Kendrick Lamar est devenu sans précédent dans l’inventivité lyrique et la perspicacité poétique, Pusha T l’a tapé pour “Nosetalgia”. Kendrick rappe sur son père “vendant un bain moussant aux démons de savon” et fait magistralement le lien entre cette expérience et le contenu de ses raps. Pusha, quant à lui, revient sur ses années de lycée : “N—a, j’étais crack dans la zone scolaire/Deux bips sur moi, veste de démarrage qui était bicolore.”

Sans doute la meilleure chanson de Pusha T qui ne figure pas sur un album, “Drug Dealers Anonymous” trouve que Push est motivé pour correspondre Jay Z, son prédécesseur dealer devenu rappeur et l’un des plus grands rappeurs de tous les temps. Il le fait, et les deux rappent si bien ensemble qu’il est regrettable que le requiem de cet arnaqueur soit l’une des deux seules chansons sur lesquelles ils apparaissent ensemble. Dans une ligne rapide et codée, Pusha illustre le motif de la vente et du meurtre pour la drogue, ainsi que la façon dont le jeu persiste en soudoyant le gouvernement fédéral : « Le compte de l’argent est le seul moment de silence / Parce que l’argent du silence équilibre toute cette drogue et cette violence. ” Vous pouvez le voir prier pour que tout s’additionne, l’échange d’une enveloppe banalisée entre des voitures banalisées. Si Jay-Z produit un album de Pusha, les gens pourraient abandonner complètement le rap sur le jeu de dope.

se

Collaboration avec Kanye

(« Runaway », « Mercy », « New God Flow »)

Lorsque Pharell est passé à un travail plus pop à la suite de la dissolution de Clipse, Kanye est devenu le gourou du son de Pusha. Naturellement, Kanye a également recruté Pusha pour apparaître sur ses chansons. “Runaway” se classe comme l’un des meilleurs morceaux de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de West, l’odyssée acclamée par la critique, lyriquement explosive et sonorement maximaliste. Le piano plinking est émotionnellement saisissant dès la première note, et West assume le rôle d’un « douchebag » conscient de lui-même. Pusha fait un travail remarquable en jouant un personnage avec peu de conscience de soi, presque une parodie. Le sous-texte est qu’il est dégoûté de lui-même, ce qu’il révèle dans la dernière ligne : “Je suis juste jeune, riche et sans goût.”

Cruel Summer 2012 – une vitrine pour le label GOOD Music de Kanye – présente deux de leurs meilleures collaborations dans « Mercy » et « New God Flow ». “Mercy”, un banger teinté de dancehall, a inspiré Pusha à laisser tomber certains de ses plus gros flex, agitant son Audemar alors qu’il fouettait une Lamborghini Murcielago, la voiture qui a inspiré le titre de la chanson. “New God Flow” démontre la synergie de Kanye et Pusha, et les fanfaronnades de Ye ont du crédit à côté des menaces froides de Pusha. Push le savait lui-même : “Je pense que c’est bien que” vous ayez un donneur de coups / Un tempérament chaud, associé à un tueur froid. ”

DAYTONA

(Si vous savez, vous savez ; les jeux auxquels nous jouons, Santeria)

Pusha T a appelé DAYTONA, sept chansons produites par Kanye “[his] ruban violet. La comparaison avec le chef-d’œuvre du rap cinématographique de Raekwon Only Built 4 Cuban Linx… est audacieuse, mais Pusha n’a jamais fait de trafic d’humilité. “… Je ne pense pas qu’aucun artiste cette année, aucun artiste de rap cette année, n’ait sorti un album qui les personnifie lyriquement et ce qu’ils représentent mieux que moi avec DAYTONA”, a-t-il déclaré à Complex. Bien que nous ne puissions pas vraiment comparer DAYTONA aux débuts en solo de Raekwon pendant des décennies, le troisième album solo de Push est une déclaration de personnalité et de carrière. Il réfléchit à son passé de poids, pesant chaque brique à côté de son succès artistique, professionnel et financier. Ce sont en grande partie des raps de luxe de premier plan pour ceux qui connaissent l’argot des trafiquants de drogue, ceux qui savent que les chances de passer du coin au yacht club sont au mieux minces.

“If You Know You Know” est une invitation aux connaisseurs et un regard dans le rétroviseur. “Une fraternité de trafiquants de drogue sonne / Je suis juste un ancien / Trop légitime, ils me regardent toujours d’un œil.” Soutenu par le boom-bap émouvant et frappant de “The Games We Play”, Push double l’insularité de l’album. Dans un couplet, il utilise magistralement le jargon de la salle de sport pour discuter du déplacement et de la cuisson de la cocaïne : “C’est pour mes clients bodybuildin ‘movin’ weight/Il suffit d’ajouter de l’eau, remuer comme un shake.” “Santeria” offre l’un des rares moments où Pusha laisse tomber le gril de glace, découvrant son âme sur le même morceau de Soul Mann & the Brothers que Lil Kim a utilisé sur “Drugs”. Ici, il déplore le meurtre de son regretté road manager : « Je fais face à un chagrin d’amour/Vérifie mon ego, je vis avec une foi perdue. Le moment est si poignant car il révèle la douleur sous la vantardise ailleurs sur DAYTONA.

se

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de Pusha T ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.