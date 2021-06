Meilleures chansons de reprise du dimanche : 15 essentiels de la pop punk

Taking Back Sunday ne vous contentez pas d’écrire des chansons; ils écrivent des hymnes confessionnels pour que vous criiez à pleins poumons. Au cours des deux dernières décennies, le groupe de Long Island s’est fait un nom en transformant l’emo pop-punk en histoires auxquelles des millions d’auditeurs à travers le monde pourraient s’identifier.

Techniquement, Taking Back Sunday s’est formé en 1999, mais ils ont connu un changement quasi constant de membres du groupe qui a continué à retarder l’enregistrement de leur premier EP. Ce n’est qu’en 2002 qu’ils sortent enfin leur premier album, Dites à tous vos amis. Au moment où ils ont sorti Where You Want To Be deux ans plus tard, Taking Back Sunday avait gagné un culte important – à tel point qu’ils ont attiré l’attention de plusieurs grands labels désireux de les intégrer. En tant que groupe d’amis qui se sont initialement réunis pour s’exprimer à travers la musique, il semblait presque insondable qu’en quelques années, Taking Back Sunday ait fait ses débuts sur une grande maison de disques sous la forme de Louder Now en 2006, qui était sans vergogne impétueux, intense et émotionnel. Là encore, cela ne serait jamais arrivé s’ils n’avaient pas eu une approche aussi unique et charismatique du genre en premier lieu.

Taking Back Sunday s’est tourné vers un rock alternatif plus fluide avec leur album éponyme de 2011, Happiness Is en 2014, et Tidal Wave en 2016, mais ils sont restés fidèles à leurs paroles mélodramatiques tout au long. Cette cohérence est ce qui leur a permis de rester l’un des groupes pop-punk les plus connus du monde et un groupe qui attire toujours des foules immenses à ce jour.

Ci-dessous, nous parcourons certaines de leurs meilleures chansons, de leurs premiers singles aux tubes sur lesquels les fans perdent leur voix en chantant.

Écoutez les meilleures chansons de Take Back Sunday sur Apple Music ou Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre introduction au groupe.

Les classiques Pop Punk Emo

(Mignon sans le ‘E’ (coupé de l’équipe), vous êtes tellement l’été dernier, MakeDamnSure)

Des décennies après leur formation, les plus grands succès de Taking Back Sunday restent leurs hybrides inébranlables de pop-punk et émo. Avec Tell All Your Friends, leur premier album studio, le groupe de Long Island s’est positionné comme un groupe de gars qui portaient fièrement leur cœur sur leurs manches. Sur le tube “Cute Without the ‘E’ (Cut From the Team)”, Adam Lazzara et John Nolan ont flirté avec l’automutilation à la suite d’un chagrin et se sont penchés sur leur désespoir vocal, laissant leurs voix se fissurer et s’affaiblir comme si leur les poumons allaient éclater. Les auditeurs qui n’avaient pas initialement acheté une copie de l’album ont probablement été présentés au groupe à travers son autre single, “You’re So Last Summer”, qui revendique un message confessionnel similaire au sommet de crochets de guitare punk mélodique. Des paroles désespérément romantiques – “La vérité, c’est que tu pourrais me trancher la gorge / Et avec mon dernier souffle haletant / Je m’excuserais d’avoir saigné sur ta chemise” – sont rapidement devenues l’écriture non officielle de la culture pop emo, telle qu’elle est capturée dans les pages MySpace, Des profils AIM et, des années plus tard, d’innombrables séances de karaoké dans les bars.

Même après avoir signé avec un label majeur, Taking Back Sunday est resté fidèle à son son en fusionnant une fois de plus des riffs pop-punk accrocheurs avec des paroles émotionnelles sur les problèmes relationnels. “MakeDamnSure”, le single principal de Louder Now et la chanson la plus réussie commercialement de leur carrière, est un numéro lourd qui explose avec un refrain massif. Les couplets dépouillés sur la pointe des pieds comme s’il y avait quelque chose qui se cachait au coin de la rue, et bien sûr, le refrain entraîné par des accords de puissance saute à chaque fois, les crocs tirés, comme une bête établissant son pouvoir. “MakeDamnSure” a dominé la radio et MTV, et il est resté un incontournable de leur set live.

Mélodrame adolescent en haut

(Il n’y a pas de ‘je’ dans l’équipe, cette photographie est la preuve (je sais que tu sais), une décennie sous l’influence, menteur (il en faut un pour en connaître un))

Si les paroles sont le pain et le beurre de Take Back Sunday, alors leurs trois premiers albums étaient un trio de boulangeries où la vente de tout ce qui était en stock était la norme. Lazzara savait comment franchir la ligne entre l’autodérision et l’angoisse sans lever les drapeaux rouges, et cela signifiait que la musique de son groupe est devenue un refuge pour les adolescents flânant Hot Topic et les étudiants de premier cycle découragés qui ne peuvent pas faire de pause. Pourquoi tenir un journal s’il y a un groupe qui a déjà mis vos pensées en chanson ?

La coupe Tell All Your Friends “Il n’y a pas de ‘je’ dans l’équipe” est la quintessence de toutes les querelles d’amitié. Écrit par Nolan à propos de Jesse Lacey – son meilleur ami à l’époque et le chanteur principal de Brand New, un autre groupe emo basé à Long Island – après avoir fait un pas sur une fille dont ils se languissaient tous les deux, la chanson est à parts égales un aveu de culpabilité, auto-défense lapidaire et piste de diss. “Tout ce que je sais sur les cœurs brisés / j’ai appris de vous”, chante Nolan, enhardissant des milliers d’adolescents à travers le pays confrontés à de mauvaises ruptures dans le processus. Les réalités désordonnées de quitter un partenaire ont été élaborées sur leur prochain album, Where You Want To Be, lorsque Lazzara a écrit sa propre chanson sur le fait d’être maladroitement coincé lors d’un concert après avoir mis fin à la relation avec son rendez-vous. “Au diable toi et tous tes amis”, chante-t-il sur “A Decade Under the Influence”. “J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet.”

En vieillissant, les rôles ont commencé à tourner. Taking Back Sunday a commencé à écrire des chansons sur le fait d’être victime d’une mauvaise étiquette relationnelle, avec Lazzara écrivant “Cette photographie est la preuve (je sais que tu sais)” du point de vue de quelqu’un qui a été trompé mais n’a pas encore confronté son partenaire à propos de il. “Vous voyez, ce n’est jamais assez mauvais / Partir ou abandonner / Mais ce n’est jamais assez bon pour se sentir bien”, chante-t-il d’une voix de fausset, sa voix craquant sous le poids émotionnel de tout cela. Taking Back Sunday a suivi cela sur Louder Now avec “Liar (Takes One To Know One)”. Avec des grattements de guitare implacables qui reflètent la panique de réaliser que vous êtes pris dans une mauvaise relation, la chanson est une parfaite encapsulation des tendances mélodramatiques qui finissent par revenir vous mordre.

Guitare rock fulgurante

(Qu’est-ce que ça fait d’être un fantôme ?, Régler les phaseurs pour qu’ils étourdissent, Erreur : opérateur, chirurgie vingt-vingt)

“Set Phasers To Stun”, qui ouvre Where You Want To Be, est un numéro rapide, capiteux et avant-gardiste qui préfigurait la prochaine étape de Take Back Sunday dans leur carrière. Au moment où ils ont sorti Louder Now, il était clair que Taking Back Sunday signifiait des affaires avec une nouvelle programmation et un accent mis sur leurs guitares comme pièce maîtresse de leurs chansons. Le morceau d’ouverture de cet album, “What’s It Feel Like To Be A Ghost?” est une explosion incessante de rock où chaque ligne de guitare sonne comme une balle en caoutchouc rebondissant d’un bout à l’autre de la pièce. C’est l’une des meilleures chansons du catalogue de Taking Back Sunday.

Cette étreinte de guitare rock fulgurante peut également être entendue ailleurs sur Louder Now. Le bassiste Matt Rubano a eu son moment de gloire avec “Error: Operator”, une chanson impitoyable qui le voit déchiqueter à travers une ligne de basse complexe tandis que le reste du groupe sprinte pour le suivre. Ailleurs, sur «Twenty-Twenty Surgery», le groupe livre une série de lignes de guitare en zigzag qui rendent un numéro techniquement plus lent saisissant. Même lorsque Lazzara allonge ses paroles dans la chanson, la musique en dessous de lui semble rapide et vivante.

Alt-Rock à l’âge adulte

(Lonely, Lonely ; Money (Let It Go ); Les meilleurs endroits pour être une maman ; Stood A Chance)

Au moment où ils entament leur deuxième décennie en tant que groupe, Taking Back Sunday s’est éloigné du tag pop-punk en faveur du rock alternatif. Sur leur quatrième album studio, New Again, cela signifiait virer sur le territoire des Foo Fighters avec de gros accords puissants et une basse filtrée par fuzz sur “Lonely, Lonely”. En 2014, ils ont essayé une disposition plus ensoleillée avec Happiness Is. La coupe de l’album “Stood A Chance” voit Lazzara explorer une prestation vocale plus pop tandis que le reste du groupe joue dans les tonalités majeures.

Le point idéal entre ces deux styles dérivés peut être entendu sur leur album éponyme de 2011. Avec des cours d’adultes rangés dans leurs poches arrière et une solide compréhension des ficelles du métier du rock alternatif, Taking Back Sunday utilise des chansons comme “Money (Let It Go)” pour peaufiner des refrains accrocheurs et des parties de guitare superposées. Plus tard, sur le «Best Place To Be A Mom» tout aussi addictif, Lazzara chante le stress de tomber dans les traditions familiales et les mauvaises habitudes. C’est le type de maturation bienvenue qui convient à Taking Back Sunday de nos jours, mais qui gratte toujours les démangeaisons dont les fans sont tombés amoureux il y a plus de 20 ans.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de Take Back Sunday ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.