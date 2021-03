Meilleures chansons de Reba McEntire: 20 classiques country

Il est rare qu’un artiste soit si prolifique et prospère que trouver par où commencer à écouter sa musique est un défi presque insurmontable, mais avec Reba McEntire, qui a 33 albums studio et 25 chansons n ° 1 sur le palmarès Hot Country Songs de Billboard, il y a peu de points d’entrée évidents. Elle a tout simplement été toujours bonne et réussie pendant si longtemps que regarder ses plus grands succès ou quelques albums sélectionnés ne rend pas justice à sa carrière remarquablement variée.

Armée d’une voix charnue et brillante et d’une histoire d’origine country parfaite – elle a été signée après qu’un représentant du label l’ait entendue chanter l’hymne national lors d’un rodéo – l’Oklahoman a produit des succès country qui vont du swing occidental vintage au bluegrass en passant par le rock et un croisement pop aux couvertures R&B sans trop de pause pendant plusieurs décennies. Au moment de la rédaction de cet article, McEntire détient actuellement ou est à égalité pour presque tous les records de pays pour les femmes artistes, et trois Grammys se démarquent sur des étagères chargées de récompenses CMA, ACM et AMA. Mais les distinctions ne racontent pas vraiment son histoire. Au lieu de cela, apprenez à connaître Reba grâce à cette liste de certaines de ses meilleures chansons.

Les charmeurs d’époque

La route de Reba vers la musique country n’a pas été particulièrement facile. Elle a passé près d’une décennie sur la route à jouer des plongées enfumées et des honky-tonks avant de devenir assez grande pour attirer des foules de la taille d’une salle de concert, et a sorti single après single en vain (bien que beaucoup de ces premiers singles, avec leur brume des années 70, tiennent bien en place). Ce qui a d’abord attiré les oreilles des fans de country, c’est la similitude vocale désarmante de McEntire avec la légendaire Patsy Cline, sur laquelle elle a capitalisé avec sa propre version du tube de Cline «Sweet Dreams». Le morceau de 1979 est devenu son premier single à faire partie du top 20 des charts country et est resté un incontournable de son répertoire live pendant des années.

L’histoire du pays minier a été la clé de la percée commerciale et critique de McEntire. Après six albums avec Mercury et peu de succès grand public qu’elle recherchait, Reba est passée à MCA à la recherche d’un contrôle plus créatif. Sur «How Blue», sa troisième Hot Country Songs n ° 1, elle a fait étalage de la flexibilité qu’elle avait trouvée avec un twang provocant: McEntire s’est accompagnée d’harmonies inspirées du bluegrass et a utilisé un groupe rempli de sons country traditionnels comme la pédale guitare en acier, violon et banjo. Le morceau de 1984, et son album maison acclamé My Kind Of Country, ont placé McEntire dans la ligue avec les visages majoritairement masculins du mouvement néo-traditionaliste en plein essor du pays, y compris Ricky Skaggs, Détroit de George et Randy Travis. Elle avait enregistré beaucoup de matériel roots sur des morceaux d’albums précédents, mais «Blue» lui a permis de prêter publiquement son allégeance au «vrai» pays.

McEntire n’est pas aussi focalisée sur l’authenticité que les puristes auraient pu l’espérer, mais elle est constamment revenue aux sons classiques du swing occidental et du bluegrass tout au long de sa carrière. «One Promise Too Late», sorti en 1987, était un autre single résolument traditionnel qui réussissait toujours à dominer les charts country. Avant que le country de retour aux sources ne devienne la carte de visite de McEntire, elle n’avait mis ses talents d’écriture que pour la deuxième fois sur l’intelligent et drôle «Reasons» (1983) qui montre qu’elle peut faire du bluegrass discret tout aussi efficacement que la voix montre que constituent la majorité de son catalogue.

The Chart-Toppers

À la fin des années 80, McEntire était aussi proche d’une chose sûre que l’on pouvait trouver dans la musique country – de 1986 à 1988, elle n’avait que deux singles qui n’avaient pas atteint la première place. La séquence a commencé avec la ballade pop-by-your-man « Whoever’s In New England », qui a fait tourner les têtes pour plusieurs raisons: elle a marqué le premier clip de McEntire (tourné sur place à Boston), et son sujet du nord-est fait quelque peu inhabituel pour une chanson country. Cela lui a valu un Grammy – son premier – pour la meilleure performance vocale country féminine.

McEntire était devenu plus un artiste d’album au début des années 1990, grâce à quatre sorties multi-platine consécutives entre 1990 et 1994. Mais certains singles ont encore traversé: «For My Broken Heart» de 1991, l’un des nombreux faits de McEntire des chansons déchirantes (bien que sur celle-ci, une chorale intervienne pour fournir des choeurs), et «Is There Life Out There», un morceau optimiste sur une femme au foyer qui se demande si elle s’est installée trop tôt, est revenue n ° 1 dans les charts country -à-dos, et a passé deux semaines au sommet du graphique chacun.

Malgré sa présence de plusieurs décennies dans les charts country, McEntire n’a jamais complètement traversé le domaine de la pop – son plus grand succès Hot 100 était le pleureur à part entière «What Do You Say», qui a atteint la 31e place sur ce graphique en 2000. Dix des années plus tard, son single « Turn On The Radio », sur lequel Reba montre à quel point elle pouvait s’adapter aux tendances country contemporaines, l’a aidée à atteindre le cap remarquable des chansons country n ° 1 en quatre décennies différentes.

Les duos

Certaines des meilleures chansons de Reba McEntire ont été des collaborations massives. Peut-être qu’aucun n’a eu plus d’impact que la ballade en plein essor de 1993 «Does He Love You». Le morceau présentait McEntire et Linda Davis – qui n’était alors qu’une choriste avec son groupe en tournée – comme les deux côtés d’un triangle amoureux, chantant à plein régime comme seules les divas du début des années 90 pouvaient le faire.

Les crooners country Brooks & Dunn se sont également avérés dignes de repousser la voix de McEntire qui vole les projecteurs. Leur single de 1998 «If You See Him, If You See Her», qui a apporté une véritable tristesse au format de ballade de puissance alors cliché, était l’un des rares n ° 1 de Reba à la fin des années 90, passant deux semaines au sommet du classement. Dix ans plus tard, ils se sont réunis pour «Cowgirls Don’t Cry», qui est devenu la 56e chanson country du top 10 de Reba – battant un record de Dolly Parton – et est aussi exactement le genre de country simple et légèrement vintage qui est resté remarquablement intemporel.

The Issue Songs

Malgré la réputation bien méritée de conservatisme de la musique country – et le statut de McEntire comme l’un des plus grands noms du genre – elle n’hésite pas à prendre des risques. En 1994, elle est devenue l’une des rares artistes country grand public à aborder publiquement la crise du sida avec sa chanson «She Thinks His Name Was John», sur une femme qui contracte la maladie après une aventure d’une nuit. Il a tracé une carte après avoir reçu une émission de radio organique, obligeant MCA à promouvoir la piste légèrement tabou en tant que single. Elle chante vivement sur la violence domestique et même le viol, comme sur sa chanson de 2009 «Maggie Creek Road». Le morceau, qui est apparu sur son album de «retour» de 2009, Keep On Loving You (bien qu’elle n’ait été silencieuse qu’en tant qu’artiste solo pendant six ans), raconte l’histoire envoûtante d’une survivante de viol obligée de combattre le violeur potentiel de sa fille. .

McEntire a même abordé l’immigration sur son album de 1987 «Just Across The Rio Grande», qui brosse un tableau sympathique des défis auxquels sont confrontés les Mexicains dans l’espoir de s’installer aux États-Unis. Et enfin – sur une note plus légère – elle a vanté les vertus de la féminité sur son hymne pour femmes «I’m A Woman» (une chanson avec plusieurs descendants contemporains).

La signature fracasse

Curieusement, la chanson pour laquelle McEntire est probablement la plus connue n’est ni son plus grand succès ni sa propre chanson – «Fancy» avait été un succès pour son auteur, Bobbie Gentry, plus de 20 ans auparavant. Mais c’est la version de Reba de la chanson durement réaliste et provocante qui est devenue une partie du canon de la musique country – il est difficile de trouver un single aussi bien adapté à son courage intuitif et à son flair sans effort que celui-ci. La ballade de meurtre «The Night The Lights Went Out In Georgia» a suivi un modèle similaire: ce n’était pas une grande chanson à l’origine, et ce n’était pas sa propre chanson (Vicki Lawrence a créé la chanson en 1972, et elle a dépassé le Hot 100) – mais dans les années qui ont suivi, le sien est devenu la version définitive du classique country.

Les fans du 21e siècle connaissent peut-être mieux Reba grâce à sa sitcom éponyme de six saisons, dans laquelle elle décrit une approximation d’elle-même – comme décrit dans la chanson thème de l’émission « I’m A Survivor » qu’elle a bien sûr enregistrée: » une mère célibataire qui travaille deux emplois, qui aime ses enfants et ne s’arrête jamais. »

Le plus grand succès, et l’un des singles les plus durables, de la carrière de McEntire est venu après qu’elle ait été dans l’entreprise pendant trois décennies. « Consider Me Gone » ne saute pas nécessairement de la page avec son sentiment de base « Je vous quitte », mais c’est un cadrage parfait de la voix puissante de McEntire dans le meilleur du country contemporain – et a passé quatre semaines au sommet de la Hot Country Songs en 2010. C’est la preuve de ce que les meilleures chansons de Reba McEntire ont prouvé: il peut y avoir une place dans la musique pop pour les femmes qui veulent juste continuer à sortir des chansons de qualité, quel que soit leur âge.