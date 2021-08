Meilleures chansons de Rick Ross : 15 incontournables du hip-hop

Que signifie être un patron ? C’est la question fondamentale Rick Ross a exploré tout au long de son illustre carrière. Bien que ses meilleures chansons aient toujours tourné autour de portraits habiles de l’extrême opulence floridienne, cela dépendait au début de sa carrière d’une confiance en soi radicale et d’une capacité à rassembler le charisme nécessaire pour donner vie à ses fantasmes opulents de bisque de homard et de rap en hors-bord. Il n’a pas fallu longtemps pour que le reste du monde adhère. Le résultat final a été l’un des personnages les plus audacieux que le hip hop ait jamais vu.

Les premiers célibataires

La carrière de Rick Ross a explosé en 2006 lorsqu’il a sorti son premier single “Hustlin'”. Bien qu’il proclame Miami un “paradis des playboys” au début du clip “Hustlin'”, la chanson parle vraiment de l’éthique de travail et du courage nécessaires pour conquérir le trafic de drogue. Le single de suivi de Ross “Push It” invoque explicitement Scarface à travers son échantillon de “Push It To the Limit”, la chanson qui joue pendant le montage qui raconte l’ascension rapide de Tony Montana au sommet de la pègre du sud de la Floride. Dans cette scène, le Montana monnayait pratiquement de l’argent. Ross a fait de même dans le premier chapitre de sa carrière ; son album 2006 Port of Miami a fait ses débuts au n ° 1, avec 187 000 ventes la première semaine.

Les chansons des super-vilains

En 2008, Rick Ross avait solidifié son statut de poids lourd du hip hop. Avec une popularité croissante, un examen minutieux s’est accru, et lorsque certains ont remis en question l’authenticité des fils plus grands que nature de Ross, Rozay a simplement doublé. Sur « Mafia Music », le premier single de son album de 2009, Deeper Than Rap, il mange de la chair de crabe d’une main et lève un majeur de l’autre. Il était devenu non seulement plus riche, mais aussi plus méchant, plus arrogant et meilleur en rap.

Ce développement a culminé avec le magnum opus Teflon Don de 2010, dans lequel il s’est élevé au niveau de super-vilain – un intouchable à égalité avec Escobar – en enregistrant certaines des barres les plus arrogantes jamais posées sur de la cire. Soutenu par les rythmes titanesques du pionnier du trap Lex Luger, sur “BMF (Blowin’ Money Fast)”, il a livré la ligne la plus emblématique de toute sa carrière: “Je pense que je suis Grand Meech – LARRY HOOVER. ” Là où il s’était autrefois vanté de connaître simplement Pablo Escobar, il se plaçait maintenant carrément dans le panthéon des plus infâmes barons de la drogue d’Amérique.

Sur « I’m Not a Star », une autre collaboration délicieusement diabolique de Luger de Teflon Don, Ross rappe sur les cartes noires et les anneaux roses avec la fanfaronnade d’un ouragan de catégorie 5. Dans la vidéo de “MMG Untouchable”, de sa sublime mixtape de 2012 Rich Forever, on ne sait pas quel est le flex le plus monumental – les scènes où il porte un manteau de fourrure géant, ou celles où il va torse nu et affiche ses chaînes et son ventre amples. Viande. Ross mangeait, dans tous les sens du terme.

Les Collaborations

Les couplets invités de Rick Ross sont toujours recherchés non seulement en raison de sa cohérence, mais aussi, plus important encore, parce que l’arôme luxueux de ses raps s’infiltre naturellement dans les couplets de ses collaborateurs. Il construit des mondes où le discours des patrons et les démonstrations de richesse envieuse sont la lingua franca. En ce sens, certains de ses meilleurs travaux sont le fruit de collaborations avec de grands noms – en particulier, Kanye West et Jay Z. On peut dire que le verset déterminant de sa carrière est venu alors qu’il chevauchait un fusil de chasse sur “Devil in a New Dress”, sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy de West.

Deux des meilleures chansons de Rick Ross avec Jay-Z, « Free Mason » et « Devil Is A Lie », emploient de lourdes images religieuses et bibliques pour décrire comment ces deux hommes ont défié toutes les chances de succès. La façon dont ils tissent ces références met en relief leurs visions du monde respectives. Jay considère souvent Dieu et le diable comme les deux faces d’une même pièce, tous deux présents dans chaque bouteille D’usse et chaque transaction commerciale. En revanche, Ross chasse Lucifer ; la façon dont il le voit, son existence enchantée « siroter Bordeaux à Bordeaux » a été ordonnée par le tout-puissant. « Le diable est un mensonge, proclame-t-il, j’en suis la preuve.

Les raps de luxe au son cher

La voix profonde et assurée de Rick Ross est l’instrument rare qui sonne simplement comme s’il appartenait à un homme riche. Cela ne fait pas de mal que l’achat et la jouissance de produits de luxe – bateaux ; voitures; Champagne; cigares; chaussons; bijoux; manoirs au bord de l’eau; bivalves et crustacés pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner – a toujours été au cœur de ses meilleures chansons. Ses vers sont des monuments dorés à son style de vie doré.

Certains d’entre eux semblent conçus pour être entendus dans des environnements particulièrement riches. Presque tous sont destinés à vous faire sentir riche. Ils sont ambitieux – et extrêmement accrocheurs. Bumper “Maybach Music 2”, avec son échantillon orchestral luxuriant de Dexter Wansel, vous envoie dans le fumoir d’un manoir Rockefeller (“Realest s—t I ever wrote, chilling in my Maybach”, chante T-Pain sur le refrain. À Rossworld, les véhicules de luxe servent de muses.) Les tambours croustillants et l’échantillon de soul propre des années 70 de “Super High” accélèrent sur l’autoroute dans un cabriolet. La plus lente et plus raffinée “Aston Martin Music” se glisse dans le lot de l’hôtel Fontainebleau Miami Beach, sur le point de remettre vos clés et un pourboire croustillant de 100 $ au voiturier.

Les pistes introspectives

Ross est progressivement devenu moins pompeux depuis 2012. Le méchant de Teflon Don et God Forgives, I Don’t est maintenant plus susceptible de se reposer sur ses lauriers et de réfléchir. Dans « Thug Cry », en 2014, il présente la vie d’un homme noir comme une guerre d’usure ; malgré son succès, il se réveille avec des sueurs froides, se demandant ce que son avenir lui réserve. “Santorini Grèce”, pendant ce temps, voit Ross rapper sur l’état carcéral à un moment, et parler de souffler plus d’un quart de million de dollars à Art Basel le lendemain. Sur « Foreclosures », il s’inquiète de la possibilité de privilèges fiscaux. « Le cash règne, le succès est un bijou précieux », rappe-t-il sagement. Le luxe est précaire. Lourde est la tête qui porte la couronne.

