Meilleures chansons de Redman: 10 essentiels du hip-hop Def

New York est la Mecque du rap. DJ Kool Herc, Rakim, Nas, JAY Z – la liste des légendes fondamentales et des icônes internationalement reconnues de New York pourrait correspondre au nombre de stations de métro de la ville. Pourtant, le nombre de rappeurs éminents du New Jersey – moins d’un mile à travers le pont George Washington – est dérisoire en comparaison. Avec tout le respect que je dois aux natifs de Jersey, The Fugees et Naughty By Nature, aucun rappeur n’a remplacé le Garden State comme Reggie Noble de Newark, alias Redman.

Redman a commencé sa carrière en tant que DJ. Passionné de musique funk, il s’est plongé dans les catalogues d’artistes comme Parliament, Funkadelic et Johnny «Guitar» Watson, qu’il échantillonnerait tous ou ferait référence dans son travail. (Cela pourrait également expliquer son autre alias, Funk Doctor Spock.) Après que Redman ait rencontré le rappeur / producteur Erick Sermon, cependant, il a commencé à rapper et a fait partie de EPMDLe collectif Hit Squad (plus tard connu sous le nom de Def Squad) aux côtés d’artistes comme Das Efx et Keith Murray.

Dans les années 90, Newark était la troisième ville américaine la plus dangereuse selon le FBI. Quand Redman est allé en solo avec Whut en 1992? Thee Album, il a émergé avec des rimes aussi brutes que la ville sur des rythmes éclairés par son affinité pour le funk. Il n’a pas fait ses débuts, il a donné un coup de pied à la porte, remportant l’or tout en atteignant le numéro 49 du Billboard 200 et en gagnant 4,5 sur 5 micros de La Source. C’était du «funk cosmique» de l’homme qui dînait avec le diable, communiait avec le cosmos et buvait des poignées de psychédéliques tout en étant installé dans une fumée émoussée. Si vous le dissipiez, il vous agresserait verbalement, rirait et allumerait un autre Philly. Spirituel, dérangé, hilarant et excellent écrivain, Redman a affûté ses compétences et est devenu encore plus étrange sur les classiques des années 90 suivants: Dare Iz a Darkside et Muddy Waters.

Après la liaison avec Homme de méthode à la fin des années 90, Redman est devenu un incontournable de la culture pop. Lui et Method Man ont partagé la vedette dans la comédie stoner How High et dans l’émission télévisée de courte durée Meth & Red; Redman a joué dans la comédie d’horreur de 2004 Seed of Chucky; et il était un personnage jouable sur trois jeux vidéo Def Jam. Aujourd’hui, cependant, Redman reste surtout connu pour avoir livré certains des vers les plus meurtriers et les plus émoussés de l’histoire du rap.

Le diable funkadelic

(«Time 4 Sum Aksion», «Funkorama», «Smoke Buddah»)

Aussi chaotiques que puissent être les rimes de Redman, il avait une vision claire de son personnage enregistré. Il était aussi impétueux qu’il était délibérément caricatural, écoutant du funk et vous soufflant du funk au visage. Il n’y avait pas d’introduction plus claire de sa mission que «Time 4 Sum Aksion», le morceau d’ouverture de Whut? L’album de toi. C’était agressif et ludique, du rap comme de la lutte professionnelle.

Redman a conservé son personnage coloré tout au long de sa carrière, mais il a expérimenté des teintes plus sombres sur son deuxième album, Dare Iz a Darkside. «Funkorama» de 1995 n’apparaît pas sur Dare Iz a Darkside, mais c’est dans la même veine. Sur un rythme doux mais percutant d’Erick Sermon, Redman livre une vantardise violente de la suprématie du micro après l’autre. Une seconde, il balance des nunchucks comme Bruce Lee, la seconde il lâche des bombes comme des dictateurs.

Aucune liste des meilleures chansons de Redman n’est complète sans une chanson consacrée à l’herbe. C’est le carburant de Redman, qui fait partie de son essence. Il vous a appris “Comment rouler un Blunt” sur Whut? et vous a emmené à «A Million and 1 Buddah Spots» sur Dare Iz a Darkside. Mais «Smoke Buddha» pourrait être sa meilleure ode à Mary Jane. Sur «Mary Jane» de Rick James (bien sûr), Redman délivre un hymne du fumeur qui est tout en punchlines et pure joie. Il fume dans la voiture, dans le hall de l’hôtel et dans la chambre d’hôtel. Selon Redman, le contact élevé vous fera vogue comme Madonna. Quand un connaisseur comme Redman vous parle de la force de la chronique dans son néerlandais, vous le croyez.

Method Man et Redman

(«J’ai l’esprit inventé», «Phénomène rap», «Da Rockwilder», «À quelle hauteur», «Gauche et droite»)

Method Man et Redman. Vous auriez du mal à trouver un duo de rap avec une plus grande synergie. Ils passent le micro comme Jordan et Pippen lors d’une échappée, sans jamais perdre leur rythme ni leur élan vers l’avant. Dans les années 90, ils étaient deux des mastodontes de Def Jam, abandonnant des albums solo acclamés qui conservaient leurs styles singuliers mais incarnaient le même esprit. Ils avaient tous les deux des alter ego (Meth était Johnny Blaze), un penchant pour les rimes vives et intelligentes, et une prédilection pour la weed la plus puissante que l’argent puisse acheter. “[Redman] devient polyvalent sur chaque ligne, il me semble. Vous vous attendez à ce qu’il dise ceci, et il le dira », a déclaré Method Man à Rap Pages en 1995.« En ce qui concerne son style en tant que personne, je me suis assis avec le frère, je fume [sic] désherber avec lui. Il est sorti. Il me rappelle beaucoup de moi.

Meth et Red se sont d’abord liés sur disque pour le bien intitulé «How High», qui est apparu sur la bande originale de The Show. Produit par Erick Sermon, le rythme sonne comme s’il avait été enregistré dans un sous-sol enfumé. Cela a servi de score parfait aux lignes de trading Meth et Red sur la fusion de leurs esprits et l’exercice de leurs doigts de déclenchement. «How High» a engagé leur compatibilité et leurs styles respectifs à la cire tout en créant un modèle pour tous leurs futurs travaux ensemble.

Le couple s’est ensuite retrouvé sur “Got My Mind Made Up” sur 2Pacest annoncé All Eyez on Me. Redman a pris la jambe d’ancrage sur le beat humide et downtempo de Daz Dillinger pour se vanter d’avoir reçu de l’herbe par la poste et[ping] Les MC sont comme les ki. Ce sont aussi les premières voix que vous avez entendues sur le «Rap Phenomenon» produit par DJ Premier de Born Again, sorti à titre posthume de Notorious BIG. Method Man se compare à Han Solo tandis que Redman monte avec George Jetson et roule jusqu’à votre résidence avec des pieds de biche et des pistolets cachés. Ils voulaient s’envoler dans l’espace et tout détruire sur leur passage. Un match parfait.

La chimie du duo était si claire qu’ils se sont retrouvés à glisser sur le funk décalé de D’Angelo“Gauche et Droite” sur Voodoo. Un classique de la néo-soul qui explorait autant la spiritualité que la sexualité, Voodoo a été amélioré par la légèreté des hilarantes allusions de Meth et Red. Mais l’essentiel de la collaboration Meth & Red est leur premier album commun, Blackout! Le deuxième single de l’album «Da Rockwilder» reste un classique du club, la distillation la plus claire de ce qui en a fait les fumeurs les plus énergiques à avoir jamais pris le micro. Method Man est lisse, livrant des barres dommageables avec la précision d’un épéiste, tandis que la livraison de Redman frappe comme des doigts nus. Ils étaient parfaits, Method Man adoucissant les coups de Redman pendant qu’il frappait les siens.

Apparitions d’invités

(«Head Banger», «Dirrty»)

Si vous voulez que votre chanson soit crasseuse et amusante, vous appelez Redman. Il est le sac à poussière adorable. Tout au long de sa carrière, il a été sollicité pour des dizaines d’apparitions invitées. Tout a commencé avec ses mentors, EPMD et «Head Banger». Le “Diable Funkadelic” éclate en criant “Surprise!” et puis ne lâche jamais, spliff entre ses doigts comme il se compare à Joe Pesci dans Goodfellas.

Redman est apparu sur des chansons avec tout le monde, de A Tribe Called Quest et Busta Rhymes à Snoop Dogg et Limp Bizkit. Mais sa caractéristique la plus remarquable, et celle qui l’a amené dans le monde de la pop, est «Dirrty» de Christina Aguilera. Le premier single de Stripped quadruple platine d’Aguilera, c’était une réinterpolation de “Let’s Get Dirty (I Can’t Get in da Club) de Redman.” Aboyant et canalisant l’esprit d’ODB, il rappe sur le fait de démolir sa voiture et d’être bien doté sur une chanson qui l’a présenté à des millions d’adolescents de banlieue. Ils n’avaient probablement pas entendu Muddy Waters, mais Redman a laissé l’empreinte de ses Timbs recouverts de boue dans leur esprit pour toujours.